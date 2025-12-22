Als ich im Pharmaaußendienst im ersten Jahr zum Launch-Support als externer Mitarbeiter zur Verstärkung eingestellt war, musste ich Praxen für Nachbeobachtungsstudien rekrutieren.

Wenn ein Medikament neu im Markt ist, muss es ein Jahr “im Feld” beobachtet werden. Dafür muss man Praxen gewinnen, die das Medikament einsetzen. Diese müssen dann ihre Patienten ein Jahr engmaschig nachbeobachten und detaillierte, vielseitige Protokolle führen.

Für jeden Patienten gibt es Geld, das kann sich für eine Praxis durchaus auch finanziell lohnen.

Ich wusste lange nicht, wie diese Studien heißen, ich wusste nur, dass ich dafür rekrutiert habe. Ich hatte erst vermutet, dass es PMCF Studien sind. Das war aber falsch. Die Studien, für die ich damals Rekrutiert habe, sind wohl sogenannte PASS Studien.

1. Definition Eine Post-Authorisation Safety Study, kurz PASS, ist eine Sicherheitsprüfung eines bereits zugelassenen Arzneimittels. Sie dient dazu, ein Sicherheitrisiko zu ermitteln, zu beschreiben oder zu quantifizieren bzw. das Sicherheitsprofil eines Arneimitells zu bestätigen oder die Effizienz eines Risikomanagements zu messen. 2. Hintergrund Eine PASS kann von den Zulassungsbehörden als Auflage bei der Zulassung oder danach eingefordert werden, wird aber häufig auch von den Zulassungsinhabern selbst initiiert. Der Grund dafür liegt darin, dass seit 2005 die Hersteller dazu verpflichtet sind, bereits in ihren Zulassungsanträgen die Maßnahmen aufzulisten, die nach der Zulassung zur optimalen Untersuchung des Sicherheitsprofils durchgeführt werden sollen. […] 5. Ziele Ermittlung von Häufigkeiten bereits bekannter Nebenwirkungen unter Alltagsbedingungen

Identifizierung von seltenen, bisher nicht bekannten Nebenwirkungen, die aufgrund der geringeren Fallzahlen in klinischen Studien nicht entdeckt wurden

Untersuchung möglicher Risiken bei der Alltagsanwendung bei bestimmten Patientengruppen (z.B. sehr alte Menschen, Schwangere, Patienten mit eingeschränkten Leberfunktionen etc.) 6. Meldepflichten Wie interventionelle klinische Studien müssen PASS in Deutschland nach §63f AMG der zuständigen Arzneimittelbehörde gemeldet werden. Der Zulassunginhaber muss Unbedenklichkeitsprüfungen darüber hinaus auch der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen und dem Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. anzeigen. Dabei muss ein Prüf- bzw. Beobachtungsplan und ein Prüfprotokoll zur Datenerfassung vorgelegt werden. Ferner sind die lebenslangen Arztnummern (LAN) der beteiligten Ärzte anzugeben. Sofern beteiligte Ärzte Leistungen zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung erbringen, sind auch die Art und die Höhe der jeweils an sie tatsächlich geleisteten Entschädigungen zu reporten. Dabei muss der Aufwand für die beteiligten Ärzte dargestellt und eine Begründung für die Angemessenheit der Entschädigung geliefert werden. Das gleiche gilt für mit den Teilnehmern geschlossenen Verträge. Innerhalb eines Jahres nach Abschluss der Datenerfassung sind unter Angabe aller beteiligten Ärzte die Anzahl der involvierten Patienten sowie die Art und Höhe der jeweils geleisteten Entschädigungen zu übermitteln.

Es gab zu BNT162B2 tatsächlich ein PASS-Studie

Es gibt ein Studienprotokoll:

Es gibt ein Amendment zum Studienprotokoll

Es gibt einen Progress Report, der die teilnehmenden Praxen listet.

Die Studie selbst ist in einigen offiziellen Dokumenten unter C4591010 gelistet.

Wo sind die Ergebnisse?

Die Studie wurde am 30. September 2024 beendet, vor mehr als einem Jahr.

WO SIND DIE DATEN?

Vielleicht weiß jemand, wo ich die Ergebnisse der PASS-Studie finden kann?