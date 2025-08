Immer mehr Daten bestätigen, dass die modRNA-Injektionen für Schwangere und Föten nicht sicher sind.

Ich hatte zu diesem Themenkomplex schon einige Artikel

Neu hinzugekommen sind eine Studie aus Saudi Arabien und eine Klage in USA.

Biochemisch kommt nichts Neues hinzu, die Mechanismen sind offensichtlich. Es handelt sich (für mich) nur um Bestätigung von alten Hypothesen durch Krankenhausdaten.

Untersuchung von Nebenwirkungen des COVID-19-Impfstoffs bei Schwangeren: eine Querschnittsstudie, 2022

Verglichen wurden zwei Gruppen:

Gruppe A: Frauen, die während der Schwangerschaft keine COVID-19-Impfstoffdosen erhalten haben

Gruppe B: mit Frauen, die mindestens eine COVID-19-Impfstoffdosis erhalten haben

“Von März bis Mai 2022 führten wir diese Querschnittsstudie durch, an der Frauen teilnahmen, die innerhalb der letzten zwei Monate in Saudi-Arabien ein Kind geboren hatten oder schwanger waren, saudischer oder nicht-saudischer Staatsangehörigkeit waren und älter als 18 Jahre oder jünger als 49 Jahre alt waren.”

“Schwangerschaftssymptome vor der Geburt und Unterschiede zwischen den untersuchten Gruppen. (b) Probleme bei der Entbindung und deren Unterschiede zwischen den untersuchten Gruppen.”

grau Gruppe A = ungeimpft

rot Gruppe B = geimpft

“Fetale Probleme und deren Unterschiede zwischen den untersuchten Gruppen.”

Mehr COVID-Infektionen von Neugeborenen bei geimpften Müttern? Sollte die “Impfung” die Babys nicht schützen.

Ergebnisse:

“Allerdings wiesen Frauen in Gruppe B eine signifikant höhere Rate an Abtreibungen, Oligohydramnion (Anm. zu wenig Fruchtwasser) (24,4 %), abnormalen Plazenten (Größe und Lage), 103 (42,7 %) abnormales Wachstum des Fötus, 122 (53,7 %) Probleme beim Stillen, Blutdruckprobleme und mehr Fälle von Unwohlsein, Kopfschmerzen, Brustschmerzen, Atemproblemen und Schlafproblemen als Frauen in Gruppe A.”

Diese Ergebnisse können durch ACE2-Hemmung in der Placenta erklärt werden. ACE-Hemmer sind daher aus gutem Grund im ersten Trimester untersagt.

Das Spike-Protein greift in den gleichen biochemischen Pathway ein.

Die Nebenwirkungen von ACE-Hemmern zweiten und dritten Schwangerschaftsdrittel sind:

“Wachstumsverzögerung, fetalem Syndrom mit vermindertem Fruchtwasser, schwerer Hypoplasie des Schädelknochens und Nierenversagen bis hin zum Tod des Neugeborenen sind ACE-Hemmer im 2. und 3. Schwangerschaftstrimenon kontraindiziert. Verantwortlich dafür soll eine Beeinträchtigung der fetalen Nierenfunktion als Folge der Umwandlungshemmung von Angiotensin I in Angiotensin II sein.”

MICHELLE SPENCER, Klägerin, gegen COMMUNITY HEALTH SYSTEM

“Die Führungsspitze des Beklagten CMC wusste, dass nach der Covid-Impfung in seinem gesamten Krankenhaussystem gesundheitliche Probleme auftraten. So war es beispielsweise in der Medizinbranche allgemein bekannt, dass die Neugeborenen-Intensivstationen im Jahr 2020 (dem ersten Jahr der Covid-19-Pandemie) weitgehend ruhig waren, dass die Krankenhäuser jedoch unmittelbar nach der Einführung der Covid-19-Impfstoffe im Jahr 2021 und danach, während die Mütter gegen Covid-19 geimpft wurden, ihre Neugeborenen-Intensivstationen ausbauen wollten. Aus finanziellen Gründen verschleierte die Beklagte vorsätzlich und aktiv, dass die Covid-19-Impfstoffe die Ursache für die erhöhte Nachfrage in ihren Krankenhäusern waren. Die Finanzberichte der Beklagten zeigen diese erhöhte Nachfrage in Form von Rekordgewinnen. Die Beklagte profitierte finanziell von ihrer Politik, die Impfung voranzutreiben und Schäden zu verschleiern, und wälzte die Kosten dieser Politik auf Patienten und Angehörige der Gesundheitsberufe wie die Klägerin ab, die versuchte, ihre Patienten zu schützen.

Die medizinischen Unterlagen von CMC über Todesfälle von Ungeborenen und Verletzungen von Patienten enthalten den gemeldeten Impfstatus aller Patienten (verletzt, unverletzt, verstorben und lebend). Folglich verfügt CMC über statistisch signifikante Daten, die einem Vergleich zwischen einer Kontrollgruppe geimpfter und einer Kontrollgruppe ungeimpfter Patienten entsprechen. Wie hierin behauptet, hat CMC diese Daten analysiert und sowohl die Daten als auch die interne Analyse von CMC verschwiegen, da die Daten eindeutig zeigen, dass Impfstoffe für schwangere Frauen und ihre Babys mehr Schaden als Nutzen bringen.”

Mehr zu diesem Prozess findet man bei CHD.