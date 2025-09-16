Dass Krebs durch unkontrollierte DNA-Integration entstehen kann ist altbekannt. So wurden früher Krebsgene kartiert, bevor man billig sequenzieren konnte und so werden sie noch heute kartiert mit Sequenzierung.

“Abbildung 1. Allgemeiner Überblick über den Arbeitsablauf bei der Entdeckung von Krebsgenen mithilfe von Insertionsmutagenen. Von links oben im Uhrzeigersinn werden die Insertionsmutagene im geeigneten Mausmodell verabreicht oder aktiviert, um die Tumorentstehung zu induzieren. Die Integrationen werden mithilfe einer PCR-basierten Technik aus der Tumor-DNA extrahiert und sequenziert. Bioinformatische und statistische Analysen führen zur Kartierung der Vektorintegrationsereignisse. Cluster dieser Ereignisse werden als CIS bezeichnet. Die in CIS enthaltenen Krebskandidatengene werden dann durch In-vitro- und/oder In-vivo-Experimente auf ihr Transformationspotenzial hin validiert. Anschließend werden die Orthologen auf ihr Expressionsniveau und ihren Mutationsstatus in menschlichen Tumoren untersucht, wodurch Kandidaten für therapeutische Ziele für die menschliche Erkrankung identifiziert werden können. RE: Restriktionsenzym.”

Ein Klassiker, den ich schon in den 90er Jahren im Studium gelernt habe, weil man das schon in den 1970er Jahren gemacht hat, um zu kartieren.

Statt Transposons/Lentiviren/Retroviren nimmt man im Falle der COVID-Produkte einfach die DNA-Produktionsrückstände der modRNA-Produkte oder Adenoviren, welche in den Zellkern integrieren und spritzt die nicht in eine Maus sondern in viele Milliarden Menschen. Genauer habe ich das schon vor langer Zeit erklärt.

Dass die Produkte DNA-Rückstände in rauen Mengen enthalten ist mittlerweile mehrfach veröffentlicht, eine Liste dieser Belege habe ich bereits vor einiger Zeit zusammengestellt.

Dass es zu Insertionsmutagenese kommen würde war offensichtlich und abzusehen.

Allein der Beweis fehlte bisher.

Nun gibt es ein Preprint, der leider einen kleinen Schönheitsfehler hat.

“Dieser Sentinel-Fallbericht liefert den ersten dokumentierten Nachweis für die genomische Integration von genetischem Material aus mRNA-Impfstoffen in einen Menschen und dokumentiert einen zeitlichen Zusammenhang zwischen der COVID-19-mRNA-Impfung und einer aggressiven Malignität, reproduzierbare multiomische Nachweise für onkogene Signalwege und ein nicht sicheres Host-Vektor-Integrationsereignis. Zwar lässt sich anhand eines einzelnen Falls keine Kausalität nachweisen, doch stellt die Konvergenz von (i) zeitlicher Nähe zur Impfung, (ii) genomischer Integration eines aus einem Impfstoffplasmid stammenden Spike-Genfragments und (iii) konsistenter transkriptomischer und proteomischer Instabilität in allen Bioproben ein höchst ungewöhnliches und biologisch plausibles Muster dar. Diese Ergebnisse unterstreichen die dringende Notwendigkeit einer systematischen genomischen Überwachung, einer orthogonalen Validierung mit Long-Read-Sequenzierung und größeren Kohortenstudien, um die Auswirkungen synthetischer mRNA-Impfstoffplattformen auf die Genomintegrität und das Krebsrisiko genau zu definieren.

[…]

Eine zuvor gesunde 31-jährige Frau erhielt drei Moderna-mRNA-Impfungen (Mai 2021, Juni 2021, Dezember 2021) und wurde innerhalb von 12 Monaten mit schnell fortschreitendem Blasenkrebs im Stadium IV diagnostiziert – eine für dieses Alter ungewöhnliche und aggressive Erkrankung. […] Multi-Omik-Analysen ergaben dysregulierte onkogene Treiber (KRAS, ATM, MAPK1, NRAS, CHD4, PIK3CA, SF3B1) und zusätzliche tumorfördernde Signalwege (TOP1, PSIP1, ERBB2) in zirkulierender Tumor-DNA, Blut-RNA und Urin-Exosom-Proteomik.”

Soweit so gut. Nun kommt aber das Problem:

“Zweitens verdeutlicht die paradoxe Übereinstimmung der integrierten Sequenz mit dem Plasmid BNT162b2 von Pfizer, obwohl der Patient nur Impfungen von Moderna erhalten hatte, das Problem der plattformübergreifenden Plasmidhomologie und der Gemeinsamkeiten bei der Herstellung.”

Hätte man Moderna Sequenzen gefunden, wäre der Befund eindeutig, so jedoch steht das Ganze auf wackeligen Beinen und würde einem vor Gericht um die Ohren fliegen.

Hat die Patientin wirklich Moderna bekommen oder hat man vielleicht irgendwann bei einer der der Injektionen die Spritzen vertauscht? Wäre auch eine sehr einfache Möglichkeit, besonders in unprofessionellen Parkplatz drive-in Impfstationen.

Wo wurde die Patientin injiziert? Beim Hausarzt, im Impfzentrum? Im Einkaufszentrum? DAS bedenken die Autoren nicht einmal.

Ein eher wackeliger Befund, meiner Meinung nach.

Ein erstes Indiz aber wahrlich nicht gerichtsfest, will man Moderna verklagen und argumentiert mit Pfizer Sequenzen.

Wenn ich ein Reviewer wäre, wären das meine Fragen und ich würde das Paper zurückgehen lassen, bis geklärt ist, wo die jeweiligen Injektionen durchgeführt wurden und ob dort nur Moderna oder auch Pfizer im Angebot war.