Das Grunddilemma des Informationsfreiheitsgesetzes

Das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes (IFG) wurde geschaffen, um Bürgerinnen und Bürgern einen Rechtsanspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen zu gewähren und damit staatliches Handeln transparenter und nachvollziehbarer zu machen. In der Rechtswirklichkeit stößt dieser Transparenzanspruch jedoch regelmäßig an Grenzen, wenn es um die Kernbereiche exekutiver Entscheidungsfindung geht.

Die Behörde verweigert den Zugang zu einer prägenden Beschlussvorlage aus der Hochphase der Corona-Pandemie mit dem Argument, dass die Vertraulichkeit behördlicher Beratungen auch Jahre nach der tatsächlichen Entscheidung geschützt werden müsse.

Der Fall berührt eine zentrale verfassungs- und verwaltungsrechtliche Streitfrage: Wie weit reicht das Schutzbedürfnis behördlicher Willensbildung, wenn die Existenz und wesentliche Inhalte des begehrten Dokuments durch investigative Veröffentlichungen bereits der breiten Öffentlichkeit bekannt sind?

Der Verwaltungsverfahrensgang: Antrag, Gegenstand und Bescheid

Dem Verfahren liegt ein förmlicher Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz zugrunde, der von mir (Sabine Stebel) am 8. August 2026 per E-Mail beim Bundeskanzleramt eingereicht wurde.

Konkret wollte ich die Überlassung der 10-seitigen Beschlussvorlage des Kanzleramtes vom 15. November 2020, welche in „Ausbruch“ von Georg Mascolo (Seite 306 f.) erwähnt wird als Links zum Bundestagsarchiv oder als Dokument.

Datum des Bescheids, 3. November 2026

Geschäftszeichen,123-02814/00127/0233

Das Bundeskanzleramt lehnte den Antrag mit Bescheid vom 3. November 2026 vollumfänglich ab.

Die behördliche Verweigerungslogik: Schutz des Exekutivföderalismus

Das Bundeskanzleramt stützt seine ablehnende Entscheidung rechtlich maßgeblich auf die Verweigerungsgründe des § 3 Nr. 3 lit. b IFG sowie des § 4 Abs. 1 IFG. Diese Bestimmungen regeln den Schutz behördlicher Beratungen und des behördlichen Entscheidungsprozesses. Nach der Auffassung der Behörde ist der Informationszugang ausgeschlossen, wenn und solange durch die Bekanntgabe der Informationen die Beratungen von Behörden beeinträchtigt oder der Erfolg behördlicher Maßnahmen vereitelt werden würde.

Zur Untermauerung dieser Schutzbedürftigkeit führt das Kanzleramt im Bescheid mehrere wesentliche Schutzdimensionen an:

Schutz der internen Willensbildung: Das Kanzleramt verweist auf die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts Berlin (Urteil vom 09.06.2011, Az. VG 2 K 46/11) sowie auf die juristische Kommentarliteratur von Friedrich Schoch (IFG-Kommentar, § 4 Rn. 11 ff., 2. Aufl. 2016). Zweck der Vorschriften sei es, eine ungestörte Willensbildung zu gewährleisten . Unterschiedliche Auffassungen und Meinungsverschiedenheiten müssten intern geäußert werden können, ohne dass die beteiligten Stellen befürchten müssen, dass ihr interner Abstimmungsprozess öffentlich wird.

Besonderheiten des Exekutivföderalismus: Die begehrte Beschlussvorlage stellte einen noch nicht fertig abgestimmten Beschlussvorschlag des Bundeskanzleramtes dar, der als Verhandlungsgrundlage für die Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und -chefs der Länder (BK-MPK) am 16. November 2020 dienen sollte. Es handelte sich um einen vertraulichen Vorgang zwischen dem Bundeskanzleramt und den Staats- und Senatskanzleien der Länder.

Dauerwirkung der Beeinträchtigung: Besonders bemerkenswert ist die behördliche Argumentation zur zeitlichen Reichweite des Schutzbedürfnisses. Obwohl der Vorgang aus dem Jahr 2020 stammt und der Antrag im Jahr 2026 entschieden wurde, vertritt das Kanzleramt die Auffassung, dass eine Veröffentlichung auch heute noch die Vertrauensbasis der Bund-Länder-Beziehungen nachhaltig schädigen und die Effektivität des Konferenzgeschehens erschüttern würde.

Die Transparenzperspektive: Öffentliche Bekanntheit und Parallelen im Pandemie-Kontext

Aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger sowie der Transparenzforschung wirkt die argumentative Begründung des Kanzleramts in mehreren Punkten erklärungsbedürftig. Das Hauptmotiv für die Stellung einer IFG-Anfrage liegt gerade darin, Einblick in die Grundlagen und Vorbereitungsstadien staatlichen Handelns zu erhalten, insbesondere bei weitreichenden politischen Maßnahmen, wie sie im November 2020 verhandelt wurden.

Im vorliegenden Fall kommt ein wesentlicher Umstand hinzu: Die Existenz und wesentliche Inhalte des Dokuments sind durch die Berichterstattung in Bestsellern wie Georg Mascolos Buch „Ausbruch“ (S. 306 f.) unzweifelhaft belegt. Wenn der Wesensgehalt einer Beschlussvorlage in der Sekundärliteratur bereits besprochen wurde, stellt sich die Frage, welches konkrete Schutzbedürfnis an der reinen Textfassung noch verbleibt.

Zudem fügt sich der Fall in den breiteren Kontext der Aufarbeitung der Corona-Politik ein. In den letzten Jahren wurden zahlreiche vormals vertrauliche Dokumentengruppen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht:

RKI-Protokolle (RKI-Files): Die Krisenstabsprotokolle des Robert Koch-Instituts wurden nach langjährigen IFG-Klagen und einem anschließenden ungeschwärzten Leak vollständig publiziert.

Krisenstab BMG/BMI: Die Protokolle des gemeinsamen Krisenstabs des Bundesministeriums des Innern und des Bundesministeriums für Gesundheit (Sitzungen 1 bis 100) wurden über Transparenzanträge freigegeben.

Corona-Expertenrat: Die Protokolle des Expertenrats der Bundesregierung wurden im Wege von Auskunftsanträgen öffentlich zugänglich gemacht.

Während somit wesentliche Protokolle wissenschaftlicher und politischer Beratungsgremien freigegeben wurden, beharrt das Bundeskanzleramt im Hinblick auf die inoffiziellen Verhandlungspapiere der Bund-Länder-Konferenzen auf einer strikten Geheimhaltung.

Rechtliche Würdigung und Ansatzpunkte für den Widerspruch

Das Bundeskanzleramt hat die Antragstellerin ordnungsgemäß über das Recht informiert, innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim Bundeskanzleramt (mit Sitz in Berlin und Bonn) einzulegen. Aus rechtlicher Sicht bieten sich für die Begründung eines solchen Widerspruchs prägnante Ansatzpunkte:

Fehlende konkrete Schadensprognose: Die Schutzvorschriften des § 3 Nr. 3 lit. b IFG erfordern eine konkrete Beeinträchtigung künftiger Beratungen. Da der Entscheidungsfindungsprozess bezüglich der Maßnahmen vom November 2020 seit Jahren abgeschlossen ist und die damaligen Akteure teilweise nicht mehr im Amt sind, erscheint das Argument einer dauerhaften Erschütterung des Bund-Länder-Verhältnisses pauschal. Vorherige Veröffentlichung wesentlicher Inhalte: Wenn Kerninhalte der Vorlage auf Seite 306 f. des Buches „Ausbruch“ sowie in zeitgenössischen Medienberichten bereits öffentlich diskutiert wurden, verliert der Geheimhaltungsgrund durch die Vorveröffentlichung seine Grundlage. Ein Schaden für den Beratungsprozess kann durch die formelle Herausgabe bereits bekannter Tatsachen kaum mehr entstehen. Erforderlichkeit von Teilzugängen (§ 7 Abs. 2 IFG): Das Kanzleramt hat den Antrag vollumfänglich abgelehnt. Nach § 7 Abs. 2 IFG ist die Behörde jedoch verpflichtet zu prüfen, ob geschützte Teile (z. B. persönliche Anmerkungen) anonymisiert oder geschwärzt werden können, um den Rest des Dokuments zugänglich zu machen. Eine pauschale Ablehnung des gesamten 10-seitigen Papiers läuft dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zuwider.

Fazit: Grenzen der Geheimhaltung in der historischen Aufarbeitung

Der Ablehnungsbescheid des Bundeskanzleramts zeigt exemplarisch die Abwehrreflexe der Exekutive gegenüber dem gesetzlichen Transparenzgebot . Der pauschale Hinweis auf den Schutz des Bund-Länder-Verhältnisses droht das Informationsfreiheitsgesetz in Bezug auf intergouvernementale Abstimmungen weitgehend wirkungslos zu machen.

Wenn Entwürfe und Verhandlungspapiere selbst Jahre nach Beendigung der Krise unter Verschluss gehalten werden, obwohl deren Inhalte bereits in der Literatur diskutiert werden, verzögert dies die demokratische Aufarbeitung staatlichen Handelns. Ein förmlicher Widerspruch gegen diesen Bescheid bietet daher die Chance, die Grenzen der behördlichen Geheimhaltungspraxis gerichtlich hinterfragen zu lassen.

10-seitige Beschlussvorlage des Kanzleramtes vom 15. November 2020 - FragDenStaat

Ich habe Einspruch gegen den Bescheid eingelegt.

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