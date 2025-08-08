Methylenblau wurde auch als Tintenfarbstoff genutzt, was nicht wirklich überraschend ist.

Bereitung von Anilintinten. Drogisten-Zeitung, 8. Juli 1893, S. 297

“Blau. Der größte Teil der rein blauen Farbstoffe besitzt nur geringe Lichtechtheit. Daher eignen sich für die Herstellung einer rein blauen Tinte lediglich die beiden Farbstoffe Methylenblau und Neu-Methylenblau. Will man dagegen dunkelblaue Tinten erhalten, welche man in der Praxis als Schreibtinten an Stelle der schwarzen Tintenverwenden kann, dann stehen uns die Indulinmarken, Neublau, Paraphenylenblau, Metaphenylenblau, das Oehler’sche Toluylenblau, das Griesheimer Indamin und noch eine ganze Reihe anderer Farbstoffe zur Verfügung.”

Drogisten-Zeitung, 8. November 1899 S. 489

“Glasanhaftende Tinte, durch welche das lästige Bekleben von Glasgefäßen mit Papierschildern ersetzt werden kann, soll nach folgender Vorschrift bereitet werden können: Man löst 20 g feinen Harzfirniss in der Kälte in 150 cm³ Alkohol; dazu fügt man 35 g Borax, in 250 cm³ destilliertem Wasser gelöst, tropfenweise hinzu; ein Gramm Methylenblaudient zur Färbung.“

Linzer Volksblatt Nr. 55, 9. März 1900, S. 7

“Eine Tinte zum Beschreiben von Glas. Es wäre gewiss Manchen erwünscht, wenn er den Inhalt einer Flasche dadurch anmerken könnte, dass er auf dem Glase selbst einen Vermerk machte, aber die dumme Tinte will sich nicht dazu gebrauchen lassen. Andererseits ist es nur zu bekannt, dass die Etiketten auf Flaschen nur selten genügend kleben und sich oft genug loslösen, andererseits wird die Schrift darauf gelegentlich durch die Feuchtigkeit verdorben und verwischt. Man hat daher von Seite der Fabrikanten zu dem Auswege gegriffen, den Inhalt der Flaschen im Glase selbst anzuzeichnen, wie es bei den Selterwasser-Flaschen seit Langem und neuerdings wohl auch bei Bierflaschen üblich ist. Dieses Verfahren macht aber nicht nur die Flaschen kostspieliger, sondern auch für eine Verwendung zu mehrfachen Zwecken unbrauchbar. Für den Hausgebrauch können solche Unzuträglichkeiten dadurch beseitigt werden, dass man eine Tinte anwendet, mit der auf Glas geschrieben werden kann. Es gibt dafür ein ganz einfaches Rezept. In 150 Cubik-Centimeter Brennspiritus bringe man 20 Gramm braunen Lack zur Lösung, die sich auch in der Kälte leicht vollzieht; andererseits werden 35 Gramm Borax in 250 Cubik-Centimeter destilliertem Wasser aufgelöst, und dann beide Lösungen miteinander langsam vermischt, indem die erstere in die zweite gegossen wird. Die Tinte ist dann fertig, es fehlt nur noch der Farbstoff, für den man z. B. ein Gramm Methylenblau wählen mag. Das Ergebnis ist eine schöne farbige Tinte, mit der man auf jeder Glasfläche schreiben kann.“



Das Rezept erschien identisch

Die Arbeit Nr. 479, 15. April 1900, S. 3766

“Drogisten-Zeitung, 28. September 1906, S. 463

Tinte zum Schreiben auf polierten Metallflächen.

Kolophonium . . . 20 Teile

Spiritus . . . 150 Teile

Methylenblau . . . 1 Teil

werden mit einer Lösung von

Borax . . . 35 Teile

in

Wasser . . . 250 Teile

vermischt vermischt. Die so bereitete Tinte ist zum Gebrauch fertig. (Chem. and Drugg. 1906, II., S. 343).“

Das Rezept erschien noch einmal identisch

Drogisten-Zeitung, 18. Januar 1907, S. 32

Drogisten-Zeitung 34 Jahrgang Nr. 21, 24. Mai 1919, S. 244

Drogisten-Zeitung 23. Jahrgang, Nr. 42 , 16. Oktober 1908

“Die Ungiftigkeit der Tinten.

Ein Gebiet, auf dem ungeheuer viel in »Giftgefahren« gefabelt wird, ist die Tintenfabrikation und der Gebrauch von Tinten. Hierzu wird der Farben-Ztg. von der bekannten Tintenfabrik Eduard Beyer-Chemnitz mitgeteilt, wie alle jene »Verletzungen durch Tinte«, in deren Gefolge Blutvergiftungen aufgetreten sind, nicht auf »giftige Tinte«, sondern auf rostige, unreine Schreibfedern zurückgeführt werden müssen. In den seltensten Fällen werden diese nach dem Gebrauch abgewischt, sondern fast stets feucht aus der Hand gelegt. Der Stahl rostet allmählich an der Luft, und die feuchte Tinte haftet außerdem noch der nirgends fehlende Staub und Schmutz an der Feder. Ein Stich mit einer derartig vernachlässigten Feder wird stets Unreinlichkeiten in die Wunden bringen und diese verschlimmern. Da das aber durch jedes schmutzige Instrument auch geschieht, so liegt die Ursache für die Wundschädigung eben nur im Schmutz und nicht in der Tinte. Es bliebe also nur noch die Gefahr zu untersuchen, in welche ein unverletztes Auge durch hineingespritzte Tinte kommen kann. In der mehr als fünfzig Jahren des Bestehens der Firma ist es sehr oft vorgekommen, dass dem Inhaber oder seinen Leuten Tinten aller Art in die Augen gespritzt sind. Sie haben das Auge dann ausgewaschen und niemals den leisesten Schaden gespürt. In früheren Zeiten hat man sogar Eisengallus-Tinte zur Wundbehandlung benutzt. Selbst Unna, der doch eine anerkannte Koryphäe ist, hat Blasenausschlag und Hautflechte noch in der Gegenwart mit Tinte behandelt, und Leistikow hat sehr ermutigende Ergebnisse bei der Anwendung frischer Tinte gegen nässende Hautflechte, Rose und Beingeschwüre erzielt und die Tinte auch zu Bädern und nassen Umschlägen benutzt. Auch Dr. B. Heymann vom hygienischen Institut in Breslau ist auf Grund sehr exakter Versuche zu dem Schluss gekommen, das die gebräuchlichen Tinten weder in frischem Zustande noch bei längerem Gebrauche gesundheitsschädliche Mikroorganismen beherbergen und insbesondere gerade den Erregen von Blutvergiftungen gegenüber eine sehr große, desinfizierende Wirksamkeit entfalten. Die gelegentlichen Blutvergiftungen durch Schreibfederstiche seien zweifellos auf die Einschleppung krankheitserregender Keime aus anderen Quellen zurückzuführen.

Namentlich werden Anilintinten auf Grund des alten Vorurteils, dass Anilinfarben unter allen Umständen giftig seien, noch immer vielfach für giftig gehalten. Insbesondere steht die bekannte violette Anilintinte im Geruche hoher Giftigkeit, obgleich gerade sie aus einer giftfreien Anilinfarbe bereitet wird. Auf Grund sehr eingehender Untersuchungen kommt Th. Bokorny zu dem Schluss: »Giftig im gewöhnlichen Sinne des Wortes, d. h. so, dass Menschen leicht dadurch Schaden leiden, sind reine Anilinfarben nicht.

Geradezu klassisch aber ist ein Fall von angeblicher Tintenvergiftung, der sich im Herbst 1906 in Leipzig zugetragen hat. Eine Arbeiterin hatte aus Liebeskummer 3 Fläschchen Tinte ausgetrunken, um sich zu vergiften. Auf ihr Ersuchen wurde der Firma Eduard Beyer durch die Verwaltung des städtischen Krankenhauses St. Jakob in Leipzig folgendes von Dr. Friedrich erstattete ärztliche Attest über den Fall übermittelt: »Die Arbeiterin Auguste Martha T. wurde am 20. November 1906 wegen angeblicher Tintenvergiftung ins Krankenhaus zu St. Jakob eingeliefert. Sie hatte am Abend vorher angeblich 3 Fläschchen blauer Tinte zu 10 Pfennig in selbstmörderischer Absicht getrunken. Kurze Zeit darauf ist seitens eines Arztes eine Magenspülung gemacht worden. Bei ihrer Einlieferung ins Krankenhaus sah man noch eine dunkelblaue Verfärbung der Lippen, der Zunge, der Wangenschleimhaut und der hinteren Rachenwand. Irgendwelche Zeichen von Vergiftung waren nicht nachweisbar. Sie schied in den nächsten 4 Tagen noch blaugefärbten Harn aus und entleerte livid verfärbte Stühle. Aus dem Harn ließ sich ein Farbstoff ohne Zersetzung nicht isolieren, jedoch gab der Harn sämtliche Reaktionen auf Methylenblau, so dass wohl mit Sicherheit auf dessen Anwesenheit geschlossen werden kann. Die pp. T. ist kurze Zeit darauf als geheilt und arbeitsfähig entlassen worden. Damit dürfte wohl das Märchen von der Giftigkeit der Tinten endgültig zerstört sein. Die moderne Technik hat eben auch hierin Wandel geschafft und liefert schon seit vielen Jahrzehnten völlig giftfreie und unschädliche Tinten, die unbedenklich jedem Kinde in die Hand gegeben werden können. Auch darüber möchte die Öffentlichkeit unausgesetzt aufgeklärt werden.“

Der Wiener Tag Nr. 1614, 26. Juni 1927, S. 23

“4. Füllfedertinte stellt man die gewöhnliche Tinte her, und zwar durch Auflösung verschiedener Farbstoffe je nach der Farne (Karminrot, Indigo und Methylenblau, Anilin, Eosin usw.) unter Zusatz einer Gummilösung.”

Drogisten-Zeitung Nr 1, 1928, S. 14

“Tinte, die anfangs lesbar ist, aber nach einigen Tagen vom Papier gänzlich verschwindet. Folgende Vorschriften sind geeignet: 1. Man schreibt mit einer heiß breiteren konzentrierten Lösung von Jodstärke. 2. Eine Abkochung von Galläpfeln in Scheidewasser (Salpetersäure) wird mit etwas Vitriol, Salıniak und Gummi versetzt. Die Schriftzeichen verschwinden nach einigen Tagen. 3. Eine 10 v. H. starke Lösung von chlorsaurem Aluminium mit Zusatz von 1/2 bis 1% arabischem Gummi. Man kann das Papier mit den Schriftzügen noch auswaschen. Soll nach einiger Zeit doch wieder die Schrift lesbar gemacht werden, so ist das Papier mit einer verdünnten Lösung von Methylenblauzu übergießen. („Pharm. Ztrhalle.“) “

Der Artikel erschein noch einmal identisch:

Drogisten-Zeitung, 1928 Nr. 6, S. 110



Drogisten-Zeitung Nr. 17/18 1937, S. 161

“Beschriften von Porzellan- und Steingutgefäßen. Man kann auf Porzellan- und Steingutgefäßen die Schrift mittels einer der bekannten Glasätztinten anbringen und dadurch die Glasur an den betreffenden Stellen entfernen. Die Schriftzeichen sind dann zwar dauerhaft angebracht, jedoch zunächst schlecht erkennbar. Reibt man nun mit einem Stückchen Weichmetall oder entsprechender Legierung (Blei, Kupfer usw.) mehrmals über die Ätzung hinweg, so werden die durch die Ätztinte von der Glasur befreiten Zeichen durch das Metall angefärbt, hingegen bleiben die glatten Flächen sauber. Sodann erfreuen sich zum Kennzeichnen von Porzellan-, Steingut- und auch Glasgefäßen die sogenannten farbigen Glasschreibtinten großer Beliebtheit. Diese enthalten keine Fluorverbindungen als wirksame Stoffe, sondern entweder alkalische Harzlösungen oder Wasserglasverdünnungen, wie die Beispiele zeigen: Weiß: Bariumsulfat 10 g, Wasserglas 30—40 g, Schwarz: Chinesische Tusche 10 g, Wasserglas 10-20 g. Oder: Man kocht bis zur Lösung 20 g Borax, 40 g hellen Schellack und 500 g Wasser, setzt dann 35 g Formaldehydlösung hinzu und färbt nun mit 1 g Alkaliblau und 40 g Lampenschwarz. Blau: Derselbe Harzlösungsansatz wird mit 10 g Alkaliblau gefärbt. Rot: Man verwendet 15 g Karminrot zur Färbung. Gelb: Dieselbe Schellacklösung wird mit 1 g Goldorange und 10 x Auramin gefärbt. Oder aber man löst einerseits 35 g Borax in 200 g Wasser und anderseits je nach gewünschter Farbe je 1 g Methylenblau oder Methylenviolett oder Nigrosin und 20 g Kolophonium in 150 g Weingeist. Beide Lösungen werden gemischt. Im übrigen bringen verschiedene Firmen sehr gute, dauerhafte, farbige Tinten für Porzellan in den Handel.“