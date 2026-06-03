DrBine’s Newsletter

DrBine’s Newsletter

Discussion about this post

User's avatar
Eckhard Umann's avatar
Eckhard Umann
4h

es steht auch in jedem Mikrobiologie-Lehrbuch, dass jegliche Viraemie zur Hepatitis, Myokarditis & Enzephalitis (individueller Ausprägung) führt und nicht überaus elegant an der Eintrittsstelle verschwindet...

Reply
Share
Creator's avatar
Creator
6h

https://tkp.at/2026/06/03/booster-industrie-marschiert-weiter-und-wieder-neue-mrna-spritzen-ohne-wirksamkeitsstudien/ und https://tkp.at/2026/06/03/christine-cotton-die-whistleblowerin-die-die-pharmaindustrie-entbloesste-und-daran-starb/ sagen eigentlich alles.

Reply
Share

No posts

Ready for more?

© 2026 DrBine · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture