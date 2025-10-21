Immer wieder bekomme ich die gleiche Frage gestellt:

Was misst man beim Projekt Scan 2000 bzw. wenn man die Messung beim Hausarzt durchführt und was sagen mir diese Werte.

Historischer Hintergrund

Ideengrundlage

Mehreren Ärzten und Impfgeschädigten aus Selbsthilfegruppen, mit denen Holger Reißner in Kontakt ist, stellten im Laufe der Behandlungen fest, dass der Antikörpertiter (Menge an Spike-Protein im Blut) mit den bei MMD in Magdeburg gemessenen Spike-Proteinen in Blut/Immunzellen/Exosomen korrelierte.

Aus Kostengründen nutzten daher immer mehr Impfgeschädigte aus eigenem Antrieb, basierend auf ihren eigenen Erfahrungen, IgG gegen das Spike-Protein als günstigeren Messparameter, um ihren Behandlungsverlauf zu kontrollieren und reduzierten die direkten Spike-Protein Messungen.

Das brachte Holger auf die Idee, das Wissen um diesen Ersatzparameter als Maß der breiteren Bevölkerung zugänglich zu machen.

BAU-Einheit, ein von der WHO vorgegebener Standard

BAU = Binding Antibody Units ist ein künstliches Maß, welches von der WHO eingeführt wurde und für Antikörper anderer Impfungen NICHT genutzt wird.

Die WHO gab eine Eichkurve vor, an der sich die Hersteller von Messgeräten auszurichten hatten.

Die Umstellung der Messungen auf BAU fand im Hebst 2021 statt.

20 µl sind ca. ein tropfen Blut. Teils ist ein Tropfen Blut bereits deutlich mehr als 20 µl.

Warum man von BAU indirekt auf Spike-Belastung schließen kann

1. Nur 20% der Infizierten bilden nach Infektion mit Sars-Cov 2 IgG

Das schlimmste Virus aller Zeiten, welches Lockdowns und Einschränkungen durch die Politik nötig machte, was so unglaublich gefährlich, dass nur 20% der Infizierten überhaupt IgG (den Antiköroper des Inneren, im Gegensatz zu IgA dem Antikörper der Schleimhäute) gebildet haben.

Das wusste auch das RKI basierend auf seiner SeBluCo Studie.

Die SeBluCo Studie hatte einige illustre Autoren:

Abbildung 2 sagt eigentlich alles:

“Im Jahr 2020 wies die Prävalenz von S1-Antikörpern auf eine infektionsbedingte SARS-CoV-2-Seroprävalenz ohne Impfungen hin. In den Jahren 2021 und 2022, nach Beginn der Impfungen, wurde die infektionsbedingte Seroprävalenz als Prävalenz von Proben mit sowohl S1- als auch N-Antikörpern definiert.”

Vor Beginn der Impfung hat kaum jemand überhaupt Antikörper gegen das Spike-Protein gebildet. NACH DER IMPFUNG jedoch gingen die Infektionen durch die Decke und eine Herdenimmunität nach deren Definition war Woche 36-37 2021 erreicht. Dennoch wollte man 2022 noch eine allgemeine Impfpflicht einführen.

Hätte man nicht gemacht, hätten 80% der Menschen KEINE Antikörpertiter gegen das Spike-Protein, bzw. nur sehr sehr geringe Werte.

2. Die modRNA-Impfungen führen NICHT zu dauerhaften Plasmazellen im Knochenmarkt

Man könnte diese dauerhaften Plasmazellen als Immunarchiv bezeichnen, welches bei bedarf aktiviert wird. Plasmazellen sind jene Zellen, die Antikörper produzieren. Dass ein solches Archiv durch die modRNA-Injektionen NICHT angelegt wird bedeutet, es kann gar keine langanhaltende Immunität bzw. langfristig Antikörper geben, wenn der Reiz weg ist, weil im Knochenmarksarchiv nichts abgelegt wird. Das ist bei klassischen Impfungen anders, da werden langlebige Plasmazellen im Knochenmark archiviert.

Flu ist die Influenza Impfung, Tet ist die Tetanus Impfung, S2P die modRNA Spikung.

LLPC ist der Knochenmarksarchivbereich. Da ist bei S2P praktisch nichts zu sehen.

“SARS-CoV-2-BM-IgG-LLPCs werden nach einer mRNA-Impfung nicht dauerhaft gebildet. a, Antigenspezifitätsstrata aller untersuchten Personen für jede BM-ASC-Untergruppe. n, Anzahl der BM-Spender. b, Grafische Zusammenfassung. Die Mehrheit der SARS-CoV-2-Plasmazellen wird 33 Monate nach der mRNA-Impfung nicht aus dem BM-LLPC-Kompartiment gebildet.”

Sollte die Plörre nicht langfristige Immunität verursachen? Wie genau soll das ohne langlebige Plasmazellen im Knochenmark funktionieren?!

3. Hohe Titer bei Spike-Kontakt

Da es keine langlebige Plasmazellen durch die modRNA-Injektionen gibt, muss es einen anderen Grund geben, warum es immer noch hohe Antikörpertiter in den Menschen gibt, zumal das Virus es nicht sein kann, wie 2020 gezeigt hat, nach dem Beginn der Impfkampagne jedoch definitiv etwas passiert ist, was bei allen Menschen die Antikörpertiter gegen das Spike-Protein hat ansteigen lassen, denn sonst wären keine 90-100% Serumprävalenz erreicht worden, bei einer Impfquote von weniger als 90%.

Gehen wir dafür in das aktuelle Biologiebuch Bioscop (Sachsen) S. 114

Solange der immunologische Reiz da ist, wird das Immunsystem dagegen anarbeiten und natürlich auch Antikörper produzieren. Ist der Reiz weg, wird der Antikörpertiter sinken. Dabei ist es vollkommen egal, ob die Antikörper für Immunität sorgen. Wir bilden Antikörper gegen jede Chemikalie, selbst wenn sie in der Natur so nicht vorkommt, das hat Karl Landsteiner bereits gezeigt.

Ist die Chemikalie oder generell der Reiz präsent, bleiben die Antikörper erst einmal im Blut erhalten.

Dabei ist zu unterscheiden, ob es sich bei den modRNA behandelten Menschen um einen Reiz von innen durch das selbst produzierte Spike-Protein handelt oder bei den Ungeimpften (oder modRNA Behandelten, die selbst nicht mehr spiken) um einen Reiz von außen handelt.

Belege für Reiz von außen wären Menschen, die in ihren Schweißdrüsen Spike Protein produzieren und ausschwitzen bzw. das Spike-Protein wurde auch in anderen Hautläsionen nachgewiesen. Genauere Herleitung weiterer Mechanismen hier.

Kurz:

Das Spike-Protein und modRNA-LNPs aktivieren das Komplement System direkt über den alternativen Wegt. Das Spike-Protein Mastzellen direkt aktivieren kann.

Bei Aktivierung des Komplementsystems kommt es zu einer Erhöhung der Antikörper, weil das mit eine der Aufgaben des Komplementsystems ist.

“Das Komplement verbindet die an geborene und adaptive Immunität durch Verstärkung der Antikörperantwort, Modulation der T-Zell-Antwort und Förderung des immunologischen Gedächtnisses.”

Werden bei einem Betroffenen nur die Mastzellen aktiviert, bleiben die Antikörpertiter niedrig, dennoch hat dieser Mensch teils heftige Symptome.

Ab wann wird es kritisch?

Generell: Geht es einem gut, geht es einem gut, egal wie hoch der IgG Wert. Leb dein Leben wie bisher.

Ich kenne Menschen, den geht es mit mehr als 3000 BAU super und die haben als Ungeimpfte sonst keine Probleme. Ich kenne aber auch Menschen mit Werten um die 30 oder 700 BAU, die massive gesundheitliche Einschränkungen beim Kontakt mit dem Umweltgift Spike-Protein haben.

Hast man Probleme und die hängen mit dem Kontakt des Spike-Proteins als Umweltgift zusammen hat man nun einen Anhaltspunkt, den man beobachten kann.

Bei mir schwankt der BAU-Wert je nach Belastung durch Kontakt zwischen 400 - 1700. Je höher, desto schneller merke ich Symptome bei Kontakt. Je niedriger, desto freier kann ich mich erst einmal bewegen, bis die Symptome zuschlagen und der Wert binnen 36 Stunden schon mal um 500 BAU hoch gehen kann.

International wird die Schwelle für erhöhtes Risiko bei 1000 BAU gezogen, z. Bsp. in UK bei WCH.

Dieser Wertebereich wird neben den Erfahrungswerten behandelnder Ärzte auch von ersten kleinen Studien unterstützt.

Die WHO ist da etwas strenger. Ab 384 BAU will man es nicht mehr so genau wissen, das gilt nur noch als sehr hohe Konzentration. Daher messen viele Labore auch nur noch bis 384 BAU. 50% der Ungeimpften und 93% der modRNA-Injizierten liegen nach unseren Erfahrungen nach über 1000 BAU.

Fazit

Mittels der Bestimmung des Antikörpertiters von IgG gegen SARS-CoV 2 kann man daher eine immunologische Reaktion auf die Spike-Belastung, der man ausgesetzt ist, messen. Bei ungeimpften Menschen eine Umweltbelastung, bei modRNA Behandelten Menschen sowohl Umweltbelastung als auch Eigenproduktion, das kann mittels IgG nicht unterschieden werden.

Ab 1000 BAU sollte man jedoch schwer darüber nachdenken, ob man sich noch mal spritzen lassen will.

Leider ist dem RKI Serologie zu kompliziert, daher hat es (im Auftrag der Politik?) die STIKO überzeugt, Serologie (Titerbestimmung) erst mal nicht zu empfehlen.

Weil sich die Menschen dann womöglich nicht mehr impfen lassen.