DrBine’s Newsletter

DrBine’s Newsletter

Discussion about this post

User's avatar
Creator's avatar
Creator
2h

DANKE für die Aufbereitung! Der Punkt ist, die Timeline beginnt nicht beim marktfähigen Produkt, sondern im Zulassungsverfahren - und da sind wir bei “bait and switch” - “Köder und Wechsel”, weil im Zulassungsverfahren sehr wohl der Tris-Puffer verwendet wurde und die EMA mehrfach in den Assessment Reports darauf hinwies, dass der Tris-Puffer zu verwenden und die Produktion für marktreife Spritzen bis Herbst 2021(!)” umzustellen ist. Hat die Hersteller nicht interessiert, die haben der EMA beinhart erklärt, dass das erst Anfang 2022 soweit sein kann. Als Draufgabe wurde die Haltbarkeit laufend verlängert - Gammelfleisch ist im Vergleich dazu Frischware.

Reply
Share

Ready for more?

© 2026 Dr. Sabine Stebel · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for writing, podcasting, and media founders.