Die Webseite eu-vigil.com ist am 23. Oktober 2026 offiziell online gegangen.

Die Gründer des Projekts, Emmanuelle Darles und Vincent Pavan, haben die Plattform als Reaktion auf die Aufforderung der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) veröffentlicht, nachdem diese sie rund ein Jahr zuvor dazu gedrängt hatte, erhobene Daten und wissenschaftliche Arbeiten zu den Covid-19-Impfstoffen zu löschen.

Ähnlich wie Wouter Aukema, scheinen die beiden Franzosen, möglicherweise mit ähnlichen Software Programmen, die komplette EMA Datenbank legal von der Webseite heruntergeladen zu haben.

Die beiden haben wohl die gleiche Löschaufforderung erhalten wie Wouter.

Disproportionalitätsanalyse der EudraVigilance Datenbank

Die Wissenschaftler haben exakt das getan, was das PEI und die EMA hätten tun sollen und haben diese Disproportionalitätsanalyse online gestellt.

Ich spiegel in diesem Artikel deren Bericht auf Deutsch in diesem Artikel, damit die Daten eine weitere Verbreitung bekommen und die Wissenschaftler so, durch die Bekanntheit der Daten, geschützter sind.

Die Original Analyse ist hier auf Französisch und Englisch hinterlegt.

Covid-19 vaccines: the findings the EMA does not publish · EU-Vigil

Beginn der Übersetzung aus dem Englischen (mit deepl):

Der englische Bericht als pdf:

Covid 19 Vaccines The Findings The Ema Does Not Publish · Eu Vigil 628KB ∙ PDF file Download Download

Umfang der Untersuchung. Die EU-Vigil-Untersuchung umfasst alle in der europäischen Pharmakovigilanz-Datenbank gemeldeten Nebenwirkungen von Covid-19-Impfstoffen, bei denen mindestens ein regulatorisches Schweregradkriterium vorliegt (Tod, Krankenhausaufenthalt, Folgeerkrankungen, Behinderung, lebensbedrohlicher Zustand, angeborene Anomalie oder eine andere medizinisch bedeutsame Erkrankung). Sie untersucht 81.682 Impfstoff-Wirkungs-Paare, verteilt auf die Gesamtanalyse, die neun Impfstoffmarken und deren 22 Formulierungen, unter Verwendung von vier statistischen Methoden: ROR, PRR, BCPNN und GPS.

ABSTRACT

Seit 2020 sammelt die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) in EudraVigilance Meldungen über vermutete Nebenwirkungen von Covid-19-Impfstoffen. Sie verfügt über die vollständigen Daten und nutzt einen eigenen Indikator zur Signalerkennung, das Reporting Odds Ratio (ROR). Allerdings veröffentlicht sie keine Berechnungen zu diesen Signalen, und mehr als die Hälfte der Meldungen in der Datenbank (51,8 %) sind auf ihrem öffentlichen Portal nicht zugänglich.

Wir haben die vier von Gesundheitsbehörden verwendeten Erkennungsmethoden auf die 2.322.888 Meldungen zu Covid-19-Impfstoffen angewendet: den ROR der EMA, den PRR der britischen Behörde (MHRA), die bayessche BCPNN-Methode der WHO und den Gamma-Poisson-Shrinker der FDA. Von 12.203 untersuchten Effekten werden 612 von allen vier Methoden gleichzeitig erkannt.

Jedes Signal, das die EMA offiziell anerkannt hat, ist darunter. Dieselben Berechnungen decken Signale auf, über die die Behörde nichts veröffentlicht: schwerwiegende neurologische Störungen einschließlich der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, chronische Post-Impf-Syndrome, Immunphänomene und eine Reihe von Thrombosen, die fast das gesamte Venensystem betreffen. Die Methode findet das, was die Behörde schließlich eingeräumt hat. Sie erkennt ebenso deutlich, was die Behörde nicht offenlegt.

Eine öffentliche Datenbank, vertrauliche Ergebnisse

Die Pharmakovigilanz basiert auf einem einfachen Prinzip: Sobald ein Arzneimittel auf dem Markt ist, steht es unter Überwachung, und jede vermutete Nebenwirkung muss gemeldet, erfasst und analysiert werden. In Europa erfolgt diese Überwachung über EudraVigilance, die von der EMA verwaltete Datenbank, in der Meldungen von Angehörigen der Gesundheitsberufe, Patienten und Herstellern gesammelt werden.

Noch nie wurde diese Datenbank so intensiv genutzt wie im Zusammenhang mit den Covid-19-Impfstoffen: Innerhalb weniger Jahre wurden mehr als zwei Millionen Meldungen zu diesen Impfstoffen erfasst. Noch nie war die Frage der Transparenz so dringlich. Von 13.083.016 auswertbaren Meldungen können nur 6.300.772 auf dem öffentlichen Portal der EMA eingesehen werden. Die übrigen 6.782.244, also 51,8 %, bleiben der Öffentlichkeit, unabhängigen Forschern und Journalisten verwehrt.

Vor allem veröffentlicht die Behörde keine Ergebnisse zur Signalerkennung. Dabei berechnet sie intern Disproportionalitätsindikatoren, allen voran den ROR. Die Bürger sehen lediglich Falllisten. Sie erhalten niemals Einblick in die Kennzahl, die ihnen Aufschluss darüber geben würde, ob eine Nebenwirkung bei einem bestimmten Impfstoff häufiger gemeldet wird als bei allen anderen Arzneimitteln.

Die Bürger sehen Listen mit Fällen. Sie erfahren jedoch nie, anhand welcher Kennzahl festgestellt wird, ob ein Impfstoff ein Problem darstellt.

Diese Untersuchung schließt diese Lücke. Für jeden Impfstoff und jede gemeldete Nebenwirkung haben wir die vier von den Gesundheitsbehörden verwendeten Referenzindikatoren anhand der vollständigen Datenbank berechnet.

Daten und Methoden

Die Daten

Die Analyse umfasst alle 13.083.016 auswertbaren Meldungen in der EudraVigilance-Datenbank. Davon beziehen sich 2.322.888 auf mindestens einen Covid-19-Impfstoff. Die Meldungen wurden nach Impfstoffen gruppiert, wobei es innerhalb jedes Impfstoffs keine Doppelzählungen gab: Comirnaty (Pfizer-BioNTech), Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Jcovden (Janssen), Nuvaxovid (Novavax) sowie Valneva, VidPrevtyn Beta, Kostaive und Bimervax. Die Wirkungen wurden anhand des internationalen medizinischen Wörterbuchs MedDRA auf der Ebene der „Preferred Terms“ kodiert. Für jede Wirkung wurden die behördlichen Schweregradkriterien erfasst: Tod, lebensbedrohlich, Krankenhausaufenthalt, Behinderung, Folgeerscheinungen, angeborene Anomalie.

Das Prinzip der Disproportionalität

Für jedes Paar aus Impfstoff und Nebenwirkung werden alle Meldungen in der Datenbank anhand zweier Fragen in eine Vier-Felder-Tabelle sortiert: Betrifft die Meldung den untersuchten Impfstoff, und wird darin die untersuchte Nebenwirkung erwähnt? Anschließend prüfen wir, ob der Anteil dieser Nebenwirkung an den Meldungen zu diesem Impfstoff höher ist als ihr Anteil an allen anderen Meldungen in der Datenbank. Ist der Impfstoff unauffällig, liegen die beiden Anteile nahe beieinander. Ist die Wirkung deutlich überrepräsentiert, liegt eine Disproportionalität und somit ein Signal vor.

Diese Berechnung hat eine unabdingbare Voraussetzung: die Kenntnis aller anderen Meldungen in der Datenbank, die die Vergleichsgruppe bilden. Genau das lässt das öffentliche Portal der EMA nicht zu. Ohne die vollständige Datenbank kann kein Signal auf der Grundlage der gesamten Daten berechnet werden.

Vier Methoden, vier Behörden

ROR Von der EMA verwendet

Odds Ratio. Signal, wenn die Untergrenze des 95-prozentigen Konfidenzintervalls 1 überschreitet.

PRR Von der MHRA verwendet

Proportional Reporting Ratio (Evans et al., 2001). Signal, wenn PRR ≥ 2, χ² ≥ 4 und mindestens 3 Fälle vorliegen.

BCPNN Verwendet von der WHO

Bayes’sche Methode des Uppsala Monitoring Centre, angewendet auf VigiBase. Signal, wenn die Untergrenze IC₀₂₅ positiv ist.

GPS Verwendet von der FDA

Gamma-Poisson-Shrinker (DuMouchel, 1999; Szarfman et al., 2002). Signal, wenn die Untergrenze EB05 den Wert 2 erreicht.

Beide bayesschen Methoden korrigieren Schätzungen, die auf wenigen Fällen basieren, automatisch in Richtung „kein Signal“ zurück: Ein von ihnen erkanntes Signal ist besonders robust. Die Stärke dieser Untersuchung liegt in der Übereinstimmung. Ein von allen vier Methoden erkannter Effekt erfüllt gleichzeitig die Kriterien der EMA, der MHRA, der WHO und der FDA.

So lesen Sie die Tabellen. Für jeden Effekt: die Anzahl der Meldungen, davon mit Todesfall und mit Krankenhausaufenthalt, dann die vier Indikatoren. ROR und PRR sind gleich 1, wenn keine Disproportionalität vorliegt: Ein ROR von 8 bedeutet, dass die Melderate achtmal höher ist als im Rest der Datenbank. Der BCPNN-IC (WHO) ist ein Logarithmus zur Basis 2: Er ist gleich 0, wenn keine Disproportionalität vorliegt (IC = 2 bedeutet viermal mehr als erwartet); seine untere Grenze IC₀₂₅ muss positiv sein. Der GPS EBGM (FDA) ist gleich 1, wenn kein Ungleichgewicht vorliegt; seine Untergrenze EB05 muss 2 erreichen. In Klammern: der Wert, der über das Signal entscheidet (χ², IC₀₂₅, EB05).

Das Ausmaß der Meldungen

Von den 2.322.888 Meldungen zu Covid-19-Impfstoffen werden 972.293 als schwerwiegend eingestuft, was einem Anteil von 41,9 % entspricht . Mehr als vier von zehn Meldungen beschreiben ein Ereignis, das mindestens ein behördliches Schweregradkriterium erfüllte. Dies entspricht keineswegs dem Bild einer Pharmakovigilanz-Bilanz, die von leichten Reaktionen an der Injektionsstelle geprägt ist.

Tabelle 1 · Meldungen nach Schweregrad, alle Covid-19-Impfstoffe

Von den 12.203 Nebenwirkungen, die bei allen Impfstoffen untersucht wurden, überschreiten 1.674 den Schwellenwert bei mindestens einer Methode und 612 den Schwellenwert bei allen vier. Alle 612 stehen im Zusammenhang mit mindestens einem Schweregradkriterium, und 306 mit mindestens einer Meldung mit Todesfolge.

Unterschiedliche Profile für jeden Impfstoff

Mit 1.310.153 Meldungen liegt Pfizer-BioNTech bei der Anzahl an der Spitze, was in erster Linie seine Bedeutung in den europäischen Impfkampagnen widerspiegelt. Die Anzahl sagt jedoch nichts über den relativen Schweregrad aus, und die Anteile erzählen eine andere Geschichte.

Tabelle 2 · Profil der wichtigsten Impfstoffe

Janssen weist das besorgniserregendste Profil auf. Von 73.151 Meldungen erfüllen 2,08 % das Kriterium eines tödlichen Ausgangs – der höchste Anteil unter den großen Impfstoffen. Vor allem sind 11,4 % der für diesen Impfstoff untersuchten Nebenwirkungen 4/4-Signale, fast dreimal so viele wie bei Pfizer (4,1 %).

Moderna folgt mit 1,76 % der Meldungen mit Todesfall und 11,1 % mit Krankenhausaufenthalt, gegenüber 8,2 % bei Pfizer.

AstraZeneca weist den höchsten Anteil an schwerwiegenden Meldungen (47,3 %) und an Folgeerkrankungen (3,0 %) auf.

Impfstoffe, die erst spät auf den Markt kamen oder nur wenig verwendet wurden, erfordern trotz ihrer geringen Fallzahlen besondere Aufmerksamkeit. Von den 437 Meldungen zu VidPrevtyn Beta sind 95,2 % schwerwiegend und 26 weisen das Kriterium eines tödlichen Ausgangs auf.

Bei Kostaive sind alle 34 Meldungen schwerwiegend, 8 davon mit Todesfall. Diese Zahlen sind zu gering, um ein robustes statistisches Profil zu erstellen, doch allein ihre Schwere rechtfertigt eine verstärkte öffentliche Überwachung.

Erkannte Signale, alle erfasst

Ein Erkennungsinstrument wird in erster Linie daran gemessen, ob es bereits festgestellte Sachverhalte aufspüren kann. Das Ergebnis ist eindeutig: Jedes Signal, das die EMA letztendlich anerkannt hat, wird von allen vier Methoden erfasst.

Bei der Myokarditis beläuft sich die Gesamtzahl der Meldungen auf 16.776, davon 8.459 mit Krankenhausaufenthalt und 401 mit Todesfall, bei einem ROR von 8,26. Es folgen Perikarditis (ROR 10,05) und Myoperikarditis (ROR 17,04). Das Thrombose-mit-Thrombozytopenie-Syndrom weist einen ROR von 599 auf – einen der höchsten Werte in der gesamten Analyse – sowie 194 Meldungen mit Todesfall. Das Guillain-Barré-Syndrom zählt 3.395 Meldungen mit Krankenhausaufenthalt und erreicht bei Janssen einen ROR von 9,30. Starke Menstruationsblutungen umfassen insgesamt 48.762 Meldungen, ROR 15,5.

Diese Signale wurden erst nach langwierigen Bewertungsverfahren, teilweise erst nach monatelanger massenhafter Anwendung, in die Produktinformationen der Impfstoffe aufgenommen. Die Daten enthielten sie bereits. Die Behörde hätte diese Berechnungen durchführen und veröffentlichen können.

Tabelle 3 · Von der EMA erkannte Signale: die 4 Indikatoren

Die Methode funktioniert. Und sie erkennt auch alles andere.

Die Signale, die die EMA nicht aufzeigt

Über die anerkannten Signale hinaus bringt die Analyse Signale zutage, die ebenso aussagekräftig sind und die Schwellenwerte aller vier Methoden überschreiten. Die EMA macht davon öffentlich keine Notiz.

Neurologische Störungen

Das auffälligste Signal betrifft die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit im Zusammenhang mit dem Pfizer-Impfstoff . Das Signal taucht in den Daten bereits im Februar 2022 auf: 70 Meldungen, davon 43 mit Todesfall, und ein ROR von 3,57. Diese seltene und stets tödlich verlaufende Prionenerkrankung wird bei diesem Impfstoff häufiger gemeldet als bei anderen Arzneimitteln, und alle vier Methoden bestätigen dies.

Es folgen weitere schwerwiegende Störungen.

Myelitis, eine Entzündung des Rückenmarks, wird bei Pfizer in insgesamt 484 Meldungen verzeichnet, davon 317 mit Krankenhausaufenthalt.

Transverse Myelitis wird bei AstraZeneca in 281 Meldungen verzeichnet, davon 163 mit Krankenhausaufenthalt.

Reaktionslosigkeit auf Reize taucht bei Moderna in 1.060 Meldungen auf, davon 193 mit Todesfall.

Hemiparese, eine teilweise Lähmung einer Körperhälfte, wird bei Janssen in insgesamt 205 Fällen gemeldet.



Über alle Impfstoffe hinweg machen sensorische Störungen einen großen Anteil aus: 72.399 Meldungen über Kribbeln (Parästhesie), davon 6.482 mit Krankenhausaufenthalt, sowie 44.304 Meldungen über Gefühlsverlust (Hypoästhesie), davon 5.397 mit Krankenhausaufenthalt. Hinzu kommen 10.504 Neuralgien und 8.680 Gesichtslähmungen.

Chronische Syndrome

Eine zweite Gruppe verdeutlicht eine Realität, die in der offiziellen Kommunikation lange Zeit ausgeklammert wurde. Das chronische Erschöpfungssyndrom zählt 3.635 Meldungen, davon 817 mit Krankenhausaufenthalt (ROR 9,9). Das Post-Impf-Syndrom, unter genau diesem Begriff, umfasst insgesamt 1.226 Meldungen für Pfizer, davon 307 mit Krankenhausaufenthalt (ROR 18,3). Tinnitus erreicht 27.882 Meldungen, davon 1.368 mit Krankenhausaufenthalt. Gürtelrose, die Reaktivierung des Windpockenvirus, zählt 27.040 Fälle, davon 1.427 mit Krankenhausaufenthalt. „Brain Fog“, eine Kombination aus Konzentrations- und Gedächtnisproblemen, taucht in 6.431 Meldungen auf.

Diese Krankheitsbilder, die lange Zeit als vereinzelte Erfahrungsberichte abgetan wurden, erhalten hier statistische Substanz.

Immunphänomene

Antikörperabhängige Verstärkung ist der Mechanismus, durch den eine durch den Impfstoff induzierte Immunität eine Infektion verschlimmern kann, anstatt sie zu verhindern. Sie taucht in 49 Meldungen auf, davon 12 mit Todesfall, mit einem ROR von 78,5. Die Zahl ist gering, doch das Signal überschreitet alle vier Schwellenwerte, einschließlich derjenigen der Bayes’schen Methoden, die genau darauf ausgelegt sind, falsche Signale aufgrund weniger Fälle auszuschließen. Das multisystemische Entzündungssyndrom bei Kindern umfasst insgesamt 109 Meldungen im Zusammenhang mit Pfizer, davon 85 mit Krankenhausaufenthalt (ROR 18,4).

Tabelle 4 · Signale, die die EMA nicht veröffentlicht: die 4 Indikatoren

Thrombosen: nahezu das gesamte Venensystem

Bei adenoviralen Vektorimpfstoffen beschränkt sich das Thrombose-Signal nicht auf das Thrombose-Syndrom mit Thrombozytopenie, das als einziges in der öffentlichen Kommunikation berücksichtigt wird. Bei AstraZeneca lassen sich mit den vier Methoden eine ganze Reihe von Lokalisationen nachweisen.

Tabelle 5 · Mit allen vier Methoden nachgewiesene Thrombosen, AstraZeneca

Bei Janssen ergibt sich ein ähnliches Bild: 1.374 Meldungen über Thrombosen, davon 96 mit tödlichem Ausgang, 861 tiefe Venenthrombosen, 197 Lungenembolien, 142 Thrombosen der zerebralen Venensinus, aber auch 35 Koronararterienthrombosen, davon 10 mit tödlichem Ausgang, sowie 51 ventrikuläre Herzthrombosen. Die Schwere der Fälle zeigt sich in den gemeldeten Behandlungsmaßnahmen: In 96 Meldungen wird eine Intubation erwähnt, davon 50 mit tödlichem Ausgang, 171 Fälle auf der Intensivstation und 58 Fälle mit mechanischer Beatmung.

Tabelle 6 · Mit allen 4 Methoden festgestellte Thrombosen, Janssen

Das Herz – jenseits der mRNA

Herzkomplikationen beschränken sich nicht auf Myokarditis bei jungen Männern, die als einzige in die öffentliche Debatte Eingang gefunden hat. Arrhythmie wird in 18.160 Meldungen genannt, davon 232 mit Todesfolge. Tachykardie wird bei Pfizer in insgesamt 25.568 Meldungen genannt, davon 3.740 mit Krankenhausaufenthalt. Synkopen treten in 8.584 Meldungen im Zusammenhang mit Moderna auf, davon 113 mit tödlichem Ausgang. Brustschmerzen erreichen 58.323 Meldungen, davon 12.088 mit Krankenhausaufenthalt und 523 mit tödlichem Ausgang.

Noch überraschender: Novavax, ein rekombinanter Proteinimpfstoff, der als Alternative zur mRNA-Technologie präsentiert wird, weist ebenfalls kardiale Anzeichen auf, die mit allen vier Methoden erfasst wurden. Diese betreffen Perikarditis (ROR 7,9), Myoperikarditis (ROR 12,6), Arrhythmie (ROR 7,4), Tachykardie (ROR 7,7) und Perikarderguss. Die Zahlen sind gering, was dem begrenzten Einsatz entspricht, aber die Übereinstimmung ist vollständig.

Tabelle 7 · Herz-Kreislauf-Erkrankungen: die 4 Indikatoren

Menstruationszyklen

Die EMA hat lediglich starke Menstruationsblutungen anerkannt. Die Daten zeigen jedoch eine weitaus umfassendere Störung des Zyklus. Allein für den Pfizer-Impfstoff erfassen die vier Methoden 35.352 Meldungen über starke Blutungen, 27.619 über Menstruationsstörungen, 18.651 über unregelmäßige Perioden, 18.417 über schmerzhafte Perioden, 14.168 über verspätete Perioden, 13.049 über zu häufige Zyklen und 5.029 über zu seltene Zyklen. Hinzu kommen 341 anovulatorische Zyklen und 188 verzögerte Ovulationen mit einem ROR von 22,7.

Tabelle 8 · Menstruationszyklus, Pfizer: die 4 Indikatoren

Es geht nicht nur um die Stärke der Blutung: Der gesamte Hormonzyklus scheint davon betroffen zu sein.

Versagen des Impfschutzes

Eine letzte Erkenntnis wirft ein Licht auf die Frage der Wirksamkeit. Unter den Meldungen mit Todesfall bezeichnen die am häufigsten genannten Begriffe keine toxische Wirkung, sondern ein Versagen des Impfschutzes. Es gibt 2.317 „COVID-19“-Meldungen mit Todesfall, 1.225 „Impfversagen“ und 754 „COVID-19-Pneumonie“. Bei Pfizer stehen „COVID-19“ und „Impfversagen“ mit 1.105 bzw. 937 Fällen an der Spitze der Berichte mit Todesfällen.

Hinzu kommt ein für Impfpläne spezifisches Signal: Die Kombination von Impfstoffen verschiedener Hersteller taucht in 19.004 Berichten auf, davon 203 mit Todesfällen, mit einem ROR von 282.

Tabelle 9 · Versagen des Impfschutzes: die 4 Indikatoren

Diskussion

Was die EMA veröffentlichen könnte

Keine der hier vorgestellten Berechnungen erfordert Ressourcen, die über die Möglichkeiten einer europäischen Behörde hinausgehen. Sie stützen sich auf Methoden, die vor mehr als zwanzig Jahren veröffentlicht wurden, darunter auch ein eigener Indikator der EMA. Sie beziehen sich auf Daten, über die die Behörde vollständig verfügt. Die Frage ist daher nicht, ob die EMA diese Ergebnisse erstellen könnte, sondern warum sie sie nicht veröffentlicht.

Das öffentliche Portal der Behörde bietet Falllisten und aggregierte Daten an. Dabei handelt es sich um Rohdaten, die jeder Kommentator mit dem Verweis auf Meldeverzerrungen beiseite schieben kann. Es bietet kein Maß für die Unverhältnismäßigkeit – genau das Instrument, das diese Einwände ausräumt, indem es jeden Impfstoff mit dem Rest der Datenbank vergleicht. Und die Hälfte der Datenbank bleibt geschlossen, was es jedem unmöglich macht, diese Berechnungen anhand öffentlicher Daten nachzuvollziehen.

Der Wert der Übereinstimmung

Der übliche Einwand gegen Pharmakovigilanz-Analysen betrifft die Anfälligkeit isolierter Signale. Er trifft hier nicht zu. Die 612 identifizierten Signale erfüllen gleichzeitig die Kriterien der EMA, der MHRA, der WHO und der FDA. Zwei dieser Methoden sind bayesianisch und gewichten geringe Fallzahlen systematisch geringer. Ein Signal, das allen vier Kriterien standhält, ist kein statistisches Artefakt. Es ist genau das, was die Gesundheitsbehörden selbst als ein Signal definieren, das bewertet werden muss.

Umfang der Daten

Pharmakovigilanz-Meldungen sind Spontanhinweise. Ihre Anzahl hängt von der Verwendung des Produkts, der Medienaufmerksamkeit und den Meldepraktiken ab: Aus diesem Grund stützt sich diese Untersuchung auf das Verhältnis und nicht auf absolute Zahlen. Eine Meldung „mit Todesfall“ erfüllt das Kriterium der Schwere „Tod“. Da eine Meldung mehrere Wirkungen erwähnen kann, addieren sich die Zahlen pro Wirkung nicht. Nebenwirkungen mit geringen Zahlen werden von einer Neubewertung profitieren, wenn die Datenbank wächst. Keine dieser Vorsichtsmaßnahmen hebt den Status der Signale auf: Es sind genau jene, deren Untersuchung die Vorschriften verlangen.

Schlussfolgerung

Auf die gesamte EudraVigilance-Datenbank angewendet, decken die vier von den Gesundheitsbehörden verwendeten Erkennungsmethoden 612 robuste Signale im Zusammenhang mit Covid-19-Impfstoffen auf. Sie finden jedes Signal, das die EMA anerkannt hat. Sie decken weitere, ebenso statistisch fundierte Signale auf, über die die Behörde nichts veröffentlicht: die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, Myelitis, chronische Post-Impf-Syndrome, Thrombosen an mehreren Stellen, Herzstörungen über mRNA-Impfstoffe hinaus sowie umfangreiche Störungen des Menstruationszyklus.

Diese Ergebnisse werfen eine Frage auf, die über die Wissenschaft hinausgeht: das Recht der Öffentlichkeit, zu erfahren, was die Überwachungsdaten zu den ihnen verabreichten Arzneimitteln enthalten.

Die EMA verfügt über die vollständige Datenbank, die Methoden und die Mittel. Sie veröffentlicht weder die Signale noch die Hälfte der Daten.



EU-Vigil veröffentlicht beides.

Daten und Analysecode auf GitHub: https://github.com/EU-Vigil/enquete-covid19

Formeln und Quellenangaben zu den 4 Methoden: https://eu-vigil.com/methode/#methodes

Jeder Impfstoff. Jede als schwerwiegend gemeldete Nebenwirkung.

Wählen Sie einen Impfstoff aus: Die Tabelle listet alle Nebenwirkungen (MedDRA-Begriffe) auf, die mit mindestens einem Schweregradkriterium assoziiert sind, zusammen mit dem Ergebnis der vier Methoden. Die Punkte zeigen die Übereinstimmung an: = 4 von 4 Methoden. Klicken Sie auf „Analysieren“, um das wissenschaftliche Datenblatt zu öffnen.

https://eu-vigil.com/enquetes/covid-19/#exploration

Hier kann man die Wissenschaftler unterstützen:

Spendenaufruf von Collectif des lanceurs d’alerte: Cagnotte solidaire pour les lanceurs d'alerte d'EU-Vigil.com

Unterstützungsmöglichkeiten:

Bücherwunschzettel: https://www.amazon.de/registries/gl/owner-view/30LG3DJ4ET90L?ref_=list_d_gl_lfu_nav

Andere Unterstützungsmöglichkeiten für Holgers und meine Forschung: