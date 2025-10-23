Patent Sun ist ein japanischer Patentanwalt, der auf Substack hauptsächlich Analysen zu Patenten von BioNTech und Moderna erstellt.

Man findet ihn unter dem gleichen Namen auch auf Twitter.

https://x.com/Patent_SUN

Er hat mir die Erlaubnis erteilt seinen aktuellen, gesellschaftsphilosophischen Artikel, ins Deutsche zu übersetzen, der die gesellschaftlichen Aspekte von Verschwörungstheorien untersucht.

Ich denke, es ist wichtig, dass den Menschen erkennen und verstehen, nach welchen Methoden diese Ideologien arbeiten und dass sie damit das System schützen. Das hat Patent Sun in seinem Artikel brillant herausgearbeitet.

Der original Artikel auf Englisch für alle, die Englisch können. Das Original ist immer besser als jede Übersetzung.

Die Übersetzung wurde mit deepl gemacht und teils händisch nachkorrigiert.

Verschwörungstheoretiker – Perverse Überzeugungen und institutionelle Komplementarität

Die Suche nach der Wahrheit kann auch ohne Verschwörungstheorien erfolgen, und ein abstraktes Konzept verschwindet, sobald es genau definiert ist.

1. Perverse Struktur

Verschwörungstheoretiker sind Menschen, die sich so verhalten, als würden sie eine kritische Haltung gegenüber Institutionen einnehmen, jedoch von dieser Haltung abweichen und sich einer „mythischen Erzählung” zuwenden, die nicht als echte Kritik am System fungieren kann.

Dies stellt eine Form intellektueller Perversion dar, und da sie als perverser Apparat fungieren, der unbewusst zur dem System innewohnenden Unmoral beiträgt, stärken sie paradoxerweise die Legitimität des Systems. In dieser Hinsicht handelt es sich um eine ethisch höchst problematische Struktur.

Genau genommen ist Kritik am System ein konstruktives Unterfangen, das Öffentlichkeit und Ethik garantiert und die Transparenz und Rechenschaftspflicht von Institutionen fördert. Verschwörungstheoretiker ersetzen jedoch die Möglichkeit einer solchen Kritik durch einen unrealistischen und transzendentalen Glauben an mythische Erzählungen und lenken damit den Fokus der Kritik von den Institutionen selbst ab, wodurch sie unbewusst unethisches und unmoralisches institutionelles Verhalten ermöglichen. Beispiele für solche Verschwörungstheorien sind QAnon und die Flat-Earth-Theorie.

(*Anmerkung: An dieser Stelle habe ich vorgeschlagen auch die Virenleugner mit hinzuzufügen. Patent Sun stimmt mir hierbei zu, weil die gleichen Mechanismen verwendet werden. WinkmitdemZaunpfahl.

*)

Innerhalb dieser Struktur können die Verschwörungstheoretiker, die sich gegen die Medizin richten, als perverse Komplementäre positioniert werden, die letztlich dazu dienen, die Legitimität der Institution zu stärken, indem sie mythische Erzählungen an die Stelle rationaler Kritik am Medizinsystem setzen. Typische Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit Impfstoffen sind die Chip-Theorie, die Graphenoxid-Theorie und die Leugnung des Virus.

Die Verschwörungstheoretiker fungieren als bequeme perverse Komplementäre für die Medizin, indem sie sich durch ihren eigenen Glauben unkritisch realen Problemen wie durch Medikamente bedingte Schäden und ethischen Abweichungen unterordnen.

Die Verschwörungstheorien beruhen auf einer institutionellen Wissensasymmetrie, die als „strukturelle Ignoranz” bezeichnet wird und vom System selbst erzeugt wird. Dies bezieht sich auf eine Struktur, in der diejenigen mit überlegenen Informationen bewusst oder unbewusst Informationen manipulieren und auswählen und dadurch die Urteile und Handlungen derjenigen mit unterlegenen Informationen innerhalb des Rahmens des Systems einschränken.

Die benachteiligte Partei ist gezwungen, auf der Grundlage willkürlicher Informationen ungünstige Entscheidungen zu treffen, ohne die Wahrheit zu kennen, und gleichzeitig der Illusion zu verfallen, dass sie „selbst gedacht und entschieden” habe, wodurch sie die Verantwortung für diese Entscheidung übernimmt.

In der Beziehung zwischen einem Arzt und einem Patienten beispielsweise wird der Patient in der strukturellen Ignoranz zu der vom Arzt vorgestellten Option hingeführt. Umgekehrt kann der Arzt, wenn er sich in einem Zustand struktureller Ignoranz befindet, den Patienten zu einer unangemessenen oder falschen medizinischen Behandlung führen.

Wenn das System selbst die strukturelle Ignoranz schafft, bricht die Prämisse der informierten Zustimmung zusammen. In dieser Struktur, in der es weder einen fairen Informationsaustausch noch freien Willen gibt, findet lediglich ein Ritual statt, das dem „Drehbuch“ der überlegenen Partei folgt, und es kommt zu keiner echten „Einwilligung“.

