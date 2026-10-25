Die Webseite eu-vigil.com ist am 23. Oktober 2026 offiziell online gegangen.

Die Gründer des Projekts, Emmanuelle Darles und Vincent Pavan, haben die Plattform als Reaktion auf die Aufforderung der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) veröffentlicht, nachdem diese sie rund ein Jahr zuvor dazu gedrängt hatte, erhobene Daten und wissenschaftliche Arbeiten zu den Covid-19-Impfstoffen zu löschen.

Ähnlich wie Wauter Aukema, scheinen die beiden Franzosen, möglicherweise mit ähnlichen Software Programmen, die komplette EMA Datenbank legal von der Webseite heruntergeladen zu haben.

Die beiden haben wohl die gleiche Löschaufforderung erhalten wie Wauter aber anders reagiert und alle Daten transparent online gestellt.

Neben den COVID-”Impfstoffen” haben sich die Französischen Wissenschaftler auch die klassischen Kinderimpfstoffe angesehen.

Die Wissenschaftler haben exakt das getan, was das PEI und die EMA hätten tun sollen und haben diese Disproportionalitätsanalyse online gestellt.

Ich spiegel in diesem Artikel den Bericht der Wissenschaftler auf Deutsch, damit die Daten eine weitere Verbreitung bekommen und die Wissenschaftler so, durch die Bekanntheit der Daten, geschützter sind.

Die Original Analyse ist hier auf Französisch und Englisch hinterlegt.

Von der Geburt bis zum 17. Lebensjahr: Die EMA schweigt zu Hinweisen auf schwerwiegende Nebenwirkungen · EU-Vigil

Eines ist aber auch klar: Wenn man so eine Webseite als Kampfaufforderung an die EMA online stellt, müssen die Daten gerichtsfest belastbar sein, weil man sich sonst selbst einen Strick dreht. Das macht diese Daten umso brisanter.

Der englische Bericht als pdf:

From Birth To Age 17 The Serious Adverse Reaction Signals The Ema Keeps Silent · Eu Vigil 600KB ∙ PDF file Download Download

Disproportionalitätsanalyse von Pharmakovigilanz-Meldungen zu 58 Impfstoffen für Kinder

Kinder erhalten mehr Impfungen als jede andere Altersgruppe. Die EMA verfügt über alle entsprechenden Berichte und hat einen eigenen Erkennungsindikator. Sie veröffentlicht jedoch keine Berechnungen. Wir haben dies nach Altersgruppen geordnet anhand ihrer Methoden und auf der Grundlage ihrer Daten durchgeführt.

Umfang der Untersuchung.

Die EU-Vigil-Untersuchung umfasst alle in der europäischen Pharmakovigilanz-Datenbank gemeldeten Nebenwirkungen von Impfstoffen, die Kindern im Alter von 0 bis 17 Jahren verabreicht wurden und bei denen mindestens ein regulatorisches Schweregradkriterium (Tod, Krankenhausaufenthalt, Folgeerkrankungen, Behinderung, lebensbedrohlicher Zustand, angeborene Anomalie oder eine andere medizinisch bedeutsame Erkrankung) vorliegt. Untersucht werden 76.663 Impfstoff-Wirkungs-Paare, verteilt auf 58 Impfstoffe und vier Altersgruppen, unter Verwendung von vier statistischen Methoden: ROR, PRR, BCPNN und GPS. Covid-19-Impfstoffe, die Gegenstand der Untersuchung Nr. 01 sind, sind nicht enthalten.

ZUSAMMENFASSUNG

Ein europäisches Kind erhält bis zum Alter von zwei Jahren etwa zehn Impfungen, danach Auffrischungsimpfungen und neue Impfstoffe bis ins Jugendalter. Jede vermutete Nebenwirkung wird in EudraVigilance, der Datenbank der Europäischen Arzneimittelagentur, erfasst. Die Agentur verwaltet alle diese Meldungen und verfügt über einen eigenen Indikator zur Signalerkennung, das Reporting Odds Ratio (ROR). Sie veröffentlicht jedoch keine Berechnungen zu diesen Signalen.

Wir haben die vier Erkennungsmethoden der Gesundheitsbehörden (den ROR der EMA, den PRR der britischen Behörde, das BCPNN der WHO und das GPS der FDA) auf 58 Impfstoffe für Kinder angewendet und dabei jeden Impfstoff mit den anderen Meldungen verglichen, die Kinder desselben Alters betreffen. Von 76.663 untersuchten Paaren aus schwerwiegenden Impfstoff-Nebenwirkungen werden 5.423 von allen vier Methoden gleichzeitig erkannt, darunter 1.038, die mit mindestens einer Meldung über einen Todesfall in Verbindung stehen.

Die bekannten Signale, die in den Produktinformationen aufgeführt sind, werden alle gefunden: Intussuszeption nach der Rotavirus-Impfung, Fieberkrämpfe nach der Masern-Mumps-Röteln-Impfung, disseminierte BCG-Infektion. Dieselben Berechnungen bringen Signale zutage, über die die Behörde nichts veröffentlicht: plötzlicher Kindstod nach Impfungen in den ersten Lebensmonaten, Enzephalopathien , chronische Syndrome und demyelinisierende Erkrankungen bei Mädchen, die gegen HPV geimpft wurden, Autoimmunerkrankungen , Entwicklungsstörungen sowie eine Reihe von Todesfällen bei Kindern nach der Dengue-Impfung .

Die am stärksten geimpfte, die am wenigsten informierte Bevölkerungsgruppe

Keine Bevölkerungsgruppe ist so stark geimpft wie Kinder. Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, Polio, Haemophilus, Hepatitis B, Pneumokokken, Meningokokken, Rotaviren, Masern, Mumps, Röteln, Windpocken und schließlich das Papillomavirus im Jugendalter: In Frankreich sind seit 2018 elf Impfungen für jedes geborene Kind vorgeschrieben. Die Impfungen beginnen im Alter von zwei Monaten, in einem Alter, in dem ein Kind noch nichts von dem ausdrücken kann, was es empfindet.

Eine derart massive und frühzeitige Belastung sollte ein Höchstmaß an Transparenz erfordern. Das Gegenteil ist der Fall. Das öffentliche Portal der EMA bietet keine Messgrößen zur Unverhältnismäßigkeit, keinen Vergleich nach Alter und keine berechneten Signale. Eltern, Ärzte und Forscher finden dort lediglich Falllisten, die jeder unter dem Vorwand einer Verzerrung bei der Meldung einfach beiseite schieben kann.

Kinder werden am häufigsten geimpft. Sie sind aber auch diejenigen, für die am wenigsten Ergebnisse veröffentlicht werden.

Diese Untersuchung schließt diese Lücke. Für jeden Impfstoff, jede Altersgruppe und jede als schwerwiegend gemeldete Nebenwirkung haben wir die vier Referenzindikatoren der Gesundheitsbehörden anhand der vollständigen Datenbank berechnet.

Daten und Methoden

Die Daten

Die Analyse umfasst die Meldungen in der EudraVigilance-Datenbank zu Kindern im Alter von 0 bis 17 Jahren, unterteilt in vier Altersgruppen:

0–1 Monat (46.482 Meldungen),

2 Monate – 2 Jahre (255.700),

3–11 Jahre (266.511) und

12–17 Jahre (268.950).

Diese Gesamtzahlen umfassen alle Gesundheitsprodukte und bilden die Vergleichsgruppe. Es wurden 58 Impfstoffe für Kinder identifiziert, die nach Wirkstoffen gemäß der ATC-Klassifikation (J07) gruppiert wurden. Die Nebenwirkungen wurden mit dem internationalen medizinischen Wörterbuch MedDRA auf der Ebene der „Preferred Terms“ kodiert. Für jeden Impfstoff haben wir die behördlichen Schweregradkriterien erfasst: Tod, lebensbedrohlich, Krankenhausaufenthalt, Behinderung, Folgeerscheinungen, angeborene Anomalie, sonstige medizinisch bedeutsame Erkrankung.

Vergleich eines Kindes mit einem gleichaltrigen Kind

Für jedes Impfstoff-Wirkungs-Paar werden die Meldungen der Altersgruppe in eine Vier-Zellen-Tabelle sortiert: Betrifft die Meldung den untersuchten Impfstoff, und wird darin die untersuchte Wirkung erwähnt? Anschließend prüfen wir, ob der Anteil dieser Wirkung an den Meldungen zu diesem Impfstoff höher ist als ihr Anteil an allen anderen Meldungen, die Kinder desselben Alters betreffen. Säuglinge werden mit Säuglingen verglichen, Jugendliche mit Jugendlichen. Ein altersspezifischer Effekt wird daher nicht allein aufgrund des Alters der geimpften Kinder zu einem Signal.

Diese Berechnung hat eine unabdingbare Voraussetzung: die Kenntnis aller anderen Meldungen der Altersgruppe, die die Vergleichsgruppe bildet. Genau dies lässt das öffentliche Portal der EMA nicht zu. Ohne die vollständige Datenbank kann kein Signal anhand der gesamten Daten berechnet werden.

Vier Methoden, vier Behörden

RORVon der EMA verwendet

Odds Ratio. Signal, wenn die untere Grenze des 95-prozentigen Konfidenzintervalls 1 überschreitet.

PRRVon der MHRA verwendet

Proportional Reporting Ratio (Evans et al., 2001). Signal, wenn PRR ≥ 2, χ² ≥ 4 und mindestens 3 Fälle vorliegen.

BCPNNVerwendet von der WHO

Bayes’sche Methode des Uppsala Monitoring Centre, angewendet auf VigiBase. Signal, wenn die untere Grenze IC₀₂₅ positiv ist.

GPSVerwendet von der FDA

Gamma-Poisson-Shrinker (DuMouchel, 1999; Szarfman et al., 2002). Signal, wenn die untere Grenze EB05 den Wert 2 erreicht.

Die beiden bayesschen Methoden korrigieren Schätzungen, die auf wenigen Fällen basieren, automatisch in Richtung „kein Signal“ zurück: Ein von ihnen erkanntes Signal ist besonders robust. Die Stärke dieser Untersuchung liegt in der Übereinstimmung. Ein von allen vier Methoden erkannter Effekt erfüllt gleichzeitig die Kriterien der EMA, der MHRA, der WHO und der FDA.

So lesen Sie die Tabellen. Für jeden Effekt: den Impfstoff und die Altersgruppe, die Anzahl der Meldungen, die Meldungen mit Todesfall und mit Krankenhausaufenthalt, dann die vier Indikatoren. ROR und PRR sind gleich 1, wenn keine Disproportionalität vorliegt: Ein ROR von 8 bedeutet, dass die Meldewahrscheinlichkeit achtmal höher ist als bei den anderen Meldungen derselben Altersgruppe. Der BCPNN-IC (WHO) ist ein Logarithmus zur Basis 2: Er ist gleich 0, wenn kein Ungleichgewicht vorliegt (IC = 2 bedeutet viermal mehr als erwartet); seine Untergrenze IC₀₂₅ muss positiv sein. Der GPS EBGM (FDA) ist gleich 1, wenn kein Ungleichgewicht vorliegt; seine Untergrenze EB05 muss 2 erreichen. In Klammern: der Wert, der über das Signal entscheidet (χ², IC₀₂₅, EB05).

Das Ausmaß der Signale

Von den 76.663 untersuchten Paaren aus schwerwiegenden Nebenwirkungen und Impfstoffen überschreiten 26.356 den Schwellenwert mindestens einer Methode und 5.423 den aller vier. Alle 5.423 erfüllen mindestens ein Schweregradkriterium, und 1.038 stehen im Zusammenhang mit mindestens einem Bericht über einen Todesfall. Keine Altersgruppe bleibt davon verschont.

Tabelle 1 · Signale nach Altersgruppen, alle Impfstoffe für Kinder

Auf Kleinkinder unter zwei Jahren entfallen 580 der insgesamt 1.038 4/4-Signale mit Todesfall. Bezogen auf die Anzahl der getesteten Paare ist der Anteil robuster Signale bei Teenagern am höchsten: 9,0 % der getesteten Paare im Alter von 12 bis 17 Jahren gegenüber 5,4 % bei den 2 Monate bis 2 Jahre alten Kindern.

Sehr unterschiedliche Profile für die einzelnen Impfstoffe

Der Pneumokokken-Impfstoff weist die höchste Anzahl an Meldungen im pädiatrischen Bereich auf (58.011), gefolgt vom Masern-Mumps-Röteln-Impfstoff (38.561). Die Anzahl spiegelt in erster Linie die Stellung der einzelnen Impfstoffe im Impfplan wider. Der Anteil der aussagekräftigen Signale erzählt jedoch eine andere Geschichte.

