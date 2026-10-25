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John Pearse
1d

> Die Frage ist daher nicht, ob die EMA diese Ergebnisse erstellen könnte, sondern warum sie sie nicht veröffentlicht..

Reine Spekulation natürlich, als rein humoristischer Beitrag gemeint: Anweisung "von oben". Wer plaudert fliegt. Das Massenexperiment an Menschen mit einer als multitoxisch konzipierter modRNA Gensubstanz mit schädlicher Spike-Proteinproduktion ohne Ausschalter, d.h. die bewusste Schädigung von weiten Bevölkerungskreisen, als Militärprojekt auf- und umgesetzt, so gut und so lange wie möglich unter den Teppich zu kehren und dort zu halten.

Wenn da die Planer und ihre zahlreichen Exekutoren mal nicht die Rechnung ohne den Wirt gemacht haben. Irreversible Schäden sind natürlich angerichtet und ganze drei Generationen (vornehmlich) der Westbevölkerung Opfer dieses absolut hinterhältigen und mit langem Vorlauf geplanten Anschlags geworden. Aber vorsätzliche Tötung verjährt nicht.

In jedem Fall verdienen die Autoren hinter dem Projekt absolute Unterstützung. Danke für die Aufbereitung und Veröffentlichung.

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// logic is .. consecutive ..
1dEdited

.. time out ERROR 522 at 12:55 GMT+1 for https://eu-vigil.com ..

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