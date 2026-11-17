Die staatlich-private Fondslösung im Contergan-Skandal gilt heute als historisches Vorbild für die Bewältigung schwerer Arzneimittelschäden. Ein Blick in die Rechtsgeschichte zeigt jedoch, dass diese Lösung kein freiwilliges Entgegenkommen des Herstellers Grünenthal war, sondern erst durch strafrechtlichen Druck erzwungen wurde. Im Jahr 2026 zeigen sich in den juristischen Auseinandersetzungen rund um COVID-19-Impfschäden deutliche strukturelle Parallelen, allerdings verhindern vertragliche Haftungsfreistellungen und das politische Interesse an der Sicherung des damaligen Pandemie-Narrativs bislang eine vergleichbare Lösung.

1. Die historische Blaupause: Zivilrechtliche Blockade im Contergan-Fall

Als Ende der 1950er- und Anfang der 1960er-Jahre Tausende Kinder nach der Einnahme des Schlafmittels Contergan (Wirkstoff Thalidomid) mit schweren Fehlbildungen geboren wurden, standen die betroffenen Familien vor einer juristischen Wand. Im damaligen deutschen Zivilrecht lag die volle Beweislast bei den Klägern. Sie hätten dem Hersteller Grünenthal nicht nur die exakte Kausalität, sondern auch ein konkretes individuelles Verschulden nachweisen müssen. Angesichts der finanziellen und gutachterlichen Übermacht des Konzerns sowie des Fehlens einer verschuldensunabhängigen Gefährdungshaftung wehrte sich Grünenthal über Jahre hinweg erfolgreich gegen jegliche Haftung.

Die Wende brachte erst das Strafrecht. Nachdem die Staatsanwaltschaft Aachen Anklage gegen neun leitende Mitarbeiter von Grünenthal wegen fahrlässiger Körperverletzung und Tötung erhoben hatte, legte der fast dreijährige Strafprozess vor dem Landgericht Aachen in Alsdorf (1968–1970) gravierende Versäumnisse bei der Prüfung und Warnung vor Nebenwirkungen offen. Um einer drohenden Verurteilung seiner Manager und einem weiteren Imageverlust zu entgehen, lenkte Grünenthal im April 1970 ein und schloss einen außergerichtlichen Vergleich mit der Nebenklage.

2. Die Architektur der Contergan-Stiftungslösung

Der Vergleich mündete 1972 in das Conterganstiftungsgesetz und die Gründung der öffentlich-rechtlichen Conterganstiftung des Bundes. Das Modell basierte auf einem klaren Tauschgeschäft:

Geteilte Finanzierung: Grünenthal zahlte einmalig 100 Millionen D-Mark in den Entschädigungsfonds ein, der deutsche Bund steuerte ebenfalls 100 Millionen D-Mark bei.

Rechtsverzicht und Verfahrenseinstellung: Im Gegenzug erloschen gesetzlich sämtliche zivilrechtlichen Schadensersatzansprüche gegen Grünenthal, die Eigentümerfamilie Wirtz sowie beteiligte Mitarbeiter. Das Landgericht stellte den Strafprozess im Dezember 1970 wegen „geringen“ Verschuldens und des öffentlichen Interesses an einer schnellen Hilfe für die Kinder ein.

Langfristige Folgen: Aus dem Fonds erhielten die Betroffenen eine nach dem Grad der Behinderung gestaffelte monatliche Rente. Da das Kapital 1997 aufgebraucht war, trägt der Bund die laufenden Zahlungen heute im Wesentlichen allein aus Steuergeldern. Medizinhistorische Analysen arbeiten heraus, dass dieses juristische Scheitern im alten Haftungsrecht direkt zur Reform des deutschen Arzneimittelgesetzes (AMG) im Jahr 1976 führte, mit dem erstmals die verschuldensunabhängige Gefährdungshaftung (§ 84 AMG) eingeführt wurde.

3. Parallelen bei COVID-19-Impfschäden: Hürden im Zivilrecht und der BGH-Durchbruch 2026

Obwohl das modernisierte Arzneimittelgesetz existiert, standen Kläger mit mutmaßlichen Schäden nach COVID-19-Impfungen jahrelang vor ähnlichen Hürden wie die Contergan-Familien. Bis Anfang 2026 wiesen die Vorinstanzen fast alle Zivilklagen ab, meist mit dem Verweis auf ein insgesamt positives Nutzen-Risiko-Verhältnis der Impfstoffe und fehlende Nachweise der Kläger.

Im Jahr 2026 kippte die höchstrichterliche Rechtsprechung in Deutschland jedoch zugunsten der Betroffenen:

Stärkung des Auskunftsanspruchs (März 2026): Mit seinem Grundsatzurteil vom 9. März 2026 (Az. VI ZR 335/24) senkte der Bundesgerichtshof (BGH) die Hürden für den Auskunftsanspruch nach § 84a AMG massiv. Hersteller wie BioNTech müssen seitdem interne Daten, Einzelfallberichte und Chargenunterlagen offenlegen, sobald eine ernsthafte Möglichkeit eines Impfschadens dargelegt wird.

Durchbruch beim Rechtsschutz (November 2026): Am 11. November 2026 entschied der IV. Zivilsenat des BGH (Az. IV ZR 214/25), dass Rechtsschutzversicherer Klägern die Deckungszusage nicht pauschal mit dem Verweis auf ein angeblich positives Nutzen-Risiko-Verhältnis verweigern dürfen. Die Klärung schwieriger medizinischer Fragen dürfe nicht vorweggenommen werden, sondern gehöre in das Hauptverfahren unter Einbeziehung von Sachverständigengutachten.

4. Das Strafrecht als Hebel und der Widerstand der Behörden

Parallel zu den Zivilverfahren versuchen Klägervertreter wie die Kanzlei Rogert & Ulbrich, das historische Druckmittel des Contergan-Falls zu wiederholen und strafrechtliche Ermittlungen zur Beweissicherung zu erzwingen. Im Jahr 2026 wurden bundesweit Strafanzeigen gegen Verantwortliche von BioNTech eingereicht, einerseits wegen mutmaßlicher Verunreinigungen bestimmter Impfstoffchargen mit Rest-DNA und andererseits wegen des Verdachts auf fehlende gentechnik- und arzneimittelrechtliche Genehmigungen im Werk Marburg (sogenannter „Tatkomplex 10“). Angesichts der für Ende 2027/Anfang 2028 angekündigten Schließung des Standorts Marburg drängen die Anwälte auf eine rasche Beschlagnahmung von Chargenbüchern und Rückstellmustern.

Anders als im Contergan-Skandal stoßen diese Anzeigen jedoch teils auf Widerstand bei den Ermittlungsbehörden. Kritiker werfen der Staatsanwaltschaft Mainz (namentlich Oberstaatsanwalt Thomas Bartsch) vor, Ermittlungsverfahren ohne eigene Beweiserhebung einzustellen und sich dabei einseitig auf Verlautbarungen der Bundesregierung und des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) zu stützen, obwohl Bedienstete des PEI selbst Gegenstand der Anzeigen sind.

5. Offizielle Zahlen aus dem Bundestag: Millionen für Anwälte, null Euro für Vergleiche

Warum es trotz der BGH-Urteile aus dem Jahr 2026 bislang nicht zu einer neuen Fondslösung kommt, belegt schwarz auf weiß die Bundestagsdrucksache 21/9097 vom 11. November 2026. In ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage legt die Bundesregierung die konkreten Zahlungsströme aus den vertraulichen EU-Beschaffungsverträgen offen, durch die sich die Hersteller umfassende Haftungsfreistellungen zusichern ließen:

Unbegrenzte Prozessfinanzierung: Bis zum Stichtag 30. Juni 2026 hat der Bund über das Zentrum für Pandemie-Impfstoffe und -Therapeutika (ZEPAI) bereits 29,4 Millionen Euro (brutto) für die Erstattung von Anwaltskosten der Impfstoffhersteller ausgegeben ; weitere 15,16 Millionen Euro an offenen Rechnungen lagen bereits vor. Hinzu kamen 6,7 Millionen Euro (brutto) für die eigene anwaltliche Beratung des Bundes . Die Regierung bestätigt zudem, dass es für die Kostenerstattung an die Hersteller keine haushaltsrechtliche Obergrenze und keine Bindung an das deutsche Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) gibt.

Haushaltsplanung bis 2030: Für das Haushaltsjahr 2027 sind exakt 47.246.000 Euro für Anwaltskosten veranschlagt, und für die Jahre 2028 bis 2030 sind jeweils weitere 25,6 Millionen Euro pro Jahr (insgesamt 76,8 Millionen Euro) eingeplant.

Null Euro für Vergleiche: Den 2.936 notifizierten Haftungsfällen und 863 anhängigen Gerichtsverfahren (Stand 30. Juni 2026) stehen laut ZEPAI exakt 0 Euro an Zahlungen für Vergleiche gegenüber. Auch im Haushalt 2027 sind keinerlei Mittel für Unterstützungsangebote an Impfgeschädigte vorgesehen.

