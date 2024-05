Achtung: Geschrieben als Vorlage/Baustein für juristische Gutachten. Meine Hauptleserschaft setzt sich aus Anwälten zusammen. Ich würde in einem rein biologischen Text vorsichtiger formulieren und mehr Konjunktive nutzen. Der Sinn eines Gutachtens ist jedoch plausibel zu belegen, dass das Mittel dazu geeignet ist, den Schaden herbeizuführen. Daher wird schärfer formuliert, was mir teilweise durchaus Bauchschmerzen bereitet. Ich verbeiße mir aber tapfer diverse Konjunktive, die ich im Normalfall nutzen würde, damit meine Leser copy/paste machen können. Ich versuche auch kohäsiv zu schreiben, wie ich das mal im Referendariat gelernt habe. Zudem nenne ich die Sumpfsuppe auch ohne „“ Impfung, auch wenn ich mich innerlich dabei winde. Ja, ich weiß, es ist keine Impfung, die Richter glauben das aber. Also muss man sie da abholen wo sie sind und das Minenfeld Gentherapie, das sie triggern könnte, meiden.

Es war den Herstellern und auch den Zulassungsbehörden wie der FDA von Anfang an klar, dass die modRNA-Produkte Krankheitsverstärkend wirken könnten. Was genau damit gemeint ist, ist natürlich Interpretationssache. Vaccine enhanced disease, also durch einen Impfstoff verstärkte Krankheit könnte a) ADE (antibody enhanced disease = Antikörperverstärkte Erkrankung) oder b) Verschlimmerung bestehender Krankheiten gemeint sein.

Dieses krankheitsverstärkende Phänomen scheint durch die Schädigung der Ribosomen durch das N1-Methylpseudouridin (m1Ψ) verursacht zu sein.

Biologische Grundlangen zum Verständnis des Problems

Ribosomen

Ribosomen sind die Eiweißfabriken der Zelle. Ribosomen bestehen aus zwei Untereinheiten, einer großen und einer kleinen Untereinheit. Diese Untereinheiten ihrerseits bestehen aus einem RNA-Gerüst, an welches Proteine gebunden sind.

In der menschlichen Zelle gibt es zwei verschiedene Typen von Ribosomen:

1. Die zellulären Ribosomen im Cytosol (der Zellflüssigkeit) und im rauen endoplasmatischen Retikulum (Ribosomen, die an das Endoplasmatische Retikulum gebunden sind und hauptsächlich (Trans-)Membranproteine herstellen).

2. Die mitochondrialen Ribosomen. Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zelle. Laut Endosymbiontentheorie handelt es sich bei den Mitochondrien um versklavte Bakterien, die daher auch noch bakterienartige Ribosomen haben, die aber mit keiner noch lebenden, bekannten Bakterienart verwandt sind. Der Preis, den die Mitochondrien für die Einquartierung in die Zelle zahlen mussten ist, dass sie einen Teil ihrer Gene an den Zellkern übergeben mussten. Mitochondrien können also nicht mehr alle benötigten Proteine selbst herstellen, sie sind auf eine funktionierende Lieferkette aus der Zelle angewiesen, um zu funktionieren und sich zu teilen. Wie das mit dem Proteinimport in den Mitochondrien abläuft kann man hier nachlesen (Mitochondrial Machineries for Protein Import and Assembly - PubMed (nih.gov))

Dieser Unterschied zwischen zellulären und mitochondrialen Ribosomen sieht man deutlich in ihrem Aufbau. Beide bestehen zwar grundsätzlich aus einem RNA-Gerüst und daran gebundene Proteine, aber die RNA und die Proteine unterscheiden sich deutlich.

Die zellulären, eukaryotischen Ribosomen nennt man 80S Ribosomen. Sie bestehen aus einer kleinen 40S Untereinheit und einer großen 60S Untereinheit.

Die mitochondrialen Ribosomen nennt man 55S Ribosomen. Sie bestehen aus einer kleinen 28S Untereinheit und einer großen 29S Untereinheit.

Bakterielle/Prokaryotische Ribosomen liegen dazwischen.

tRNA

tRNA steht für transfer-RNA. tRNAs sind die biologischen Dekoder, die den genetischen Code, der jeweils aus drei Buchstaben pro Aminosäure besteht, in die jeweiligen Aminosäuren zu übersetzen. tRNAs bestehen, wie der Namen schon sagt, aus RNA.

Proteinproduktion (Translation)

Eine vereinfachte Version, wie Proteine mit Hilfe von tRNA und RNA vom Ribosom hergestellt werden, findet man im Duden, Basiswissen Schule Abitur, aus dem Jahr 2007 auf Seite 210.

Herleitung der Schadmechanismen

Ribosomopathie durch N1-Methylpseudouridin (m1Ψ)

Schritt 1: N1-Methylpseudouridin (m1Ψ) ist eine natürlich vorkommende Modifikation in der 18S rRNA. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34805188/) Die 18S RNA ist teil der kleinen Untereinheit der zellulären Ribosomen. N1-Methylpseudouridin (m1Ψ) wird also von der Natur bereits in RNA-Gerüst der Ribosomen verbaut.

Schritt 2: Die rRNA Modifikationen werden in der Natur sehr konservativ verwendet und zwar an nur wenigen, genau definierten Stellen. Für tRNA sind diese Positionen bekannt, die Funktion der Modifikation jedoch ist bisher nicht sicher bekannt. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21823225/) Für ribosomale RNA sind diese Positionen unbekannt. Man weiß nur, dass m1Ψ verbaut wird.

Schritt 3: Zellen recyceln die Bausteine der RNA, die Nukleinbasen (A,G,C,U) bzw. im Falle der modRNA A,G,C,N1-Methylpseudouridin (m1Ψ), nachdem die (mod-)RNA abgebaut ist.

Schritt 4: Die modifizierte Nukleinbase m1Ψ ist durch die Transfektion der Zelle in deutlich höherer Menge vorhanden als das im Normalfall wäre. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Fehlverbaus an einer falschen Stelle der rRNA, tRNA oder normaler mRNA.

Schritt 5: Diese modifizierten Nukleinbase können die 3D-Struktur und Form der RNA verändern. „Generell ist über die Strukturen von RNAs im Vergleich zu Proteinen viel weniger bekannt. Dies wird durch die Tatsache belegt, dass Strukturen von RNA und RNA-Protein-Komplexen <5 % der in der Protein Data Bank (PDB) hinterlegten Strukturen ausmachen.“

„Der Vergleich von modifizierten und nicht modifizierten mRNAs kann zusätzliche Informationen darüber liefern, wie die Form von mRNAs durch Modifikationen beeinflusst wird.“ (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31960607/)

Im Januar 2020 war es noch unbekannt, wie modifizierte Nukleinbasen die 3D Struktur von RNA beeinflussen und verändern, dennoch hat man große Mengen einer modifizierten Nukleinbase in Zellen eingebracht, ohne zu prüfen, ob dieser anschließend recycelt und verbaut werden. Das m1Ψ kann in die ribosomale rRNA an der falschen Stelle verbaut werden. Dadurch verändert sich das RNA-Gerüst des Ribosoms. Die Proteine können nicht mehr korrekt an dieses ursprünglich passgenaue RNA-Gerüst binden. Das Ribosom wird dadurch schlechter bis gar nicht mehr funktionieren.

Das Problem, vor dem die Zelle nun steht ist aus dem deutschen Straßenverkehr bekannt. Die Zelle wird bei verminderter Proteinproduktion in der Zelle und in den Mitochondrien nach und nach auf Verschleiß gefahren. Wie im Straßenbau geht das bei gut gepflegten Straßen eine ganze Weile gut, man kann sie auf Verschleiß fahren. ABER, bei Zellen, die bereits permanente Reparatur benötigen, weil sie krank/vorgeschädigt sind, also einer Straße mit Schäden entsprechen, werden die Schäden bald verstärkt zu Tage treten.

Alte Krankheiten, die am abheilen waren, werden wieder auftreten.

Krankheiten werden schneller voranschreiten und sich verschlechtern.

Und das, weil es die Zellen nicht mehr schaffen, die Schäden zu beseitigen, weil die Proteinfabrik der Zelle verbogen und somit ineffektiver arbeitet oder zum großen Teil kaputt ist.

Experimentelle Hinweise dafür liegen bereits vor. Manami Tanaka stellte 2022 fest, dass die modRNA zu einer fortschreitenden Zerstörung der 18S-ribosomalen Untereinheit führt. Die 18S ribosomale Untereinheit ist die Strukturgebende rRNA der kleinen Untereinheit des zellulären Ribosoms.

Des Weiteren konnte Manami Tanaka zeigen, dass die modRNA auch die Qualität der 16S rRNA reduzierte. Die 16S rRNA ist die strukturgebende RNA der großen Untereinheit der mitochondrialen Ribosomen. (https://www.fortunejournals.com/articles/huaier-effects-on-functional-compensation-with-destructive-ribosomal-rna-structure-after-antisarscov2-mrna-vaccination.html)

Beide Typen der zellulären Proteinfabriken werden von den modRNA-Produkten messbar geschädigt.

Die Mitochondrien, die Zellkraftwerke, werden somit auf doppelte Art und Weise geschädigt. Zum einen direkt, indem die mitochondrialen Ribosomen keine Proteine für das Mitochondrium herstellen können. Zum anderen, weil die Lieferkette an ribosomalen Proteinbausteinen nicht mehr in der benötigten Menge von der Zelle geliefert werden.

Die Folgen sind vielfältig und können als erworbene Ribosomopathie beschrieben werden. Ribosomopathie ist normalerweise eine Erbkrankheit (https://en.wikipedia.org/wiki/Ribosomopathy) bei welcher unterschiedliche Untereinheiten des Ribosoms beschädigt sind. Diese Schädigung wird nun jedoch durch die modRNA hervorgerufen.

Beschleunigte Alterung

Die Ribosomopathie durch N1-Methylpseudouridin (m1Ψ) führt neben einer Krankheitsverstärkung bei bereits vorhandenen Krankheiten langfristig auch zur Aktivierung des p53 Signalwegs. P53 (https://en.wikipedia.org/wiki/P53) ist als Tumorkontrollgen bekannt aber auch in Alterungsprozessen involviert. Auch die S2 Untereinheit des Spike-Proteins interagiert mit P53. (https://doi.org/10.1016/j.tranon.2020.100814) P53 ist wesentlich für Alterungsprozesse und die Reaktion auf verkürzte Telomere. Telomere (https://de.wikipedia.org/wiki/Telomer) sind „Kappen“ über den Chromosomen, die diese vor Abbau schützen. Mit dem Alter werden diese Telomere kürzer. Die Länge der Telomere ist somit ein Maß für das biologische Alter. Das Spike-Protein, sowohl des Virus als auch der Impfung aktiviert Signalwege, die die Alterung durch oxidativen Stress beschleunigen (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36738354/) und die Telomere messbar verkürzen (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34200325/) und somit die Alterung messbar beschleunigen.

Im Alter nimmt die Krankheitswahrscheinlichkeit deutlich zu.

Durch die oben beschriebenen Mechanismen von Ribosomopathie, P53 Aktivierung und oxidativem Stress kann ein Mensch, der äußerlich jung oder mittleren Alters ist, ein biologisches Alter haben, das weit jenseits seines kalendarischen Alters liegt. Das betrifft dann alle Organsysteme, z. Bsp. das Gehirn (https://doi.org/10.1101/2024.03.05.24303816) aber auch das Immunsystem. Die Folgen sind schnell(er) Fortschreitende bereits vorhandene Krankheiten und Verschleißerscheinungen.

Walter Chesnut

hat das in seinem Artikeln deutlich ausführlicher hergeleitet und auch an diesem Artikel mitgewirkt.(https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/le-sars-cov2-accelererait-lage-biologique) Bei einer derartigen Detailfülle steigt aber jedes Gericht aus, also muss ich die Belegkette möglichst kurz und so gut es geht auf Bildzeitungsniveau halten. Wer mehr über das Spike-Protein und Alterung wissen will, wird bei Walter Chesnut fündig.

Beschleunigte Alterung zieht aber ein anderes Problem nach sich:

Wenn die Menschen wegen der kaputten Proteinsynthese schneller altern, bekommen sie auch früher Krebs. Die entsprechenden Daten wurden wohl beim jährlichen Treffen der American Association for Cancer Research (AACR) Annual Meeting in San Diego, California vorgestellt. Hinweise, dass die modRNA Produkte selbst bei Kindern eine vorzeitige Alterung hervorrufen könnten gab es aber ebenfalls bereits Neugeborenen, deren Nabelschnurblut untersucht wurde (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589004222018168).

“Je früher diese Impfung stattgefunden hat, also je früher in der Schwangerschaft sie durchgeführt wurde, desto niedriger ist die Konzentration der Stammzellen bei den Neugeborenen. Bei denen, die ganz früh geimpft wurden, ist die Konzentration der Stammzellen nahe Null.” (https://tkp.at/2022/11/17/starke-schaedigung-der-blutbildenden-stammzellen-von-neugeborenen-durch-spike-video-florian-schilling/)