Tabelle 2 · Profil der 16 am häufigsten gemeldeten Impfstoffe für Kinder

Der vierwertige HPV-Impfstoff sticht deutlich hervor. Bei 11.916 Meldungen weist er 518 4/4-Signale auf – mehr als jeder andere Impfstoff für Kinder –, und 12,8 % der für diesen Impfstoff untersuchten Wirkungen sind robuste Signale, dreimal so viele wie beim Pneumokokken-Impfstoff (3,9 %). Die vier HPV-Impfstoffe weisen insgesamt 993 4/4-Signale auf. Der Hepatitis-B-Impfstoff folgt mit 362 Signalen, von denen 75 mit mindestens einem Todesfall in Verbindung stehen. Der inaktivierte Polio-Impfstoff und der Haemophilus-b-Impfstoff, die ab einem Alter von zwei Monaten verabreicht werden, weisen allein bei ihren 4/4-Signalen insgesamt 513 bzw. 445 Meldungen mit Todesfällen auf.

Anerkannte Signale, alle erkannt

Ein Erkennungsinstrument wird in erster Linie an seiner Fähigkeit gemessen, bereits feststehende Sachverhalte zu finden. Das Ergebnis ist eindeutig: Die in den Produktinformationen zu Impfstoffen für Kinder anerkannten und aufgeführten Nebenwirkungen werden alle durch die vier Methoden erkannt.

Intussuszeption nach dem fünfwertigen Rotavirus-Impfstoff umfasst insgesamt 1.770 Meldungen, davon 1.569 mit Krankenhausaufenthalt und 14 mit Todesfall, was einem ROR von 31,7 entspricht. Fieberkrämpfe nach der Masern-Mumps-Röteln-Impfung belaufen sich auf 2.498 Meldungen. Eine disseminierte Infektion durch den BCG-Impfstamm weist ein ROR von 336 und 33 Meldungen mit Todesfall auf. Narkolepsie, die nach der H1N1-Grippeimpfkampagne 2009 erkannt wurde, tritt bei 3- bis 11-Jährigen nach Verabreichung inaktivierter Grippeimpfstoffe besonders häufig auf.

Die Methode funktioniert. Sie deckt alles auf, was die Behörden letztendlich anerkannt haben.

Tabelle 3 · Anerkannte Signale: die 4 Indikatoren

Säuglingstodesfälle

Dies ist das schwerwiegendste Ergebnis der Untersuchung. Bei Säuglingen weisen 13 Impfstoffe ein 4/4-Signal für Tod, plötzlichen Tod, Herz- oder Atemstillstand oder Erstickung auf. Es handelt sich dabei ausschließlich um Impfstoffe für die ersten Lebensmonate: Diphtherie-Tetanus-Keuchhusten und deren Kombinationen, Polio, Haemophilus b, Hepatitis B, Rotavirus.

Das plötzliche Kindstod-Syndrom wird

159 Mal nach der Verabreichung des azellulären Diphtherie-Tetanus-Keuchhusten-Impfstoffs,

146 Mal nach dem Haemophilus-b-Impfstoff und

114 Mal nach dem inaktivierten Polio-Impfstoff gemeldet, mit ROR-Werten zwischen 6,17 und 8,33.

Für den Kombinationsimpfstoff gegen Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, Hepatitis B und Polio erreicht der ROR 50,9, und 97 Meldungen zu diesem Impfstoff enthalten den Begriff „Tod“ (ROR 31,0).



Der erste Lebensmonat ist noch auffälliger. Plötzliche Todesfälle nach der Impfung mit dem Diphtherie-Tetanus-Keuchhusten-Hepatitis-B-Haemophilus-Impfstoff erreichen einen ROR von 136, jene nach der inaktivierten Polio-Impfung einen ROR von 90,7. Todesfälle nach der monovalenten Rotavirus-Impfung weisen bei Säuglingen unter einem Monat einen ROR von 20,6 auf.

Tabelle 4 · Todesfälle und plötzlicher Kindstod: die 4 Indikatoren

Diese Signale bedeuten nicht, dass der Impfstoff jeden einzelnen Todesfall verursacht hat. Sie zeigen lediglich, dass bei gleichaltrigen Kindern Todesfälle nach diesen Impfungen weitaus häufiger gemeldet werden als nach anderen Produkten, die Säuglingen verabreicht werden, und dass alle vier Methoden der Gesundheitsbehörden zu dem Schluss kommen, dass es sich hierbei um ein Signal handelt, das einer Bewertung bedarf. Innerhalb derselben Altersgruppe weist der Masern-Mumps-Röteln-Impfstoff, der ab einem Alter von zwölf Monaten verabreicht wird, keinerlei Signal für plötzlichen Tod auf (ROR 0,32). Auf dem Portal der EMA ist keine öffentliche Bewertung dieser Signale verfügbar.

