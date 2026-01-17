Dan hat mich auf ein historisches Dokument aus dem Jahr 2007 aufmerksam gemacht, das mir unbekannt war. Danke an Dan. (Das ist übrigens eine Assonanz und Alliteration)

Schaut euch das komplette Paket der Fußnote 1 an. Da ist die Historie der EU Regulatorien hinterlegt. Wer auch immer das Paket 2021 geschnürt hat, war mir einige Jahre voraus.

Dieses Dokument ist ein weiteres Puzzlestück, wem wir das regulatorische Chaos zu verdanken haben, welches Helene diesem Artikel erklärt hat und könnte auch erklären, warum die Regeln widersprüchlich sind.

Wenn man den Wünschen von Lobbygruppen nachgibt, aber dabei nicht das ganze regulatorische Werk überarbeitet sondern nur die Punkte übernimmt, welche der Lobby nicht passen, dann kommt so ein widersprüchliches Flickwerk dabei heraus.

Die Lobbyisten sind teilweise “gute” alte Bekannte. Ganymed ist Ugurs und Öslems Firma vor BioNTech, welche sie an Astellas verkauft haben, um mit diesem Geld und jenem der Strüngmann Zwillinge BioNTech aufzubauen.

SPOILER

ALLES, was in diesem Dokument von dieser Lobbygruppe vorgeschlagen und gewünscht wurde, hat die EU/EMA auch getan.

1 Bewertung und Zusammenfassung der Bedenken Die vorliegenden Kommentare und Vorschläge wurden von einer beträchtlichen Anzahl von Interessengruppen aus Wissenschaft, wissenschaftlichen Konsortien sowie kleinen und mittleren Unternehmen verfasst, die sich mit verschiedenen Aspekten der Entwicklung fortschrittlicher Therapien befassen (detaillierte Liste in Anhang 2). Obwohl die Interessengruppen die Bemühungen der Europäischen Kommission zur Verbesserung der Regulierung der Zulassung, Überwachung und Pharmakovigilanz von Arzneimitteln für neuartige Therapien sehr schätzen, befürchten sie, dass die Verordnung die weitere Entwicklung mehrerer Klassen vielversprechender Arzneimittel ernsthaft beeinträchtigen wird.

Das übliche erst mal loben ABER das wird teuer.

Wenn wir machen müssten, was sinnvoll ist, können wir es gleich bleiben lassen, weil das zu teuer ist.

Gemäß den Definitionen 2.2.1 werden RNA-basierte Arzneimittel als Gentherapeutika eingestuft. Die Vorschriften für gentherapeutische Arzneimittel wurden in erster Linie entwickelt, um die Sicherheit des viralen Gentransfers zu verbessern, der mit einer Integration in das Wirtsgenom verbunden ist und das Risiko einer vertikalen Übertragung birgt.

Zur Info, das sind die COVID-Injektionen von AstraZeneca und Johnson&Johnson. Adenoviren zum viralen Gentransfer.

Hat sich hier eigentlich schon mal ein Anwalt Gedanken gemacht, ob AstraZenecas und Johnson&Johnsons COVID-Produkt auch nach EU-Regeln Gentherapie ist/war?

Dementsprechend umfassen die regulatorischen Anforderungen die Bewertung des onkogenen und tumorigenen Potenzials in relevanten In-vivo-Modellen, Studien zur Reproduktions- und Entwicklungstoxizität, Studien zu Integrationsstellen, klinische Daten zur Biodistribution in den Keimdrüsen sowie eine Reihe von Sicherheitsstudien, einschließlich neoplastischer Proliferation aufgrund von Insertionsmutagenität. Wie in Anhang 1 ausführlich dargelegt, trifft keines dieser Risiken auf RNA-basierte Arzneimittel zu. RNA integriert sich nicht in das Wirtsgenom und ist auch nicht onkogen.

Das Taschenspielertrick, der hier vollführt ist, ist dass mRNA nicht modRNA/mmRNA ist. In diesem Vorschlag geht es um unmodifizierte “bio”-mRNA und nicht das mit N1-Methylpseudouridin zu einem genetischen Monster mutierten Produkt.

Die Anwendung der für den viralen Gentransfer entwickelten Anforderungen wird die Kosten für RNA-basierte Arzneimittel vervielfachen und die Zukunft von KMU in diesem Bereich gefährden.

Hier geht es also nicht um das Patientenwohl, hier geht es um Arbeitsplätze im Mittelstand. Wenn man es ordentlich machen will, ist das einfach zu teuer.

Die klinische Entwicklung des DNA-basierten Gentransfers ist aufgrund der Schwierigkeiten bei der Finanzierung der gestiegenen Ausgaben in den letzten Jahren fast zum Erliegen gekommen. Wir sind alarmiert, dass die Anwendung der Verordnung auf RNA-basierte Arzneimittel deren Entwicklung verzögern oder sogar verhindern wird, ohne dass dies einen wesentlichen Vorteil für die Sicherheit der behandelten Patienten mit sich bringt. Darüber hinaus sind wir besorgt über die Unterschiede in den regulatorischen Anforderungen zwischen der EU und anderen Ländern. Wenn die EU die regulatorischen Hürden ohne stichhaltige wissenschaftliche Argumente erhöht, wird dies die europäischen Rahmenbedingungen für die Entwicklung innovativer Produkte beeinträchtigen.

2 Zusammenfassung der Änderungsvorschläge Auf der Grundlage der detaillierten Kommentare im wissenschaftlichen Anhang bitten wir um folgende Änderungen: a) RNA-basierte Arzneimittelklassen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf nicht-virale RNA-Impfstoffe, Adjuvanzien, siRNA und Aptamere, sollen ausdrücklich aus der Klassifizierung „Gentherapie” der Verordnung ausgeschlossen werden.

Falls sich einer gefragt hat, wie es dazu kommen konnte, dass modRNA-Gentherapien keine Gentherapien sind, hier ist wohl einer der Ursprünge.

b) Solche RNA-basierten Arzneimittelklassen, die synthetisch oder enzymatisch in vitro hergestellt werden, für die direkte In-vivo-Anwendung bestimmt sind und nicht unter die Definition der somatischen Zelltherapie fallen, sollten weiterhin als chemische Einheiten betrachtet werden, wie dies bei früheren Zulassungen für Vertreter dieser Klasse (VitraveneTM MacugenTM) der Fall war, und sollten nicht Gegenstand der Verordnung über neuartige Therapien sein. c) RNA-basierte Arzneimittelklassen sind ausdrücklich von den in Kapitel 2.4.2 der Verordnung dargelegten regulatorischen Anforderungen ausgenommen, wie z. B. Studien zur Genotoxizität, Karzinogenität, Reproduktions- und Entwicklungstoxizität sowie Studien zur Genomintegration, da diese sich auf spezifische Merkmale der klassischen Gentherapie beziehen, aber nicht für RNA gelten.

RNA möglicherweise, aber nicht die DNA-Produktionsrückstände. Hier geht es nur um den Inhalt, NICHT um die Verpackung!

d) Analog dazu sollten RNA-basierte Arzneimittelklassen ausdrücklich von den in Kapitel 2.5.2 aufgeführten Anforderungen an klinische Daten ausgenommen werden, wie z. B. die Analyse der Biodistribution in den Keimdrüsen und Sicherheitsstudien. Auch diese beziehen sich auf besondere Risiken, die mit der klassischen Gentherapie, nicht jedoch mit der Verabreichung von RNA verbunden sind. e) Wir sind vielmehr der Ansicht, dass ein Risikoanalyseansatz, wie er bereits in Kapitel 2.1 der Verordnung vorgeschlagen wurde, in Kombination mit Strategien zur Risikoidentifizierung auf der Grundlage des Wirkmechanismus, die in Kapitel 4.1 der „Leitlinie zu Strategien zur Identifizierung und Minderung von Risiken bei ersten klinischen Studien am Menschen mit Prüfpräparaten” (EMEA/CHMP/SWP/28367/07) beschriebenen, auf dem Wirkmechanismus basierenden Strategien zur Risikoidentifizierung den Besonderheiten solcher neuartigen RNA-basierten Therapien am besten gerecht werden. 3. Bekundung der Unterstützung Die Interessengruppen unterstützen eine Stellungnahme, die in einem unabhängig an die Kommission übermittelten Kommentar enthalten ist, wonach die Definition „Gentherapie” und die spezifischen regulatorischen Anforderungen für die Gentherapie nicht für plasmidbasierte rekombinante Impfstoffe gelten sollten.

Anhang 1 Stellungnahme der Interessengruppe für RNA-Therapeutika zur Verordnung (EG) Nr. 1394/2007 Ausführliche Stellungnahme In der Verordnung (EG) Nr. 1394/2007 über Arzneimittel für neuartige Therapien („die Verordnung“) sind spezifische Vorschriften für die Zulassung, Überwachung und Pharmakovigilanz von Arzneimitteln für neuartige Therapien (Gentherapie, somatische Zelltherapie und Tissue Engineering) festgelegt. Diese Verordnung gilt ab dem 30. Dezember 2008. Im Rahmen der Umsetzung der Verordnung Nr. 1394/2007 beabsichtigt die Europäische Kommission, Teil IV, Anhang I der Richtlinie 2001/83/EG zu überarbeiten und anzupassen. Die folgenden Kommentare und Vorschläge stammen von einer beträchtlichen Anzahl verschiedener Interessengruppen (aufgeführt in Anhang I), darunter akademische Experten auf diesem Gebiet, kleine und mittlere Unternehmen sowie renommierte gemeinnützige Forschungsorganisationen, die sich mit verschiedenen Aspekten der fortgeschrittenen Therapien befassen („die Interessengruppen“). Während die Interessengruppen mehrere Aspekte der Verordnung, wie beispielsweise die Einrichtung eines Ausschusses für neuartige Therapien (CAT) innerhalb der EMEA, sehr begrüßen, bestehen hinsichtlich einiger anderer Aspekte der Verordnung erhebliche Bedenken. Ein zentrales Anliegen der Interessengruppen ist die Definition des Begriffs „Gentherapeutikum“, die in Kapitel 2.2.1 der Verordnung dargelegt ist und mit spezifischen Anforderungen hinsichtlich des Umfangs klinischer und nichtklinischer Daten verbunden ist. Gemäß der Verordnung wird ein Gentherapeutikum definiert als ein Arzneimittel, das eine Nukleinsäuresequenz enthält oder aus einer solchen besteht, die in oder an Menschen in vivo oder ex vivo verwendet wird, um eine bestimmte Gensequenz zu regulieren, zu reparieren oder zu ersetzen, und

dessen therapeutische, prophylaktische oder diagnostische Wirkung in direktem Zusammenhang mit der darin enthaltenen Nukleinsäuresequenz oder dem Produkt der Genexpression dieser Sequenz steht. Eine Reihe spezifischer Anforderungen in Bezug auf nichtklinische und klinische Daten sind in Kapitel 2.4.2 bzw. Kapitel 2.5.2 der Verordnung aufgeführt. für Arzneimittel, die dieser Definition entsprechen. Zu den Anforderungen gehören unter anderem die Bewertung des onkogenen und tumorigenen Potenzials in relevanten Modellen,

Studien zur Reproduktions- und Entwicklungstoxizität,

Studien zur Integrationsstelle

klinische Daten zur Biodistribution in den Keimdrüsen sowie eine Reihe von Sicherheitsstudien, einschließlich Daten zur neoplastischen Proliferation aufgrund von Insertionsmutagenität.

Die Interessengruppen sind besorgt darüber, dass die Definition von Gentherapeutika in der Verordnung äußerst weit gefasst ist und eine heterogene Gruppe verschiedener Arzneimittelklassen mit unterschiedlichen Sicherheits- und Wirkungsprofilen und Besonderheiten umfasst. Während die in den Kapiteln 2.4.2 und 2.5.2 aufgeführten Studien zweifellos für eine Reihe klassischer Gentherapieansätze von Bedeutung sind, z. B. für den Gentransfer mit retroviralen, lentiviralen oder adenoviralen Vektoren, sind sie für andere medizinische Ansätze wie den Transfer von nicht replizierender Polynukleotid-RNA oder siRNA, die höchstwahrscheinlich unbeabsichtigt ebenfalls unter die Definition fallen, weder wissenschaftlich noch klinisch gerechtfertigt.

Mittlerweile wissen wir aus leidvoller Erfahrung, dass das eine Lüge war. Siguna Müller hat in ihrem Buch schön ausgearbeitet, warum schon die Grundlagen der RNA-Technologie falsch sind.

Besonders kritisierbar ist, dass RNA-basierte Arzneimittelklassen nicht ausdrücklich aus der Definition der Gentherapie ausgeschlossen sind. Ein wichtiges Merkmal, das für die klinische Sicherheit entscheidend ist, ist, dass RNA-basierte Arzneimittel kein signifikantes Risiko für eine Integration in das Genom bergen. Dies steht im Gegensatz zu einigen rekombinanten viralen Arzneimitteln, bei denen das Risiko einer Arzneimittelakkumulation aufgrund einer anhaltenden Expression kodierter Genprodukte und das Risiko einer Integration in das Wirtsgenom besteht, wodurch eine maligne Transformation durch Aktivierung von Protoonkogenen oder Inaktivierung von Onkosuppressoren gefördert wird.

Reverse Transkriptasen, die RNA in DNA umschreiben unterschlägt man einfach mal. microRNA und deren regulatorische Funktion unterschlägt man. Oncomirs (RNAs, die Krebs auslösen können) unterschlägt man.

Darüber hinaus könnte DNA, wenn sie in die chromosomale DNA von Keimbahnzellen integriert wird, zu einer vertikalen Übertragung führen.

Das sieht man bei Pfizer mittlerweile ganz anders. Das bisschen DNA, das ist vollkommen OK. Da ist “man”, wer auch immer “man” ist, einig.

Wichtig ist, dass alle bekannten Mechanismen, durch die fremde Nukleinsäuren in das Genom einer tierischen Zelle integriert werden können (z. B. Rekombination), für RNA-basierte Moleküle nicht gelten.

Bis auf die erwähnten reversen Transkriptasen vielleicht, die RNA in DNA umschreiben?

2017: Ribozyme sind RNA-Moleküle mit katalytischer Aktivität. Es gibt wohl auch welche, die als reverse Transkriptase funktionieren.

2019: polymerase η (eta)

2021: Polymerase θ (theta)

Aufgrund der fehlenden Fähigkeit zur Integration in Genome besteht auch kein Risiko für ein langfristiges Verbleiben von RNA-basierten Arzneimittelklassen.

Das muss RNA gar nicht, um Schaden anzurichten, dazu reicht microRNA (dafür gab es einen Nobelpreis) oder Oncomirs.

Es ist allgemein anerkannt, dass RNA-basierte Arzneimittel vorübergehender Natur sind und hauptsächlich durch den Abbau durch Nukleasen, die im extra- und intrazellulären Raum reichlich vorhanden sind, aus dem Organismus ausgeschieden werden.

“allgemein bekannt” ist ein sogenanntes Todschlagargument. Wenn so eine Formulierung genutzt wird, sollte man hellhörig werden. Wie vorübergehend die Natur ist, haben wir mittlerweile gesehen, weil modRNA und nicht RNA genutzt wurde.

Die Interessengruppen befürchten, dass die Verordnung die regulatorischen Anforderungen für eine Reihe vielversprechender, neu entstehender klinischer Anwendungen von RNA verschärfen würde, ohne dass dies einen wesentlichen Vorteil für die Sicherheit der behandelten Patienten mit sich bringen würde. Dies würde die klinische Umsetzung solcher Substanzen verlangsamen oder sogar verhindern und europäische Forscher und Unternehmen unnötig benachteiligen, da RNA-basierte Ansätze in konkurrierenden Ländern und Regionen der Welt, einschließlich der USA, nicht als Gentherapie angesehen werden.

