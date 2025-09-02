DrBine’s Newsletter

3h

Also, wo man sich eine akute Urethritis holen kann, wird Grok sicher weiter helfen - nachfolgend Ausfluss bitte mikroskopieren und Foto hier vorstellen

4h

Mal teure Butter bei de Fische: Was macht denn Methylenblau konkret, außer interessant und bunt zu sein? Das ist hier so vielfältig erschlagend, dass ich gar nicht weiß, wofür oder wogegen ich es konkret einsetzen könnte.

In der Schublade habe ich selbst noch ein Fläschchen davon aus den Zeiten meiner optischen Mikroskopie. Mit einem kleinen Teil habe ich früher mal meine Hosen gebläut.

Aber was kann/soll/muss/darf ich jetzt damit anfangen?

