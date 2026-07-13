Vanillin gegen Krebs und Entzündungen?
Vanillin fördert die Wundheilung, ist entzündungshemmend, hilft bei Brustentzündung (Mastitis) und Psoriasis, ist neuroprotektiv, leicht antibakteriell, beugt Krebs vor und schmeckt auch noch gut.
Was ist Vanillin?
Vanille ist ein komplexes Naturprodukt aus der echten Vanilleschote, das Hunderte von Aromastoffen enthält. Vanillin ist dagegen der Hauptaromastoff darin, der künstlich im Labor hergestellt oder aus anderen pflanzlichen Stoffen gewonnen wird, um den Vanillegeschmack günstig zu imitieren1
Vanillin ist ein Backzutat, die es im Bäckereizubehör in Kilopaks gibt.
Aktuell ist es leider hipp und cool ganze Vanilleschoten zu nehmen oder Tonka Bohnen. Vanillin ist jedoch zu unrecht verrufen, wie es scheint.
Vanillin und seine Derivate können das das Wachstum von Krebszellen hemmen.
Vanillin kann den Redox-Status der Zellen beeinflussen, wirkt also als Antioxidans. Die antimutagene Wirkung von Vanillin (im Konzentrationsbereich von 𝜇M) scheint auf die Beeinflussung des Redoxzustandes der Zellen und der Beeinflussung von DNA-Reparaturwegen zurückzuführen zu sein.
Vanillin und Krebs
“Vier Vanilloid-Rezeptoren spielen eine wichtige Rolle bei der Reaktion von Krebszellen auf diesen Naturstoff. Jedes dieser Proteine wird von Vanillin auf unterschiedliche Weise beeinflusst; somit führt die Substanz entweder zu einer Hemmung der Zellproliferation oder zu einem Anstieg des Ca²⁺-Spiegels.”5
Vanillin blockiert bestimmte Proteinkinasen (CAMK, MARK4, CK2alpha, RTPV1), die für die Stabilität und Vermehrung von Krebszellen verantwortlich sind.7
Vanillin unterdrückt (in vitro) die Metastasierung von menschlichen Krebszellen durch die Hemmung des PI3K-Signalwegs, wodurch die Zellwanderung und die Gefäßneubildung (Angiogenese) im lebenden Organismus blockiert werden.8
Im Mausversuch senkte die Gabe von Vanillin signifikant die Lebensfähigkeit von Melanomzellen und verringerte die Tumorgröße durch die Reduktion von NF-κB. Die Mäuse erhielten 50 bzw. 100 mg/kg/Tag Vanillin durch intraperitoneale (direkt in die Bauchhöhle) Injektionen.
Ich glaube nicht, dass es aktuell Vanillin Injektionen für den medizinischen Einsatz beim Menschen gibt. Ich denke auch nicht, dass es eine gute Idee wäre, das selbst auszuprobieren. Vanillin mit DMSO auf den Tumor aufzutragen wäre jedoch eine potentiellen Option für mich, wenn ich in diese Situation kommen sollte.
Vanillin hemmt CDK6 in vitro in Brustkrebs- (MCF-7) und Lungenkrebs-Zelllinien (A549). In diesen Zelllien führte das zu dies zu einer verringerten Lebensfähigkeit der Zellen und löste den programmierten Zelltod aus.
Vanillin kann die Empfindlichkeit von HeLa Gebärmutterhalskrebszellen gegenüber bestimmten immunvermittelten Therapien (TRAIL-induzierte Apoptose) in vitro erhöhen, indem es schützende Signalwege der Krebszelle blockiert.
Vanillin bindet direkt an CAMKIV was die krebshemmende Wirkung bei Leberkrebs- und Nerventumorzelle erklären könnte.
“Wir konnten nachweisen, dass Vanillin mit hoher Affinität an das aktive Zentrum von CAMKIV bindet, was wiederum die Störung der MMP-Aktivität und die ROS-Produktion verringert und so zur Induktion der Apoptose in Krebszelllinien führt. […] Unsere Beobachtungen legen nahe, dass die gezielte Hemmung von CAMKIV durch Vanillin eine wirksame Strategie sein könnte, um das Fortschreiten und die Entstehung von Krebs zu verhindern. Wir haben die krebshemmende Wirkung von Vanillin abgeschätzt, die durch gezielte strukturelle Modifikationen zur Steigerung der Wirksamkeit weiter für die Krebsbehandlung und -prävention genutzt werden könnte.”
“Eine nicht erschöpfende Darstellung der krebshemmenden Wirkungen der Vanillin-Derivate (Vanillin, Vanillinsäure, Ethylvanillin usw.) und ihrer spezifischen Wirkmechanismen, die ihrer Rolle als Mittel gegen Metastasen oder als Adjuvanzien zu Chemotherapeutika zugrunde liegen.”13
Vanillin kann noch viel mehr
“Nicht erschöpfende grafische Darstellung der entzündungshemmenden Wirkungen und Signalwechsel von Vanillin und seinen Derivaten, die in verschiedenen Mausmodellen auftreten, darunter ein durch Trinitrobenzolsulfonsäure (TNBS) induziertes Kolitis-Modell, ein Modell für akutes Lungenversagen (ALI) und ein durch Fruktose und Streptozotocin induziertes Diabetes-Modell.“14
Vanillin fördert die Wundheilung, ist entzündungshemmend, hilft bei Brustentzündung (Mastitis) und Psoriasis, Vanillin ist neuroprotektiv und leicht antibakteriell…15
[…] Es gibt noch viele solche Tabellen im Paper, das eine wirklich gute Übersicht über Studien zu Vanillin bietet. 16
“Nicht erschöpfende Darstellung der biologischen Wirkungen der Vanillin-Derivate (Vanillinsäure (a), Vanillin (b) und Ethylvanillin (c)) sowie ihrer jeweiligen Wirkmechanismen, die ihrer entzündungshemmenden Rolle zugrunde liegen, Abbildung 2. Nicht erschöpfende Darstellung der biologischen Wirkungen der Vanillin-Derivate (Vanillinsäure (a), Vanillin (b) und Ethylvanillin (c)) sowie ihrer spezifischen Wirkmechanismen, die ihrer Rolle als entzündungshemmende, neuroprotektive, antibakterielle und wundheilende Wirkstoffe zugrunde liegen.“17
“Vanillin (4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyd) ist ein bekannter natürlicher Aromastoff und der Hauptbestandteil des aus getrockneten Vanilleschoten gewonnenen Vanilleextrakts. Vanillin findet vielfältige Anwendung in Lebensmitteln, Getränken, Arzneimitteln, Parfüms und Kosmetika. Die Food and Drug Administration (FDA) und die Flavor and Extract Manufacturers Association (FEMA) haben Vanillin als sicher eingestuft und sind der Ansicht, dass es nur minimale schädliche Auswirkungen hat. Darüber hinaus haben mehrere Studien über die pharmakologischen Wirkungen von Vanillin berichtet, darunter unter anderem krebshemmende, antidiabetische, antioxidative, gegen Sichelzellenanämie wirkende, antimikrobielle, entzündungshemmende, aphrodisierende, herzschützende und harntreibende Wirkungen. […] . Unsere Übersicht ergab, dass Vanillin vielversprechende Möglichkeiten zur Vorbeugung und Heilung verschiedener (metabolischer und nicht-metabolischer) Erkrankungen beim Menschen bietet und im systemischen Kreislauf relativ gut bioverfügbar ist, was eine klinische Studie rechtfertigen könnte.”18
Das geht auch in hübsch bunt:
Fazit:
Das heißt jetzt nicht, dass Vanillin allein als Krebsmedikament wirkt. Bei den Daten handelt es sich samt und sonders um Tierversuche in Nagern oder Zellkultur. Es geht eher darum, dass “diese organische Verbindung dazu verwendet werden, Krebszellen gegenüber gängigen Chemotherapeutika zu sensibilisieren, was zur Aktivierung von NF-kB führt und somit die Wirksamkeit dieser Behandlungen erhöhen kann. […] Es gibt jedoch eindeutige Belege dafür, dass diese Verbindung die Zytotoxizität von Cisplatin und Mitomycin C, beides DNA-schädigende Wirkstoffe, verstärkt.”20 Wer also diese beiden Chemotherpeutika bekommt, sollte Vanillin wohl eher meiden, etwas, was der Onkologe einem in der Weihnachtsplätzchenzeit vielleicht sagen sollte.
Generell würde ich jedoch sagen, dass man Vanillin nicht als chemischen Ersatz für echte Vanille verteufeln sollte sondern, wann immer es einem schmeckt, großzügig damit aromatisieren sollte, denn die medizinischen Vorteile scheinen deutlich zu überwiegen.
Ich werde Selbstversuche mit DMSO + Vanillin machen, weil’s gut riecht, besser als DMSO alleine und in Zukunft bei Süßspeisen großzügig auf meine 1kg Vanillin Packung zurückgreifen.
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Vanille und Vanillin: Worin liegt der Unterschied? (n.d.). Dr. Oetker. https://www.oetker.de/inspiration/vanille/unterschied-vanille-vanillin
Bezerra DP, Soares AK, de Sousa DP. Overview of the Role of Vanillin on Redox Status and Cancer Development. Oxid Med Cell Longev. 2016;2016:9734816. doi: 10.1155/2016/9734816. Epub 2016 Dec 19. PMID: 28077989; PMCID: PMC5204113. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28077989/
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Olatunde, A., Mohammed, A., Ibrahim, M. A., Tajuddeen, N., & Shuaibu, M. N. (2022). Vanillin: A food additive with multiple biological activities. European Journal of Medicinal Chemistry Reports, 5, 100055. https://doi.org/10.1016/j.ejmcr.2022.100055
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Wie spannend!!
Derzeit benutzt meine Familie erfolgreich ein selbstgemachtes Vanillinspray gegen Mücken.
1/3 TL Vanillin aufgelöst im 20 ml heißes Wasser plus 30 ml 38% Doppelkorn.
In Sprayflasche abgefüllt und vor dem Gang in die Natur/Garten schön die offenen Stellen eingedieselt.
Interessant. Reiht sich in die hunderte von mehr oder weniger natürliche Stoffe mit Redox- und antikanzerogenen Eigenschaften ein. Am besten seinem Gefühl beim Treffen der Auswahl folgen, häufig weiss der Körper was ihm fehlt. Bin gerade bei Artemisia Annua und Moringa was beides gut ins Müsli passt. Eine Kombination mit Vannilin kann ich mir gut vorstellen.