RNA-Moleküle können als Arzneimittel eingesetzt werden, um Gene von Interesse vorübergehend zu stilllegen (RNA-Interferenz),

genspezifische Spleißvorgänge zu modifizieren (RNA-Reparatur),

antigenspezifische Immunantworten zu induzieren (RNA-Impfstoffe)

die Immunität zu verstärken (RNA-Adjuvanzien, z. B. Poly I:C)

Rezeptoren oder Liganden zu binden, die an Krankheitsmechanismen beteiligt sind (Aptamere)

Ich schätze, das trifft dann auch auf dir 50% undefinierte Fragmente in den modRNA-Produkten zu?

In den letzten Jahren wurden zahlreiche nichtklinische Daten und eine beträchtliche Anzahl klinischer Studien durchgeführt, die ein ausgezeichnetes Sicherheitsprofil von RNA-basierten Therapiestrategien belegen.

Leider fehlt hier eine Liste der Therapien. Die ist wohl sehr kurz, nämlich = 0, wäre meine Vermutung.

Dazu gehören veröffentlichte klinische Studien sowie bislang unveröffentlichte Daten, die von einigen der Interessengruppen generiert wurden.

Warum sind diese Daten dann nicht referenziert? Man soll sich also auf geheime, unveröffentlichte Daten verlassen?

So haben sich beispielsweise RNA-basierte Impfstoffe, die vor fast einem Jahrzehnt in die klinische Testphase eintraten, als sehr gut verträglich erwiesen 5-10.

Daher sind diese so gut verträglichen Therapien immer noch nicht erhältlich?

RNA-Impfstoff-basierte Arzneimittel werden entweder für die Ex-vivo-Transfektion von dendritischen Zellen verwendet oder direkt als nackte RNA-Impfstoffe in vivo injiziert.

“And here’s the rub”.

Die reden hier von NACKTER RNA!!!!! Hier ist nicht die Rede von modRNA, verpackt in Lipidnanopartikel. Dieser Wunschzettel wurde aber unverändert auf diese LNP-modRNA-Produte angewendet.

Zusammengenommen wurden in veröffentlichten klinischen Studien bisher 131 Patienten in Impfprotokollen mit RNA-basierten Arzneimitteln behandelt. Nur ein Patient entwickelte eine Toxizität > Grad I (grippeähnliche Symptome, Grad II).

Wie viele wurden erfolgreich behandelt?

Wie viele haben überlebt?

Im Allgemeinen beschränkten sich die Nebenwirkungen auf lokales Erythem Grad I an der Injektionsstelle und grippeähnliche Symptome Grad I. Bei drei Patienten wurde ein vorübergehender Anstieg der antinukleären Antikörper beobachtet. Ansonsten wurden bisher keine Anzeichen von Autoimmunität festgestellt.

Wenn man nicht sucht, wird man auch nicht finden. Zudem fehlen die Belege für diese Behauptungen.

131 Patienten ist jetzt auch nicht gerade eine große Stichprobe.

In ähnlicher Weise weisen eine Reihe von klinischen Studien mit Aptameren sowie eine Vielzahl von präklinischen Studien und ersten klinischen Studien mit siRNA-Therapeutika auf ein ausgezeichnetes Sicherheitsprofil auch für andere RNA-basierte Arzneimittelklassen hin. Viele dieser Ansätze basieren auf synthetischen Oligonukleotiden.

Synthetische Oligonucleotide sind auch eine saubere Sache. Direkt in der Maschine hergestellte RNA. Keine DNA-Vorlage, keine Bakterien involviert. Man programmiert die Sequenz und der Synthesizer produziert das Molekül. Das hat gar nichts mit dem zu tun, wie die Plörren hergestellt wurden.

Tatsächlich gibt es in Europa einen historischen Präzedenzfall für die Regulierung von Oligonukleotiden als chemische Substanzen mit der Zulassung von VitraveneTM, einem Antisense-Oligonukleotid zur Behandlung der Cytomegalievirus-Retinitis (CMV), und MacugenTM, einem pegylierten Aptamer, das für die Behandlung der altersbedingten Makuladegeneration (AMD) zugelassen ist. Wir glauben, dass RNA-basierte Therapeutika ein großes Potenzial haben, Lösungen in verschiedenen Krankheitsbereichen mit hohem medizinischem Bedarf zu bieten, darunter Infektions-, Stoffwechsel- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Krebs. RNA-basierte Arzneimittel können schnell hergestellt und leicht gereinigt werden.

Ja, die Reinigung, so einfach war es dann wohl doch nicht. Sowohl die verwendeten Chemikalien der LNP sind verunreinigt, als auch die modRNA udn von Addukten fange ich hier gar nicht erst an.

Damals wurde von Minimengen geredet, nicht das, was letztendlich gemacht wurde.

Die Produktionskosten sind erheblich niedriger als bei polypeptidbasierten Arzneimitteln. Zusammen mit ihrer auf der Nukleotidsequenz basierenden Zielspezifität bietet dies eine hervorragende Grundlage für zukünftige individualisierte Therapien.

Genau das Gegenteil von dem, was ab 2021 gemacht wurde. Eine Dosis für alle und ein Produkt für alle.

Eine Reihe junger Biotechnologieunternehmen, die hauptsächlich durch Risikokapital und öffentliche Mittel finanziert werden, widmen sich der Entwicklung und Umsetzung solcher innovativer Behandlungsmethoden. Der Bereich der RNA-basierten Arzneimittel ist jedoch noch jung und sehr anfällig. Es ist wichtig, dass Investitionen in diesem Bereich weder durch hohe Entwicklungshürden noch durch eine irreführende öffentliche Wahrnehmung gefährdet werden. Aufgrund der fatalen Ereignisse im Zusammenhang mit dem adenoviralen und retroviralen Gentransfer ist der Begriff „Gentherapie” in der Öffentlichkeit negativ behaftet.

Die “Impfstoffe” sind Gentherapie, sagt Bayer-Vorstand und Charité-Aufsichtsratsmitglied.

Ab ca. 1h 37 min

Die pauschale Einstufung verschiedener nukleinsäurebasierter Arzneimittel als Gentherapie gefährdet deren Akzeptanz in der Öffentlichkeit und wird die für die Entwicklung dieses Bereichs notwendigen Investitionen beeinträchtigen.

Eine bewusste PR-Masche, um den Menschen ein Produkt unter falschem Namen unterzujubeln.

Wir schlagen vor, die Definition „Gentherapie“ auf nukleinsäurebasierte Arzneimittel zu beschränken, die sich in das menschliche Genom integrieren können und damit besondere Sicherheitsbedenken aufwerfen.

Und daher hat man sicherheitshalber nicht geschaut, ob die Plörre das macht.

Wird sie somit mit dem Nachweis der Integration automatisch wieder zur Gentherapie?

RNA-basierte Arzneimittelklassen integrieren sich weder in das Genom noch induzieren sie per se Veränderungen der Genomsequenz. Die Tatsache, dass RNA-basierte Therapieansätze wie die RNA-Interferenz in der Lage sind, die Gentranskription und -translation spezifisch zu modulieren, ist kein charakteristisches Merkmal der Gentherapie, da die überwiegende Mehrheit der Arzneimittel die Gentranskription und Genexpression auf sehr definierte Weise beeinflusst (z. B. Hormone, Antikörper, Kinase-Inhibitoren usw.). In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu erkennen und zu akzeptieren, dass ein Arzneimittel auf Basis eines viralen Vektors, der eine sh-RNA für die Gen-Silenzierung kodiert, ein grundlegend anderes Risikoprofil aufweist als das entsprechende nicht-virale, siRNA-basierte Arzneimittel. Darüber hinaus ist es von entscheidender Bedeutung, dass der Fortschritt der klinischen Umsetzung in diesem Bereich nicht durch unbegründete Regulierungsmechanismen verlangsamt wird. Die meisten der in den Kapiteln 2.4.2. und 2.5.2 der Verordnung aufgeführten Anforderungen (d. h. Analyse des onkogenen und tumorigenen Potenzials in relevanten Modellen, Reproduktions- und Entwicklungstoxizitätsstudien, Studien zur Integrationsstelle, klinische Daten zur Biodistribution in den Keimdrüsen sowie eine Reihe von Sicherheitsstudien, einschließlich Daten zur neoplastischen Proliferation aufgrund von Insertionsmutagenität) sind wissenschaftlich und klinisch nicht gerechtfertigt, sondern zeitaufwändig und kostenintensiv. Die Anwendung dieser Anforderungen würde die Kosten für RNA-basierte Arzneimittel vervielfachen, ohne einen signifikanten Vorteil für die Sicherheit der behandelten Patienten zu bieten. In den letzten Jahren kam die klinische Entwicklung des DNA-basierten Gentransfers aufgrund von Finanzierungsschwierigkeiten zum Stillstand. Wir sind alarmiert, dass die Anwendung der vorgeschlagenen Verordnung auf RNA-basierte Arzneimittel die Entwicklung dieser vielversprechenden Medikamente erheblich beeinträchtigen wird. Wir sind auch besorgt über die unterschiedlichen regulatorischen Hürden zwischen der EU und den USA. Wenn nur die EU die Anforderungen erhöht und dies nicht auf soliden wissenschaftlichen Argumenten basiert, werden diese Vorschriften die Rahmenbedingungen der EU für die Entwicklung innovativer Produkte beeinträchtigen. Aus den oben genannten Gründen appellieren wir daran, dass therapeutische Strategien, die auf nicht replizierenden RNA-Arzneimitteln basieren, weder definiert noch als Gentherapie betrachtet werden.

Nicht replizierend! Das heißt, bei saRNA ist man sogar noch der Meinung, dass es eine Gentherapie ist?

Dementsprechend appellieren wir daran, dass fortschrittliche therapeutische Strategien, die auf der Anwendung von RNA-transfizierten oder RNA-beladenen Zellen basieren, ebenfalls nicht als Gentherapie betrachtet werden sollten.

Das hat nichts mit Wissenschaft zu tun, das hat etwas mit Kostenersparnis und PR zu tun.

Vielmehr sind wir der Ansicht, dass ein Risikoanalyseansatz, wie er bereits in Kapitel 2.1 der Verordnung vorgeschlagen wurde, in Kombination mit Strategien zur Risikoidentifizierung auf der Grundlage der Wirkungsweise, die in Kapitel 4.1 der „Leitlinie zu Strategien zur Identifizierung und Minderung von Risiken bei ersten klinischen Prüfungen mit Prüfpräparaten am Menschen” (EMEA/CHMP/SWP/28367/07) beschrieben sind, angemessen und ausreichend sein könnten, um den individuellen Merkmalen dieser neuartigen Therapien gerecht zu werden.

Die Verursacher der aktuellen regulatorischen Misere sind tabellarisch gelistet.

Wenn darunter jemand ist, der jetzt Impfschadensgutachten für die Herstellerseite macht, würde ich ihn mit Verweis auf dieses Dokument ablehnen.

Mittendrinnen natürlich uns Ugur und Özlem.

Ein klassischer Fall von hinterher ist man doch (immer noch nicht) schlauer?

Alle diese Namen würde ich auf meine persönliche Täterliste derjenigen schreiben, die für die modRNA Misere mit verantwortlich sind.

2017, also 10 Jahre später, kam dann der zweite Lobbyschritt zusammen mit dem PEI:

Hinz T, Kallen K, Britten CM, Flamion B, Granzer U, Hoos A, Huber C, Khleif S, Kreiter S, Rammensee HG, Sahin U, Singh-Jasuja H, Türeci Ö, Kalinke U. The European Regulatory Environment of RNA-Based Vaccines. Methods Mol Biol. 2017;1499:203-222. doi: 10.1007/978-1-4939-6481-9_13. PMID: 27987152. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27987152/