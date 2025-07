Es gab für Methylenblau viele medizinische Anwendung, die aber entweder nicht so gut in der Literatur belegt sind oder eben nur anekdotische Einzelfallbeschreibungen.

Dieser Artikel sammelt diese anekdotischen Beschreibungen, für die sich keine einzelnen eigenen Artikel rentieren und wo es auch nicht genug aktuelle Belege gibt, mit denen man diese alten Daten validieren könnte.

Methylenblau bei Splenomegalie

Wiener Medizinische Wochenschrift Nr. 6, 1918, S. 272

“Prof. Dr. Heinrich Schur zeigt einen Mann, der längere Zeit in Ägypten gelebt hatte, wo er eine Splenomegalie akquirierte. Er wurde in Rom wiederholt wegen Aszites punktiert, seither wiederholte sich der Aszites nicht mehr. Er kam nach Frankreich als Kriegsgefangener und hatte dort hohes Fieber, wiederholt Ikterus. Deshalb kam er als Austauschinvalide nach Österreich. In Wien kontinuierlich Fieber bis 40°, großer, höckeriger Milztumor. Im Milzpunktat weder Malariaparasiten noch Leishmansche Körperchen, Chinin, Diuretin und Salvarsan ohne Erfolg. Auf den Rat Kautzki-Beys wurde Methylenblauversucht. Nach 0.2 g täglich durch längere Zeit sank das Fieber allmählich, kam aber nach Aussetzen der Therapie wieder. Nach einer neuerlichen Kur schwand das Fieber dauernd, der Kranke fühlt sich wohl, der Milztumor besteht noch, ist aber bedeutend kleiner.”

Paratyphus A und B

Wiener Medizinische Wochenschrift Nr. 27, 1917, S. 193

“A. Galambos: Neue Richtlinien in der Heilung des Typhus und des Paratyphus A und B.

In zirka 400 Fällen verwendete G. die Vakzine von Besredka, in der Regel intravenös und nur in mittelschweren Fällen. Gute Wirkung erzielte er auch mit der Kolivakzine. Methylenblau gab ihm in schweren und in schwersten Fällen die besten Resultate.“

Wolhynisches Fieber

Wiener Medizinische Wochenschrift N. 48, 1920, S. 2036

“Methylenblau, zwei- bis dreimal täglich 0,25 als Pulver, wird von Lehmeyer zur Behandlung des wolhynischen Fiebers empfohlen (Münchner mediz. Wochenschr. 1918, Nr. 25). Die Fieberanfälle verschwanden und traten in den nächsten Wochen nicht wieder auf. Die Schmerzen und Schwächegefühl blieben bei einzelnen, wenn auch erheblich geringer, noch einige Zeit bestehen.”

Epilepsie

Wiener Medizinische Wochenschrift Nr. 19, 1900, S. 932

“41. Methylenblaugegen Epilepsie versuchte Paoli (Riform. med. Nr. 62, 1899, IV) in 9 Fällen. Er gab es entweder zwei Mal täglich intern in Gaben von 0,30 in Pillen oder subcutan 0,10 g. Die Resultate waren bei stomachaler Einverleibung besonders günstige. Offenbar wird durch das Mittel die Resorption von im Verdauungskanal sich bildenden Toxinen verhindert, so dass schon dadurch die epileptischen Anfälle weniger häufig ausgelöst werden müssen.”

Deutschösterreichische Tages-Zeitung Nr. 99, 24. April 1927, S. 13

“Epilepsie. Die meisten Geheimmittel gegen Epilepsie enthalten — wenn sie wirksam sind — Bromsalze und Baldrianpräparate. Es ist daher ganz überflüssig, sie anzuwenden. Sehr oft wird dabei auf die Leichtgläubigkeit des Publikums gerechnet und allerlei Schwindel getrieben. Das Münchsche „Antiepilepticum“ besteht aus einer blauen Farbe (Methylenblau) und baldriansaurem Zink; es ist harmlos.“

Maltafieber

Als Maltafieber wird eine Form der Brucellose bezeichnet, die vor allem durch Milch von mit Brucella melitensis infizierten Tieren übertragen wird.

In der 8-12 Tage dauernden Inkubationszeit zeigen sich einige unspezifische Symptome. Dann kommt es zu einem bis zu drei Wochen andauernden Fieber mit Hepatosplenomegalie. Des Weiteren kann es zu Neuralgie, Arthritis, Orchitis, Epididymitis, Pneumonie und Typhus-ähnlichen Erscheinungen kommen.”



Wiener Medizinische Wochenschrift Nr. 16, 1911, S. 1054

“Therapeutische Notizen.

Methylenblau gegen Maltafieber wurde von Audibert und Roussacroix (Presse med., Sept. 1910) mit gutem Erfolge angewendet. Die Wirkung scheint eine spezifische zu sein, da andere fieberhafte Affektionen nicht beeinflusst werden. Man gibt das Mittel in Einzeldosen von 0.05, 0.10 bis 1.15 g pro die, am besten mit 025 g Milchzucker. Wenn es intern nicht vertragen wird, so kann man zwei- bis dreimal täglich 0.05 g injizieren.”

Methylenblau bei Pharyngitis

“Eine Rachenentzündung (griechisch Pharyngitis; aus altgriechisch φάρυγξ phárynx + -ίτις -itis), auch Rachenkatarrh genannt, ist eine Entzündung der Rachenschleimhaut. Sie tritt im Rahmen entzündlicher Prozesse im Hals-Rachen-Bereich in Erscheinung.”

Monatsschrift für Ohrenheilkunde und Laryngo-Rhinologie, Januar-Juni 1910, Nr. 7 S. 868

“Beitrag zur von den fusiformen Bacillen verursachten ulcerierenden Pharyngitis (Angina ulcero-membranacea Plaut-Vincent). Von Patermann und Breszel (Sosnowice). (Gazeta Lek., 1909, Nr. 16.)

Fall I. 5jähriges Kind mit Belägen an der rechten Tonsille und am Pharynx, starke, schmerzhafte Drüsenschwellung am Halse rechts. Foetor ex ore. Temperatur 38:0. Bakteriologischer Befund: 1. Löfflersche Bacillen, 2. Bacilli fusiformes, 3. Spirillen, 2 Flakon antidiphtheritisches Serum injiziert. Am folgenden Tage Temperatur 38:3, Urtikaria, Albuminurie, Belag am Pharynx verschwunden, ein frischer Belag an der linken Tonsille, Schlingschmerzen. Einen Tag später bakteriologischer Befund: Bacilli fusiformes. Einpinselung mit Jodtinktur, Einspritzung von HsO., intern Natr.benzole, 2 Tage später keine Besserung. Nach zweimaliger Bestäubung mit Methylenblau Heilung.

Fall II: Halsschmerzen, Halsdrüsenschwellung, Ulzeration an der linken Tonsille und am weichen Gaumen, kein Fieber. Bakteriologisch: Bacilli fusiformes und Spirillen. Nach 8 Tagen Heilung. Als differentialdiagnostische Merkmale werden hervorgehoben: Unbedeutende Fiebererscheinungen und gutes Allgemeinbefinden. Spira (Krakau). “