Ursprünglich sollte diese „strukturelle Ignoranz“ als Ausgangspunkt dienen, um Widersprüche, Mängel und die fehlende Rechenschaftspflicht in Bezug auf Informationen zu erkennen und damit die Aufmerksamkeit der Menschen auf die mangelnde institutionelle Transparenz und ethische Mängel zu lenken.

Die Verschwörungstheoretiker weichen jedoch auf perverse Weise von diesem Prozess ab und positionieren sich außerhalb des Bereichs des Wissens, indem sie ihr Vertrauen nicht in die reale Frage der „unausgesprochenen Wahrheit”, sondern in eine „mythische Weltanschauung” einer „verschwörerischen Ordnung” setzen und versuchen, die „strukturelle Ignoranz” von außerhalb der Grenzen des rationalen Diskurses zu untergraben. Infolgedessen verlagert sich das Ziel der Kritik auf eine „verborgene Machtstruktur“ oder einen „Drahtzieher“, was zu robusten und fest verankerten Verschwörungstheorien führt.

Verschwörungstheorien bevorzugen vereinfachende, binäre Narrative von Gut gegen Böse, Herrscher gegen Beherrschte, und haben mythische Strukturen, die Angst und Hilflosigkeit einen Sinn geben. In einer Gesellschaft mit Informationsüberfluss sind Daten zwar reichlich vorhanden, aber fragmentiert und verschleiern das Gesamtbild, was zu kognitiver Unsicherheit führt. „Strukturelle Ignoranz“ bezieht sich auf einen Zustand, in dem das Fehlen von Informationen und ethische Lücken institutionell verankert sind, und diese Undurchsichtigkeit lädt zur Entstehung von Verschwörungstheorien ein.

Diejenigen, die Schwierigkeiten haben, Komplexität zu begreifen, fühlen sich von den einfachen Erklärungsmodellen der Verschwörungstheorien angezogen und gewinnen ein Gefühl der Überlegenheit als „die, die die Wahrheit kennen“ und ein Gefühl der Zugehörigkeit zu gleichgesinnten Gemeinschaften. Die Verschwörungstheorien fungieren als emotionale Verarbeitungsmechanismen, die psychologische Belohnungen bieten und kritische Energie, die ursprünglich auf Institutionen gerichtet war, auf symbolische Feinde lenken. Infolgedessen wird die legitime institutionelle Kritik an struktureller Ignoranz fehlgeleitet und wesentliche ethische Fragen lösen sich auf.

Verschwörungstheoretiker sind Menschen, die sich der Überzeugung verschrieben haben, „Krieger des Lichts zu sein, die die Gesetze der Welt, wie sie sie selbst definieren, aufdecken“, und sie treten als eigentümliche Kritiker der Medizin auf.

Oberflächlich betrachtet prangern sie den Mangel an wissenschaftlicher Grundlage in der Medizin an, während sie gleichzeitig eine ablehnende Haltung gegenüber der Medizin selbst einnehmen. Dahinter verbirgt sich jedoch ein Misstrauen gegenüber der Autoritätsstruktur des medizinischen Systems sowie die Annahme einer typischen mythischen Ordnung, wie beispielsweise die Existenz eines „Drahtziehers“ oder einer „Verschwörungsordnung“, die hinter den Kulissen manipuliert.

Auf den ersten Blick scheinen sie in Opposition zur Medizin zu stehen. In Wirklichkeit sind sie jedoch eine äußerst bequeme „perverse Instanz“ für die Medizin. Denn ihre „verschwörerische Grundlage“ dient als extremes Gegenstück zur „wissenschaftlichen Grundlage“ der Medizin und lässt diese dadurch als relativ „rational“ erscheinen. In dieser Hinsicht spielen Verschwörungstheorien eine perverse Rolle bei der Stärkung der Legitimität der Medizin.

Beispielsweise sendet der Prozess, in dem Verschwörungstheoretiker wiederholt abgelehnt und als „unintelligent“ oder „antisozial“ stigmatisiert werden, eine starke Botschaft aus, dass „Verschwörungstheoretiker dumm sind“, was sich stark in den Köpfen Dritter einprägt. Diese Prägung dient dazu, die Ausbreitung potenzieller Anhänger zu unterdrücken und gleichzeitig die Rationalität und Legitimität der Medizin als „Kontrast“ hervorzuheben.

Mit anderen Worten: Durch die Verstärkung des Diskurses, dass „Verschwörungstheoretiker dumm sind“, wird Kritik am System selbst vermieden und die Legitimität des Systems folglich gestärkt.

Umgekehrt stärkt die Medizin ihre Legitimität als wissenschaftliches, rationales und wohlwollendes System, indem sie Verschwörungstheorien als irrationale und gefährliche Ideologien marginalisiert. Dadurch entsteht eine Struktur, in der die Verschwörungstheoretiker unwissentlich zu den schädlichen Aspekten des medizinischen Systems beitragen.

2. Religiosität und Unwiderlegbarkeit

Die allgemeine Definition der Verschwörungstheorie ist ein Glaubenssystem, das auf der Prämisse basiert, dass „es böswillige Wesen oder Gruppen gibt, die hinter den Kulissen heimlich Ereignisse manipulieren“, wodurch alle Informationen und Phänomene auf einheitliche Weise neu interpretiert werden. Bereits in dieser Definitionsphase kann die Verschwörungstheorie nicht nur als Anhäufung von Fehlinformationen oder Unwissenheit verstanden werden, sondern als eine Ideologie, die einer religiösen Weltanschauung ähnelt.

„Religion“ bezieht sich auf ein System, das die Werte und Verhaltensnormen von Individuen und Gesellschaften durch Glauben, Rituale und Ethik in Bezug auf „transzendente“ Wesen oder Konzepte formt und aufrechterhält. Wenn also eine bestimmte Ideologie transzendente Werte in den Mittelpunkt stellt, über institutionelle Praktiken zu deren Verwirklichung verfügt, und das Leben und die Entscheidungen der Menschen auf dieser Grundlage regelt, handelt es sich zweifellos um eine „Religion“, unabhängig davon, wie sehr ihr Vokabular säkularisiert sein mag.

Aus systematischer Sicht basieren Verschwörungstheorien auf transzendenten Konzepten, die einer „heiligen Ordnung“ oder einem „Schöpfer“ entsprechen, wie beispielsweise der „verschwörerischen Ordnung“ oder dem „Drahtzieher“. Daher ist die Verschwörungstheorie nicht nur eine Fehlwahrnehmung, sondern eine Religion, die mit einer „Form der Glaubenspraxis“ ausgestattet ist.

Dieser religiöse Charakter der Verschwörungstheorien ist ein Grund dafür, dass ihre Ideologie angesichts von Fälschungen oder logischen Widersprüchen äußerst widerstandsfähig und flexibel ist.

Was die Verschwörungstheoretiker priorisieren, sind nicht „Beweise“, sondern die „Bedeutung der mythischen Geschichte“ einer „bereits kontrollierten Welt“. Daher interpretieren Verschwörungstheoretiker selbst logische Widersprüche oder Fehler als „Beweise für die Verschwörung“, „Teil der Verschwörung“ oder „Missverständnisse“ und je mehr ihnen widersprochen wird, desto mehr vertiefen sie ihre Überzeugung, dass „die Wahrheit tatsächlich verborgen wird“.

In dieser Hinsicht besitzen Verschwörungstheorien eine in sich geschlossene „Unmöglichkeit der Falsifizierung (Unmöglichkeit der Widerlegung)“, wobei die Widerlegung selbst zum Beweis des Glaubens wird. Mit anderen Worten: Verschwörungstheorien sind eine Religion, die über das Prinzip der „Falsifizierbarkeit“ hinausgeht, das Karl Popper in „Die Logik der wissenschaftlichen Entdeckung“ vorgeschlagen hat.

„Falsifizierbarkeit“ bezieht sich auf die Eigenschaft einer Aussage oder Theorie, empirisch als falsch bewiesen werden zu können, und dient als Kriterium zur Unterscheidung zwischen wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen Aussagen. Mit anderen Worten: Die Voraussetzung für Wissenschaftlichkeit ist, dass klar definiert ist, „unter welchen Bedingungen sich die Behauptung als falsch erweisen kann“.

Das heißt, Wissenschaft ist ein offenes intellektuelles Unterfangen, das zwar von Natur aus die Möglichkeit von Fehlern zulässt, diese Fehler jedoch durch Reproduzierbarkeit kontinuierlich überprüft und korrigiert. Im Gegensatz dazu ahmen Verschwörungstheoretiker die Form der „Falsifizierbarkeit“ nach, aber jedes Mal, wenn eine Falsifizierung präsentiert wird, überlagern und nullifizieren sie diese mit ihren eigenen Interpretationen. Solche Interpretationen sind nicht reproduzierbar und werden nur innerhalb der internen Logik ihres Glaubenssystems gerechtfertigt und sind selbstverstärkend.

Daher ist die Verschwörungstheorie eine geschlossene und transzendente intellektuelle Struktur, die kontinuierlich unendlichen Raum für Fehler schafft und gleichzeitig Reproduzierbarkeit dauerhaft vermeidet. Die in sich geschlossene Struktur der Verschwörungstheorien ist genau das Wesen des Glaubens, der Poppers Begriff der „Falsifizierbarkeit“ ablehnt, und sie ist der grundlegende Grund, warum die Verschwörungstheorien entscheidend vom wissenschaftlichen Diskurs getrennt sind.

Wenn es einen anderen Ansatz gegenüber Verschwörungstheoretikern gibt als „Ablehnung und Verleugnung”, dann ist es die Heranführung an ein strukturelles Bewusstsein, dass das Objekt ihres Glaubens nicht „Fakt” sondern „Religion” ist. Da sie jedoch selbst solche Anweisungen als „Missverständnis der Fakten” oder „Teil der Verschwörung” umdeuten, ist es unmöglich, ihnen ihren eigenen Glauben bewusst zu machen.

Grundsätzlich besteht eine Kluft zwischen den Sprachsystemen der Verschwörungstheoretiker und der Nicht-Verschwörungstheoretiker. Begriffe wie „Wahrheit“, „Beweis“ und „Wissenschaft“ gehören beispielsweise für jede Gruppe zu völlig unterschiedlichen Weltlinien und Kontexten und haben daher unterschiedliche Bedeutungen. Infolgedessen ist ein sinnvoller Dialog mit ihnen unmöglich, und die bloße Darstellung von Fakten oder Gegenargumenten erweist sich als machtlos.

Es ist vielleicht nicht notwendig, diesen Bruch zu überwinden, aber dazu müsste man die „mythische Erzählung“ (d. h. das Glaubenssystem) demontieren, auf der die Verschwörungstheorien basieren. Auch dies ist jedoch äußerst schwierig. Denn die Verschwörungstheoretiker sind bereits darauf vorbereitet, alle Logik und Beweise als „Teil der Verschwörung“ umzudeuten, und ihre Weltanschauung wird nicht durch Logik, sondern durch Emotionen wie Isolation, Misstrauen und ein Gefühl der Opferrolle gestützt.

Daher sind bei dem Versuch, die Verschwörungstheorien zu entlarven, Kompromisse, Dialoge, Überzeugungsarbeit, Gegenargumente oder als Verständnis getarnte Empathie völlig unnötig. Wir müssen sie lediglich dazu bringen, ihre eigene „mythische Erzählung“ detailliert zu formulieren und ihre Abnormität in ein allgemeines Vokabelsystem zu übersetzen, das für Dritte sichtbar ist.

3. Neudefinition

Hinter jeder Verschwörungstheorie steht immer eine Dysfunktion innerhalb des Systems (z. B. in der Medizin). Mit anderen Worten: Verschwörungstheorien stellen nicht nur eine Verzerrung des Wissens dar, sondern entstehen vielmehr als Spiegelbild ethischer Mängel, Widersprüche und Gewalt innerhalb des Systems.

◆ QAnon: Der Kampf zwischen den dunklen Herrschern und dem Retter

Die Geschlossenheit und Undurchsichtigkeit politischer Prozesse

Die Aushöhlung der demokratischen Legitimität

Interessengeleitete Strukturen und geheime Absprachen zwischen politischen Parteien und Bürokraten

Der Zusammenbruch der Kommunikation zwischen Macht und Bürgern

◆ Flache Erde: Die vollständige Leugnung wissenschaftlicher Wahrheiten

Die nationale und militärische Nutzung der Wissenschaft (z. B. nukleare Entwicklung, Weltraumwaffen)

Die Intransparenz und zunehmende Spezialisierung wissenschaftlicher Erkenntnisse

Die Wissenslücke zwischen Wissenschaftlern und Bürgern

Die Unterordnung der Wissenschaft unter wirtschaftliche und politische Interessen

◆ Die Chip- und Graphenoxid-Theorien und die Leugnung des Virus: Manipulation und Kontrolle des menschlichen Körpers, der Gesundheit und der Realität

Die Wissenskluft zwischen Medizin und Bürgern

Interessenkonflikte zwischen Medizin und Pharmaindustrie (insbesondere Big Pharma)

Die mangelnde Transparenz bei der Zulassung neuer Medikamente

Die einseitige Durchsetzung von Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit (z. B. Impfpässe)

Die mangelnde Rechenschaftspflicht bei medizinischen Erklärungen

Die Aushöhlung der informierten Einwilligung

Die Aushöhlung der informierten Einwilligung entspricht der vom deutschen Philosophen Immanuel Kant vorgeschlagenen „Kontrolle durch eine externe Autorität”. Moderne Institutionen, insbesondere das medizinische System, verkörpern strukturell eine Informationsasymmetrie, die zu institutioneller Gewalt und einer „Tyrannei des Wissens” führt. Der Diskurs, der ursprünglich auf eine ethische Kritik des Systems ausgerichtet sein sollte, wird stattdessen in eine Pseudokritik in Form von Verschwörungstheorien umgekehrt.

Verschwörungstheorien sollten nicht als externe Probleme wie Fehlinformationen oder abweichende Überzeugungen definiert werden, sondern als „strukturelle Symptome” neu definiert werden, die durch die ethischen Lücken entstehen, die der internen Struktur des Systems innewohnen.

In diesem Zusammenhang besteht eine echte Kritik des Systems, die über die Verschwörungstheorien hinausgeht, darin, die ethischen Dysfunktionen des Systems aufzudecken, die zu den Verschwörungstheorien führen, und ihre symbiotische Beziehung zu durchbrechen.

Daher schlage ich folgende Neudefinition der Verschwörungstheorie vor:

Die Verschwörungstheorien sind Teil des Systems.

Verschwörungstheorien sind keine autonomen Kritiken außerhalb des Systems, sondern ein „internes heteronomes Vertrauen“ innerhalb des Systems, das ethische Widersprüche und unerklärliche Aspekte des Systems in Form von „Glauben“ stellvertretend zum Ausdruck bringt.

Wenn das System aufgrund kognitiver Grenzen seine ethische Legitimität verliert oder verstummt, entstehen Verschwörungstheorien, um diese Lücke zu füllen, und beginnen, von unaussprechlicher Gewalt und Widersprüchen des Systems außerhalb des Bereichs des Wissens zu sprechen. Mit anderen Worten: Die Verschwörungstheorie ist ein „Geist der Erzählung“, ein perverses Echo, das aus den leeren Zonen des Systems hervorgeht.

Oberflächlich betrachtet scheinen Verschwörungstheorien und das System in heftigem Widerspruch zueinander zu stehen.

Allerdings können Verschwörungstheorien ohne das Vorhandensein des Systems nicht existieren, und sie besitzen eine paradoxe Struktur, in der sie das System parasitieren müssen, obwohl sie es kritisieren. Andererseits besitzt das System eine paradoxe Struktur, in der es seine eigenen Mängel durch die Leugnung der Verschwörungstheorien verbirgt und ein Bild von Solidität und Integrität vermittelt.

Mit anderen Worten: Die Verschwörungstheorien spielen die Rolle, die Gewalt und die Kultur der Verschleierung innerhalb des Systems durch mythische Erzählungen übermäßig zu verstärken und zu beschreiben, und gerade wegen der Anomalie dieser Erzählung verstärken sie relativ gesehen die Rationalität des Systems.

Umgekehrt externalisiert und stigmatisiert das System das Misstrauen und die Verdächtigungen, die es selbst als Verschwörungstheorien erzeugt, und vermittelt durch deren Leugnung ein Bild seiner eigenen Solidität.

Die Verschwörungstheorien und das System scheinen sich oberflächlich zu widersprechen, doch im Inneren bilden sie eine zutiefst paradoxe symbiotische Beziehung gegenseitiger Abhängigkeit. Diese Beziehung ist äußerst pervers.

Der französische Philosoph Michel Foucault wies auf Folgendes hin:

Abweichung existiert nicht von Natur aus, sondern wird vom System konstruiert und benannt.

Für Foucault bezieht sich die „Abweichung“ auf den Anderen, wie beispielsweise den Verrückten, Kriminellen oder Ketzer, der vom System bewusst externalisiert und benannt wird, um dessen eigene Legitimität aufrechtzuerhalten. Angesichts dieser Struktur werden auch die Verschwörungstheoretiker vom System als „Abweichler“ bezeichnet und ausgeschlossen.

Die Verschwörungstheorien sind jedoch nicht nur eine „vom System konstruierte Externalisierung“. Vielmehr sind sie ein unvermeidliches Phänomen, das aus der latenten ethischen Dysfunktion des Systems, d. h. aus den Strukturen der Verschleierung und Geheimhaltung des Systems, hervorgeht. Darüber hinaus wird die wahre Bedeutung der Verschwörungstheorien durch ihre Ausgrenzung durch das System deutlich.

In diesem Sinne sollten Verschwörungstheorien nicht als Foucaults Begriff der „externalisierten Anderen“ verstanden werden, die Abweichler sind, sondern vielmehr als das Spiegelbild des Systems selbst, das es aus seinem Inneren ausschließen musste.

４．Negative Mimesis

Um diese Struktur umfassend zu erfassen, schlage ich das Konzept der „negativen Mimesis“ (oder „perversen Mimesis“) vor.

„Mimesis“ bedeutet „Nachahmung“. Diese „negative Mimesis“ ist eine Logik, die die „Mimesis-Theorie“, nämlich den „Sündenbock-Mechanismus“, den der französische Philosoph René Girard vorgeschlagen hat, umgekehrt interpretiert.

Laut Girard entsteht menschliches Verlangen nicht autonom, sondern durch „mimetisches Verlangen”, also die Nachahmung der Wünsche anderer. Wenn sich dasselbe Verlangen übermäßig um dasselbe Objekt ansammelt, verschärfen sich die sozialen Spannungen, und letztendlich werden bestimmte Personen oder Gruppen als „Sündenböcke” ausgewählt und als Opfer ausgestoßen, wodurch die Ordnung vorübergehend wiederhergestellt wird.

Das moderne System strebt nach Vollständigkeit als Institution, während die Verschwörungstheorien nach der Vollständigkeit eines negativen narrativen Glaubens streben, der vom System abhängt.

In diesem Sinne stellen die Verschwörungstheorien eine negative Form des „mimetischen Begehrens“ dar, das von den Begierden des Systems abhängig ist. Daher erzeugen die Verschwörungstheorien keine oppositionelle Spannung zum System, sondern koexistieren auf perverse Weise mit ihm.

Das System schafft eine symbiotische Existenz (den Verschwörungstheoretiker), die seine eigene Struktur negativ imitiert, und durch deren Negation und Ausgrenzung die Ordnung erhält und verstärkt.

Dies ist die „Theorie der negativen Mimesis“.

Darüber hinaus ahmen die Verschwörungstheorien innerhalb dieser Struktur der negativen Mimesis die oberflächliche ethische Legitimität (wie Öffentlichkeit und wissenschaftliche Validität) des Systems negativ nach, während sie die internen unethischen Aspekte (wie Ausgrenzung und medizinische Schäden) des Systems auf positive Weise pervers nachahmen und so eine paradoxe Dualität aufweisen.

In diesem Sinne dienen die Verschwörungstheoretiker sowohl auf der Oberfläche als auch auf der darunter liegenden Ebene einem dualen Mechanismus.

Das heißt, oberflächlich betrachtet fungieren die Verschwörungstheoretiker als „oberflächliche Sündenböcke“, die als „oberflächliche Kritiker“ kritisch gegen das System auftreten, während sie auf einer tieferen Ebene als „interne Sündenböcke“ fungieren, die die Mängel des Systems als „interne Vollender“ auf perverse Weise artikulieren. Die „oberflächlichen Sündenböcke“ sind die Verschwörungstheoretiker selbst. Das System stärkt seine Legitimität, indem es die Verschwörungstheoretiker als unwissenschaftlich und unsozial ausschließt. Die „internen Sündenböcke“ sind die „verschwörerische Ordnung“ oder „Drahtzieher“, auf die sich die Verschwörungstheoretiker berufen, um die ethischen Mängel des Systems auf perverse Weise zu beschreiben. Durch die Installation (Duldung) dieser Sündenböcke ist das System in der Lage, Wut und Unzufriedenheit abzulenken oder zu absorbieren und so seine ethischen Mängel zu verbergen.

5. Negativer Spiegel

Diese Struktur der negativen Mimesis bedeutet auch, dass die Verschwörungstheorien als „negativer Spiegel” des Systems fungieren, was ein weiterer Grund dafür ist, warum Verschwörungstheorien so schwer zu beseitigen sind.

Solange das System Schäden und ethische Verfehlungen als Teil der „alltäglichen Landschaft“ akzeptiert und diese Perversionen weiterhin mit „wissenschaftlichen Beweisen“ rechtfertigt, werden die Verschwörungstheorien als negativer Spiegel weiterhin die Perversionen des Systems mit „verschwörerischen Beweisen“ rechtfertigen.

Je mehr das System seine Autorität und Macht stärkt und ethische Lücken erweitert, desto mehr reagieren Verschwörungstheorien darauf, indem sie ein „böses Bild des Systems“ konstruieren. Das System leugnet dies wiederum und inszeniert so ein „erhabenes Bild des Systems“.

Nach Girards Theorie stellt der Sündenbockmechanismus vorübergehend die soziale Ordnung wieder her, löst aber nicht die grundlegenden Probleme. Hinter den Verschwörungstheorien stehen immer ethische Mängel innerhalb des Systems, und solange das System diese ethischen Mängel und Gewalt intern weiter beherbergt, werden immer wieder Verschwörungstheorien aufkommen, um diese Lücke zu füllen.

Um Verschwörungstheorien wirklich zu beseitigen, muss das System selbst seine ethischen Dysfunktionen erkennen und sichtbar machen und die symbiotische Beziehung zwischen dem System und den Verschwörungstheorien aufbrechen. Da dies jedoch für das System nachteilig ist, ist es praktisch unmöglich.

Die wahre Kritik am System besteht daher darin, „das ethische Vakuum aufzudecken, das die Verschwörungstheorien hervorbringt“. Diese Aufdeckung führt zur „Beseitigung der Verschwörungstheorien“.

Wenn die Verschwörungstheorien von außerhalb des Systems ausgeschlossen werden, werden die ethischen Mängel des Systems offensichtlich, was soziale Konflikte und Spaltungen vertieft. In diesem Zusammenhang werden Pseudokritiker des Systems sowie bestimmte Insider wie Mediziner oder Pharmaunternehmen zu den „echten Sündenböcken“, die tatsächlich geopfert werden.

6. Pseudokritiker (mimetische Kritiker)

Wenn die Verschwörungstheoretiker die negativen und perversen Spiegelbilder außerhalb des Systems sind, dann sind die „Pseudokritiker” die mimetischen Abwehrmechanismen innerhalb des Systems.

Die „Pseudokritiker” werden gemeinhin als „kontrollierte Opposition” bezeichnet und durch eine verschwörerische Interpretation als „von den Machthabern eingesetzte falsche Opposition” beschrieben. Mit anderen Worten: Das System schafft und manipuliert absichtlich oppositionelle Kräfte, um den Widerstand unter Kontrolle zu halten und die öffentliche Meinung durch eine Strategie des „Teile und herrsche“ zu lenken.

Diese oberflächliche Definition erfasst jedoch nicht genau die institutionelle Funktion und ethische Rolle der „kontrollierten Opposition“. Daher bezeichne ich die „kontrollierte Opposition“ als „Pseudokritiker“. Die „Pseudokritiker“ sind nicht nur Instanzen, die externe Kritik verschleiern, um das System zu schützen, sondern vielmehr ein unverzichtbarer interner Mechanismus, durch den das System seine Legitimität ausübt und ethische Ausnahmeregelungen erlangt.

Die Pseudokritiker sind näher am Kern des Systems positioniert als die Verschwörungstheoretiker. Kritik, die weit vom Kern des Systems entfernt ist, wird von den Verschwörungstheoretikern behandelt, während Kritik, die sich dem Kern nähert, von den Pseudokritikern behandelt wird.

Mit anderen Worten: Die Pseudokritiker sind nicht nur getarnte Opposition, sondern funktionale Instanzen, die die Peripherie (Grenze) des Systems bilden und als robustester Immunmechanismus dienen, um das Feuer der ethischen Kritik zu löschen, bevor es den Kern erreicht.

Die Pseudokritiker konzentrieren ihre Kritik auf die oberflächlichen Probleme des Systems, während sie die Kernprobleme verschleiern, indem sie darauf verzichten, auf die strukturellen Widersprüche des Systems hinzuweisen, und damit die ethische Legitimität des Systems stärken. Durch diesen Mechanismus ist das System in der Lage, Kritik nicht nach außen auszuschließen, sondern sie intern zu absorbieren und sich selbstkritisch zu geben.

Das System verfügt über die Funktion, auf Angriffe oder Enthüllungen von außen nicht mit Ausschluss, sondern mit Absorption und Transformation zu reagieren. Wie Foucault feststellte: „Macht ist nicht nur repressiv, sondern produziert, lenkt und konstituiert“, das System ist immer eine „Macht, die sogar Opposition verwaltet“. Die Pseudokritiker sind genau das Schlüsselelement dieses institutionellen Immunsystems.

Die Pseudokritiker werden nicht absichtlich vom System ernannt, sondern entstehen spontan aus einer heteronomen Gruppe von Individuen, denen es an starker Subjektivität mangelt und die die Logik des Systems tief verinnerlicht haben.

Im Zentrum des medizinischen Establishments stehen Personen, die mit renommierten Universitäten oder Pharmaunternehmen verbunden sind und Professuren in Mainstream-Fachbereichen innehaben oder Schlüsselpositionen bekleiden.

Im Gegensatz dazu verwandeln sich Forscher des akademischen Mittelbaus, die keine Professur erlangt haben, sowie Doktoren und Wissenschaftler, die aus dem Beförderungswettlauf ausgestiegen sind, in „Pseudokritiker“, die ihre Loyalität gegenüber dem System nicht aufgeben können, dessen interne Logik beibehalten und sich wiederholt in oberflächlicher Kritik ergehen.

Ihre Kritik am System ist mit persönlichem Unglück, Unzufriedenheit oder Interessenkonflikten verbunden und erreicht daher nie den Punkt, an dem das System selbst grundlegend in Frage gestellt wird. Vielmehr sind es gerade solche Pseudokritiken, die das System stärken, indem sie ein Bild von Flexibilität und Inklusivität vermitteln.

Eine solche Nachahmung entsteht nicht durch direkte Anweisungen der Macht oder des Systems, sondern durch den ethischen Diskurs, den das System selbst artikuliert. Das heißt, das System präsentiert implizit einen normativen Rahmen – indem es beispielsweise suggeriert, „so sollte legitime Kritik aussehen“ – und lenkt die Kritik so, dass sie sich innerhalb dieser Form entwickelt. Infolgedessen tragen Pseudokritiker, die sich nicht bewusst sind, dass ihre Kritik den Interessen des Systems dient, letztlich zur Aufrechterhaltung der institutionellen Ordnung bei.

Mit anderen Worten: Wenn die Form der Kritik selbst institutionalisiert wird, wird die Ethik zum Schweigen gebracht und echte Kritik ausgeschlossen.

Ausgehend von Girards Theorie der Mimesis zeigt diese mimetische Struktur, dass die Pseudokritiker diejenigen sind, die das vom System konstruierte „ethische Modellsubjekt“ imitieren. Sie verinnerlichen das vom System erwartete Bild des „idealen Kritikers“ und üben ihre Kritik streng innerhalb dieses normativen Rahmens aus.

Solche Kritiker entlehnen ihre Objekte der Begierde – Wahrheit, Gerechtigkeit, Ethik – aus dem System selbst und können daher nur innerhalb der vom System zugelassenen Grenzen „Kritik” üben. Innerhalb dieser Struktur sind die Pseudokritiker „mimetische Agenten des Systems” und fungieren als „ethische Leistungsinstrumente” des Systems.

Hier zeigt sich anschaulich die Struktur der „Banalität des Bösen durch das Aufhören des Denkens und die Nachahmung von Handlungen“, wie sie die deutsche Philosophin Hannah Arendt aufgezeigt hat.

Das größte Übel wird nicht von fanatischen Tätern begangen, sondern von gewöhnlichen Menschen, die es durch Gedankenlosigkeit und unkritische Anpassung an das System ohne Nachdenken ausführen. – aus Hannah Arendts „Die Banalität des Bösen“

Die „Pseudokritiker“ unterbinden moralisches Bewusstsein und autonomes Urteilsvermögen, handeln im Rahmen des Vokabulars und Diskurses der Institution und fungieren dadurch als „banales institutionelles Gewissen“, das die unethische Natur der Institution verschleiert.

In dem Moment, in dem die Pseudokritiker ihre Funktion nicht mehr erfüllen können, sind sie dazu bestimmt, als institutionelle Sündenböcke entsorgt zu werden. Die Pseudokritiker in der Medizin- und Pharmaindustrie kritisieren angeblich medizinisches Fehlverhalten, aber ihre Kritik ist begrenzt und sie können grundlegende Probleme wie Interessenkonflikte und regulatorische Mängel nicht ansprechen.

Sie werden vorübergehend zu „Verteidigern des öffentlichen Interesses“ erhoben, aber wenn eine echte Bedrohung den Kern des Systems durchdringt, werden sie als Sündenböcke geopfert und beseitigt.

In diesem Sinne offenbart die bloße Existenz der Pseudokritiker die ethische Verwundbarkeit des Systems. Mit anderen Worten: Da das System grundlegender Kritik durch wirklich autonome ethische Subjekte nicht standhalten kann, muss es Kritik durch die Pseudokritiker im Voraus institutionalisieren, neutralisieren und inszenieren. Dieser Prozess selbst ist ein Beweis dafür, dass dem System die ethische Fähigkeit zur Selbstregulierung fehlt.

Daher brauchen wir keine übermäßige Angst vor der Existenz der Pseudokritiker zu haben. Sie sind lediglich das ethische Immunsystem des Systems und dazu bestimmt, vom System entsorgt zu werden, sobald sie ihre Rolle nicht mehr erfüllen können. Ihr Diskurs erreicht niemals den ethischen Kern des Systems, und letztendlich sind sie in Bezug auf institutionelle Kritik nur von marginaler Bedeutung.

7. Selbstschutzmechanismus

Die Verschwörungstheoretiker und Pseudokritiker bilden einen perversen Abwehrmechanismus des Systems, nämlich dessen Selbstschutzmechanismus.

◆ Verschwörungstheoretiker: Externe negative Nachahmung

Die Verschwörungstheoretiker scheinen das System oberflächlich abzulehnen, doch die Form dieser Ablehnung ahmt die Struktur des Systems selbst nach.

Sie verwenden institutionelle Vokabeln – wie Wissenschaft, Autorität, Wahrheit und Ethik – auf „umgekehrte” Weise und verwandeln die Sprache des Systems in eine mythologische Sprache.

Obwohl sie also „außerhalb” des Systems zu stehen scheinen, setzen sie in Wirklichkeit dessen diskursiven Rahmen voraus.

Diese negative Mimesis dient als „negativer Spiegel”, der die Legitimität des Systems betont.

Die Verschwörungstheoretiker ahmen die ethischen Mängel des Regimes nach, tragen jedoch paradoxerweise durch ihre Mythologisierung dazu bei, das Regime selbst zu erhalten.

◆ Pseudokritiker: Interne positive Nachahmung

Die Pseudokritiker nehmen eine interne Position innerhalb des Systems ein und bewahren die Form der Kritik, ohne jemals deren Grenzen zu überschreiten.

Sie imitieren das vom System erwartete „Idealbild der Kritiker” und üben eine Form der Selbstkritik aus, die für das System bequem ist.

Infolgedessen erreicht ihre Kritik nie den ethischen Kern und bleibt eine Art „ornamentale Kritik”, die lediglich Flexibilität und Offenheit inszeniert.

In Foucaults Begrifflichkeit sind sie Teil der „produktiven Funktion der Macht”, in Arendts Begrifflichkeit verkörpern sie ein „gedankenloses Gewissen”.

Die Pseudokritiker verbergen die unethische Natur des Systems, indem sie dessen selbstkritische Funktion nachahmen.

◆ Beide Aspekte: Selbstschutzmechanismus des Systems

Die Verschwörungstheoretiker verteidigen das System, indem sie externe Kritik radikalisieren, während die Pseudokritiker es aufrechterhalten, indem sie interne Kritik absorbieren.

Diese duale Struktur verleiht dem System zwei immunologische Funktionen: Feindseligkeit und Selbstreflexion.

Durch das Gleichgewicht zwischen externer Negation und interner Affirmation reproduziert das System kontinuierlich seine eigene Legitimität.

Daher bedeutet die Existenz dieser beiden Figuren keine Krise für das System, sondern vielmehr eine strukturelle Voraussetzung für seine Stabilität.

Die Verschwörungstheoretiker und die Pseudokritiker verkörpern, obwohl sie scheinbar gegensätzlich sind, zwei Aspekte desselben systemischen Wunsches.

Diejenigen, die dies überwinden und außerhalb des System stehen, sind keine Verschwörungstheoretiker oder Pseudokritiker mehr. Derjenige, der dort stehen sollte, sollte ein autonom denkendes ethisches Subjekt sein, das weder die Erzählung des Systems verinnerlicht noch sich auf externe mythische Geschichten stützt.