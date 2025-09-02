'Therapeutische Monatshefte. 7. 1893 S. 326

“Für die Behandlung der Urethritis in allen Stadien sind zahlreiche Verfahren angegeben. Die Tinktionstherpie wir von Allen (Ref. Mon. f.D. XVI, 6) mit Pyoktanin und Boinet und Trintignau (Ref. Mon. f. D. XVI, 5) mit Methylenblau angeraten. Als eine Art Tinktionstherpie ist wohl auch das Verfahren von Clemens (Allg. Med. C. Ztg. 1) anzusehen, welcher seit langen Jahren mit ausgezeichnetem Erfolge Einspritzungen mit frisch ausgepresstem Heidelbeersaft ausführen lässt. Er hat übrigens schon 1872 die Behandlung mit Salbenbougies eingeführt.”

Die Therapie der Gegenwart 1896, S 103

“Methylenblau bei akuter Urethritis (Harnröhrenenzündung) wendete D'Aulnay innerlich mit sehr gutem Erfolge an: bei chronischer Urethritis blieb der Erfolg aus. Lokal wurden 5—ml. einer schwachen Methylenblaulösung in Urethra und Blase eingespritzt. Gegen gonorrhoische Vaginitis wurden Tampons mit folgender Lösung getränkt:

Methylenblau 10,0

Alkohol 15,0

Kali carb 0,2

Aq. destill 200,0

Zur Entfärbung der Vagina werden zwei Tage lang Glycerintampons eingelegt. (Bericht über Leistung auf dem Gebiete der Syph.. XXXII, 3. Heft.)”

Therapie der Gegenwart 1898, S. 265

“Gegen chronische Cystitis (Blasenentzündung, Harnblasenentzündung, Zystitis) empfiehlt Jais folgende Pillen:

Rp. Methylenblau 0,08

Talc. Venet. pulv. 0,12 (Pulvis Talci Salicylicus (N. F.)—Salicylated Powder Of Talcum.)

Lanol. q. s .u .f. pil

D. tal. pil. Nr. XX.

S. Täglich 8 Pillen zu nehmen

(Ber. üb. d. Leistungen a. d. Gebiete d. Syphilis, 1897, Novemb.)”

Drogisten-Zeitung, 25. März 1904, S. 141

“Dr. H. Heils Urethralkapseln gegen Erkrankungen der Harnröhre, Ausfluss u. s. w. Bestandteile: Methylenblau 0.05, Santelöl 0.2, Copaivabalsam 0.2, Zimmtöl 0.05. “

Das Kleine Blatt Nr. 219, 8. August 1932, S. 10

“Wie man Arzneiflecken ausputzen kann.

Auch die erfahrenste Hausfrau weiß sich oft nicht zu helfen, wenn sie Arzneiflecken aus Kleidern oder Wäschestücken entfernen soll. Sie kennt ja die Mittel nicht, die die betreffenden Chemikalien zu lösen vermögen. Und so wird es gewiss erwünscht sein, wenn wir einmal die richtige Behandlung der Arzneiflecke — wenigstens der wichtigsten — zur Darstellung bringen.

Ein Mittel, das zu Gurgelwässern, Spülungen und anderen Zwecken häufig verwendet wird, ist das Übermangansaure Kali. Um die intensiven Flecke, die diese Chemikalie hervorruft, zu beseitigen, muss man sie mit einer fünf- bis zehnprozentigen Salzsäurelösung betupfen, nachher wird gründlich mit Wasser nachgewaschen. Statt der Salzsäure kann auch eine fünfprozentige Schwefelammoniumlösung genommen werden, auch in diesem Fall muss aber nachgewaschen werden.

Jodflecke kommen bei der großen Verbreitung und vielfältigen Verwendung der Jodpräparate natürlich besonders häufig vor. Die braungelben Flecke sind aber durch zwei Chemikalien zum Verschwinden zu bingen: Man kann eine zehnprozentige Natriumthiosulfatlösung oder ein zehnprozentiges Ammoniak verwenden.

Das Natriumthiosulfat dient auch zur Nachbehandlung von Silber- oder Höllensteinflecken. Ältere Silberflecke sowie Höllenstein oder Lapisflecke werden dann durch eine zehnprozentige Jodkalilösung leicht weggebracht, doch können durch dieses Mittel nun wieder andere Flecke hervorgerufen werden, gegen die man dann das Natriumthiosulfat anwenden muss. Die Jodkalibehandlung der Silberflecken wird bei der häufigen Anwendung von Silberpräparaten Protargol, Albagin, Argentamin usw.) gegen Hals und Nasenleiden und vor allem gegen den Tripper nicht selten notwendig.

Öl und Fettflecke sind, wenn sie medizinischer Herkunft sind, gewöhnlich nicht anders zu behandeln, als es sonst auch üblich ist. Durch Benzin oder Benzol und Bügeln unter einem ausgebreiteten Filtrierpapier wird das Fett gelöst und ausgezogen. Auf diese Weise können viele Salbenflecke, auch Lanolinflecke entfernt werden. Die Mineralöle, darunter auch die jetzt gern als Darmgleitmittel verwendeten Paraffinpräparate sowie die Vaseline, werden in derselben Art behandelt. Das Leinöl, das auch in dem bekannten Brandliniment enthalten ist, putzt man mit angewärmtem Amylalkohol, dem etwas Kalilauge zugesetzt wurde. Die Flecke, die das Brandliniment hinterlässt, müssen, da das Liniment auch Kalkwasser enthält, manchmal noch mit verdünnter Essigsäure nachbehandelt werden. Gegen das Rizinusöl bewährt sich das Benzin nicht gut, man kann aber die anderen Fettlösungsmittel, Benzol, Chloroform oder Äther (sehr feuergefährlich!), verwenden. Verunreinigungen mit Lebertran sind einfach mit Seife und warmem Wasser auszuwaschen.

Die Salben enthalten nicht selten Teerzusätze. Der Teerfleck wird, falls Seifwaschung nicht hinreicht, mit Terpentinöl geputzt; es muss dann mit Benzin nachgeputzt werden, um den Ölfleck wegzubringen. Das teerähnliche Ychthyol, dass jetzt in Behandlung von Hautleiden so beliebt , macht starke Flecke, die aber unschwer mit warmem Wasser und Seife entfernt werden können.

Stark fleckende Präparate, die in der modernen Medizin immer reichlicher Verwendung finden, sind die Teerfarbstoffe. Diese pflegen sehr arge Verunreinigungen zu erzeugen, auch kleinste Mengen können große Flecke machen. Zu den Teerfarbstoffen gehört zum Beispiel das Methylviolett und das Methylenblau, das jetzt gern zur Behandlung von Erkrankungen Harnblase verordnet wird. Man nimmt es in Pillenform ein, wodurch dann eine Blaufärbung des Urins zustande kommt. Und der gefärbte Urin kann nun selbst starke Farbflecke verursachen. Zur Beseitigung der Teerfarbenflecke werden mehrere Methoden empfohlen: Waschung mit Eau de Javelle, Waschung mit zwölfprozentiger Salzsäurelösung: in beiden Fällen muss gründlich mit Wasser nachgewaschen werden. Andere Methoden sind komplizierter und sollen hier nicht beschrieben werden.”

Österreichische Apotheker-Zeitung, Januar-Juni 1958, S. 248

“Blaseninfektionen, infektiöse Prozesse der Harn- und Leber Gallenwege sind Indikationen für die Methylenblau-Urosept: Dragees der Firma Eggochemia, Wien XIX. Ein Dragee enthält Hexamethylentetramin-Natr. benzole. 0,075 g, Dimethylamino phenyldimethylpyrazolon 0,05 g, Methylenblau medicinale 0,018, Acid. phenylmethylbarbitur. 0,0025 g. Packung zu 30 Dragees.”

Österreichische Apotheker-Zeitung 19. Jahrgang Nr. 20, 15. Mai 1965, S. 354