Deutsche Medizinische Wochenschrift 1892, Nr. 13, S. 286

“Bresgen. Über die Verwendung von Anilinfarbstoffen bei Nasen-, Hals- und Ohrenleiden. Nach einem auf der Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Halle a. S. 1891 gehaltenen Vortrage. Wiesbaden, Jungklaas, 1891. Ref. Max Schaeffer (Bremen).

Verfasser glaubt nach seinen Erfahrungen berechtigt zu sein, den von ihm seit 1 1/2 Jahren benutzten Anilinfarbstoffen eine hervorragend eiterverhindernde und eiterzerstörende Kraft beimessen zu dürfen. Dabei hat sich ihm das Methylenblau in hohem Grade als schmerzmildernd erwiesen.

Voraussetzung für die von ihm erprobten Eigenschaften ist ein reines Präparat und eine äußerst sorgfältige Anwendung, deren Details im Originale nachgelesen werden müssen.

Verfasser war bei Anwendung des Pyoktanin zu keinem voll befriedigenden Erfolg gelangt, wie es Ref. u. a. auch ergangen ist. Er versuchte es deshalb mit dem Methylenblau, das er gleich nach dem Ätzen, Brennen, Meißeln etc. unter besonderen Kautelen in die Nase bringt. Es wird dadurch die Schwellung verhindert und ebenso eine zu bedeutende Schorfbildung, welche außerdem die operierte Nase meist für mehrere Tage vollständig verlegt. Außerdem sollen die Schmerzen dadurch vermindert werden. Die Heilung, welche sonst in mehreren Wochen erst unter oft starker Eiterbildung erfolgte, soll auf diese Weise bedeutend beschleunigt, die Eiterung vermindert, der Erfolg ein sicherer werden.

An der Hand von Krankengeschichten wird die Anwendungs- und Wirkungsweise ausführlich geschildert. Drei Fälle von jahrelang bestehenden Ohreneiterungen wurden gleichfalls in kurzer Zeit geheilt. Unangenehme Nebenwirkungen will Verfasser nie beobachtet haben.

Ref. kann des Verfassers Angaben über die günstigen Wirkungen des Pyoktanin wenigstens bei Kehlkopferkrankungen, bei malignen Nasenpharynxerkrankungen voll bestätigen.

Jedenfalls verdient des Verfassers Arbeit die volle Beachtung der Fachkollegen, welche die angegebene Methode prüfen und des Verfassers Schlussfolgerungen hoffentlich bestätigen werden.”

Anmerkung: Pyokantin ist ein Synonym für Kristallviolett.

Deutsche Medizinische Wochenschrift 1892, Nr. 30, S. 698

“Alle die angeführten Gründe sprechen dafür, dass der Standpunkt einiger Rhinologen, nach der Kauterisation „nichts zu tun“, aufgegeben werden muss, und dass es gewiss wünschenswert ist, eine Methode zu haben, welche imstande ist, die unmittelbaren Reaktionserscheinungen zu mildern und schweren Nachkrankheiten vorzubeugen. Moldenhauer hält es für zweckmäßig, durch vorsichtiges Ausspülen mit Borsäure die Entfernung der verbrannten Gewebsteile zu erleichtern sowie die Zersetzung hintenanzuhalten. Scheff rät, die Nase mit lauern Wasser oder mit irgend einem Tee zu reinigen und den Schorf mit Mandelöl zu bestreichen. Suchannek in Zürich empfahl 1889, vor und nach den Operationen in der Nasenhöhle möglichst streng nach antiseptischen Grundsätzen zu verfahren, event. Tamponade der Nase mit Jodoformgaze. Rice macht vor der Operation eine lauwarme, alkalische und dann eine antiseptische Nasendusche mit 0,1: 1000 Sublimat, und Barth lässt ein 10—15 % iges Kokainpulver einblasen oder aufschnupfen. Die größte Aufmerksamkeit und Mühe verwendet jedenfalls Bresgen auf die Nachbehandlung. Auf dem X. internationalen Kongress und in weiteren Mitteilungen meldete er, dass er anfänglich täglich, später alle zwei Tage eine 0,2—0,4%ige Pyoktaninlösung auf galvanokaustisch gesetzte Wunden aufpinsele; auf der letzten Naturforscherversammlung empfahl er die Anwendung des Methylenblaus in gleicher Weise. So vorzüglich sich auch die angeführten Methoden bei ihren Empfehlern bewahrt haben mögen, so wenig zweifelhaft ist es, dass sie keinen Eingang in die Praxis der Rhinologen finden.