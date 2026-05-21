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John Pearse
5h

> Da bisher keine Belege für einen Tumor, der durch die Impfungen von AstraZeneca oder J&J ausgelöst wurde in der Literatur vorliegen

Vielleicht gibt es ja hier eine Fundstelle? Eigene Arbeit vom letzten Sommer:

https://drbine.substack.com/p/covid-mrna-impfstoffe-konnen-laut

Für mich nicht vorstellbar dass da kein Vorsatz dahintersteckte. Alleine die Tatsache dass alle Hersteller auf den modRNA-Zug gesetzt wurden (für erst einmal eine Atemwegserkrankung die sich an den Schleimhäuten abspielt!) stinkt meilenweit zum Himmel.

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