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Werner Gruber's avatar
Werner Gruber
10h

Was für eine krasse Arbeit mit Mega-Aufwand! Historisch!!!

👏👌🙏🏻🤗

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Martin Tinnermann's avatar
Martin Tinnermann
15h

Hallo,

Danke für die wunderbare Arbeit.

Und ja, Word ist kein DTP. Die Positionierung von Bildern, gerade bei automatisierten Umbrüchen, ist für Dokumente mit mehr als 40 Seiten immer schon unproduktiv.

Das lobe ich mir die Versionen ab X3 von Corel's WordPerfect. Diese sind gebraucht für kleines Geld zu haben und werden aktuell in der Bucht in der Standardversion um die 80 EUR gehandelt.

Die Trailversionen sind unter Corel.com als Download erhältlich.

Aktuell ist eine günstige X9 Version erhältlich unter:

https://www.ebay.de/itm/278282504334?_skw=corel+x9&epid=24020721750&itmmeta=01M0W5YDY7W6BF5M45J3NMEEMV&hash=item40caee088e:g:tGcAAeSwOcNqgDs6&itmprp=enc%3AAQALAAAAwGfYFPkwiKCW4ZNSs2u11xCN5oRoLG1yI8pdLAtYkBaYqK%2FlaXb8UGEd8a6Xkw9zpptLUl%2FMBNGEbEnt4sWKSLp2v78gg1b1schdoDYj1ypG6eViIvsDK7xGp0rQeiq8uEGXfiKRphAGbxcrUPHY4eCGBKxTgpY9gHFOkwIoX6gFqXI%2FAcpFqozGHoIY8e0a0SX5Az6wbrzUaynzB8LGRTQed1YiSjoVgwXR93UL1Oi8cH3DWTUOORMw4sTh4teP2w%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR77f-YWHaA

Ich möchte hier auf eine Software aufmerksam machen, die ihren Namen verdient und bekomme keine Provisionen dafür.

Martin Tinnermann

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