Rechtsanwalt Tobias Ulbrich kritisiert diese Haushaltspraxis scharf: Allein mit den für 2027 veranschlagten rund 47,2 Millionen Euro an Anwaltskosten ließe sich jedem der noch unter 800 verbliebenen Kläger in Deutschland sofort eine Entschädigung von rund 60.000 Euro auszahlen, und eine Gesamtlösung läge deutlich unter 200 Millionen Euro.

6. Fazit: Die politische Verteidigung des Pandemie-Narrativs

Der entscheidende Unterschied zum Contergan-Skandal liegt letztlich in der Doppelrolle des Staates und der politischen Fallhöhe. Im Fall Grünenthal trat der Staat erst nachträglich als Gesetzgeber und Vermittler auf, die Schuld lag eindeutig bei einem privaten Konzern. Bei den COVID-19-Impfstoffen war der Staat hingegen selbst Besteller, Zulassungsaufseher, vertraglicher Haftungsgarant und zentraler Werbeträger für die Botschaft „sicher und effektiv“.

Da weitreichende Grundrechtseinschränkungen, 2G-Regeln und einrichtungsbezogene Impfpflichten verfassungsrechtlich auf genau dieser Sicherheits- und Wirksamkeitsannahme beruhten, würde eine staatlich initiierte Entschädigungs- oder Fondslösung wie ein nachträgliches Schuldeingeständnis wirken. Sie ließe die damalige Pandemiepolitik historisch implodieren und würde eine Lawine weiterer juristischer wie politischer Forderungen auslösen. Solange die Verfahren durch millionenschwere Prozessbudgets über Jahre in den Instanzen gehalten werden, bleibt die Haftungsfrage im Einzelfall verhaftet und das politische Narrativ der Vergangenheit vor einer offiziellen Neubewertung geschützt.

Während sich die Klagen im Fall der Conterganstiftung (1972) ausschließlich gegen das Fehlverhalten eines einzelnen privaten Unternehmens richteten, treffen die Prozesse um mutmaßliche COVID-19-Impfschäden gleichzeitig die wirtschaftlichen Interessen der Pharmaindustrie und die politische Legitimität des Staates.

1. Die Herausforderung für die Pharmaindustrie

Marktvertrauen und Börsenwert: Für Hersteller wie BioNTech steht weit mehr auf dem Spiel als einzelne Schadensersatzsummen, da diese durch die EU-Lieferverträge weitgehend vom Staat aufgefangen werden. Ein gerichtlicher Nachweis von Fabrikationsfehlern (wie DNA-Rückständen) oder unvollständigen Sicherheitsdaten erschüttert das Vertrauen in die gesamte mRNA-Plattformtechnologie , auf der auch künftige Krebstherapien aufbauen.

Verlust der Informationskontrolle: Durch das BGH-Urteil vom März 2026 (§ 84a AMG) verlieren die Konzerne ihre bisherige „Black Box“. Sie müssen interne Rohdaten und Nebenwirkungsberichte offenlegen, was für zukünftige Zulassungs- und Haftungsverfahren weltweit eine erhebliche Angriffsfläche bietet.

2. Die Herausforderung für die Politik und den Staat

Infragestellung der Pandemie-Maßnahmen: Anders als bei Contergan war der Staat bei der COVID-19-Impfkampagne nicht bloß Gesetzgeber, sondern zentraler Akteur. Er beschaffte die Impfstoffe, warb öffentlich mit dem Slogan „sicher und effektiv“ und rechtfertigte tiefgreifende Grundrechtseinschränkungen (wie 2G-Regeln oder einrichtungsbezogene Impfpflichten) mit genau diesen Eigenschaften.

Fiskalische und institutionelle Haftung: Durch die vertraglichen Haftungsfreistellungen landet jede erfolgreiche Zivilklage finanziell beim Steuerzahler, wie die in der Bundestagsdrucksache 21/9097 ausgewiesenen Millionenbeträge für Anwaltskosten belegen. Zudem rücken staatliche Aufsichtsbehörden wie das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) direkt in den Fokus von Amtshaftungs- und Strafanzeigen.

Genau diese Verflechtung erklärt die außergewöhnliche Härte der juristischen Auseinandersetzung. Während 1972 eine staatlich moderierte Stiftungslösung den Konflikt befrieden konnte, ohne die Politik selbst zu belasten, würde ein vergleichbares Eingeständnis heute sowohl das Geschäftsmodell einer neuen Medikamentenklasse als auch die historische Rechtfertigung der damaligen Regierungspolitik ins Wanken bringen.

Mit dem Geld, was die Bundesregierung für die Verteidigung der Hersteller der tödlichen “Impfungen” ausgibt, wären alle Geschädigten entschädigt, die Forschung finanziert und die Arztkosten übernommen.

Stellt man die offiziellen Zahlen aus der Bundestagsdrucksache 21/9097 den tatsächlichen Bedarfen der Betroffenen gegenüber, wird diese finanzielle Diskrepanz deutlich sichtbar.

Bereits verausgabte und geplante Verteidigungskosten: Bis Mitte 2026 hat der Bund bereits 36,1 Millionen Euro für Rechtsverteidigung aufgewendet (29,4 Millionen Euro für Hersteller-Anwälte und 6,7 Millionen Euro für eigene Beratung). Für die Jahre 2027 bis 2030 sind weitere 124,05 Millionen Euro eingeplant (47,25 Millionen Euro für 2027 sowie je 25,6 Millionen Euro für 2028 bis 2030). Insgesamt beläuft sich das eingeplante Verteidigungsbudget damit auf rund 160 Millionen Euro – bei 0 Euro für Vergleiche.

Direkte Entschädigung der Kläger: Bei den zum Stichtag 30. Juni 2026 registrierten 863 anhängigen Gerichtsverfahren entspräche allein das geplante Budget für 2027 (rund 47,25 Millionen Euro) einer durchschnittlichen Sofortzahlung von knapp 55.000 Euro pro Verfahren . Würde das gesamte mehrjährige Verteidigungsbudget von 160 Millionen Euro umgewidmet, stünden rechnerisch über 185.000 Euro pro anhängigem Klagefall zur Verfügung.

Versorgungsforschung und medizinische Behandlung: Betroffene des Post-Vac-Syndroms beklagen seit Jahren, dass es kaum spezialisierte Ambulanzen gibt, viele Therapien (wie Apherese oder Off-Label-Medikamente) nicht von den Krankenkassen übernommen werden und staatliche Forschungsgelder nur sehr zögerlich fließen. Ein Bruchteil der für US- und Großkanzleien vorgesehenen Millionenbeträge hätte ausgereicht, um bundesweite Kompetenzzentren aufzubauen, klinische Studien zu finanzieren und unbürokratische Härtefallfonds für Behandlungskosten einzurichten.

Dass diese Umwidmung nicht stattfindet, hat weniger mit der reinen Geldsumme als mit der juristischen und politischen Logik dahinter zu tun:

Vermeidung einer Signalwirkung: Eine direkte Finanzierung von Entschädigungen, Spezialambulanzen und gezielter Post-Vac-Forschung aus einem Sondertopf käme einer offiziellen Anerkennung eines breiten Schadensbildes gleich. Dies würde nicht nur die 863 aktuellen Kläger betreffen, sondern könnte auch die rund 2.936 notifizierten Haftungsfälle sowie Tausende weitere Betroffene ermutigen, Ansprüche anzumelden.

Vertragliche Bindung: Durch die EU-Abnahmeverträge ist der Bund rechtlich verpflichtet, die Verteidigungskosten der Hersteller zu tragen, solange diese vor Gericht stehen.

Im Ergebnis zeigt sich, dass die über 160 Millionen Euro nicht deshalb in Anwaltskanzleien fließen, weil kein Geld für Hilfe da wäre, sondern weil die Prozessführung als politischer Schutzwall dient, um das Eingeständnis eines systemischen Versagens zu verhindern.

Kritiker und Klägervertreter sehen darin ein indirektes Schuldeingeständnis und eine massive Verschwendung von Steuergeldern, während die Bundesregierung ihr Handeln mit vertraglichen Pflichten und der Abwehr unberechtigter Ansprüche begründet. Dass der Staat auf eine ungedeckelte Übernahme von Großkanzlei-Honoraren setzt, statt eine sachliche Prüfung über einen Fonds zu ermöglichen, wird von Betroffenen als Zeichen gedeutet, dass man die inhaltliche Beweisaufnahme, insbesondere nach den BGH-Urteilen vom März und November 2026, fürchtet.

Ob die über 160 Millionen Euro als Steuerverschwendung gelten, hängt letztlich vom Maßstab ab: Misst man sie an der schnellen, pragmatischen Hilfe für die aktuell Betroffenen, ähnlich der Conterganstiftung von 1972, erscheint die reine Prozessfinanzierung unverhältnismäßig teuer. Misst man sie an der staatlichen Strategie, jeden Präzedenzfall und jede politische Neubewertung der Impfkampagne um jeden Preis zu verhindern, ist sie der Preis für die Aufrechterhaltung des bisherigen Kurses.

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