Auf X wurde ich durch diesen Post auf die neue Cash-Cow der Pharma aufmerksam.

Auch Pfizer hat die Amyloide für sich entdeckt.

In Europa ist Werbung direkt an den Endkunden für verschreibungspflichtige Medikamente durch das Heilmittelwerbegesetz verboten.

Die Pharma wählt daher für gewöhnlich die Route der “Patientenaufklärung”. Das habe ich als Pharmareferent bei Novartis live erlebt, damals ging es um Herzinsuffizienz, die Werbung lief vor der Tagesschau und klärte einfach nur auf, dass es dieses Krankheit gibt.

Der Trickfilm ist online nicht mehr zu finden, die Webseite existiert aber noch.

Wenn man ganz ans Ende der Seite scrollt, was kaum ein (älterer Patient macht) findet man, dass das eine Pharmaseite ist

Was war der Erfolg der Werbekampagne von Novartis?

Man berichtete in der Gesamtversammlung ganz stolz, dass Ärzte erbost anriefen, dass die alten Menschen sich (korrekt) mit Herzinsuffizienz diagnostiziert hätten und nun entsprechend behandelt werden möchten. HI sei im Alter aber normal und sie hätten genug zu tun als dass sie sich um alte Leute mit HI kümmern müssten. In dem alter ist das normal und sterben muss jeder irgendwann.

Die Patienten hatten sich also korrekt selbst diagnostiziert anhand der Werkzeuge der Pharma, waren zum Arzt gegangen und verlangten Behandlung.

Pech für Novartis war, dass ihr Medikament nur 2nd Line war und sehr teuer und sie kaum davon profitierten und der Hauptgewinn erst einmal an die Generikahersteller für Standardbehandlung ging. Es blieben aber genug schwere Fälle übrig, dass es sich wohl letztendlich doch rentiert hat.

Was sind Amyloide?

“Abbildung 3A Schematische Darstellung des allgemeinen Mechanismus der Aggregation zur Bildung von Amyloidfibrillen. Entfaltete oder teilweise entfaltete Proteine verbinden sich miteinander zu kleinen, löslichen Aggregaten, die sich weiter zu Protofibrillen oder Protofilamenten (a) und dann zu reifen Fibrillen (b, obere Elektronenmikroskopaufnahmen aus Ref. 44) zusammenlagern. Die Fibrillen sammeln sich häufig in Plaques oder anderen Strukturen wie den Lewy-Körperchen, die mit der Parkinson-Krankheit assoziiert sind (c, Elektronenmikroskopaufnahme rechts). Einige der frühen Aggregate scheinen amorph oder mizellär zu sein, während andere ringförmige Strukturen mit Durchmessern von etwa 10 nm bilden (d, Elektronenmikroskopaufnahme aus Ref. 53). Adaptiert aus einer Abbildung von H. A. Lashuel und P. T. Lansbury Jr.”

Eigentlich sind Amyloide etwas vollkommen normales. Protein falten täglich falsch. Das passiert bei jedem Protein, bei jedem Menschen, täglich. Kein Grund zu Panik.

“Proteinverhalten in der Zelle. Proteinhomöostase bezeichnet die Fähigkeit von Zellen, die Konzentration ihrer Proteine hinsichtlich Konformation, Interaktion, Konzentration und zellulärer Lokalisierung zu regulieren. Wenn Proteine sich nicht richtig falten oder ihre Faltung nicht aufrechterhalten können, kann es zu Fehlfaltungen und Aggregationen kommen, die mit einer Vielzahl von Erkrankungen des Menschen in Verbindung gebracht werden, darunter Alzheimer und Parkinson.”

Die Natur hat dafür schon eine Lösung: Chaperone (Eng. Kindermädchen). Chaperone sind Proteine, die fehlgefaltete Proteine rückfalten.

“Abbildung 2 Regulierung der Proteinfaltung im ER. Viele neu synthetisierte Proteine werden in den ER transportiert, wo sie mit Hilfe einer Reihe von molekularen Chaperonen und Faltungskatalysatoren (nicht dargestellt) zu ihren dreidimensionalen Strukturen gefaltet werden. Korrekt gefaltete Proteine werden dann zum Golgi-Komplex transportiert und anschließend an die extrazelluläre Umgebung abgegeben. Falsch gefaltete Proteine werden jedoch durch einen Qualitätskontrollmechanismus erkannt und auf einen anderen Weg (die Unfolded Protein Response) geleitet, wo sie ubiquitiniert und anschließend im Zytoplasma durch Proteasomen abgebaut werden. Adaptiert aus Ref. 32.”

Sind Amyloide und Chaperone im Gleichgewicht, passiert erst mal gar nichts.

“Von besonderer Bedeutung in diesem Zusammenhang sind die zahlreichen molekularen Chaperone, die in allen Zelltypen und Zellkompartimenten vorkommen. Einige Chaperone interagieren mit neu entstehenden Ketten, sobald diese aus dem Ribosom austreten, während andere an der Steuerung späterer Stadien des Faltungsprozesses beteiligt sind. Molekulare Chaperone arbeiten oft zusammen, um sicherzustellen, dass die verschiedenen Stadien der Faltung solcher Systeme effizient abgeschlossen werden. […] Molekulare Chaperone erhöhen nicht selbst die Geschwindigkeit einzelner Schritte der Proteinfaltung, sondern sie steigern die Effizienz des Gesamtprozesses, indem sie die Wahrscheinlichkeit konkurrierender Reaktionen, insbesondere der Aggregation, verringern. […] Trotz dieser Faktoren wäre es angesichts der enormen Komplexität und der stochastischen Natur des Faltungsprozesses bemerkenswert, wenn es nie zu Fehlfaltungen käme. Ein klarer Beweis dafür, dass molekulare Chaperone zur Verhinderung von Fehlfaltungen und deren Folgen notwendig sind, ist die Tatsache, dass die Konzentrationen vieler dieser Spezies während zellulären Stresses erheblich ansteigen; dies spiegelt sich auch in der Bezeichnung vieler dieser Proteine als Hitzeschockproteine (Hsps) wider. Es ist auch klar, dass einige molekulare Chaperone nicht nur Proteine während ihrer Faltung schützen können, sondern auch fehlgefaltete und sogar aggregierte Proteine retten und ihnen eine zweite Chance geben, sich korrekt zu falten . Die aktive Intervention in den Faltungsprozess erfordert Energie, und ATP ist für die meisten molekularen Chaperone erforderlich, um mit voller Effizienz zu funktionieren. In eukaryotischen Systemen sind viele der in einer Zelle synthetisierten Proteine für die Sekretion in die extrazelluläre Umgebung bestimmt. Diese Proteine werden in den ER transportiert, wo sie vor der Sekretion durch den Golgi-Apparat gefaltet werden. Der ER enthält eine Vielzahl von molekularen Chaperonen und Faltungskatalysatoren, und darüber hinaus müssen die hier gefalteten Proteine vor ihrem Export eine „Qualitätskontrolle” durchlaufen (Abb. 2).

Man erkennt gleich zwei Probleme:

Chaperone scheinen spezialisiert zu sein. Das Spike-Protein ist körperfremd. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es passende Chaperone gibt? Wenn von einem Protein zu viel vorhanden ist im Verhältnis zu seiner Stabilität, wird es auch problematisch. Diese Theorie nennt sich “Life on the Edge” also Leben auf Messers Schneide. Das Spike-Protein ist thermostabil.

“Korrelation zwischen den mRNA-Expressionsniveaus in vivo und den Proteinaggregationsraten in vitro für eine Reihe von 11 menschlichen Proteinen, die entweder mit einer Krankheit in Zusammenhang stehen (rot) oder nicht (blau) “

Was oberhalb der Geraden liegt beim Verhältnis von Menge zu Stabilität, flockt aus.

Das ist keine graue Theorie, das konnte im Fadenwurm C. elegans schön gezeigt werden.

“Vergleich zwischen den zellulären Konzentrationen und den kritischen Konzentrationen von Proteinen in adulten C. elegans. Dichteplot der Gesamtkonzentration (T) und der löslichen Konzentration (S) in logarithmischer Skala für die 1.163 Proteine, die mindestens an ihrer Löslichkeitsgrenze quantifiziert wurden.”

Das Spike Protein kann zum Amyloid werden

Nun haben wir das Phänomen, dass viele Menschen ein körperfremdes Protein möglicherweise in Mengen jenseits der Löslichkeit nach “Life on the Edge” produzieren.

Zudem könnte es sein, dass einige (körpereigene) Enzyme, wie neutrophile Elastase, das Spike Protein ungeschickt schneiden, so dass es fehlfaltet und Amyloide bildet.

Sind das möglicherweise mit Bestandteile der “Calamari-Clots”?

“Amyloidfibrillen-Assays von SARS-CoV-2-S-Peptiden (0,1 mg/ml). (A) ThT-Fluoreszenz-Fibrillenbildungskinetik. (B) Kongorot-Doppelbrechungsmikroskopie. (C) Negativfärbung-TEM-Ultrastruktur.”

Dass das Spike-Protein potentiell amyloid ist, kann man mittlerweile in Übersichtsartikeln nachlesen.

Die Pharma wittert ein Geschäft mit Amyloidose

Da das Spike Protein Amyloide bildet, ist es wahrscheinlich kein Zufall, dass man diesbezüglich nun Patientenaufklärung betreibt. Wer hat schon von Amyloiden und Amyloidose gehört? Da muss man bei der Selbstdiagnose helfen, damit man das korrekte (teure, neue) Medikament bekommt.

Lilly

Was ist Amyloid?

Amyloid-Ablagerungen im Gehirn können ein Anzeichen für eine ernsthafte Erkrankung sein, die über den normalen Alterungsprozess hinausgeht.

Amyloid ist ein Protein, das Ihr Körper auf natürliche Weise produziert.

Dieses Protein kann sich verklumpen und Amyloid-Plaques bilden.

Eine übermäßige Ansammlung von Amyloid-Plaques im Gehirn kann mit Gedächtnis- und Denkstörungen in Verbindung stehen.

Die Amyloidablagerung im Gehirn kann bis zu 20 Jahre vor dem Auftreten von Symptomen wie Gedächtnis- und Denkstörungen beginnen.

Amyloidplaques können sich im Laufe der Zeit weiter aufbauen und möglicherweise Ihre Denk- und Funktionsfähigkeit weiter beeinträchtigen. Je früher Sie mögliche Amyloidablagerungen in Ihrem Gehirn mit Ihrem Arzt besprechen, desto besser können Sie planen.

Fortgeschrittene Tests und Untersuchungen können helfen, festzustellen, ob sich ein Protein namens Amyloid im Gehirn ansammelt, und Ihnen und Ihrem Arzt dabei helfen, besser zu verstehen, was mit Ihren Gedächtnis- und Denkproblemen zusammenhängen könnte.

Je früher Sie sich auf die Ansammlung von Amyloid-Plaques untersuchen lassen, desto mehr Optionen stehen Ihnen möglicherweise zur Verfügung.

Lilly kümmert sich also um Amyloide im Hirn.

Pfizer

Pfizer nimmt direkt die andere Cash-Cow: Den ganzen Rest

“Amyloidose bezeichnet eine Erkrankung, die durch die Ablagerung abnormaler Proteine, sogenannter Amyloide, in den Organen und peripheren Nerven des Körpers verursacht wird. Diese Proteinablagerungen können zu Funktionsstörungen der Organe und zu Nervenschäden führen. Oft sind die Symptome der Amyloidose unspezifisch oder ähneln denen anderer Erkrankungen.

Die ATTR-Amyloidose wird durch ein Protein namens Transthyretin (TTR) verursacht, das seine Form verändert und sich zu faserigen Klumpen zusammenlagert. Diese Klumpen aus deformiertem Protein lagern sich in verschiedenen Organen und peripheren Nerven ab, wodurch diese nicht mehr richtig funktionieren können.

Die ATTR-Amyloidose kann auf zwei verschiedene Arten entstehen. Sie kann erblich sein, d. h. von der Mutter oder dem Vater vererbt werden. Bei der erblichen Form wird angenommen, dass Mutationen im TTR-Gen dazu führen, dass das Protein instabil wird und seine Form verändert. Oder sie kann mit einer Instabilisierung des TTR aufgrund des Alterungsprozesses zusammenhängen.

Auswirkungen auf Herz und Nerven

Es gibt zwar verschiedene Formen der Amyloidose, aber die ATTR-Amyloidose betrifft am häufigsten das Herz und/oder die Nerven, obwohl auch andere Organe betroffen sein können.

ATTR-Kardiomyopathie (ATTR-CM). ATTR-CM betrifft in erster Linie das Herz, da sich Amyloid-Ablagerungen im Herzgewebe ansammeln. Dies beeinträchtigt die Funktionsfähigkeit des Herzens. Die Symptome ähneln oft denen anderer Herzerkrankungen wie Herzinsuffizienz und Herzvergrößerung. Sie können auch Folgendes umfassen:

Müdigkeit.

Schwellungen in den Beinen, Knöcheln oder im Bauchraum.

Atemnot bei körperlicher Aktivität.

Plötzlicher Blutdruckabfall beim Aufstehen.

Atembeschwerden im Liegen.

Unregelmäßiger Herzschlag (Arrhythmie).

Diese Erkrankung kann von einem Elternteil vererbt werden, aber auch bei Menschen ohne familiäre Vorbelastung auftreten. Menschen mit der erblichen Form entwickeln typischerweise Symptome im Alter von 50 bis 60 Jahren. Bei einigen Menschen treten jedoch erst im Alter von 70 Jahren oder sogar noch später Symptome auf. Die nicht vererbte Form tritt häufiger bei kaukasischen Männern über 65 Jahren auf.

ATTR-Amyloidose-Polyneuropathie (ATTR-PN). ATTR-PN ist eine Erkrankung, die in erster Linie die peripheren Nerven betrifft und durch Mutationen im TTR-Gen verursacht wird, die von einer betroffenen Mutter oder einem betroffenen Vater vererbt werden. Die Amyloidablagerungen treten vor allem in den Nerven auf, die Berührungen, Schmerzen und Wärme wahrnehmen. Dies kann zu Gefühlsverlust, Kribbeln, Taubheitsgefühl oder Schmerzen in den Händen und Füßen führen (auch als periphere Neuropathie bezeichnet). Menschen mit dieser Erkrankung haben häufig auch Schäden am autonomen Nervensystem (Nerven, die die Funktion der Organe beeinflussen), am Verdauungstrakt und an anderen lebenswichtigen Organen, manchmal auch am Herzen. Menschen mit ATTR-PN können folgende Symptome aufweisen:

Durchfall, Verstopfung oder beides zu unterschiedlichen Zeiten.

Übelkeit, Erbrechen.

Appetitlosigkeit.

Sexuelle Funktionsstörungen.

Muskelschwäche.

Verschiedene Augenprobleme.

Plötzlicher Blutdruckabfall beim Aufstehen.

Karpaltunnelsyndrom.

Die Symptome von ATTR-PN treten in der Regel im Erwachsenenalter in sehr unterschiedlichem Alter auf, bereits in den 20ern oder erst in den 70ern oder später. Diese Erkrankung betrifft sowohl Männer als auch Frauen.

Was gibt es Neues für Menschen mit ATTR-Amyloidose und was können Sie tun, wenn Sie glauben, dass Sie oder jemand, den Sie kennen, daran leiden könnte?

Es ist eine vielversprechende Zeit für Menschen mit ATTR-Amyloidose. Für bestimmte Patienten mit ATTR-Amyloidose stehen mittlerweile Behandlungen zur Verfügung, und weitere Behandlungen werden in klinischen Studien untersucht. Fragen Sie Ihren Arzt. Weitere Informationen zu verfügbaren klinischen Studien für Amyloidose finden Sie unter clinicaltrials.gov.

Es ist wichtig, so schnell wie möglich eine genaue Diagnose zu erhalten, da Behandlungen bei frühzeitigem Beginn erfolgreicher sein können. Wenn Sie vermuten, dass jemand in Ihrer Familie an ATTR-Amyloidose erkrankt ist, oder wenn Sie vermuten, dass Sie selbst an dieser Krankheit leiden, sprechen Sie mit Ihrem Arzt. Um eine korrekte Diagnose zu stellen, müssen möglicherweise eine Reihe von Tests (z. B. eine nicht-invasive Bildgebung oder eine Gewebebiopsie und Gentests) durchgeführt werden. Es ist auch wichtig, mit einem Gesundheitsteam zusammenzuarbeiten, das auf die Diagnose von Amyloidose spezialisiert ist.”

Prionen und Amyloide

Was ist der Unterschied zwischen Prionen und Amyloiden?

Sowohl Prionen als auch Amyloide sind fehlgefaltete Proteine.

Prionen sind amyloid aber nicht jedes Amyloid ist ein Prion.

Prionen sind ein wenig spezieller.

Prionen entstehen, wenn wenn Proteine, die zu Prionen geworden sind, andere noch normale Proteine dazu triggern sich zu Prionen fehlzufalten.

“Prionen sind sich selbst vermehrende Partikel proteinhaltigen Ursprungs, die die Fähigkeit zur Übertragung von Krankheiten mit typischen infektiösen Organismen wie Viren und Bakterien gemeinsam haben, jedoch im Gegensatz zu diesen kein genetisches Material besitzen.”

Aber auch hier, keine Panik auch dafür scheint es eine Lösung zu geben.

Fazit

Wenn die Pharma das große Geschäft wittert, ist die Lage wohl schlimmer als gedacht. Pfizer wird es wohl ziemlich genau wissen als einer der Verursacher der Mitverursacher des Amyloidproblems.

ABER, fairer Weise muss man zugeben, nicht nur das Spike-Protein ist amyloid, das gab es auch schon vorher. Nur möglicherweise nicht in einem Ausmaß, dass es sich für die Pharmaindustrie finanziell rentiert hätte, sich des Problems anzunehmen.