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cassiopea64
9h

Carissima dottoressa, volevo solo dirti he i dati italiani sono fortissimamente sottostimati. Mia mamma (81 anni) sanissima è morta (12 agosto 2021) dopo due dosi di Pfizer (ER 9470 31 marzo 2021 e EX0893 21 aprile 2021) con piastrinopenia, epatomegalia (lobo DX 17cm), splenomegalia (21 cm) sfociate poi in linfoma a grandi cellule B (Ki67 80%). Ho fatto la segnalazione a VigiFarmaco. Per loro non c'era nessun nesso causale cn i vaccini Pfizer e quindi hanno archiviato la segnalazione e di conseguenza la segnalazione non è arrivata in Europa !!! CHE SCHIFO !!!

Continua così dottoressa♥♥♥

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