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GeoffPainPhD
31m

Ich war fasziniert, als ich Dr. John Campbell sagen hörte, er würde sich die Ärmel hochkrempeln, um abgetötete Mykobakterien zu injizieren, die ich mit Tuberkulose und Lepra in Verbindung brachte, in dem Versuch, Krebszellen durch den Aufbau natürlicher Immunität abzutöten, in seinem kürzlich geführten Videointerview mit Dr. Angus Dalgleish.

https://geoffpain.substack.com/p/roll-up-your-sleeve-for-killed-mycobacteria

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Manfred Johann Schmuckerschlag's avatar
Manfred Johann Schmuckerschlag
3h

Durch eine Diskussion bez. Vitamin D stoße ich auf das hier - und es könnte der "missing" link sein, der die "Forschung" des Betrugs auf den Kopf stellen könnte.

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Cholecalciferol

https://de.wikipedia.org/wiki/Cholecalciferol

"Cholecalciferol (auch Colecalciferol oder kurz Calciol; Vitamin D3 oder ungenau Vitamin D) ist die wichtigste physiologische Form des Vitamin D in allen nichtpflanzlichen Eukaryoten und so auch im Menschen. Cholecalciferol ist ein Secosteroid und wird im Körper auch mit Hilfe von UV-B-Strahlung (Dorno-Strahlung, nach Carl Dorno) in der Haut aus 7-Dehydrocholesterol gebildet, daher ist der historische Begriff Vitamin der Definition nach nicht völlig zutreffend.

In der Nahrung kommt es vor allem in Fettfischen vor oder wird den Lebensmitteln als Nahrungsergänzungsmittel zugefügt. Es hat im Körper die Funktion eines Prohormons und wird über die Zwischenstufe Calcidiol in seine physiologisch wirksame Form, das Hormon Calcitriol, umgewandelt. ..."

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... doch dann:

" ... Verwendung als Rodentizid

Cholecalciferol kann auch als Rattengift bzw. Gift gegenüber Nagetieren (Rodentizid) verwendet werden: Der LD50 (oral) bei der Ratte liegt bei etwa 42 mg/kg Körpergewicht, bei der Hausmaus bei ca. 43 mg/kg Körpergewicht und bei der Kleinen Bandikutratte (Bandicota bengalensis) je nach Geschlecht bei 31-35 mg/kg. Da Cholecalciferol in der Natur selten frei vorkommt, konnten Nagetiere evolutionär gegenüber hohen Dosen keine Toleranz entwickeln. Ursprünglich ging man davon aus, dass es als Rodentizid gegenüber anderen Arten, wie beispielsweise Hunde oder Katzen, schwach toxisch sei; es zeigte sich aber, dass dies nicht der Fall ist. Bei Hunden gilt eine LD50 von ca. 88 mg/kg Körpergewicht, es ereigneten sich bereits Todesfälle bei 2 mg/kg, besonders Welpen sind anfälliger. Katzen zeigen sich resistenter. In Neuseeland wurden Cholecalciferol-haltige Köder in Feldversuchen zur Bekämpfung des Fuchskusu erfolgreich eingesetzt.

Cholecalciferol ist in der EU und in der Schweiz für die Verwendung als Biozid der Produktart 14 (Rodentizide) zugelassen."

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Fußnoten 18 - 34

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Nagetiere (Rodentia)

https://de.wikipedia.org/wiki/Nagetiere

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Die Rache der Labor-Ratte.

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1 reply by DrBines verbales Vitriol
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