Methylenblau bei Schlafkrankheit

Arbeiter-Zeitung Nr. 142, 22. Mai 1904, S. 6

“Neues über die Schlafkrankheit. Vor kurzer Zeit wurde auch an dieser Stelle über eine eigenartige Erkrankungsform, die Schlafkrankheit, berichtet, von der die Neger in Zentral und Ostafrika befallen werden. Die daran Erkrankten gehen langsam zugrunde, weil sie sich des Schlafes nicht erwehren können. Zuweilen dauert diese Krankheit mehrere Jahre. Man hat als deren Erreger einen im Gehirn des Erkrankten vorkommenden Mikroorganismus angesehen, der als Protozoon Trypanosoma Ugandense bezeichnet wird. Er soll durch Stiche der gefürsteten Tsetsefliege, die auch Tierseuchen verschleppt, auf Menschen übertragen werden. Vorläufig sind die Weißen von dieser fürchterlichen Krankheit noch verschont, die in fast allen Fällen zum Tode führt. Ein Hilfsmittel hat man dagegen noch nicht gefunden. Nach neuen in Deutschland von Dr. Ehrlich mit Methylenblau und Sonnenbestrahlung angestellten Versuchen hat man gefunden, dass die Trypanosoma-Erreger dadurch als getötet werden. Man glaubt nun, durch Fluoreszenzwirkung dieser Krankheit beizukommen. Eine von der „Umschau“ jetzt gebrachte Meldung scheint diese Krankheit noch rätselhafter zu machen. Der deutsche Stabsarzt Dr. Feldmann, der auf einer Reise im südlichen Seengebiet von Deutsch-Ostafrika Untersuchungen anstellte, fand jetzt, dass 80 bis 90 Prozent der dortigen Bevölkerung im Blute den vermeintlichen Erreger der Schlafkrankheit, das Trypanosoma, besitzen. Man zweifelt nun daran, dass dieser al Krankheitsursache anzusehen ist.”

Methylenblau bei Erkrankungen der Harnröhre

Drogisten-Zeitung, 25. März 1904, S. 141

“Dr. H. Heils Urethralkapseln gegen Erkrankungen der Harnröhre, Ausfluss u. s. w. Bestandteile: Methylenblau 0.05, Santelöl 0.2, Copaivabalsam 0.2, Zimmtöl 0.05. “

Metylenblau bei Hyperchlorydie

“Hyperchlorhydrie, manchmal auch Chlorhydrie, saurer Magen oder Säure im Magen genannt, bezeichnet einen Zustand im Magen, bei dem der Magensäuregehalt über dem Referenzbereich liegt. Die zusammengesetzten Formen des Namens (chlor- + hydr-), die sich auf Chlor und Wasserstoff beziehen, sind dieselben wie im Namen der Salzsäure, dem aktiven Bestandteil der Magensäure.”

Wiener Medizinische Wochenschrift Nr. 15, 1896, S. 646

“40. Behandlung der Hyperchlorhydrie mit Methylenblau. Das Methylenblau wurde bereits von Galliard bei Gastralgie verwendet, wegen unangenehmer Nebenerscheinungen aber wieder verlassen. Diese erklären sich durch die zu großen Dosen, welche zur Verwendung kamen. Durch entsprechende Dosierung erzielte Berthier (Bull. med. 1896, p. 233) in zwei Fällen von Hyperchlorhydrie günstige Erfolge. Er gibt das Mittel in Tagesgaben von 0.1---0.2 g auf 6 Dosen zwischen den einzelnen Mahlzeiten verteilt, am zweckmäßigsten in leicht löslichen Gelatinekapseln. Nach 3—4 Tagen wird die Verabreichung sistiert und nur bei Wiederauftreten neuerlicher Erscheinungen wieder aufgenommen. Die subjektiven Symptome gehen rasch zurück, die Salzsäuresekretion nimmt erheblich ab. Der Mechanismus der Wirkung des Methylenblau findet durch die Versuche Sollier's und Parmentier's seine Erklärung. Diese Autoren konnten feststellen, dass mit dem Sinken der Sensibilität der Magenschleimhaut auch eine Retardation der Bildung freier Salzsäure verbunden ist.“

Methylenblau bei Diabetes

Wiener Medizinische Wochenschrift Nr. 42, 1897, S. 1956

“Marie und Le Goff gaben einem Diabetiker, dessen Urin 4 pCt. Zucker enthielt, täglich 0.6—1.2g Methylenblau. Nach 6 Wochen war der Harn zuckerfrei.”

Methylenblau bei Vaginitis blennorrhagica

Wiener Medizinische Wochenschrift Nr. 37, S. 1532, 1893

“Bei Vaginitis (eine Entzündung der Vaginalschleimhaut) blennorrhagica (blenno- ‚schleimig‘ und -rrhagia 'Ausfluss) wird Methylenblau empfohlen (Nouv rèmedes Nr. 13, 1893). Nach Reinigung mit Sublimatlösung wird die Vagina mit Watte austamponiert, welche in folgende Lösung getaucht ist: Methylenblau 10.0, Alcohol. 15.0 Kali carbon. 0.2, Aq. dest. 200 0. Diese Tamponade lindert sofort den Schmerz und führt sehr rasch Besserung und Heilung herbei.”

Die Mengenangaben ohne Einheiten finde ich schwierig.

Methylenblau bei Icterus Infectiosus

Die Weilsche Krankheit ist/war eine ansteckende Gelbsucht (Icterus infectiosus)

Möglicherweise kennt man das heute unter Hepatitis A?

Wiener Medizinische Wochenschrift Nr. 28, 1913, S. 1751

“VI Doz. Dr. R. Fleckseder: Methylenblaudarreichung beim Icterus infectiosus. Vortr. stellt einen Fall von Icterus infectiosus vor, bei dem trotz dreiwöchentlicher Behandlung nach den üblichen Regeln der Ikterus weitere Fortschritte machte, hartnäckige abdominelle Beschwerden bestanden und Allgemeinzustand und Körpergewicht sich nicht heben wollten, bis die tägliche Darreichung von 3 X 0:1 Methylenblauin Gelatinekapseln seit dem 24. Mai Schwinden des Ikterus und Rückgang der Leber, kurz Heilung unter einer Gewichtszunahme von 21 kg zuwege brachte. Im ganzen hat der Vortr. bisher 7 Fälle von Icterus infectiosus, darunter 2 Fälle von Icterus lueticus, mit Methylenblaubehandelt, und zwar wurden nur solche Fälle für die Behandlung ausgewählt, bei denen die sonst übliche Therapie fruchtlos geblieben war, so daß meist eine 8—14 tägige Vorperiode mit Gleichbleiben oder gar Zunahme der Erscheinungen der Methylenblaubehandlung vorausging. Die Tagesdosis betrug 3—4 X 0 ° 2 oder 3—5 X 0:1 g reinstes Methylenblau. In den beiden Fällen von luetischem Ikterus wurden in 15 Tagen 12 g, beziehungsweise in 17 Tagen 13 ° 6 g mit dem Erfolge gegeben, daß der Ikterus bedeutend zurückging, während Exanthem und Wassermann’sche Reaktion unbeeinflußt blieben. Eine antithetische Behandlung wurde angeschlossen. In einem dritten Falle (Teterus catarrhalis bei latenter Lues) wurden durch eine Gesamtdosis von 6 g rascher Rückgang des Ikterus und 31, kg Gewichtszunahme erzielt. Fall 4 (nach anfänglichen Gelenkschmerzen Icterus catarrhalis) erhielt, nachdem der Ikterus vorher zugenommen hatte, 9 Tage hindurch 0,6 g, während dieser Zeit rapide Abnahme des Ikterus. Fall 5 (kompensierter Mitralfehler mit neuerlicher polyarthritischer Attacke und Icterus infectiosus) bekam im ganzen 7 g Methylenblau, schon nach wenigen Tagen begann die Gelbsucht abzublassen, die Leber wurde kleiner und schmerzlos; der Kranke nahm während der Behandlung um 2 kg zu. Fall 6, ein Icterus simplex mit progredienter Gelbsucht, beträchtlichen Beschwerden, Schmerzen im Epigastrium etc., nahm in 6 Tagen insgesamt 3 g Methylenblau; in dieser einen Woche schwand die Gelbsucht bis auf Spuren, die Leber wurde kleiner, weicher und nicht mehr druckempfindlich und Pat. nahm um 2 kg zu. Außerdem wurde je ein Fall von Hanot’scher Zirrhose und von Choledochusverschluss durch suprapapillären Stein mit Methylenblaubehandelt, letzterer Fall, bevor die Diagnose feststand; bei keinem wurde ein Erfolg erzielt. Hingegen dürften die Anfangsstadien der Cholangitis dieser Behandlung zugänglich sein. Ihre Wirksamkeit beruht ja wahrscheinlich zum Teil darauf, daß der reichlich die Gallenwege durchströmende Farbstoff hier seine bekannten keimtötenden Wirkungen entfaltet. Üble Nebenwirkungen der Behandlung wurden auch bei den hohen Gaben nicht beobachtet, selbst Strangurie trat bei der gewählten Dosierung niemals auf.“

Methylenblau in Zahncreme

Es gab wohl auch Methylenblau haltige Zahncreme. Methylenblau färbt Plaque… Damit war wohl auch sichergestellt, dass man so lange putzt, bis die Zähne nicht mehr blau waren, schätze ich.

Banater Deutsche Zeitung, 19 Juni 1940 (Jahrgang 22, Nr. 134) S. 5

Die gleiche Anzeige erschien auch am gleichen Tag in der Temesvarer Zeitung, 19. Juni 1940 (Jahrgang 90, nr. 134) S. 7

Nagellack

Basierend auf dieser Anzeige, kann man wohl davon ausgehen, dass Methylenblau auch für blauen Nagellack verwendet wurde.

Österreichische Zeitung, 12. Dezember 1947, S. 7

Chirurgische Fäden

Die Stunde, 11. Mai 1930, S. 10

Neues Wiener Journal Nr. 13327, 29. Dezember 1930, S. 6

“Neuestens verwenden sie in der Chirurgie zum Nähen statt gewöhnlichen Katzendarms (Katgut), ein Kupferkatgut, das ist mit Kupfervitriol und Methylenblau imprägnierter Katzendarm.”

Stomatotis aphiosa maculofibrinosa

Stomatotis aphiosa maculofibrinosa könnte modern Aphthe sein. “Beim gleichzeitigen Auftreten mehrerer solcher Stellen im Rahmen einer Primärinfektion spricht man vom Krankheitsbild der Stomatitis aphthosa (auch Gingivostomatitis herpetica oder Mundfäule).”

Die Narkose der Zellen und ihre therapeutische Verwendung. Von Dr. LINKA, Triest. Wiener Medizinische Wochenschrift, Nr. 16, 1933, S. 458

“Alle Arten von Stomatitis heilen so prompt, wobei besonders auf die hartnäckige Stomatotis aphiosa maculofibrinosa Erwachsener hingewiesen sei, bei dieser hat sich nach der Penetrinapplikation eine solche von Methylenblau als besonders wirksam erwiesen.”

Die Nächste, bitte! Sprechstunde für unsere Leserinnen. Neuer Weg, 14. März 1967, S. 4

“Emil Gross, Zeiden: 1) Stomatitis ist eine Entzündung der Mundschleimhaut. Man unterscheidet mehrere Arten : die einfache Stomatitis, die Stomatitis aphtosa, die Stomatitis ulcerosa u. a. m. Die Krankheit beginnt mit starkem Juckreiz oder mit einem Schmerzgefühl an einer bestimmten Stelle der Mundhöhle, wodurch das Essen erschwert wird. Die Unterkieferdrüsen schwellen an, der Speichelfluss nimmt zu. Der Kranke weist üblen Mundgeruch auf, hat erhöhtes Fieber, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit. 2) Die Stomatitis aphtosa, die nicht mit der Maul- und Klauenseuche verwechselt werden darf, wird von Eiterbakterien oder häufiger noch von einem Virus verursacht. 3) In dem von Ihnen beschriebenen Fall kann eine genaue Diagnose nur nach einer bakteriologischen Untersuchung und einem Antibiogramm gestellt werden. Der Kranke muss sich dafür an einen Zahnarzt wenden. Nach dem Befund der Laboranalyse wird die entsprechende Behandlung empfohlen. Bis dahin soll der Kranke die Mundhöhle mit einprozentigem Methylenblaupinseln und mit Rivanol gurgeln (3—4 Promille).”

Erkrankungen der Harnblase

Das Kleine Blatt Nr. 219, 8. August 1932, S. 10

“Wie man Arzneiflecken ausputzen kann.

Auch die erfahrenste Hausfrau weiß sich oft nicht zu helfen, wenn sie Arzneiflecken aus Kleidern oder Wäschestücken entfernen soll. Sie kennt ja die Mittel nicht, die die betreffenden Chemikalien zu lösen vermögen. Und so wird es gewiss erwünscht sein, wenn wir einmal die richtige Behandlung der Arzneiflecke — wenigstens der wichtigsten — zur Darstellung bringen.

Ein Mittel, das zu Gurgelwässern, Spülungen und anderen Zwecken häufig verwendet wird, ist das Übermangansaure Kali. Um die intensiven Flecke, die diese Chemikalie hervorruft, zu beseitigen, muss man sie mit einer fünf- bis zehnprozentigen Salzsäurelösung betupfen, nachher wird gründlich mit Wasser nachgewaschen. Statt der Salzsäure kann auch eine fünfprozentige Schwefelammoniumlösung genommen werden, auch in diesem Fall muss aber nachgewaschen werden.

Jodflecke kommen bei der großen Verbreitung und vielfältigen Verwendung der Jodpräparate natürlich besonders häufig vor. Die braungelben Flecke sind aber durch zwei Chemikalien zum Verschwinden zu bingen: Man kann eine zehnprozentige Natriumthiosulfatlösung oder ein zehnprozentiges Ammoniak verwenden.

Das Natriumthiosulfat dient auch zur Nachbehandlung von Silber- oder Höllensteinflecken. Ältere Silberflecke sowie Höllenstein oder Lapisflecke werden dann durch eine zehnprozentige Jodkalilösung leicht weggebracht, doch können durch dieses Mittel nun wieder andere Flecke hervorgerufen werden, gegen die man dann das Natriumthiosulfat anwenden muss. Die Jodkalibehandlung der Silberflecken wird bei der häufigen Anwendung von Silberpräparaten Protargol, Albagin, Argentamin usw.) gegen Hals und Nasenleiden und vor allem gegen den Tripper nicht selten notwendig.

Öl und Fettflecke sind, wenn sie medizinischer Herkunft sind, gewöhnlich nicht anders zu behandeln, als es sonst auch üblich ist. Durch Benzin oder Benzol und Bügeln unter einem ausgebreiteten Filtrierpapier wird das Fett gelöst und ausgezogen. Auf diese Weise können viele Salbenflecke, auch Lanolinflecke entfernt werden. Die Mineralöle, darunter auch die jetzt gern als Darmgleitmittel verwendeten Paraffinpräparate sowie die Vaseline, werden in derselben Art behandelt. Das Leinöl, das auch in dem bekannten Brandliniment enthalten ist, putzt man mit angewärmtem Amylalkohol, dem etwas Kalilauge zugesetzt wurde. Die Flecke, die das Brandliniment hinterlässt, müssen, da das Liniment auch Kalkwasser enthält, manchmal noch mit verdünnter Essigsäure nachbehandelt werden. Gegen das Rizinusöl bewährt sich das Benzin nicht gut, man kann aber die anderen Fettlösungsmittel, Benzol, Chloroform oder Äther (sehr feuergefährlich!), verwenden. Verunreinigungen mit Lebertran sind einfach mit Seife und warmem Wasser auszuwaschen.

Die Salben enthalten nicht selten Teerzusätze. Der Teerfleck wird, falls Seifwaschung nicht hinreicht, mit Terpentinöl geputzt; es muss dann mit Benzin nachgeputzt werden, um den Ölfleck wegzubringen. Das teerähnliche Ychthyol, dass jetzt in Behandlung von Hautleiden so beliebt , macht starke Flecke, die aber unschwer mit warmem Wasser und Seife entfernt werden können.

Stark fleckende Präparate, die in der modernen Medizin immer reichlicher Verwendung finden, sind die Teerfarbstoffe. Diese pflegen sehr arge Verunreinigungen zu erzeugen, auch kleinste Mengen können große Flecke machen. Zu den Teerfarbstoffen gehört zum Beispiel das Methylviolett und das Methylenblau, das jetzt gern zur Behandlung von Erkrankungen Harnblase verordnet wird. Man nimmt es in Pillenform ein, wodurch dann eine Blaufärbung des Urins zustande kommt. Und der gefärbte Urin kann nun selbst starke Farbflecke verursachen. Zur Beseitigung der Teerfarbenflecke werden mehrere Methoden empfohlen: Waschung mit Eau de Javelle , Waschung mit zwölfprozentiger Salzsäurelösung: in beiden Fällen muss gründlich mit Wasser nachgewaschen werden. Andere Methoden sind komplizierter und sollen hier nicht beschrieben werden.”

Österreichische Apotheker-Zeitung, Januar-Juni 1958, S. 248

“Blaseninfektionen, infektiöse Prozesse der Harn- und Leber Gallenwege sind Indikationen für die Methylenblau-Urosept: Dragees der Firma Eggochemia, Wien XIX. Ein Dragee enthält Hexamethylentetramin-Natr. benzole. 0,075 g, Dimethylamino phenyldimethylpyrazolon 0,05 g, Methylenblau medicinale 0,018, Acid. phenylmethylbarbitur. 0,0025 g. Packung zu 30 Dragees.”

Österreichische Apotheker-Zeitung 19. Jahrgang Nr. 20, 15. Mai 1965, S. 354

Fleckfieber Rickettsien

Die chemotherapeutischen und antibiotischen Möglichkeiten der Virus -Therapie. Von Dr. Hans Vogel. Österreichische Apotheker-Zeitung, Juli-Dezember 1950, S. 428

Darmkatarrhe

Wiener Medizinische Wochenschrift Nr. 13, 1940, S. 235

Antiseptische Wundspülung

Wiener Medizinische Wochenschrift Nr. 44/45, 1943, S. 613

“Methylenum caeruleum DAB. 6, das sich mit blauer Farbe leicht in Wasser, schwerer in Weingeist lösende Methylenblau wird bisweilen in 0,2 prozentiger Lösung zu antiseptischen Wundspülungen benützt.“

Cheilitis exfoliativa

Cheilitis = Lippenentzündung

“Cheilitis exfoliativa bezeichnet die chronische Form der Cheilitis simplex, bei der sich dicke braune Schuppen bilden, ähnlich einer Kruste. Diese Form kommt eher selten vor, wird aber als besonders unangenehm wahrgenommen. Warum eine Cheilitis chronisch wird, ist noch nicht abschließend erforscht.”

Mitteilung aus der Klinik für Haut- und Geschlechtskrankheiten der königl. ung. Peter Pázmány-Universität zu Budapest (Direktor: Dr. E. Neuber o. ö. Univ.-Professor). Die chronischen Entzündungen der Lippen mit Rücksicht auf die Cheilitis exfoliativa Von Privatdozent Dr. E. Szep, Adjunkt Wiener Medizinische Wochenschrift Nr. 42/43, 1943, S. 584

“Die Ch. lässt sich in jedem Falle schwer, oder überhaupt nicht beeinflussen; meistens werden Röntgen- und Radiumbestrahlungen angewandt. In dem oben erwähnten Falle erreichte Nekum durch längere Zeit vorgenommene Bepinselungen mit Methylenblau und Salbe Erfolg. Urbach empfiehlt Thyreoiden-Tabletten, Jordan laugige Bepinselungen und innerlich Lugolininjektionen. Unsere eigenen Behandlungsmethoden wurden in Zusammenhang mit den Fällen beschrieben.”

MB verstärkt Lokalanästhetika

Österreichische Apotheker-Zeitung, Juli-Dezember 1952, S. 630

“Das Methylenblau verstärkt die Wirkung der Lokalanästhetika, leider aber auch ihre Toxizität. Ebenso vergrößert es die Wirkung des Azetylcholins und des Schlangengiftes. (Trov. Soc. pharm. Montpell. 49, 2.)”

