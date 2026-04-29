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Hille
14h

Ich lese gerade das Buch über IBM und Dehomag, die mit ihren Datenerhebungen, Volkszählungen mittels Lochkarten und Auswertungsmaschinen die Grundlagen für den Völkermord an Juden sowie für die Ermordung von Behinderten, die Verfolgung von Andersdenkenden, Sinti, Roma, Schwule u.v.am. legten ...

Nie Wieder!

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Joanna Seib
16h

Ich habe bei der Datenerhebung mitgemacht. Mein Fazit: weder die Bildung, noch der soziale Status, Herkunft oder die Beherrschung der deutschen Sprache haben irgendeine Korrelation mit Menschlichkeit, Freundlichkeit, Benehmen und schlichter Dummheit. Ich wurde mit Kaffee und Keksen empfangen, oder ausgeschimpft, sogar beleidigt, aber auch oft in ein nettes Gespräch verwickelt. Das war eine tolle Erfahrung, natürlich das Ganze nur als Randbemerkung unabhängig von dem Ausgangstext.

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