Krampfanfälle, Apnoe, Enzephalopathien

Abgesehen von den bekannten Fieberkrämpfen sendet das Nervensystem des Kleinkindes starke Signale aus, von denen einige schwerwiegend sind. Krampfanfälle nach der inaktivierten Polio-Impfung wurden in insgesamt 439 Fällen gemeldet, davon 10 mit tödlichem Ausgang. Apnoe nach der Diphtherie-Tetanus-Keuchhusten-Impfung wurde in insgesamt 240 Fällen gemeldet, davon 15 mit tödlichem Ausgang.

Enzephalopathie, eine diffuse Hirnstörung, tritt insbesondere nach drei Impfungen in den ersten Lebensmonaten auf: Diphtherie-Tetanus-Keuchhusten (72 Meldungen, 13 mit Behinderung), Haemophilus b (66, 6 mit tödlichem Ausgang) und Hepatitis B (34). Bei den 3- bis 11-Jährigen überschreiten Enzephalitis nach den Masern-Mumps-Röteln- und Varizellen-Impfungen, akute disseminierte Enzephalomyelitis nach der Meningokokken-ACWY-Impfung sowie Status epilepticus nach der Meningokokken-C-Impfung alle vier Schwellenwerte.

Tabelle 5 · Neurologische Störungen bei Kindern: die 4 Indikatoren

Jugendliche: Der Fall HPV

Bei den 12- bis 17-Jährigen weist der vierwertige HPV-Impfstoff das ausgeprägteste Profil in der gesamten Untersuchung auf. Dabei zeichnen sich zwei Signalgruppen ab.

Die erste umfasst behindernde chronische Syndrome, über die Familien und Ärzte seit langem berichten: das posturale orthostatische Tachykardiesyndrom (233 Meldungen, ROR 24,7, 112 mit Behinderung), das chronische Erschöpfungssyndrom (148, 93 mit Behinderung), das komplexe regionale Schmerzsyndrom und Fibromyalgie. Das Signal für orthostatische Tachykardie findet sich auch beim 9-valenten Impfstoff, das Signal für chronische Erschöpfung beim bivalenten Impfstoff. Die EMA hat diese Syndrome im Jahr 2015 geprüft und kam zu dem Schluss, dass kein Zusammenhang bestehe. Die Daten in ihrer eigenen Datenbank weisen sie jedoch mit ihren eigenen Methoden nach.

Der zweite Punkt betrifft demyelinisierende Erkrankungen des Nervensystems: Guillain-Barré-Syndrom (119 Meldungen, ROR 10,3), Multiple Sklerose (93), Optikusneuritis, Transverse Myelitis, akute disseminierte Enzephalomyelitis. Auch Multiple Sklerose sticht nach der Hepatitis-B-Impfung bei Jugendlichen hervor, mit einem ROR von 34,3 und 45,5 für die adjuvante Variante. Hinzu kommen 939 Meldungen über Krampfanfälle, davon 10 mit Todesfolge, sowie Lähmungen, Erblindung und vorzeitige Menopause.

Tabelle 6 · Jugendliche, HPV- und Hepatitis-B-Impfstoffe: die 4 Indikatoren

Ein aus dem Gleichgewicht geratenes Immunsystem

Ein Impfstoff wirkt, indem er das Immunsystem stimuliert. Mehrere deutliche Hinweise deuten auf Erkrankungen hin, bei denen sich dieses System gegen den Körper wendet. Die immunologische Thrombozytopenie, die nach der Masern-Mumps-Röteln-Impfung festgestellt wurde, tritt auch nach der Haemophilus-b-Impfung (178 Meldungen), der fünfwertigen Rotavirus-Impfung (136) und der vierwertigen HPV-Impfung (56) auf.

Die Kawasaki-Krankheit, eine Vaskulitis im Kindesalter, die die Koronararterien befallen kann, wurde in insgesamt 128 Fällen nach der pentavalenten Rotavirus-Impfung gemeldet, davon 5 mit tödlichem Ausgang. Typ-1-Diabetes, eine dauerhafte Autoimmunerkrankung, tritt insbesondere nach der MMR-Impfung (63 Meldungen, 12 mit Folgeerkrankungen) sowie nach der quadrivalenten HPV-Impfung auf. Juvenile idiopathische Arthritis und Henoch-Schönlein-Purpura vervollständigen das Bild.

Tabelle 7 · Autoimmun- und Entzündungskrankheiten: die 4 Indikatoren

Kindliche Entwicklung

Autismus-Spektrum-Störungen überschreiten bei allen vier Schwellenwerten für 15 Impfstoffe . Nach der Masern-Mumps-Röteln-Impfung beläuft sich die Gesamtzahl auf 497 Meldungen im Alter zwischen 2 Monaten und 2 Jahren, davon 162 mit Behinderung (ROR 6,52). Das Signal ist nicht spezifisch für diesen Impfstoff: Es tritt auch nach der Hepatitis-B-Impfung (ROR 9,60), deren adjuvantierter Variante (ROR 25,8) sowie den Impfungen gegen Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten, Haemophilus b und Polio deutlich hervor. Entwicklungsverzögerungen, Sprachstörungen und Entwicklungsrückschritte folgen dem gleichen Muster.

Tabelle 8 · Kindesentwicklung: die 4 Indikatoren

Anmerkung: Zum Thema Autismussignal habe ich ein Foto aus einem Vortrag von Wouter Aukema. Da stärkste Signal für Autismus in der EudraVigilange war für Paracetamol (in der Schwangerschaft?), Pertussis, MMR und Maserinimpfstoff auch in Wouters Analyse ersichtlich. Je weiter oben und/oder je weiter rechts, desto stärker das Signal, so habe ich das Bild verstanden.

Dieses Thema ist besonders anfällig für den „Notoriety-Bias“: Je mehr in den Medien über eine Hypothese berichtet wird, desto häufiger wird darüber geschrieben. Das hier festgestellte Missverhältnis ist nach wie vor eine Tatsache, die sich aus den Daten der EMA ergibt. Es betrifft mehrere verschiedene Impfstoffe, und es ist Aufgabe der Behörde, dies öffentlich zu bewerten, anstatt darüber zu schweigen.

Dengue-Fieber: Todesfälle in Serie

Der Dengue-Impfstoff weist die extremsten Signale der Untersuchung auf. Bei den 12- bis 17-Jährigen wird Dengue-Fieber selbst 101 Mal nach der Impfung gemeldet, davon 51 mit tödlichem Ausgang, was einem ROR von 1.285 entspricht. Hirnblutungen (65 Meldungen, 50 Todesfälle), innere Blutungen (39 Todesfälle), Enzephalitis (27 Todesfälle) und Hirnödeme zeichnen das Bild eines schweren Dengue-Verlaufs. Bei den 3- bis 11-Jährigen zeigt sich das gleiche Profil.

Dieses Profil entspricht dem Risiko, das 2017 für den ersten Dengue-Impfstoff festgestellt wurde: Bei Kindern, die zuvor noch nie infiziert waren, erhöht die Impfung das Risiko einer schweren Dengue-Erkrankung bei einer späteren Infektion. Die Philippinen setzten daraufhin ihre Impfkampagne an Schulen aus. Die europäische Datenbank hält den Rekord, mit Signalen, die keine Methode durchlässt.

Tabelle 9 · Dengue-Impfstoff: die 4 Indikatoren

Versagen des Impfschutzes

Eine letzte Gruppe von Meldungen betrifft genau die Krankheit, gegen die der Impfstoff eigentlich schützen sollte. Nach der Pneumokokken-Impfung wurden insgesamt 655 Fälle von Pneumokokken-Meningitis im Alter zwischen 2 Monaten und 2 Jahren gemeldet, davon 85 mit tödlichem Ausgang und 66 mit Folgeerkrankungen. Pneumokokken-Infektionen und Sepsis führten zu weiteren 38 bzw. 33 Todesfällen. Bei 3- bis 11-Jährigen wurde die Unwirksamkeit des Impfstoffs 1.876 Mal gemeldet.

Windpocken nach der Windpockenimpfung (2.576 Meldungen), Masern und Mumps nach der Masern-Mumps-Röteln-Impfung, Keuchhusten bei geimpften Jugendlichen und Rotavirus-Infektionen nach der Rotavirus-Impfung überschreiten ebenfalls alle vier Schwellenwerte. Diese Signale verdeutlichen, was in den Impfkampagnen verschwiegen wird: Der versprochene Schutz ist nicht immer gegeben, und seine Versagen können schwerwiegende Folgen haben.

Tabelle 10 · Versagen des Impfschutzes: die 4 Indikatoren

Diskussion

Was die EMA veröffentlichen könnte

Keine der hier vorgestellten Berechnungen erfordert Ressourcen, die über die Möglichkeiten einer europäischen Behörde hinausgehen. Sie basieren auf Methoden, die vor mehr als zwanzig Jahren veröffentlicht wurden – darunter auch der EMA-eigene Indikator – und wenden sich auf Daten an, über die die Behörde vollständig verfügt. Ein Vergleich nach Altersgruppen ist eine elementare Vorsichtsmaßnahme. Die Frage ist daher nicht, ob die EMA diese Ergebnisse für Impfstoffe für Kinder erstellen könnte. Die Frage ist, warum sie diese nicht veröffentlicht.

Der Wert der Übereinstimmung

Die 5.423 identifizierten Signale erfüllen gleichzeitig die Kriterien der EMA, der MHRA, der WHO und der FDA. Zwei dieser Methoden sind bayesianisch und gewichten geringe Fallzahlen systematisch geringer. Ein Signal, das allen vier Kriterien standhält, ist kein statistisches Artefakt. Es entspricht genau dem, was die Gesundheitsbehörden selbst als ein Signal definieren, das einer Bewertung bedarf.

Umfang der Daten

Pharmakovigilanz-Meldungen erfolgen spontan: Ihre Anzahl hängt von der Verwendung des Produkts, der Medienaufmerksamkeit und den Meldepraktiken ab. Aus diesem Grund stützt sich diese Untersuchung eher auf das Verhältnis als auf absolute Zahlen. Drei für Kinder spezifische Punkte sollten bei der Lektüre berücksichtigt werden. Säuglinge erhalten oft mehrere Impfungen am selben Tag: In einer Meldung wird dann jede einzelne davon aufgeführt, und derselbe Todesfall kann für mehrere Impfstoffe erscheinen. Die Altersgruppe von 2 Monaten bis 2 Jahren ist breit gefasst, und einige Ereignisse, wie beispielsweise der plötzliche Tod, konzentrieren sich auf die ersten Monate, in denen auch die ersten Impfungen verabreicht werden. Schließlich taucht die Krankheit, gegen die ein Impfstoff schützen soll, naturgemäß in den Meldungen auf, wenn der Impfstoff versagt. Keine dieser Vorbehalte hebt den Status der Signale auf: Es sind genau jene, deren Überprüfung die Vorschriften verlangen und die die Behörde öffentlich erläutern muss.

Schlussfolgerung

Bei Anwendung auf die gesamte EudraVigilance-Datenbank, Altersgruppe für Altersgruppe, identifizieren die vier Erkennungsmethoden der Gesundheitsbehörden 5.423 belastbare Signale im Zusammenhang mit Impfstoffen für Kinder, von denen 1.038 mit mindestens einem Todesfall in Verbindung stehen. Sie finden die anerkannten Wirkungen. Sie decken weitere, ebenso statistisch belastbare Wirkungen auf, über die die Behörde nichts veröffentlicht: plötzlicher Kindstod nach Impfungen in den ersten Lebensmonaten, Enzephalopathien, chronische Syndrome und demyelinisierende Erkrankungen nach der HPV-Impfung, Autoimmunerkrankungen, Entwicklungsstörungen, Todesfälle nach der Dengue-Impfung.

Diese Ergebnisse werfen eine Frage auf, die über die Wissenschaft hinausgeht: das Recht der Eltern, zu erfahren, was die Überwachungsdaten zu den Impfstoffen, die ihren Kindern verabreicht wurden, enthalten.

Spendenaufruf von Collectif des lanceurs d’alerte: Cagnotte solidaire pour les lanceurs d’alerte d’EU-Vigil.com

Meine Schlussfolgerung: Die EMA ist nicht dazu da, die Patienten zu schützen, sondern das Signal zum Schutze der Pharmaindustrie zu verschleiern.

Nur radikale Transparenz kann diesen crony capitslims beenden.

Unterstützungsmöglichkeiten:

Bücherwunschzettel: https://www.amazon.de/registries/gl/owner-view/30LG3DJ4ET90L?ref_=list_d_gl_lfu_nav

Andere Unterstützungsmöglichkeiten für Holgers und meine Forschung: