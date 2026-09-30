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Winston
Sep 30Edited

Der Bürgermeister ist mit Sicherheit völlig davon überzeugt, dass Dein Deliktdenk seine Gemeinde gefährdet.

Die Leute sind mittlerweile derart gehirngewaschen vom Wahrheitsministerium, dass sie in einer Parallelrealität leben.

Dass der Verfassungsschutz wieder einzelne Bürger (nicht nur Gruppen) beobachtet, ist Stasi-Art und höchst bedenklich, denn eigentlich wurde dies in der BRD aus guten Gründen ausgeschlossen, seit einigen Jahren aber wieder hoffähig.

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Ben Palmer
Sep 30

Ach, der so beliebte und in völliger demokratischer und juristischer Ignoranz immer wieder falsch gebrauchte Begriff "Verfassungstreue". Die Verfassung (gibt es eigentlich eine deutsche Verfassung?) ist das ABWEHRRECHT des Bürgers GEGENÜBER der Regierung!

Der Bürger muss im ganzen Leben NIEMALS Verfassungstreue schwören, selbst eingebürgerte Ausländer nicht. Denn der deutsche Bürger hat kein öffentliches Amt inne. Hingegen müssen staatlich beschäftigte Politiker und Beamte "verfassungstreu" sein, das ist Teil ihres Angestelltenvertrags. Der Bürger muss sich nur an die aus der Verfassung abgeleiteten und von der Regierung erlassenen Rechte und Pflichten halten.

In einer echten Demokratie ist der Bürger der Souverän, nicht das Regierungsmitglied!!!!

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