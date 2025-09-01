Man war auch im 19. Jahrhundert nicht so wahnsinnig direkt mit Chemikalien in Menschen zu gehen, wie es scheint. Es gab Tierversuche zur Dosierung im Jahr 1888. Damit war auch klar, dass Haus- und Nutztiere Methylenblau gut vertragen, als man es letztendlich in der Tiermedizin eingesetzt hat.

“Über die Wirkung von Methylenblau auf die Säugetiere.

Von Prof. N. Kowalewsky in Kasan.

Die bahnbrechende Entdeckung Ehrlichs, dass das Methylenblau lebende Nerven färbt, hat eine besondere Methode für das histologische Studium des Nervensystems begründet. Gleichzeitig wurden aber Fragen angeregt über die biologische Beziehung dieses Farbstoffes zu anderen histologischen Elementen. Da man bei solchen Studien häufig auf Infusionen von Methylenblau in das Gefäßsystem des lebenden Tieres angewiesen ist und da die physiologische Wirkung des in Rede stehenden Stoffes gänzlich unbekannt ist, so entschloss ich mich, einige Versuche über die physiologischen Effekte der Infusionen von Methylenblau anzustellen. Meine Versuche habe ich an Hunden und Katzen angestellt. Wenn nötig, wurden die Tiere curarisiert. Das Methylenbau (von

Dr. GRÜBLER in Leipzig bezogen) wurde in einer 0,7% Natriumchlorid gelöst, im Verhältnis von 0,2 g. auf 100 ml. Die auf Körpertemperatur gebrachte Lösung wurde langsam in die Vena jugularis ext. oder in die Vena saphena eingespritzt. Bei den Versuchen stellte sich heraus, dass die Tiere diese Lösung, selbst in größeren Quantitäten, sehr gut vertragen. So sah z. B. eine Katze von 3250 g Gewicht, nach Einführung von 20 ml der Lösung (0,04 g Methylenblau) in die Venni saphena, nur die ersten Stunden etwas matt aus und hielt sich am folgenden Tage ganz munter.

Die kymographischen Messungen ergaben, dass der Einfluss des zu prüfenden Stoffes auf die Circulation unbedeutend und vorübergehend ist. Gewöhnlich trat nach Einführung jeder Portion, die 2 ml der Lösung betrug, eine temporäre Steigerung des Blutdruckes ein. Wurde die nächste Portion sogleich nach der vorhergehenden, bei noch gesteigertem Blutdruck, eingespritzt, so sank zuerst der Blutdruck beinahe bis zur Norm, worauf wieder Blutdrucksteigerung eintrat. Beispielsweise führe ich einen Versuch mit einer curarisierten Katze von 3500 g Gewicht an. Im Laufe von 20 Sec. wurden in die Vena saphena 2 ml der Methylenblaulösung eingeführt. Schon während der Injektion stieg der Druck in dem centralen carolisende in 16 Sec. von 161 bis auf 180 Mm Hg, d.h. auf +19 Mm. oder 12 %. Das Maximum betrug 182 Mm. Hg, d. h. +21 Mm. oder 13 %. Eine zweite Injektion von 2 ml, welche 10 Sec. nach der ersten ausgeführt wurde, verminderte den Blutdruck im Laufe von 7 s von 180 bis 161 Mm. Hg (d.h. bis zur Norm), steigerte ihn aber in den nächsten 10 Sec. bis auf 187 Mm., d.h. auf +26 Mm. oder 16 %. 30 Sec, nach der zweiten Einspritzung erreichte der Blutdruck wiederum die Norm. In diesem Versuche wurden im Laufe von 19 Min. im Ganzen 90 Injektionen zu je 2 ml gemacht, alle mit ähnlichen Resultaten und nach der 20. Dose, nachdem also im Ganzen 0,08 g Methylenblau eingeführt waren, kehrte der Blutdruck ebenso rasch zur Norm zurück, wie nach der ersten Infusion.

Was die Zahl der Herzschläge anlangt, so verminderte sie sich etwas nach jeder Einspritzung, kehrte aber bald wieder zur Norm zurück.

In Betreff des Schicksals des Methylemblau im eirculierenden den Blute kann ich zur Zeit, nur so viel sagen dass die Gegenwart dieses Stoffes im arteriellen Blute bloß in den ersten Minuten nach der Einspritzung in die Vene konstatiert werden konnte. So z. B. zeigte das arterielle Blut eines Hundes von 3730 g Gewicht welchem im Laufe von 7 min 28 ml Methylenblaulösung in die Vena jugularis ext. eingespritzt waren, nur in der ersten Probe, die 1 Min. nach der Einspritzung in einer Quantität von 12 ml entnommen war, dunkle Färbung und gab einen blauen Alkoholextrakt. Die zweite Probe (ca. 15 ml), 9 Min, nach der ersten entnommen, war schon bedeutend heller und gab einen schwach-grünlichen Alkoholextakt. Die dritte Probe (ca. 18 ml), 9 Minuten nach der zweiten entnommen, sah ganz normal aus und gab einen bräunlichen Alkoholauszug.

Was die Ausscheidung des Methylenblau im Blute anlangt, so habe ich gefunden, dass es leicht mit der Galle und dem -Harn ausgeschieden wird. Außerdem habe ich regelmäßig blaue Färbung der Contenta des Magens gesellen. In den Magen gelangt das Methylenblau höchst wahrscheinlich mit dem Magensaft. Ich habe nämlich 1 Mal im leeren Magen eine sauer reagirende, stark durch Methylenblau gefärbte Flüssigkeit gesehen. Endlich habe ich Me-thylenblau, wenn auch in geringer Menge, in der Tränenflüssigkeit (bei Pilocarpingaben) gefunden, ebenso im Speichel (bei Pikealpinwirkung, bei elektrischer Chordareizung). In lymphatischen Müssigkeiten, z. B. in der Pericatdialflüssigkeit und im Humor aqueus, habe ich vergebens nach Methylenblau gesucht.

Der Übergang dieses Stoffes in den Harn und in die Galle tritt fast sofort nach Einführung der Lösung ins Blut ein und ist mit einer Beschleunigung der Ausscheidung genannter Sekrete verbunden. Besonders war das am Urin zu konstatieren. Die Beschleunigung der Harnausscheidung trat früher und intensiver ein. Andererseits trat hier auch früher und entschiedener die nachträgliche Verlangsamung der Sekretion ein. Die Speichelabsonderung wurde auch bis zu einem gewissen Grade durch Methylenblau angeregt.

Wenn man die Quantität des ins Blut eingeführten Farbstoffes in dem Versuche berücksichtigt und die Färbung der verschiedenen Sekrete im Auge behält, so kommt man zu dem Schluss, dass das rasche Verschwinden des Methylenblau aus dem Blute durch direkte Entfernung mittels der Sekrete nicht erklärt werden kann. Daher muss entweder eine Ablagerung des Farbstoffes in den Organen oder eine Zersetzung desselben, vielleicht auch beides gleichzeitig, vorausgesetzt werden. Wenn ich die mit Methylenblau infundierten Tiere rasch durch die Carotis verbluten ließ, so konnte ich nur in wenigen Organen eine klar ausgesprochene Blaufärbung (Ablagerung des Farbstoffes) konstatieren. Constant war die Ablagerung des Farbstoffes im Pankreas und in der Hypophysis cerebri, häufig in den Lymphdrüsen (Pankreas Aselli, Bronchialdrüsen, Drüsen in der Nähe der GI. submaxillaris), im Magen, im Darm, manchmal in den Nieren, in der Leber (unklar wegen der Eigenfarbe), in der GI, submaxillaris und Gl. sublingualis und in einigen Muskeln. Die Nieren, die Unterkieferdrüse und Gl. sublingualis, sowie das Gehirn bläuten sich gewöhnlich erst an der Luft und vornehmlich auf Schnittflächen. Unter diesen Umständen färbten sich am raschesten und intensivsten die Nieren, besonders in der Marksubstanz. Die Färbung des Gehirns trat nur allmählich ein und betraf hauptsächlich die graue Substanz. Die Färbung dieser Organe konnte beschleunigt werden durch oxydierende Substanzen, z. Bsp. durch rotes Blutlaugensalz. Die intra vitam gefärbten Organe färbten sich gewöhnlich noch intensiver an der Luft und unter dem Einfluss von oxydierenden Substanzen.

Diese Tatsachen sprechen dafür, dass viel Farbstoff in den Organen in Form von reduziertem Leukoprodukt abgelagert ist.

Bei der Voraussetzung, dass diese Reduktion unter dem Einfluss der physiologischen Tätigkeit der Organe vor sich geht, sollte man in Anbetracht der mitgeteilten Tatsachen meinen, dass die physiologische Desoxydation des Methylenblau am wenigsten im Pankreas und in der Hypophysis cerebri, am stärksten aber in der Niere vor sich geht.

Einige Organe bläuten sieh in meinen Versuchen weder bei Lebzeiten, noch nach dem Tode bei Luftzutritt. Freilich konnte das bei der Leber, der Milz und dem Herzen von der mehr oder weniger intensiven Eigenfarbe des Organs abhängen, wodurch das Methylenblau verdeckt wird. — Diese Erklärung ist aber nicht statthaft in Bezug auf die pigmentfreie Lunge der Katzen und der Hunde. In den eben genannten Organen konnte aber der Farbstoff entdeckt werden, wenn man Stücke von ihnen in siedendes Wasser legte, darauf rasch abkühlte und an der Luft liegen ließ (eine Methode, die Ehrlich bei seinen Versuchen mit anderen Farbstoffen benutzt hat). Bei solch einer Behandlung gelang es mir, nicht nur eine deutliche Färbung (mit grünlicher Nuance) an Organen mit intensiver Eigenfarbe, wie Leber, Milz und Herz, hervorzurufen, sondern auch an einigen vordem vollkommen farblosen Organen, wie z. B. an den Lungen.

Kasan, den 14./26. Februar 1888.”

Wenn man also seinen Hund oder Katze mit Methylenblau behandelt, dürfte nach diesen Versuchen klar sein, dass es schwierig sein dürfte, die Tiere überzudosieren. Hund und Katze vertragen Methylenblau anscheinend sogar intravenös in sehr hohen Dosen.

In verdünnter Milch vertragen es meine Versuchskatzen 1-2 Tropfen sehr gut und mögen es.