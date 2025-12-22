DrBine’s Newsletter

DrBine’s Newsletter

Discussion about this post

User's avatar
Alpha Tau's avatar
Alpha Tau
1h

Idee wäre die gelisteten Ärzte anzuschreiben und fragen wann Sie wie teilgenommen haben. Ggf. Vielleicht Daten abfragen?

Expand full comment
Reply
Share
1 reply by DrBines verbales Vitriol
Sabine's avatar
Sabine
44m

https://catalogues.ema.europa.eu/sites/default/files/document_files/C4591010_PROTOCOL%20AMENDMENT%202_07JAN2022.pdf

Expand full comment
Reply
Share
2 replies by DrBines verbales Vitriol and others
3 more comments...

No posts

Ready for more?

© 2025 DrBine · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture