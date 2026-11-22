1. Einleitung: Das Ökosystem der Arzneimittelsicherheit am Scheideweg

Die europäische Arzneimittelgesetzgebung steht im November 2026 vor einer Weichenstellung von historischer Tragweite. Das Europäische Parlament beabsichtigt, in zweiter Lesung über das neue EU-Arzneimittelreformpaket abzustimmen, bestehend aus der Verordnung zur Festlegung der Verfahren der Union für die Zulassung und Überwachung von Humanarzneimitteln sowie der Richtlinie zur Schaffung eines neuen Europäischen Arzneimittelkodex, , .

Wie aktuelle Meldungen zum Verhandlungsstand belegen, wurde das Reformpaket im Trilog-Verfahren zwischen der EU-Kommission, dem Rat und dem EU-Parlament bereits vorab vereinbart und im Ausschuss für Öffentliche Gesundheit des EU-Parlaments (SANT) mit nur „eineinhalb Gegenstimmen“ durchgewunken.

Das Trilogverfahren ist ein Verhandlungstreffen zwischen den drei wichtigsten Organen der EU bei der Gesetzgebung: dem Europäischen Parlament, dem Rat der EU (Ministerrat) und der Europäischen Kommission. Ziel ist es, schnell einen gemeinsamen Kompromiss für ein neues EU-Gesetz zu finden. Weil oft in kleiner Runde und vertraulich verhandelt wird, mangelt es dem Verfahren meist an Transparenz.

Während die Europäische Kommission das Reformpaket unter den Vorzeichen von Innovation, Erschwinglichkeit und Bürokratieabbau bewirbt, offenbart eine detaillierte Rechtsanalyse eine tiefgreifende Verschiebung der Macht- und Haftungsverhältnisse zugunsten der Pharmaindustrie., 1

Eingehende juristische Stellungnahmen belegen, dass der vorliegende Gesetzgebungstext das bewährte Vorsorgeprinzip schwächt, die zivilrechtliche Produkthaftung bei behördlich empfohlenen oder verlangten Behandlungen faktisch eliminiert und grundrechtlich geschützte Bürgerrechte bescheidend aushöhlt. 1 Vor dem Hintergrund der historischen Lehren aus vergangenen Arzneimittelkatastrophen – allen voran dem Contergan-Skandal der späten 1950er und 1960er Jahre, verdeutlicht die Gegenüberstellung, dass die im Reformpaket vorgesehenen Regelungen zentrale Sicherheitsarchitekturen zurückbauen. ,

2. Die Lehren aus Contergan: Wie das Vorsorgeprinzip zum Rechtsstandard wurde

Um die juristische und gesellschaftliche Tragweite der aktuellen EU-Reformpläne zu verstehen, ist die Rückbesinnung auf die Entstehung des modernen Arzneimittelrechts unumgänglich. Der Contergan-Skandal, infolge dessen weltweit über 12.000 Kinder mit gravierenden Gliedmaßenfehlbildungen (Dysmelien) geboren wurden, markierte den Ausgangspunkt der strengen behördlichen Regulierungs- und Haftungssysteme in Europa.

Wie die medizinhistorische Analyse von Prof. Dr. Giovanni Maio zeigt, entsprach das damalige deutsche Arzneimittelgesetz von 1961 einem extrem industriefreundlichen Paradigma.

Fehlen staatlicher Vorprüfungen : Es bestand lediglich eine formale Registrierungs- bzw. Anzeigepflicht ohne behördliche Genehmigungspflicht vor dem Markteintritt.

Mangelnde fötaltoxische Sicherheitsstudien : In den Tierversuchen der Jahre 1955 und 1956 an Mäusen und Ratten galt der Wirkstoff Thalidomid als praktisch ungiftig, da selbst höchste Dosen keine akute Letalität erzeugten. Fötale Schädigungen oder Verteilungsstudien im Trächtigkeitsgewebe wurden vor dem Verkaufsstart nicht untersucht. Während die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) unter Frances Kelsey die US-Zulassung mangels wissenschaftlicher Nachweise zur fötalen Sicherheit verweigerte, wurde Contergan in Westdeutschland ab 1957 rezeptfrei vertrieben.

Beweislast beim Geschädigten: Erst als der Hamburger Genetikforscher Widukind Lenz und der australische Arzt William McBride den Zusammenhang zwischen Müttereinnahme und Missbildungen publizierten, erfolgte im November 1961 der Verkaufsstopp.

Aus dieser Katastrophe zog der Gesetzgeber in den Reformen von 1964, 1971 und insbesondere dem Zweiten Arzneimittelgesetz (AMG) von 1976 drei unverrückbare Konsequenzen:

Zwingende präklinische und klinische Prüfungspflichten: Kein Arzneimittel darf ohne umfassende toxikologische Prüfungen, pharmakokinetische Analysen und kontrollierte Studien zugelassen werden. Staatlicher Zulassungsvorbehalt: Die Arzneimittelbehörde muss das Nutzen-Risiko-Verhältnis vor der Zulassung unabhängig und evidenzbasiert prüfen. Unumstößliche Hersteller- und Produkthaftung: Die Zivilhaftung des Herstellers für schädliche Wirkungen und Qualitätsmängel bildet das rechtliche und wirtschaftliche Fundament, um Unternehmen zur Einhaltung höchster Sicherheitsstandards zu zwingen.

3. Der geplante Systemwechsel: Deregulierung durch Plattformen, Simulationen und „Reallabore“

Der aktuell verhandelte Entwurf des EU-Arzneimittelkodex und der zugehörigen Verordnung zielt explizit darauf ab, den „Regelungsaufwand zu verringern“ und „innovative Produkte schneller auf den Markt zu bringen“

Die detaillierte juristische Auswertungen von Renate Holzeisen warnt jedoch davor, dass dieser Bürokratieabbau bewährte Prüfmechanismen aushebelt. 4

Das Reformpaket führt neuartige Erleichterungen ein, welche die klassische Studienpraxis ersetzen sollen:

In-silico-Methoden und Plattformtechnologien : Nach Erwägungsgrund 41 der Richtlinie und Erwägungsgrund 110 der Verordnung sollen behördliche Entschlüsse künftig vermehrt auf Computermodelle , KI-gestützte Simulationen , digitale Zwillinge und Praxis-Gesundheitsdaten (Real World Data) gestützt werden. Wie “zuverlässifg” nicht an der realität geeichte Modelle “funktionieren” hat die Plandemie zur genüge bewiesen. Bei Plattformtechnologien greifen Hersteller auf vorab bewertete Stammdaten (Master-Files) zurück, um Abwandlungen von Wirkstoffen ohne erneute Vollprüfung zuzulassen. Rechtsanwältin Holzeisen verlangen hierzu Abänderungsanträge, die klarstellen, dass In-silico -Daten keinesfalls die gesetzlich gebotenen klinischen und präklinischen Sicherheitsstudien ersetzen dürfen.

Regulatorische „Reallabore“ (Sandboxes) : Gemäß Artikel 116 und 118 der Verordnung (sowie Erwägungsgrund 155) sollen sogenannte „Reallabore“ etabliert werden. In diesen Erprobungsräume können Arzneimittel unter abweichenden, vereinfachten Regularien entwickelt und eingesetzt werden. Die juristischen Stellungnahmen von RA Holzeisen beurteilt diese Reallabore als Instrument einer schleichenden Deregulierung, das es erlaubt, neuartige und gentechnische Substanzen außerhalb regulärer Notstände am Bürger anzuwenden, ohne dass deren Sicherheit zuvor nachgewiesen wurde.

Verfestigung von Sonderregeln für Impfstoffe: Während für allgemeine Therapien detaillierte Verteilungs- und Ausscheidungsstudien verlangt werden, hebt die Analyse hervor, dass Impfstoffe historisch von umfassenden Biodistributionsstudien freigestellt waren und klinische Prüfungen oft nicht gegen echte Placebos durchgeführt werden. Das Reformpaket verfestigt diesen reduzierten Prüfstandard.

4. Die Entmachtung der Bürger: Artikel 4 Absatz 5 und das Ende der Herstellerhaftung

Der zentralste juristische Kritikpunkt an der EU-Reform betrifft die geplante Aushebelung der Zivilhaftung in Artikel 4 Absatz 5 des Richtlinienentwurfs zum neuen EU-Arzneimittelkodex.

Der Entwurfstext lautet im Kern:

„Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Zulassungsinhaber, Hersteller und Angehörige von Gesundheitsberufen ... hinsichtlich aller Auswirkungen der Anwendung eines Arzneimittels außerhalb der zugelassenen therapeutischen Indikationen oder der Anwendung eines nicht zugelassenen Arzneimittels nicht der zivilrechtlichen oder verwaltungsrechtlichen Haftung unterliegen, wenn diese Anwendung von einer zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats als Reaktion auf eine vermutete oder bestätigte Verbreitung von Krankheitserregern, Toxinen, Chemikalien oder einer Kernstrahlung ... empfohlen oder verlangt wird.“

Die verfassungs- und zivilrechtliche Analyse zeigt die doppelten Konsequenzen dieser Bestimmung 1, 5:

Behördlicher Zwang zur Anwendung („Verlangen“): Die Bestimmung ermächtigt staatliche Behörden, die Anwendung unzulassener oder im Off-Label-Bereich befindlicher Präparate von den Bürgern zu „verlangen“. Hierfür genügt die bloße Vermutung einer Krankheitserregerausbreitung. Totaler Haftungsausschluss für Pharmakonzerne und Ärzte: Sobald eine solche behördliche Empfehlung oder Aufforderung vorliegt, sind Hersteller, Zulassungsinhaber und verabreichende Mediziner vollständig von jeglicher Zivil- und Verwaltungshaftung befreit. Dieser Haftungsausschluss greift selbst bei gravierenden Qualitätsmängeln oder Herstellungsfehlern.

Für den Bürger bedeutet dies laut RA Tobias Ulbrich eine vollkommene Rechtlosstellung im Schadensfall. Geschädigte Personen können Pharmaunternehmen nicht mehr auf Schadensersatz oder Schmerzensgeld verklagen. Das finanzielle und gesundheitliche Risiko wird vollständig auf die Opfer und die Allgemeinheit abgewälzt, während staatliche Entschädigungssysteme im Versorgungsrecht laut empirischen Daten in über 94 % der Fälle mit einer Ablehnung enden. Die Rechtsanwälte beurteilen diesen Passus auf X als Verstoß gegen Grundrechte auf körperliche Unversehrtheit und Rechtsstaatlichkeit .

5. mRNA, saRNA und die verborgenen Risiken: Die geforderte Umweltrisikobewertung (ERA)

Ein weiterer Kernbereich der rechtlichen Kritik betrifft die Regulierung neuartiger RNA-basierter Therapien. Artikel 5 Absatz 1 Nr. 32 des Kodex-Entwurfs definiert Gentherapeutika, schließt jedoch Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten durch die Formulierung „das kein Impfstoff gegen Infektionskrankheiten ist“.

Durch diese rechtliche Ausnahmeregelung werden modifizierte mRNA- und selbstamplifizierende RNA (saRNA)-Impfstoffe formal von den strengen Sicherheits- und Überwachungsvorgaben für Gentherapieprodukte ausgenommen Der Abänderungsantrag von RA Holzeisen verlangt die ersatzlose Streichung dieser Ausnahme, da synthetische Nukleinsäuren im Gewebe gentechnische Vorgänge anstoßen und daher vollwertigen Gentherapie-Standards unterliegen müssen.

Zudem dokumentieren die eingereichten Abänderungsanträge 7 erhebliche Schutzlücken bei der Umweltrisikobewertung (Environmental Risk Assessment, ERA).

Ausscheidung und Übertragung über extrazelluläre Vesikel (EVs) : Wissenschaftliche Befunde belegen, dass nach der Verabreichung von mRNA-Präparaten erzeugte Proteine sowie Impfstoff-mRNA-Sequenzen in extrazelluläre Vesikel (Exosomen) verpackt werden. Diese Vesikel zirkulieren monatelang im Körper und werden über Körperflüssigkeiten wie Muttermilch, Speichel oder Schweiß an die Umwelt abgegeben Quelle.

Gefahr unbeabsichtigter Exposition Dritter : Da EVs von Nachbarzellen und anderen Organismen aufgenommen werden können, besteht das Risiko einer unbeabsichtigten Übertragung von Impfstoffbestandteilen von Mensch zu Mensch.

Selbstreplikation bei saRNA: Bei selbstamplifizierender RNA (saRNA) vervielfältigt sich die Nukleinsäure intrazellulär eigenständig. Eine unkontrollierte Gewebeverbreitung und kontinuierliche Exosomen-Freisetzung erfordert umfassende Umweltrisikoprüfungen nach der GVO-Richtlinie 2001/18/EG.

Die Abänderungsanträge fordern daher zwingende Ergänzungen in Artikel 23 der Richtlinie sowie Artikel 8 und 9 der Verordnung, um umfassende Untersuchungen zur Vesikel-Übertragung vor jeder Marktzulassung vorzuschreiben.

6. Erosion der ärztlichen Autonomie und die Mängel der Sicherheitsüberwachung

Das Gesetzgebungspaket tangiert darüber hinaus die Berufsfreiheit der Ärzte und die Qualität der Sicherheitsüberwachung:

Aushebelung der Verschreibungspflicht (Art. 54 Abs. 5) : Der Richtlinienentwurf erlaubt den Mitgliedstaaten, unter bestimmten Bedingungen Ausnahmen von der Verschreibungspflicht zuzulassen. Die Rechtsanalyse von RA Honzeisen want, dass hierdurch die individuelle ärztliche Beratung und Indikationsstellung ausgehebelt wird. Ärzte werden bei behördlich veranlassten Massenanwendungen zu ausführenden Organen exekutiver Vorgaben entwertet.

Versagen passiver Meldesysteme in der Pharmakovigilanz : Die bisherige Erfassung von Arzneimittelnebenwirkungen stützt sich primär auf Spontanmeldungen. Empirische Untersuchungen zeigen, dass passive Systeme weniger als 1 % bis 10 % der tatsächlichen Nebenwirkungen erfassen.

Beispiel verdeckter Myokarditis-Fälle : Bei herzmuskelentzündlichen Verläufen nach mRNA-Injektionen bleiben subklinische Verläufe in passiven Registern unbemerkt. Erst die Messung von Troponin-Laborwerten am 3. bis 4. Tag nach der Anwendung deckt eine um ein Vielfaches höhere tatsächliche Schädigungsrate auf.

Forderung nach aktiver Pharmakovigilanz (Art. 126 & Art. 32): Die Abänderungsanträge verlangen in Artikel 126 der Richtlinie die gesetzliche Verpflichtung zu einer strukturierten aktiven Pharmakovigilanz (systematische Nachuntersuchungen aller Patienten) bei Beschleunigungs- und Notfallzulassungen sowie eigenständige Behördenprüfungen aller Chargen und Rohdaten gemäß Artikel 32 der Verordnung.

7. Parlamentarische Handlungsoptionen: Wie MEPs das Reformpaket korrigieren können

Trotz der im Trilog-Verfahren erzielten Vorab-Einigung und des schnellen Durchwinkens im SANT-Ausschuss des EU-Parlaments den Abgeordneten des Europäischen Parlaments (MEPs) weiterhin ein klares verfahrensrechtliches Instrumentarium zur Verfügung, um die Verabschiedung am 25. November 2026 abzuwenden oder entscheidend zu korrigieren.

Um die Verabschiedung dieses mängelbehafteten Reformpakets in der Plenarsitzung abzuwenden, stellt der Leitfaden für Abgeordnete des Europäischen Parlaments (MEPs) ein klares verfahrensrechtliches Instrumentarium bereit.

Rüge von Verfahrensfehlern und Antrag auf Vertagung (Artikel 67 GO) : Die Terminierung der zweiten Lesung für Ende November 2026 verletzt die regulären Fristen der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments. Abgeordnete können beim Parlamentspräsidium die sofortige Aussetzung der Abstimmung und die Verlegung auf die Plenartagung im Dezember 2026 (14.–17. Dezember) verlangen, um eine ordnungsgemäße Einreichungsfrist für Abänderungsanträge zu sichern.

Fristverlängerungsantrag nach Artikel 65 GO : Der Vorsitzende des Umweltschutz- und Gesundheitsausschusses (ENVI/SAN) kann bei der Parlamentspräsidentin eine dreimonatige Fristverlängerung (bis Ende Januar 2027) beantragen, um den nach der Europawahl neu gewählten Parlamentariern eine vertiefte Prüfung des Ratsstandpunkts zu ermöglichen.

Gezielte Einbringung der Abänderungsanträge im Plenum : Fraktionen oder mindestens 36 Abgeordnete können die ausgearbeiteten Änderungsanträge zur Abstimmung stellen.

Streichung von Art. 4 Abs. 5 : Vollständige Beibehaltung der Hersteller- und Ärztehaftung.

Streichung von Art. 54 Abs. 5 : Zwingende Wahrung der ärztlichen Verschreibungspflicht.

Streichung der Reallabore (Art. 116/118 Verordnung) : Unterbindung deregulierter Testräume.

Aufnahme von Art. 5 & Art. 23 : Einordnung von RNA als Gentherapeutika und Pflicht zur ERA hinsichtlich Exosomen

Ablehnung des Ratsstandpunkts als Ultima Ratio: Sollten Anträge auf Vertagung und Änderung im Plenum keine Mehrheit finden, bleibt den Abgeordneten die parlamentarische Pflicht, den Standpunkt des Rates in zweiter Lesung geschlossen abzulehnen, um das Inkrafttreten zu verhindern.

8. Fazit

Die vergleichende Gesamtschau macht deutlich: Das geplante EU-Arzneimittelreformpaket droht das historisch gewachsene Schutzsystem der europäischen Arzneimittelsicherheit auszuhöhlen. Die beabsichtigte Kombination aus behördlichem Anordnungsrecht, vollständiger Entlastung der Pharmahersteller von der Zivilhaftung, reduzierten Prüfstandards durch Computersimulationen und unzureichender Umweltüberwachung stellt eine Umkehrung des Vorsorgeprinzips dar.

Während als Reaktion auf das Contergan-Trauma die Unschädlichkeitsprüfung und die Haftung der Hersteller als essenzielle Grundpfeiler im Arzneimittelrecht verankert wurden, vielleicht auch weil die Contergan-Opfer als lebendige Mahnung an die Hybris der Pharmaindustrie lange Zeit in der Gesellschaft präsent waren, verlagert der vorliegende EU-Entwurf, mit dem Verschwinden dieser Menschen durch den Renteneintritt aus dem Arbeitsumfeld in den privaten Raum, sämtliche Risiken auf die Bürger. Damit riskiert man bewusst einen erneuten conterganartigen Skandal.

Die beobachtete „Rückabwicklung“ im neuen EU-Reformpaket weisen darauf hin, dass das neue EU-Arzneimittelrecht genau diese nach 1961 aufgebauten Schutzpfeiler in zentralen Bereichen aufweicht:

Aushebelung der Herstellerhaftung: Gemäß Artikel 4 Absatz 5 des Kodex-Entwurfs werden Pharmahersteller, Zulassungsinhaber und verabreichende Ärzte vollständig von jeglicher Zivil- und Verwaltungsrechtshaftung freigestellt, sobald eine Behörde den Einsatz nicht zugelassener Substanzen oder Off-Label-Anwendungen empfiehlt oder verlangt. Bürger verlieren damit ihr Recht auf gerichtliche Schadensersatzansprüche gegen die Verursacher von Gesundheitsschäden.

Abkopplung von echten klinischen Studien: Durch Instrumente wie „Plattformtechnologien“ , Computermodellierungen (In-silico) und „Reallabore“ (regulatory sandboxes) wird der Weg geebnet, Arzneimittel und neuartige Gentherapeutika ohne die bisher zwingend erforderlichen umfassenden klinischen und präklinischen Sicherheitsnachweise am Menschen zu erproben und zuzulassen.

Aufweichung der ärztlichen Schutzfunktion: Durch Ausnahmen von der Verschreibungspflicht (Art. 54 Abs. 5) können behördliche Anordnungen die individuelle, unabhängige ärztliche Begutachtung des einzelnen Patienten ersetzen.

Den Mitgliedern des Europäischen Parlaments kommt nun die verfassungsrechtliche Verantwortung zu, das verfahrensrechtliche Instrumentarium auszuschöpfen, um die Rechte und die Gesundheit der Bevölkerung wirksam zu schützen.

Unterstützungsmöglichkeiten:

Bücherwunschzettel: https://www.amazon.de/registries/gl/owner-view/30LG3DJ4ET90L?ref_=list_d_gl_lfu_nav

Andere Unterstützungsmöglichkeiten für Holgers und meine Forschung: