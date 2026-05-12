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HaJo Kremer
8h

Vielen Dank!

Ja, einerseits: "Die Krankenkassen (bzw. die Versicherten bzw. die Selbstzahler) zahlen dafür, dass man gesunden Menschen eine Ladung Viren in die Nase spielt, ..." und meinen, dass die Impflinge dadurch vor Lord Voldemort oder wer weiß was geschützt wären. Also Tausch von nahe 50 bis 100% Infektion kurz nach der Impfung (immerhin planbar), gegen bestenfalls 10%, vielleicht aber nur 2% Infektionswahrscheinlichkeit irgendwann (nicht planbar), aber ähnlich schwere Erkrankung.

Andererseits: Was, wenn es gar keine Viren gibt?

Denn wenn das mit der Anzüchtung dieser Viren in der industriellen Massenproduktion funktioniert: Warum hat man damit nicht doch mal versucht, die Kochschen Postulate zu erfüllen?

Ja, warum wohl nicht...

Phagen gibt es, und wenn die Dinger, die manche für Viren halten, Phagen sind, was ja sehr naheliegend ist, dann bekommen die Geimpften Bakterien (vielleicht nicht harmlos) plus Phagen (harmlos, aber immerhin per RT-PCR leicht nachweisbar) gespritzt oder inhaliert. Damit sind wir so oder so wieder beim obigen Problem: Lohnt das?

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