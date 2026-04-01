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“The viral reservoir persists in the gut

The bacteria in the gut harbours the virus, it hides inside the bacteria, as a Trojan Horse.

So when the bacteria actually ruptures now you understand the meaning of reactivation of the virus.

Kill the bacteria you kill the virus.”

.

Abdul Mannan Baig (Ph.D., MBBS)

Consultant COVID-19 and Long-COVID.

https://youtu.be/rFAGyrwctXM

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🐝The Influence of Propolis on Dental Plaque Reduction and the Correlation between Dental Plaque and Severity of COVID-19 Complications—A Literature Review

https://www.mdpi.com/1420-3049/26/18/5516

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