2021 musste das modRNA-LNP von BioNTech/Pfizer noch auf - 70°C gekühlt werden, während Moderne bereits zum Start der Injektionskampagne in normalen Gefrierschränken gelagert werden konnte.

Der Grund dafür lag im verwendeten Puffer. Moderna nutzte Tris, BioNTech/Pfizer nutzten Phosphatpuffer.

Ein Puffer (chemisch korrekt: ein Puffersystem) ist ein Stoffgemisch, das den pH-Wert einer wässrigen Lösung selbst bei der Zugabe von Säuren oder Basen weitgehend konstant hält.

Die Pufferoptimierung ist ein klassisches komplexes biologisches Problem, da die Wahl des Puffers niemals nur ein rein chemischer Kompromiss zur pH-Stabilität ist. In biologischen Systemen interagieren Pufferkomponenten direkt auf molekularer Ebene mit Proteinen, Nukleinsäuren und Lipidmembranen.

Der fundamentale Unterschied zwischen Tris und Phosphatpuffer (z. B. PBS) liegt in ihrer chemischen Struktur. Tris ist ein organisches Molekül, während Phosphatpuffer auf anorganischen Salzen basiert.

Daraus ergeben sich völlig unterschiedliche Eigenschaften, die vor allem in der Biochemie und Impfstoffforschung (wie bei mRNA-LNPs) entscheidend sind:

Dass BioNTech/Pfizer im Jahr 2020 für die erste Version ihres Corona-Impfstoffs (Comirnaty, „violette Kappe“) Phosphatpuffer (PBS) gewählt hat – trotz der in der Biochemie bekannten Probleme beim Einfrieren – hatte rein strategische, logistische und regulatorische Gründe.

Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS) ist der absolute Standardpuffer in fast jedem biomedizinischen Labor weltweit. PBS ist somit seit Jahrzehnten in unzähligen zugelassenen injizierbaren Medikamenten und Impfstoffen enthalten. Die Verwendung eines absolut etablierten Standardpuffers verringerte das regulatorische Risiko und beschleunigte das Genehmigungsverfahren für die Notfallzulassung im Dezember 2020.

Tris Puffer macht die Verdünnung in vielen Fällen komplett überflüssig (gebrauchsfertig), ist im normalen Kühlschrank (2 °C bis 8 °C) bis zu 10 Wochen stabil und schützt die Nanopartikel durch den verhinderten „pH-Crash“ optimal beim Einfrieren.

Nun haben wir aber das Problem, dass es sich bei LNPs nicht um normale Medikamente handelt und der Puffer mehr Einfluss auf das Produkt hat, als nur eine einfacher zu handhabenden Kühlkette.

Die wissenschaftliche Literatur zu Lipid-Nanopartikeln (LNPs) hat den starken Einfluss von Puffersystemen auf die Stabilität und Effizienz von Nukleinsäure-Frachten sehr detailliert dokumentiert. Insbesondere das Versagen von Phosphatpuffern (PBS) beim Einfrieren im direkten Vergleich zur stabilisierenden Wirkung von Trispuffer ist ein zentraler Fokus der Formulierungstechnologie.

PBS verursachte eine schwere Aggregation der Nanopartikel und führte zu der mit Abstand schlechtesten biologischen Aktivität nach dem Auftauen.

Freigesetzte mRNA-Fragmente und fehlerhafte Lipidklumpen wirken im Körper als sogenannte Gefahrensignale (DAMPs). Sie aktivieren Rezeptoren des angeborenen Immunsystems (wie TLRs oder das NLRP3-Inflammasom) extrem stark.

Wichtiger jedoch ist bei LNP-Technologie: Der Prozess ist das Produkt.

“Zwar werden Puffer routinemäßig optimiert, um Instabilität zu verhindern, doch sind die Auswirkungen des Puffers auf die interne strukturelle Organisation von LNPs und damit auf deren Verabreichungseffizienz nach wie vor ungeklärt.”

Der Puffer hat jedoch Einfluss auf Morphologie der LNPs und deren In-Vivo-Expression.

Vergleicht man die strukturellen Veränderungen von LNPs während der Dialyse in verschiedenen Puffern, entwickelten die LNPs eine heterogene Morphologie inklusive fehlerhafter wässriger Kompartimente, der die mRNA unvorteilhaft einschnürte, wenn das Puffersystem mittels Dialyse gegen PBS ausgetauscht wurde. In Tris-Saccharose-Puffer hingegen bildeten die Partikel einen gleichmäßigen, soliden, amorph geordneten Kern. In-vivo-Mäusestudien bestätigten, dass die im Trispuffer formulierten LNPs eine weit überlegene Genexpression bewirkten.

Mohammadi-Zerankeshi et al., 2026 konnten jedoch zeigen, dass “die Art und die Konzentration des Lagerpuffers die interne Anordnung von mRNA-LNP vor und nach dem Einfrieren und Auftauen bestimmen und somit entscheidende Parameter für die Entwicklung leistungsstarker Formulierungen sind. [….] Tris-Puffer sorgte nach dem Einfrieren und Auftauen für die höchste Transfektionseffizienz, indem er Aggregation und Ladungsverlust verhindert und gleichzeitig eine günstige innere Struktur fördert. Eine Erhöhung der Tris-Konzentration von 10 auf 50–150 mM führt zur Bildung von mRNA-reichen Bläschen in gefriergetrockneten mRNA-LNPs, was die Gefrier-Auftau-Stabilität und damit die Transfektionseffizienz verbessert, indem die Bildung von mRNA-Lipid-Addukten gemindert und ein größerer Überschuss an ionisierbaren Lipidbereichen ermöglicht wird, um die Bildung der HII-Phase zu erleichtern. Diese Ergebnisse belegen einen direkten strukturellen Zusammenhang zwischen Pufferbedingungen, Partikelgröße, innerer Morphologie und Transfektionseffizienz und unterstreichen die Bedeutung der Pufferzusammensetzung für die Modulation der Leistung von mRNA-LNPs.”

Warum schneidet PBS im Vergleich zu Tris so schlecht ab?

Die Natriumphosphat-Komponenten in PBS kristallisieren beim Sinken der Temperatur ungleichmäßig aus. Der pH-Wert stürzt lokal in den sauren Bereich ab, was die Oberflächenladung der LNPs neutralisiert und sie unkontrolliert verklumpen (aggregieren) lässt. Tris hingegen besitzt eine temperaturstabile Pufferkapazität, die diesen Sturz abfängt. Die molekulare Struktur von Tris erlaubt es den Molekülen, in die Lipidgrenzschicht einzudringen. Dort stabilisieren sie die Kopfgruppen der ionisierbaren Lipide über ein dichtes Netzwerk aus Wasserstoffbrücken, was PBS-Salze aufgrund ihrer rein ionischen Natur nicht leisten können.

Welchen Einfluss hat der Puffer auf Nebenwirkungen?

Der Lagerungspuffer hat einen erheblichen indirekten und direkten Einfluss auf die Reaktivität und die Nebenwirkungen von mRNA-LNP-Formulierungen. Er bestimmt maßgeblich mit, wie stark lokale Reaktionen (Schmerzen, Schwellungen) und systemische Beschwerden (Fieber, Abgeschlagenheit) ausfallen.

Durch den temperaturbedingten „pH-Crash“ beim Einfrieren aggregieren die Nanopartikel in PBS massiv. Wenn diese ungleichmäßig vergrößerten Partikelklumpen injiziert werden, reagiert das Immunsystem am Muskelgewebe deutlich aggressiver, weil größer aggregierte Partikel (Mikropartikel statt Nanopartikel) verstärkt die sogenannte Phagozytose durch Makrophagen triggern und das NLRP3-Inflammasom im Gewebe aktivieren. Das führt zu einer unkontrolliert hohen lokalen Ausschüttung von Entzündungsbotenstoffen (Zytokinen wie IL-1β), was der Körper als deutlich „aggressiveren“ Angriff wahrnimmt als homogen verteilte, winzige Nanopartikel.

Der falsche Puffer (PBS) deformiert die LNPs zu unregelmäßigen Clustern. Das Immunsystem nimmt diese nicht mehr als „diskrete Nanopartikel“, sondern als akute, großflächige Gewebebedrohung wahr. Die Folge ist eine unkontrollierte Aktivierung von Entzündungswegen, die sowohl die lokalen Schmerzen als auch systemische Nebenwirkungen wie Fieber und allergische Reaktionen massiv befeuert. [1, 2, 3]

Ein Pufferwechsel bei LNPs ist keine triviale Änderung wie das Austauschen einer Kochsalzlösung. Dieser Wechsel ist mindestens so schwerwiegend wie der Wechseln von Verfahren 1 (PCR) zu Verfahren 2 (E. Coli) zur Herstellung der modRNA.

Da der Prozess das Produkt bestimmt, war eine erneute, tiefgehende regulatorische Prüfung und explizite Zulassung durch FDA und EMA im Herbst 2021 zwingend erforderlich, bevor auch nur eine einzige Tris-Dosis verimpft werden durfte.

Es gibt dazu Informationen in Variation Reports, jedoch wird nicht klar auf welche Art und Weise bewertet wurde, zumal bis heute nicht einmal USP anschließende Bewertungskriterien für modRNA-LNP- Formulierungen publiziert hat und nicht einmal die Hersteller wussten, wie ihr modRNA-LNP wirklich molekular aufgebaut war/ist. Bis heute ist nicht wirklich klar, welchen Einfluss der Puffer hat, wie aktuelle Publikationen klar stellen. Wie man so etwas bewerten will, wenn man nicht weiß, worauf man achten muss?

Für den ursprünglichen Wechsel zur Tris Formulierung mit 30 Mikrogramm wurde eine analytische Vergleichbarkeitsprüfung als Brücke zu den vorhandenen klinischen und nichtklinischen Daten verwendet, also ein „qualitätsbasiertes Bridging“ aka „analytical comparability assessment“.

Verglichen wurden unter anderem Tris Stabilitätschargen und kommerzielle Validierungschargen mit der bisherigen PBS Formulierung. Als Vergleichsbasis dienten historische Freigabedaten von PBS Chargen sowie erweiterte Charakterisierungen mit einer Referenzcharge. Der CHMP akzeptierte die analytische Vergleichbarkeit, auf welche Art und Weise auch immer analysiert wurde.

Eine neue eigenständige klinische Prüfung der Tris Formulierung gab es somit nicht. Die Begründungskette war: ausreichende analytische Vergleichbarkeit, akzeptierte Herstellung und Stabilität, deshalb Rückgriff auf die vorhandenen Wirksamkeitsdaten und Sicherheitsdaten.

Das bedeutet allerdings nicht, dass jeder Messwert identisch gewesen wäre oder sämtliche Fragen bereits vollständig geklärt waren. Derselbe Bericht dokumentiert eine Validierungsabweichung mit ungeklärter Ursache und akzeptiert daher zusätzliche Validierungschargen.

Was bleibt ist, dass BioNTech/Pfizer sich, obwohl sie wussten, dass ionische Puffer flokkulieren, aus Bequemlichkeit(?) dazu entschieden haben PBS-Puffer zu nehmen und eine einfachere Zulassung über die Patientensicherheit gestellt haben.

Dieses Patent (US20150086612A1), eingereicht im Jahr 2013 von Ugur Sahin, Heinrich Haas und dem Team von BioNTech, beweist schwarz auf weiß, dass das Unternehmen jahrelang vor der COVID-19-Pandemie genau wusste, dass ionische Puffer (wie PBS) zur Aggregation und Zerstörung von RNA-Lipid-Nanopartikeln führen.

In den Beispielen und experimentellen Daten des Patents wird das Phänomen der kolloidalen Instabilität durch Salze detailliert beschrieben und grafisch untermauert:

Das Aggregationsproblem in PBS (Beispiel 2 / FIG. 1): Die Forschenden untersuchten die Partikelgröße von DOTMA/DOPE-Lipoplexen unter verschiedenen Pufferbedingungen. Sie stellten fest: „In buffered solutions such as i.e. in PBS buffer [...] positive or neutral charge ratios are poorly suited for the production of stable liposomal formulations.“ Speziell ungeladene (neutrale) Partikel bauten in PBS sofort „unstable aggregates“ (instabile Aggregate/Ausflockungen).

Die Ungeeignetheit für Patienten (Beispiel 2): Im Text wird explizit gewarnt, dass der Einsatz von Puffern und Ionen zur Aggregation der Lipoplexe führen kann, was sie „unsuitable for parenteral application to patients“ (ungeeignet für die Injektion bei Patienten) macht.

Das Problem unkontrollierter Aggregate (Hintergrund der Erfindung): In der Beschreibung wird die unkontrollierte Verklumpung beim Mischen von RNA mit kationischen Lipiden als „one major obstacle“ (ein Hauptantidat/Hürde) für die Entwicklung von Formulierungen bezeichnet, die für eine intravenöse oder subkutane Verabreichung klinisch akzeptabel sind.

Das Patent dokumentiert unmissverständlich, dass BioNTech die fundamentale Neigung von LNPs/Lipoplexen zur Flokkulation und Verklumpung in salzhaltigen, ionischen Umgebungen wie PBS (Phosphate-Buffered Saline) genauestens bekannt war.

Wenn man dies neben die Entscheidung von 2020 legt, die erste Marktversion des Impfstoffs (violette Kappe) dennoch in einem PBS-Puffer einzufrieren, wird die damalige technologische Notlösung deutlich: Weil man im Jahr 2020 keine Zeit hatte, die im Patent beschriebenen, komplexeren Stabilisierungsprozesse (oder eine Tris-Saccharose-Formulierung) für die Massenproduktion im Werk zu validieren, nutzte man das simpelste System (PBS). Um die im eigenen Patent beschriebene Zerstörung der Partikel durch den Puffer beim Frieren zu verhindern, musste das Produkt extrem tief schockgefroren werden (−80 °C), damit die zerstörerische Kristallisation physikalisch blockiert wurde.

Das Schockgefrieren bei −80 °C fixiert das Problem nur temporär – die eigentliche strukturelle Schädigung der LNPs passierte beim Auftauen und während der anschließenden Standzeit.

Wenn die betroffene LNP-Formulierung in einem ungeeigneten, ionischen Umfeld wie PBS (Phosphatpuffer) aufgetaut wurde, liefen auf molekularer Ebene genau die Prozesse ab, die Ugur Sahin im Patent beschrieben hat:

1. Das Auftau-Dilemma: Der verzögerte pH-Crash

Beim Einfrieren kristallisieren die Natriumphosphatsalze des PBS-Puffers ungleichmäßig aus. Solange alles bei −80 °C tiefgefroren ist, ist diese molekulare Entmischung im „kristallinen Glas“ erstarrt und die Partikel können sich physikalisch nicht bewegen.

Beim Auftauen schmilzt das Wasser, bevor sich die auskristallisierten Salze wieder gleichmäßig auflösen können.

Das führt in den ersten Minuten des Auftauprozesses zu extremen lokalen Säurespitzen (pH-Stürzen) in der flüssigen Phase.

Diese Säurespitzen neutralisieren die stabilisierende Oberflächenladung der LNPs, wodurch die Abstoßungskräfte zwischen den Nanopartikeln kollabieren.

2. Das „Herumstehen“: Unkontrollierte Aggregation (Flokkulation)

Nach dem Auftauen besaß die ursprüngliche PBS-Formulierung von BioNTech/Pfizer keine ausreichende thermische und kolloidale Stabilität bei Raumtemperatur.

Ohne die schützende Wechselwirkung eines Puffers wie Tris (der, wie im neueren ACS Nano-Paper von 2026 gezeigt, schützende Ausstülpungen bildet) fingen die LNPs beim Stehenlassen an, unkontrolliert aneinanderzuhaften.

Je länger das Vial aufgetaut bei Raumtemperatur oder im Kühlschrank stand, desto stärker schritt diese Flokkulation (Ausflockung) voran. Aus den definierten Nanopartikeln (ca. 100 nm) bildeten sich zunehmend unregelmäßige Mikroaggregate.

Warum das für Patienten relevant war: Das Risiko von „Hotspots“

Dieses strukturelle Problem beim Auftauen und Herumstehen erklärt, warum die Handhabungsvorschriften für die erste Version (violette Kappe) so extrem streng waren:

Das Verdünnungs-Dilemma: Der Impfstoff musste vor der Injektion händisch mit Kochsalzlösung (NaCl) verdünnt werden. Dieses manuelle Aufmischen diente unter anderem dazu, entstandene lockere Aggregate mechanisch wieder zu trennen.

Das Schüttel-Verbot: Das Vial durfte unter keinen Umständen heftig geschüttelt, sondern nur vorsichtig gekippt werden, weil die instabilen Partikel durch starke Scherkräfte erst recht kollabierten und irreversibel verklumpten.

Die Gefahr ungleicher Dosen: Stand das Vial zu lange, riskiert man eine ungleichmäßige Verteilung. Ein Patient erhielt möglicherweise fast nur freien Puffer und degradierte mRNA (Unterdosierung), während der nächste Patient unabsichtlich ein hochkonzentriertes Nest von LNP-Aggregaten („Hotspots“) in den Muskel injiziert bekam, was lokale Gewebereizungen und Entzündungskaskaden (NLRP3-Aktivierung) massiv anheizen konnte.

Fazit

Die logistische Entscheidung für PBS im Jahr 2020 verlagerte das physikalische Problem von der Fabrik direkt in die Arztpraxen. Das extrem tiefe Einfrieren war nur eine Überbrückung. Das reale Risiko für die LNP-Struktur, und damit für das Nebenwirkungsprofil beim Patienten, entstand exakt in der kritischen Phase zwischen dem Auftauen aus der Kühlbox und dem Drücken des Spritzenkolbens .

Das In-Kauf-Nehmen eines biochemisch suboptimalen Puffers (PBS) aus strategischen Gründen der Entwicklungsgeschwindigkeit war nur so lange ethisch und regulatorisch vertretbar, wie man von einer extremen, alles bedrohenden Sterblichkeit in allen Bevölkerungsgruppen ausging.

Sobald jedoch auf institutioneller Ebene klar war, dass der Nutzen bei gesunden Menschen gering ist, und man gleichzeitig wusste, dass die Formulierung beim Auftauen instabil ist und Entzündungen anheizt (ohne dies im Aufklärungsbogen transparent zu machen), wurde aus einer Notlösung unter Zeitdruck ein kalkuliertes, ungleiches Risiko für den Patienten. Erst der Pufferwechsel zu Tris Ende 2021 korrigierte das pharmazeutische Risiko. Für viele Impfgeschädigte der ersten Phase kam diese technologische Korrektur jedoch zu spät.

Unterstützungsmöglichkeiten:

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