Zu Weihnachten rufen alle zu Spenden auf.

Das ist nicht mein Ding.

Ich habe aus gutem Grund alle Monetarisierungen und Spendenknöpfe in meinem Substack deaktiviert. Ich habe keine Lust mich dadurch angreifbar zu machen.

Wenn mit jedoch jemand Weihnachtsgeschenke machen möchte, habe ich beim bösen Onlinehändler Amazon (weil es da so einfach ist), eine Liste von Literatur zur Aufarbeitung zusammengestellt.

(Bild erstellt mit der Bing KI)

Ich stehe immer noch auf Papier und streiche noch mit Textmarker an. Mittlerweile mit grünem, weil das im elektrischen Licht besser zu sehen ist als gelber Textmaker.

Bücher des Widerstandes haben meist kleine Auflagen. Wenn man die nicht rechtzeitig für die Zeit danach archiviert, sind sie irgendwann nicht mehr zu finden.

Irgendwann wird es aber an uns sein, die nachfolgenden Generationen zu lehren, was passiert ist. Man wird diese Literatur zu Forschungszwecken benötigen. In den Universitätsbibliotheken oder Stadtbüchereien wird man diese Bücher aber nicht finden.

Papierbücher sind dauerhaft haltbar und langlebiger als Dateien.

Es sind einige antiquarische Bücher dabei, falls die jemand daheim doppelt haben sollte.

Gebrauchte Ausgaben sind für mich OK. Ich kaufe häufig gebrauchte Bücher, ich mache ohnehin so viele Markierungen, da muss es nicht neu sein. Aus den Markierungen der vorherigen Leser kann man auch einiges lernen (das fand ich bei Lehrbüchern immer praktisch).

Der Wunschzettel bleibt auch in Zukunft als Alternative zu den unten angegebenen Möglichkeiten bestehen.

Und ja, es sind auch Handarbeitskits dabei, ich stricke, sticke und häkel, während ich mir vom Rechner wissenschaftliche Publikationen vorlesen lasse. Meist stricke ich Socken.

Mein Wunschzettel: https://www.amazon.de/registries/gl/owner-view/30LG3DJ4ET90L?ref_=list_d_gl_lfu_nav

Andere Unterstützungsmöglichkeiten für Holgers und meine Forschung: