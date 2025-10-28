Ein Besucher eines meiner Vorträger hat mir dieses seltene Zeitdokument gezeigt, so dass ich es abfotografieren konnte.

Er hat Özlems und Ugurs Gruß an das Lightspeed Team in seinem Exemplar von “Projekt Lightspeed” bei Oxfam in Mainz gefunden.

Irgendjemand, der bei BioNTech im Entwicklerteam war, fand das Buch wohl nicht so toll und hat es abgegeben.

Das sollte Ugur und Özlem vielleicht zu denken geben, dass Teilnehmer an diesem grandiosen Projekt die Erinnerung daran lieber nicht im Buchregal stehen haben wollen.

Liebes Team, mit Projekt Lightspeed haben wir zusammen Geschichte geschrieben. Hunderte Millionen Menschen auf der Welt haben unseren mRNA COVID19 Impfstoff erhalten. Damit haben wie einen dpürbaren Unterschied fpr die Menschen weltweit gemacht. Ihr habt das scheinbar Unmögliche möglich gemacht und den Stoff für dieses Buch geliefert. Wir sind stolz auf Euch - unser Team BioNTech. Danke für den Einsatz, den Mut und die Leidenschaft. Entspannt Euch etwas beim Lesen, ihr habt es Euch verdient. Herzlichst Özlem & Ugur

Was sagt uns diese kleine Karte soweit sie echt sein sollte? Vielleicht liest hier jemand mit, der mir mehr über diese Aktion bei BioNTech erzählen kann und wie das mit den Autorenexemplaren war. Hat die jeder bekommen? Konnte man die im Sekretariat ordern?



Özlem oder Ugur haben sich wie es scheint die Mühe gemacht, ihren Mitarbeitern so eine Karte von Hand zu schreiben, und haben nicht irgendetwas durch den Drucker geschickt. Das zeugt von Respekt gegenüber ihren Angestellten, etwas, was man auch im Buch selbst herausliest.

Es zeigt aber auch, dass die beiden wohl wirklich an ihr Produkt glauben und diejenigen, die es möglich gemacht haben, an diesem Erfolg und am Buch teilhaben lassen wollten. Sie stehen wohl zum Inhalt des Buches, weil jeder, der dabei war natürlich beurteilen kann, ob der Inhalt die Situation so wiedergibt, wie sie es selbst erlebt haben.

Es wird wohl erst einmal ungeklärt bleiben, wer vom Team dieses Buch nach dem Motto “Aus den Augen, aus dem Sinn” bei Oxfam abgegeben hat. Derjenige oder Diejenige haben es zumindest nicht ins Altpapier geworfen.

Ob es sich wirklich um die Handschrift von Ugur oder Özlem handelt kann ich nicht beurteilen, weil mir keine Schriftprobe der beiden vorliegt.

Auf ebay gibt es aber Autogrammkarten zum Vergleich und die Unterschriften sehen schon anders aus. Wenn man aber viel unterschreiben muss verändert sich die Unterschrift mit der Zeit und wird effizienter.

Insgesamt werden Autogramme der beiden ziemlich teuer gehandelt. Vielleicht sollte ich mir auch langsam Autogrammkarten zulegen? Kann man diese Autogrammkarten bei BioNTech bestellen?

Vielleicht sollte ich mir mein zerlesenes Exemplar von “Projekt Lightspeed” auch mal von den beiden signieren lassen?

Das Autogramm der Nobelpreisträgerin Katalin Karikó ist günstiger zu bekommen, wenn man nicht gerade das Doppelpack bei ebay nimmt.