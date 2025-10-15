DrBine’s Newsletter

Werner
2h

Sehr schön Erkenntnisse aus alten Doktorarbeiten zu gewinnen. Danke. Methylenblau wurde in der Folge hauptsächlich extern zu Desinfektionszwecken und intern vor allem zur Behandlung von Infektionen der Blase und der ableitenden Harnwege verwendet.

Hierzu gibt es auch naturheilkundliche bzw. biologische Alternativen: z.B. D-Mannose, Cranberry, Bärentraubenblätter Extrakt, Wacholderbeeren Extrakt.

Wozu außer den vorgenannten Zwecken ist Methylenblau noch indiziert?

