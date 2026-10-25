Die Webseite eu-vigil.com ist am 23. Oktober 2026 offiziell online gegangen.

Die Gründer des Projekts, Emmanuelle Darles und Vincent Pavan, haben die Plattform als Reaktion auf die Aufforderung der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) veröffentlicht, nachdem diese sie rund ein Jahr zuvor dazu gedrängt hatte, erhobene Daten und wissenschaftliche Arbeiten zu den Covid-19-Impfstoffen zu löschen.

Ähnlich wie Wouter Aukema, scheinen die beiden Franzosen, möglicherweise mit ähnlichen Software Programmen, die komplette EMA Datenbank legal von der Webseite heruntergeladen zu haben.

Die beiden haben wohl die gleiche Löschaufforderung erhalten wie Wouter.

“Die meisten gemeldeten Fälle von unerwünschten Ereignissen in der europäischen Arzneimitteldatenbank sind für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Was will die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) verbergen?”

Das hat Wouter in einem Vortrag auch erklärt. Diese Daten, die er heruntergeladen hat, sind über das normale Web Interface der EMA teilweise überhaupt nicht zugänglich, obwohl sie in der Datenbank selbst vorhanden sind. Soviel zum Thema Transparenz.

Ohne die vollständige Datenbank lässt sich kein Signal für eine Nebenwirkung berechnen. Die vier Methoden der Gesundheitsbehörden (EMA, MHRA, WHO, FDA) vergleichen jedes Arzneimittel mit allen Meldungen, während das öffentliche Portal der EMA nur einen Teil davon anzeigt.

Warum das für Sie wichtig ist

Sie sehen nur einen Teil des Gesamtbildes.Wenn Sie auf dem EMA-Portal nach einem von Ihnen eingenommenen Arzneimittel suchen, sehen Sie weniger als jeden zweiten Fall. Jedes Arzneimittel ist davon betroffen.Die im Portal fehlenden Meldungen decken alle unerwünschten Ereignisse ab, unabhängig vom jeweiligen Arzneimittel. Was Sie für Ihr Arzneimittel sehen, ist unvollständig. Der Zugang ist nicht gleichberechtigt.Die Unternehmen, die Arzneimittel vermarkten, haben erweiterten Zugang zur Datenbank. Die breite Öffentlichkeit hat nur das Portal zur Verfügung. Es gibt kein Halbdunkel. Unerwünschte Wirkungen können nicht ans Licht gebracht werden, solange mehr als die Hälfte der Meldungen verborgen bleibt.

Ander als Wouter, haben sich die Franzosen zum Angriff entschieden, und die Daten online gestellt:

Der Brief der EMA

Genau wie Bei Wouter verlangte die EMA die Löschung der legal heruntergeladenen Daten.

Die EMA verlangt die Löschung von Daten und eine schriftliche Verpflichtung

Wir erhalten das Schreiben EMA/327522/2025, das von Alexis Nolte elektronisch unterzeichnet und von seinem Assistenten versandt wurde. Die Agentur ist der Ansicht, dass das Skript Zugang zu „nicht öffentlichen“ Informationen gewährt, darunter die weltweit eindeutige Fallkennung (WWUID) und das Land, in dem der Vorfall stattfand. Sie fordert deren Löschung und eine schriftliche Bestätigung bis zum 16. Oktober 2025.

Die EMA forderte uns nicht nur auf, Dateien zu löschen. Sie verlangte auch eine schriftliche Verpflichtung hinsichtlich ihrer künftigen Nutzung und Weitergabe, die wie folgt formuliert war.

„Ich bestätige, dass alle nicht öffentlichen Daten aus dem EudraVigilance-System, auf die ich möglicherweise zugegriffen oder die ich heruntergeladen habe […] sicher und dauerhaft gelöscht wurden und weder von mir noch von Dritten offengelegt, kopiert, verbreitet, vervielfältigt, verwendet, veröffentlicht oder verwertet wurden oder werden.“Schreiben EMA/327522/2025, S. 2 – Auszug

Hier geht es der EMA vor allem um die weltweit eindeutige Fallkennung (WWUID), die eine Rekonstruktion der Änderung der Pharmakovigilanzdaten einer Person rekonstruieren lässt und vor allem die Löschungen von Nebenwirkungen. Das findet die EMA extrem uncool.

Die WWUID setzt sie wie folgt zusammen

Länderkennung - Ersteller - Case Nummer

Länderkennung: DE, FR, ES,…

Ersteller: BfArM, PEI, AMSN, AEMPS…

Fallnummer: Jahr + Nummer, also 20xx12345 = 202100123

Wenn ein Eintrag in Eurdra geändert wird, ändert sich sich die sog. EU-EC-Nummer und der Fall wird in das Jahr verschoben, in welchem der neueste Eintrag vorgenommen wurde. Wenn also eine schwerwiegende Nebenwirkung aus dem Jahr 2021 im Jahr 2026 mit dem Update “verstorben” versehen wird, wandert die Datei in das Jahr 2026 und 2021 ist um einen Fall ärmer. Nur die WWUID ermöglicht eine Rekonstruktion, weil sie eindeutig ist und das Erstellungsjahr enthält. Zu einem Fall können also durchaus 10 Eudra Nummern gehören aus mehreren Jahren, die aber nur über die WWUID zusammengeführt werden können. Dass nun WWUIDs im Umlauf sind, findet die EMA somit extrem uncoool.

Genau an dem Tag, an dem die in dem Schreiben der EMA festgelegte Frist abläuft, geht von einem privaten Gmail-Konto unter dem Namen Irene Montero eine Anfrage bezüglich des Zugriffs auf das Pfizer.ipynb-Notebook ein. Es geht um den Code, der unsere Berechnungen nachbildet.

Eine Anfrage bezüglich unseres Berechnungscodes geht genau an dem Tag ein, an dem die EMA unsere schriftliche Zusage zur Löschung erwartet. Wir fragen, in welcher Eigenschaft dieser Zugriff beantragt wurde.

Eine neue Anfrage auf Zugang zu derselben Datei geht bei uns von einem privaten Google-Konto ein. In ihrer späteren Antwort wird die EMA angeben, dass diese Anfrage von ihrer Datenschutzbeauftragten, Sabine Brosch, stammte.

Aus dem Schriftwechsel geht hervor, dass die Agentur vom 22. Dezember 2025 bis zum 5. Januar 2026 geschlossen war.

Wir lehnen ab und verlangen eine Erklärung

Wir lehnen den Zugang ab und fragen die EMA, warum ein persönliches Konto verwendet wurde, um Zugang zu unseren Forschungsergebnissen zu beantragen.

Wir haken bei der EMA nach

Da wir keine Antwort erhalten haben, wiederholen wir unsere Aufforderung zur Erklärung und setzen einen Journalisten in Kopie. Die EMA bestätigt den Erhalt am nächsten Tag.

Die offizielle Antwort der EMA

Die Agentur bestätigt, dass ihr Datenschutzbeauftragter „verstehen wollte, welche Informationen weiterhin zugänglich waren“. Sie begründet die Nutzung eines persönlichen Kontos mit der von Google geforderten Anmeldung für Zugriffsanfragen.

Aus USA kennen wir das verwenden privater Emails eher als Mittel um IFGs zu umgehen.

Wir haben nicht nachgegeben.

Wir haben uns geweigert, einer Anordnung zur Löschung wissenschaftlicher Daten nachzukommen oder eine Verpflichtungserklärung zu unterzeichnen, die uns die Nutzung und Verbreitung dieser Daten untersagt.

Wir sind der Überzeugung, dass wissenschaftliche Forschung nicht der Aufsicht jener Institutionen unterstellt werden darf, die sie untersucht und zur Rechenschaft zieht.

Wir weigern uns zu akzeptieren, dass Forscher unter Druck gesetzt werden können, weil sie wissenschaftliche Arbeit leisten, deren Methoden und Ergebnisse reproduzierbar sind.

Wir haben uns entschieden, die Briefe, die Anfragen nach Zugang zu unserem Code und den zeitlichen Ablauf der Ereignisse zu veröffentlichen.

Wir haben unsere Arbeit nicht gelöscht. Wir haben unsere Forschung nicht aufgegeben. Wir haben nicht nachgegeben.

Diese Plattform ist unsere Antwort.

Der Explorer:

Hierzu muss man wissen, dass die Kodierungsqualität unterirdisch ist. Viele Tote wurden nicht als tot gelistet bzw. tödliche Nebenwirkungen nicht als schwer gelistet. Eigentlich müsste man jeden einzelnen Datensatz von einem Arzt prüfen lassen. Eine Aortenruptur ist unter tödlich zu listen, vermute ich. Da müsste man noch mal sauber nachkodieren, um die ganze Misere zu überblicken. Aber trotz des bekannten Kodierungsproblems, welches Probleme vertuscht, tauchen dies Sicherheitssignale auf.

Das ist auch bei pubmed so veröffentlicht und wahrlich kein Geheimnis:

„Die wichtigsten Ergebnisse der Studie zeigten eine insgesamt geringe Datenqualität mit einer Durchschnittsbewertung von 11,57 von 25 Punkten.“

11,57 von 25 Punkten entsprechen genau 46,28 %. Das entspricht in Deutschland der Schulnote 5.

Einige solcher Fälle wurden in einem Vortrag vorgestellt, der die miserable Kodierung belegt. Mir wurden die Folien von vortragen Rechtsanwalt zur Verfügung gestellt. Sobald der Vortrag online Verfügbar ist, füge ich ihn hier auch ein.

Die Webseite hat einen Suchmodus: https://eu-vigil.com/explorer/

Wählt man Tozinameran, als BioNTech/Pfizers Brühe aus, bekommt man diese Auswertung:

Die meisten Reports kommen aus Deutschland, das nicht von Pfizer sondern von BioNTech beliefert wurde. Ob das am unterschiedlichen Produkt oder an der deutschen Gründlichkeit liegt, kann ich nicht sagen. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass Deutschland die meisten Einwohner hat oder das PEI besonders gründlich gemeldet hat.

Die meisten Meldungen kommen natürlich aus den Jahren 2021 und 2022

Adverse reactions with fatal outcome = Nebenwirkungen mit tödlichem Ausgang

2424 oder 14.538 Tote?

Schaut man sich den Term “Death” also Tod aufgeschlüsselt an, starben die meisten Menschen 2021.

Und davon die meisten in Deutschland. Hier stellt sich, bei diesem riesigen Unterschied wirklich die Frage, ob das an BioNTechs spezial Produkt lag. Vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass mehr Menschen in Deutschland leben als in den anderen Ländern?

Die Altersverteilung und das Geschlecht der Toten:

Die verschiedenen BNT162B2 Varianten sind separat gelistet:

Modernas modRNA Wundermittel

Auch hier die meisten Meldungen aus Deutschland, was vielleicht auch einfach mit der größeren Bevölkerung zu tun haben könnte.

Auch hier kamen die meisten Meldungen hauptsächlich 2021/22 rein.

Adverse reactions with fatal outcome = Nebenwirkungen mit tödlichem Ausgang

2958 oder 6831 Tote?

Im nächsten Teil widme ich mich diesem Teil der Webseite:

Unterstützungsmöglichkeiten:

Bücherwunschzettel: https://www.amazon.de/registries/gl/owner-view/30LG3DJ4ET90L?ref_=list_d_gl_lfu_nav

Andere Unterstützungsmöglichkeiten für Holgers und meine Forschung: