DrBine’s Newsletter

DrBine’s Newsletter

Discussion about this post

User's avatar
Lana's avatar
Lana
34m

Wie spannend!!

Derzeit benutzt meine Familie erfolgreich ein selbstgemachtes Vanillinspray gegen Mücken.

1/3 TL Vanillin aufgelöst im 20 ml heißes Wasser plus 30 ml 38% Doppelkorn.

In Sprayflasche abgefüllt und vor dem Gang in die Natur/Garten schön die offenen Stellen eingedieselt.

Reply
Share
John Pearse's avatar
John Pearse
1h

Interessant. Reiht sich in die hunderte von mehr oder weniger natürliche Stoffe mit Redox- und antikanzerogenen Eigenschaften ein. Am besten seinem Gefühl beim Treffen der Auswahl folgen, häufig weiss der Körper was ihm fehlt. Bin gerade bei Artemisia Annua und Moringa was beides gut ins Müsli passt. Eine Kombination mit Vannilin kann ich mir gut vorstellen.

Reply
Share

No posts

Ready for more?

© 2026 DrBine · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture