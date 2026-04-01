Im Journal of Independent Medicine erschien eine dreiteilige Reihe über die Vorherige Immunität gegen COVID-19, die von der Politik immer bestritten wurde.

Die Übersichtsartikel bestehen aus drei Teilen:

Teil 1: Vorimmunität durch andere Coronaviren gegen SARS-CoV-2

Nicoll, R. (2025). Pre-existing Immunity to COVID-19: Overview and Implications – Part 1. Journal of Independent Medicine, 201–213. https://doi.org/10.71189/JIM/2025/V01N03A04

https://journalofindependentmedicine.org/articles/v01n03a04/

Teil 2: Vorimmunität durch andere Mikroorganismen

Nicoll, R. (2026). Pre-existing Immunity to COVID-19: Overview and Implications – Part 2. Journal of Independent Medicine, 25–30. https://doi.org/10.71189/JIM/2026/V02N01A03

https://journalofindependentmedicine.org/articles/v02n01a03/

Teil 3: Vorimmunität durch Nicht-COVID-Impfungen

Nicoll, R. (2026). Pre-existing Immunity to COVID-19: Overview and Implications – Part 3. Journal of Independent Medicine, 111–119. https://doi.org/10.71189/JIM/2026/V02N02A04

https://journalofindependentmedicine.org/articles/v02n02a04/

Die Artikel sind frei zugänglich. Man muss sich nur kostenlos beim Journal anmelden und bekommt Emails, wenn eine neue Ausgabe raus ist.

Für all jene, die kein Englisch können, oder sich nicht anmelden wollen, fasse ich die Highlights der Artikel zusammen.

Teil 2: Vorimmunität durch andere Mikroorganismen

Vorbestehende Immunität gegenüber anderen Mikroorganismen

In Teil 2 wird der Einfluss von CO-Infektion mit anderen Viren auf eine zusätzliche Infektion mit SARS-CoV2 diskutiert, darunter Dengue, Hepatitis B und Malaria. Für Europa interessant ist hauptsächlich der Teil über Influenza und andere Schnupfenviren, da leider nur auf eines der beiden Viren getestet wurde, aber nicht geschaut wurde, wie sie interagieren.

Die Situation ist etwas unklar, da eine Studie ergab, dass Rhinoviren, das Respiratorische Synzytialvirus und mehrere Herpesviren keine Kreuzreaktivität mit SARS-CoV-2 zeigten, während eine andere Studie zeigte, dass Personen, die mit Rhinoviren, Enteroviren, dem Respiratorischen Synzytialvirus und dem humanen Metapneumovirus infiziert waren, mit geringerer Wahrscheinlichkeit einen positiven COVID-Test hatten, was auf eine gewisse schützende Wirkung hindeutet. Überraschenderweise zeigte das Influenzavirus nur eine geringe Kreuzreaktivität mit SARS-CoV-2 und war mit einem schwereren COVID-19-Verlauf assoziiert.

Bakterien, die im menschlichen Körper leben

Studien zum Mikrobiom des Darm-, Mund- und Atemtrakts haben einen eindeutigen positiven Zusammenhang zwischen der Häufigkeit und dem Schweregrad von COVID-19 einerseits und einer geringen Diversität, einem geringeren Anteil nützlicher Bakterien – insbesondere solcher, die kurzkettige Fettsäuren (SCFAs) produzieren –, erhöhten Entzündungen sowie der Besiedlung durch opportunistische Krankheitserreger andererseits aufgezeigt. (29–40) SCFA-produzierende Bakterien sind wichtig, da sie ein entscheidendes Energiesubstrat für Epithelzellen bereitstellen, um die Immunhomöostase aufrechtzuerhalten und die Produktion von regulatorischen T-Zellen der Schleimhaut zu fördern, die die Entstehung übermäßiger Entzündungen hemmen. Im Darm zeigten bestimmte Elemente des Mikrobioms eine Kreuzreaktivität mit SARS-CoV-2 und können eine entscheidende Rolle bei der Induktion einer adaptiven Immunantwort auf eine Virusinfektion spielen. Im menschlichen Mundmikrobiom sind vorbestehende Infektionen häufig und stehen im Zusammenhang mit dem Schweregrad von COVID-19; Dies wird auf die Induktion der ACE2-Expression, die Produktion entzündlicher Zytokine, eine erhöhte Adhäsion von Pathogenen an oralen Schleimhautoberflächen, das Einatmen oraler Pathogene in die Lunge oder eine verminderte mukosale sekretorische IgA (sIgA) zurückgeführt. Dennoch können mehrere Arten von Mundbakterien, insbesondere Streptococcus salivarius, vorteilhaft Anti-SARS-CoV-2-Spike-IgG-Antikörper induzieren, und eine Supplementierung mit Mundbakterien (in Kombination mit einem intranasalen Impfstoff) könnte vor einer SARS-CoV-2-Infektion schützen.

Streptococcus salivarius kann man online kaufen:

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Auch als Kombiprodukt mit anderen Mundbakterien zur Zahnpflege.

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In den oberen Atemwegen stimulierten zwei Streptococcus-Stämme in vitro die Expression des ACE2-Rezeptors, wodurch der Viruseintritt in den Körper erhöht wurde , während bei PCR-positiven Personen im Vergleich zu PCR-negativen Personen ein verringerter Gehalt an Bakterien beobachtet wurde, die das SCFA Butyrat produzieren. Einige Bakterien der unteren Atemwege steigern die Produktion von nützlichen Typ-I-Interferonen, Zytokinen, Chemokinen und antiviralen Faktoren und können die antivirale Abwehr von Epithelzellen verstärken. Bemerkenswerterweise korrelierte in den unteren Atemwegen von COVID-19-Patienten, die eine mechanische Beatmung benötigten, das Vorhandensein der ansonsten pathogenen Escherichia coli, Staphylococcus aureus und Klebsiella pneumoniae mit einer erhöhten Überlebenschance im Vergleich zum Tod durch COVID-19. In ähnlicher Weise identifizierte eine andere Studie sechs sogenannte pathogene Bakterien aus dem Darm oder den Atemwegen, die eine signifikante Homologie mit SARS-CoV-2-Proteinen aufweisen, jedoch bei weitem nicht pathogen wirken; durch Vorab-Exposition erzeugte T-Zellen, die mit einem Schutz gegen SARS-CoV-2 assoziiert waren.

Dieser Teil des Reviews zeigt, dass Immunität komplexer ist als Virus ja/nein oder Immunologie (Antikörper, T-Zellen, B-Zellen) allein. Menschen sind ein komplexes Ökosystem, was eher der Terrain Theorie entspricht. Dabei geht es aber um mehr als die klassische Terrain Theorie. Um mehr als um einzelne Nährstoffe, Mikronährstoffe und Belastungen sondern eben auch um die mikrobiellen Mitbewohner, die man sich im Laufe des Lebens einfängt oder im Laufe des Lebens verliert, die jedoch auch durch die Nährstoffe, die ihnen ihr Mensch zur Verfügung stellt, beeinflusst werden. Dabei spielt auch die Genetik des jeweiligen Menschen rein, weil es unterschiedliche Mikrobiotypen bei Menschen gibt.

Teil 3: Vorimmunität durch durch Nicht-COVID-Impfungen

Impfungen verschieben und verändern Immunreaktionen. Impfungen haben systemische Effekte, die nicht untersucht sind. Es wundert daher nicht, dass vorherige Impfungen oder Stimulation des Immunsystems durch abgetötete andere Mikroorganismen, einen Effekt auf das Immunsystem hat, der zudem uneindeutig ist.

Teil 3 ist der schwächste Teil der Trilogie. Es gibt keine Highlights.