Feststellung ob ein Patient normale Magensäurewerte hat

Österreichische Apotheker-Zeitung, Juli-Dezember 1956, S. 764

“Die Desmoidpillen „Pohl“ der Firma G. Pohl-Boskamp, Lockstedter Lager/Holstein, enthalten 0,05g Methylenblau. Sie dienen zur Feststellung, ob bei einem Patienten normale Magensäurewerte vorliegen. Packung 15 Stück. Vertretung für Österreich: Firma J. Toplak, Wien VIII. “

Verwendung als Zäpfchen

Die Resorption im Mund-Magen-Darm-Trakt. Österreichische Apotheker-Zeitung, Juli-Dezember 1955, S. 521

“Schon anfangs der Dreißigerjahre wies Rapp, der Altmeister der Pharmazie, in Selbstversuchen nach, dass Methylenblau nach rektaler Applikation einer wässrigen Lösung rascher im Urin erscheint, als nach Verabreichung in Form von Glycerin-Gelatine-Suppositorien, und dass Methylenblau-Oleum-Cacao-Zäpfchen eine noch spätere Ausscheidung zur Folge haben. Auch Schroff gelang es zu zeigen, dass die Resorption aus einem Kakaobutter Zäpfchen durch beigemischtes Wasser begünstigt wird, besonders wenn das Wasser die äußere Phase der Emulsion darstellt.“

Gegen Pilzerkrankungen der Haut

Österreichische Apotheker-Zeitung, Juli-Dezember 1953, S. 598f

“Farbstoffe gegen Pilzerkrankungen der Haut.

Bei Reisen in Osteuropa fielen mir im Straßenbild mancher Städte Passanten, Erwachsene und besonders viele Kinder auf, die auf Gesichts- und Kopfhaut, nicht selten auch auf den Händen, Farbflecken in den verschiedensten Tönungen zwischen Rot, Blau und Grün zur Schau trugen. Es handelte sich dabei durchaus um Anzeichen der dort beliebten Behandlungsmethoden der verbreiteten Dermatomykosen verschiedenen Ursprungs mit organischen Farbstoffen wie Methylenblau, Brillantgrün und anderen Anilinfarben. Diese organischen Farbstoffe wirken besonders in geeigneten Mischungen auf die meisten Erreger der “Hautflechten‘‘ zerstörend und vernichtend und bringen die sonst langwierigen Dermatonykosen verhältnismäßig rasch zum Abklingen und Verschwinden. Trotz der Wirksamkeit dürften sich Farbpinselungen gegen Pilzerkrankungen der Haut keiner Beliebtheit erfreuen und kommen bei uns nur für Patienten Betracht, die in der Krankenhausbehandlung mit der Außenwelt wenig in Berührung kommen.

Immerhin kam ich auch in öffentlichen Apotheken Wiens dazu, zwei Rezepte auszuführen, die in die Gruppe der Farbstoffmischungen gegen Dermatomykosen gehören: die „Solutio Millian‘“ und „„Solutio Castellani“. Da sie oft nicht ganz richtig verschrieben werden und ihre Zusammensetzung in der in Apotheken zugänglichen Literatur oft nicht auffindbar ist, will ich diese hier wiedergeben.

Solutio Millian:

Rp: Kristallviolett 0,25

Methylgrün 0,25

Spir. vini dil ad. 100,00

Diese Lösung hat sich besonders gegen die Erreger der Epidermatophylla hyperkeratotica inguinalis und interdigitalis bewährt. Noch wirksamer ist die intensiv rotviolettfärbende Solutio Castellani, deren Herstellung etwas komplizierter und zeitraubender ist:

" Solutio Castellani:

Rp. Fuchsin 1,0

solve in spiritu vini conc 9,0 (Am günstigsten erfolgt die Lösung im Wasserbade bei einer Temperatur von 35°C)

Phenoli liquef 5,0

Aquae dest. 95,0

Misce et filtra!

Adde Acide borici 1,0

et digere per horas duas,

deinde adide Acetoni

et digere per horas duas,

adde Resoreini crist. 10,0

Solve et filtra!

Die Solutio Castellani soll erst einige Tage nach der Herstellung verwendet werden, und zwar in der Weise, dass man die von Pilzen befallenen Hautstellen und ihre unmittelbare Umgebung 4 bis 5 mal im Tage damit kräftig einpinselt. In den Rahmen der Bekämpfung der Pilzerkrankungen mit stark färbenden Stoffen gehören auch die Pinselungen mit einer 40%igen Lösung von Prontosil in Aceton. B. Schulz.”