Es gibt mehrere Gründe, warum Atemwegsviren nicht ausgerottet werden können.

1. Sie mutieren zu schnell

Was genau will man ausrotten? Welche Variante? Egal, was man versucht, bei der hohen Mutationsrate, werden die Viren jedem Ausrottungsversuch (vor allem auch durch nicht sterilisierende Impfstoffe) ausweichen.

2. Viren reisen mit den Winden

Viren zirkuliert in der Erdatmosphäre und regnen auf uns herunter. Das nennt man das Luftvirobiom. Wie anders kann sich sonst ein Einsiedler, ohne menschlichen Kontakt, eine Erkältung holen (außer vielleicht von Fledermäusen…).

Das Phänomen von mit den Winden ziehenden Pathogenen kennt man vom Getreideschwarzrost unter dem Begriff “Rostzug”.

“Die Urediniosporen des Weizenschwarzrostes werden auf Grund des geographisch und klimatisch bedingten Entwicklungsvorsprungs des Getreides zuerst in Nordafrika und Kleinasien gebildet. Diese werden in mehreren Kilometern Höhe durch Luftströme durch Südeuropa transportiert und befallen dort den Weizen. Von diesen Befallsherden ausgehend, breitet sich der Erreger in Etappen kontinuierliche nordwärts aus und erreicht schließlich Skandinavien. Ähnliche kontinentale Rostzüge gibt es in Amerika (Mexiko, USA-Canada) und Indien. Dieser sich über mehrere 100km streckende Sporenflug erklärt, warum die frühere Ausrottung der Berberitze, des Zwischenwirtes des Weizenschwarzrostes, erfolglos blieb.”

Nur falls sich jemand fragt, warum es so wenig Berberitzen bei uns gibt, obwohl die Beeren sehr lecker sind. Sie sind wohl einem fehlgeschlagenen, sinnlosen Ausrottungsversuch des Weizenschwarzrostes zum Opfer gefallen.

Auch resistente Sorten (Immunität) sind keine langfristige Lösung.

Sporen sind keine Viren, sondern größer und schwerer. Viren könnten also deutlich weiter fliegen, wenn sie nicht vom UV-Licht zerstört werden.

3. Wenn es (Zwischen-)Wirte gibt wird es schwierig

Das Virus persistiert gerne für eine Weile in Menschen. Teilweise in Immunzellen wie Makrophagen T-Zellen oder diversen anderen Körpergeweben. Das sind dann teilweise die echten, aber wenigen Fälle, von Long-Covid. Gerne persistiert das Virus wohl auch im Darmmikrobiom und spielt dann Ping-Pong mit der Darmwand.

Die Frage bei der Persistenz des Virus ist jedoch, wieviel davon sind verlässliche Daten und wieviel davon ist Angstpropaganda, um seine Publikation gut zu verkaufen.

Fazit

Der misslungene Versuch der Ausrottung des Weizenscharzrostes, sollte uns eine Lehre sein, das Pathogene, die mit den Winden reisen, nicht ausrottbar sind, selbst, wenn man den Zwischenwirt ausrottet.

Man kann Viren, die sich über die Luft verbreiten nicht ausrotten oder sollte das nicht einmal versuchen, solange man nicht geklärt hat, ob sie Teil des Luftvirobioms geworden sind.

Dass Impfungen nicht funktionieren hat die Influenza gezeigt, die nach Jahrzehnten von Impfkampagnen immer noch unter uns weilt, mit Ausnahme des Yamagata/B Stammes, der aktuell verschollen ist.