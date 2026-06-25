Im Zusatzmaterial vom 28.02.2020 gibt es eine Powerpoint Datei, die den damaligen Wissensstand des RKI zeigt.

Nirgends, weltweit nirgends gab es exponentielles Wachstum und es war eigentlich überall bereits Schluss mit der Pandemie. Ich habe das ppt Dokument als pdf gespeichert und hier direkt hochgeladen, für alle, die nicht suchen wollen.

2019 Ncov Risikogebiet 2020 12 28 Final 2.09MB ∙ PDF file Download Download

Es gibt noch Diverse Updates dieser Datei in den Zusatzmaterialien und Dateien zur nationalen Lage die nur eines zeigen: Es war eine ganz normale Infektionskurve wie sie im Lehrbuch steht.

Folie 1:

Die Grafik zeigt eine klassische Kurve, wie sie für Infektionen üblich ist.

Folie 3: Kein exponentielles Wachstum, nirgends

Es gibt einige Updates dieser Folie. AM 18. März ist sie anscheinend das letzte Mal dabei. Aber auch am 18. März ist leider leider immer noch nirgends ein exponentielles Wachstum zu finden. Nach 18 Tagen der Beobachtung hätte ein exponentielles Wachstum in China auffallen müssen.

Folie 4: In China normale Infektionskurven

in China ist es im Februar bereits rum. Kein exponentielles Wachstum erkennbar.

Spätestens 18 Tage später sollte klar gewesen sein, das war’s. Nix exponentielles Wachstum. Normale Infektionskurve und das war’s auch schon. Da kommt nichts mehr, wenn es durch ist.

Folie 5: Länder, wo die Infektion gerade angefangen hat

Jeder normale Mensch würde nun 1+1 zusammenzählen. Am Anfang ist die Kurve immer steil, erreicht dann einen Wendepunkt und flacht ab. Das war in vielen Ländern bereits so, warum sollte es in Iran, Italien, Südkorea oder Deutschland anders sein?

Das ist eine ganz normale Kurve beim anfänglichen Wachstum eines Mikroorganismus. Das lernt man in der Einführungsvorlesung Mikrobiologie mit Escherichia Coli als Beispiel mit einer idealen Verdopplungszeit von 20 min (was kaum ein Laborstamm schafft).

Sieht einer Infektionskurve ziemlich ähnlich, würde ich sagen.

Es gibt biologische Formeln, die sind wie sie sind. Ewiges Wachstum ist extrem selten in der Natur und auch dann nur am Anfang einer Wachstumsphase, z. Bsp. bei Seerosen. Ist der Teich voll, dann ist einfach kein Platz mehr für weitere Seerosen. Das Wachstum stagniert, bis die Pflanzen im Herbst absterben und die die Winterpause gehen.

Der Schluss den man zieht ist aber ein anderer. Exponentielles Wachstum - Wir werden alle sterben!!!

Es gibt einen Grund, warum Transferleistungen in der Klassenarbeit die meisten Punkte haben und es nur eine solche Aufgabe gibt. Die meisten Schüler können sie letztendlich nicht lösen.

Das RKI war nicht in der Lage gewesen, von bereits vorhandenen, klassischen Infektionskurven auf beginnende Infektionskurven zu extrapolieren.

Daher fing man krampfhaft an, nach Begründungen zu suchen, warum es in Italien so viel schlimmer ist als in China oder anderen Ländern, die es schon hinter sich hatten.

Folie 8

In Italien sterben im Durchschnitt täglich rund 1.780 bis 1.830 Menschen.

Häufigste Todesursachen

Die überwiegende Mehrheit der täglichen Todesfälle ist auf alters- und krankheitsbedingte Ursachen zurückzuführen. Laut dem aktuellsten ISTAT-Bericht verteilen sich die Hauptursachen wie folgt:

Herz-Kreislauf-Erkrankungen: ca. 31 % aller Fälle (etwa 560 Menschen am Tag). Krebserkrankungen (Tumore): ca. 26 % aller Fälle (etwa 480 Menschen am Tag). Atemwegserkrankungen: ca. 8 % aller Fälle. Demenzerkrankungen (z. B. Alzheimer): ca. 5 % aller Fälle

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Eine dramatische Notlage sieht für mich anders aus.

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Wie man es dreht und wendet, es war eine klassische Infektionskurve, die ihren Höhepunkt Mitte März überschritten hatte und aussieht wie die Kurven aus China.

Deutsche oder Menschen des Wertewestens sind aber was ganz Besonderes, sie können nicht normale Infektionskurven haben wie andere Menschen, weil wir sind was Besseres! Wir brauchen nutzlose Lockdowns um einen natürlichen Infektionsverlauf zu haben.

Unterstützungsmöglichkeiten:

Bücherwunschzettel: https://www.amazon.de/registries/gl/owner-view/30LG3DJ4ET90L?ref_=list_d_gl_lfu_nav

Andere Unterstützungsmöglichkeiten für Holgers und meine Forschung: