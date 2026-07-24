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Eckhard Umann's avatar
Eckhard Umann
9h

nun ja, schlichte Anatomie der Blutversorgung, 1. Semester Medizin, übrigens folgt rheologisch nach den Coronarien der Hirnstamm...

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hartmut glossmann's avatar
hartmut glossmann
3h

Aber Stop and go mit Kompression gibt es wohl nur im Herzen.Im Mäuseversuch ist übrigens chronisch LPS plus LNPs mit Omicron Spike mRNA gleich im Ergebnis mit BionTech Pfizer mit Wuhan Spike mRNA… Was kann man vermuten?

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