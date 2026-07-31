Ähnlich wie die RKI-Files kann man Tonys Tagebuch nach Stichworten durchsuchen, wie “origin of the virus” und seinen Tagebucheintrag mit den öffentlichen Berichten über dieses Ereignis vergleichen. Viel zum Virusursprung findet man nicht gerade in Tony Tagebuch. Entweder war es ihm egal, oder er wusste woher das Virus stammte und war klug genug darüber nichts zu schreiben. Oder er war wirklich überzeugt, dass es ein natürliches Ereignis war, das immer wieder vorkommt, wenn Tiere und Menschen nahe beieinander leben. So steht es auch im Biologiebuch der Mittelstufe, warum sollte man das anzweifeln.

25 Mai 2021

“Heute fand (virtuell) die Anhörung des Unterausschusses für Haushaltsfragen des Repräsentantenhauses statt. Es lief gut, abgesehen von einigen abfälligen Bemerkungen des Kongressabgeordneten Andy Harris zur Herkunft des Virus. Er vertritt die Ansicht, dass wir niemals Forschungsarbeiten in Zusammenarbeit mit China durchführen sollten, und ist Anhänger einer Verschwörungstheorie. Rosa DeLauro führte den Vorsitz und hat das hervorragend gemacht. Tom Cole ist ranghöchster Abgeordneter der Minderheitsfraktion und hat sich ebenfalls sehr vorbildlich verhalten.”

Tony beschreibt in diesem Tagebucheintrag eine virtuelle Anhörung des Haushaltsausschusses des US-Repräsentantenhauses (House Appropriations Subcommittee). Im Fokus stand die Befragung durch den republikanischen Abgeordneten Andy Harris. Er kritisierte die US-Forschungsgelder, die an das Wuhan Institute of Virology in China geflossen waren. Es kam zu Diskussionen darüber, ob das Virus natürlichen Ursprungs ist oder aus einem Laborunfall in Wuhan stammt (Gain-of-Function-Forschung).

Die New York Post schrieb zu diesem Treffen:

Die National Institutes of Health stellten dem Wuhan Institute of Virology über einen Zeitraum von fünf Jahren 600.000 US-Dollar zur Verfügung, um zu untersuchen, ob Coronaviren von Fledermäusen auf den Menschen übertragen werden können, erklärte der Chefmediziner des Weißen Hauses, Dr. Anthony Fauci, am Dienstag vor Abgeordneten. Fauci, der Leiter des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), erklärte vor einem Unterausschuss des Haushaltsausschusses des Repräsentantenhauses, dass das Geld über die gemeinnützige Organisation EcoHealth Alliance an das chinesische Labor weitergeleitet wurde, um „eine bescheidene Zusammenarbeit mit sehr angesehenen chinesischen Wissenschaftlern zu finanzieren, die weltweit als Experten für Coronaviren galten“. Fauci bestritt jedoch nachdrücklich, dass das Geld in die sogenannte „Gain-of-Function“-Forschung geflossen sei, die er als „die Manipulation eines Virus, das Menschen infizieren kann, um es für den Menschen entweder übertragbarer und/oder pathogener zu machen“ beschrieb. „Das wurde kategorisch nicht getan“, betonte er. Zu Beginn der Anhörung erklärte NIH-Direktor Dr. Francis Collins gegenüber dem Abgeordneten Andy Harris (R-Md.), dass Forscher des Labors in Wuhan „vom NIH keine Genehmigung für ‚Gain-of-Function-Forschung‘ erhalten hatten“, und fügte hinzu: „Uns sind natürlich keine anderen Finanzierungsquellen oder Aktivitäten bekannt, die sie möglicherweise außerhalb des Rahmens unserer genehmigten Förderung durchgeführt haben.“ Das NIH stellte die Finanzierung der EcoHealth Alliance im April letzten Jahres ein, auf dem Höhepunkt der Pandemie und trotz der Proteste von EcoHealth-Präsident Peter Daszak Fauci führte das Interesse des NIH an Fledermaus-Coronaviren auf den SARS-Ausbruch vor fast zwei Jahrzehnten zurück. „Wir hatten 2002 und 2003 große Angst vor SARS-CoV-1 [SARS], als dieses spezielle Virus zweifellos von einer Fledermaus auf einen Zwischenwirt überging und eine Epidemie sowie eine Pandemie auslöste, die zu 8.000 Fällen und fast 800 Todesfällen führte“, sagte er. „Es wäre fast eine Pflichtverletzung gewesen, wenn wir dies nicht untersucht hätten, und die einzige Möglichkeit, solche Dinge zu untersuchen, besteht darin, dorthin zu gehen, wo das Geschehen stattfindet.“ Fauci fügte hinzu: „Man will keine Fledermäuse in Fairfax County, Virginia, untersuchen, um herauszufinden, wo die Schnittstelle zwischen Tier und Mensch liegt, die zu einem Artensprung führen könnte.“ Die Finanzierung der Arbeit am Wuhan-Institut für Virologie durch die NIH ist in den letzten Wochen zunehmend in den Fokus gerückt, wobei republikanische Senatoren wie Rand Paul aus Kentucky und Tom Cotton aus Arkansas Fauci vorwerfen, in Bezug auf die Frage, ob das Geld für „Gain-of-Function“-Forschung verwendet wurde, gelogen zu haben. Unterdessen findet die Theorie, dass das Virus versehentlich aus dem Labor entwichen ist, anstatt sich über ein anderes Tier von Fledermäusen auf Menschen zu übertragen, in den Mainstream-Medien zunehmend Akzeptanz. Am Wochenende berichtete das Wall Street Journal, dass drei Forscher des Labors im November 2019 so schwer erkrankten, dass sie sich in ärztliche Behandlung begeben mussten. Obwohl nicht klar ist, ob sich die Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert hatten, fällt ihr Krankenhausaufenthalt mit dem Zeitraum zusammen, in dem sich das Virus nach Ansicht der meisten Experten in der Stadt Wuhan ausbreitete.

Das klingt in der NY Post irgendwie anders als in Tonys Tagebuch. Die subjektive Wahrnehmung scheint abzuweichen?

Da es sich um eine offizielle Haushaltsanhörung des US-Kongresses handelt, wurde die gesamte virtuelle Sitzung am 25. Mai 2021 live übertragen und kann noch angeschaut werden, damit man sich selbst ein Bild machen kann.

https://www.c-span.org/schedule/?channel=1&date=2021-05-25

26 Mai 2021

“Die Situation gerät hinsichtlich der Presseberichte über mein „Hin und Her“ bezüglich der Theorie zum Ursprung des Virus weiterhin „außer Kontrolle“. Ich habe immer gesagt, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass das Virus auf natürlichem Wege von einem tierischen Reservoir auf den Menschen übergesprungen ist. Angesichts der zahlreichen Spekulationen der letzten Tage über die Möglichkeit eines Laborunfalls habe ich jedoch erklärt, dass niemand – mich eingeschlossen – zu 100 % sicher ist, woher das Virus stammt, und fordere daher eine gründliche Untersuchung. Diese Forderung wird von Andy Slavitt sowie einer Reihe weiterer Regierungsvertreter unterstützt. Die Forderung nach einer Untersuchung dient lediglich dazu, die außerordentlich vielen Spekulationen und Verschwörungstheorien aus der Welt zu schaffen. Dies wird jedoch so interpretiert, als würde Fauci wieder einmal einen Kurswechsel vollziehen. Die extreme Rechte ist wirklich erstaunlich darin, wie sie die Realität verzerrt.”

Der im Text erwähnte Andy Slavitt war damals der leitende Corona-Berater des Weißen Hauses unter US-Präsident Joe Biden und forderte zu diesem Zeitpunkt ebenfalls eine lückenlose Untersuchung in China.

Im Mai 2021 geriet die Diskussion um den Ursprung des Coronavirus in den USA unter politischen Druck. Fauci hatte öffentlich betont, dass er einen natürlichen Ursprung für sehr wahrscheinlich halte, aber eine transparente Untersuchung der Labor-Hypothese unterstütze, um absolute Gewissheit zu erlangen.

Der Frust-Eintrag aus Faucis Tagebuch vom Mai 2021 ist mit dem umstrittenen „Proximal Origin“-Paper verknüpft, das im März 2020 eine Laborherkunft von SARS-CoV-2 ausschloss, aber internen E-Mails zufolge durch Fauci und Kollegen initiiert wurde. Während Fauci das Paper öffentlich als unabhängigen Beweis gegen die Labortheorie anführte, werfen ihm Kritiker vor, die Publikation zur Vertuschung und Entkräftung der Laborhypothese orchestriert zu haben.

Ende Januar 2020 schrieben Dr. Kristian Andersen und Dr. Robert Garry Anthony Fauci per E-Mail, dass das Genom von SARS-CoV-2 ungewöhnliche Merkmale aufweise (Furin-Spaltstelle), die „inkonsistent mit den Erwartungen aus der Evolutionsbiologie“ seien. Andersen und Garry hielten eine künstliche Modifikation in einem Labor für plausibel.

Daraufhin organisierte Fauci zusammen mit Dr. Francis Collins (Chef der US-Gesundheitsbehörde NIH) und Dr. Jeremy Farrar für den 1. Februar 2020 eine dringliche, vertrauliche Telefonkonferenz mit elf internationalen Spitzenwissenschaftlern, bei der auch Raph Baric und Christian Drosten teilnahmen.

Am 4. Februar 2020, drei Tage nach dieser Telefonkonferenz lag ein erster Entwurf des „Proximal Origin“-Papers vor. Der Fokus der Autoren hatte sich innerhalb kürzester Zeit von der Prüfung des Laborverdachts, hin zu dem Ziel, jede Art von Laborszenario aktiv zu widerlegen, verschoben.

Berichte des Untersuchungsausschusses des US-Repräsentantenhauses (Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic) kamen zu dem Schluss, dass Fauci den Entwurf des Papers bei den Autoren aktiv angeregt und die Stoßrichtung beeinflusst hatte. Die beteiligten Forscher nannten Fauci und seine Kollegen in ihren internen Chats scherzhaft die „Bethesda Boys“ (Bezug nehmend auf den Sitz der NIH in Bethesda) und stimmten Formulierungen eng mit ihnen ab.

Kritiker im Kongress werfen Fauci vor, er habe ein massives persönliches und institutionelles Motiv gehabt, die Labor-Theorie im Keim zu ersticken. Faucis Behörde (die NIAID) hatte über die US-Organisation EcoHealth Alliance Forschungsgelder an das Wuhan Institute of Virology (WIV) weitergeleitet, um dort potenziell riskante Experimente mit Fledermaus-Coronaviren (Gain-of-Function-Forschung) zu finanzieren. Sollte das Virus aus ebendiesem Labor stammen, wäre Faucis Behörde direkt mit der Entstehung der Pandemie verknüpft gewesen.

Nach der Veröffentlichung im März 2020 nutzte Fauci das “Proximal Origins” Paper im Weißen Haus und gegenüber Medien wiederholt als unabhängigen, wissenschaftlichen Beweis dafür, dass ein Laborunfall ausgeschlossen werden könne. Er verschwieg dabei der Öffentlichkeit, dass er selbst bei der Initiierung des Beitrags eine zentrale Rolle gespielt hatte. Das Paper wurde zum Hauptargument, um Journalisten und Wissenschaftler, die eine Labor-Untersuchung forderten, als „Verschwörungstheoretiker“ zu brandmarken.

4 Juni 2021

“Eine sehr wichtige und sehr seltsame Unterrichtung durch die CIA heute Nachmittag (17:00 Uhr) im SCIF des NIH. Ich erhielt heute von der CIA eine äußerst seltsame und unerwartete Unterrichtung bezüglich des Ursprungs des Virus. Beth Cameron vom Nationalen Sicherheitsrat (NSC) verfolgte die Unterrichtung auf einem der anderen Bildschirme. Und wie sich herausstellte, war sie von der Unterrichtung genauso verwirrt wie ich. Sie ähnelte stark einigen der sehr enttäuschenden Unterrichtungen, die ich in den vergangenen Jahren von der CIA erhalten hatte. Eine junge Frau namens Camille Hartman hielt den größten Teil der Unterrichtung. Begleitet wurde sie von dem vermutlich ranghöchsten männlichen CIA-Mitarbeiter und einer weiteren jungen Frau. Camille wirkte auf mich in ihrer Naivität fast schon erbärmlich – ein offensichtlicher Mangel an Verständnis für die wissenschaftlichen Zusammenhänge dessen, worüber sie sprach. Sie führte Beispiele an, die ihrer Aussage nach aus von der CIA abgefangenen Gesprächen in China, insbesondere in Wuhan, stammten. Ihr Hauptargument war, dass sie der Meinung sei, die Chinesen seien hinsichtlich der Vorgänge in ihren Labors nicht transparent gewesen, da es keine öffentlichen Berichte darüber gebe, was sie aus den abgefangenen Gesprächen in Erfahrung gebracht hätten. Dazu gehörte auch der Transfer von Pangolin-Viren von einer Gruppe in Peking nach Wuhan. Sie waren der Ansicht, dass diese in einer Studie mit transgenen Mäusen verwendet wurden. Ich habe keine Ahnung, warum dies für sie Anlass zu großer Sorge war, da es für ein Labor, das sich mit Coronaviren befasst, völlig natürlich wäre, Pangoline zu untersuchen. Darüber hinaus sprach sie über die Beobachtung, dass das WIV Proben von Pangolinen entnahm und mehrere Mitglieder des WIV eine Reise unternahmen, um Pangoline zu beschaffen. Sie sprachen auch darüber, dass sie Informationen aus Quellen hätten, wonach unbekannte Experimente vom Militär in Wuhan durchgeführt worden seien. Was mich am meisten verblüffte – und zeigte, wie naiv und uninformiert sie sind –, war die Tatsache, dass sie erwähnten, sie hätten Hinweise darauf, dass es im Juli 2020 in China ein Superspreading-Ereignis im Zusammenhang mit einer Virusübertragung im Labor gegeben habe. Das verblüffte Beth und mich aus demselben Grund. Warum sollten sie vermuten, dass ein Superspreader-Ereignis, das mitten in einem großen Ausbruch in China stattfand, mit der Übertragung des Virus im Labor zusammenhing? Die Naivität der Unterrichtung verblüffte sowohl Beth als auch mich. Außerdem hätte mich die Art und Weise, wie sie mir Fragen stellte, fast glauben lassen, sie würde mich ins Kreuzverhör nehmen, was mich dazu veranlasste, etwas ironisch zu fragen, ob ich einen Anwalt dabei haben sollte. Ich rief Beth unmittelbar nach der Besprechung an, und sie war sehr aufgebracht und sagte, sie werde nachprüfen, wer diese Besprechung einberufen hatte und warum, und warum es keine Unterlagen im Vorfeld gab, um uns auf das vorzubereiten, was sie vorhatten. An all dem ist etwas sehr Verdächtiges. “

Fauci bekam unangemeldeten CIA- Besuch. Die CIA wusste anscheinend weniger als Fauci selbst und er macht sich über deren Wissensstand lustig. Die glaubten immer noch an Pangoline. Dieser unangemeldete Besuch beunruhigte Fauci. Ein interessanter Einblick, wie die CIA arbeitet und dass man auch China abhört.

5 Juli 2021

“Die Demokraten befürchten, dass vage Schlussfolgerungen, die den Ursprung des Virus nicht benennen, den Republikanern in die Hände spielen könnten.”

Der Virusursprung ist für Fauci eher ein politisches Problem, er mag Trump und die Republikaner nicht.

15 August 2021

“Zusammenfassung der Ereignisse, für deren Dokumentation ich möglicherweise keine Zeit hatte. Ich bin immer mehr erstaunt darüber, dass unsere Gesellschaft insofern so dystopisch ist, als Unwahrheiten und regelrechte Lügen offenbar die Oberhand gewonnen haben. Zudem bereitet es mir Sorge, dass sogar gute Wissenschaftler ein Spiel spielen, indem sie ihre seit langem bestehende Besorgnis hinsichtlich der Funktionsgewinnforschung nutzen, um angesichts der aktuellen Debatte über den Ursprung des Virus darauf aufmerksam zu machen. Aufgrund zahlreicher Faktoren – darunter die Geschichte und die molekulare Zusammensetzung des Virus – steht für mich außer Frage, dass dieses Virus auf natürlichem Wege aus einem tierischen Reservoir hervorgegangen ist. Dennoch erkennen Menschen wie David Relman und andere nicht, dass sie durch ihre Fokussierung auf den „Funktionsgewinn“ – von dem sie glauben, dass wir ihn in Wuhan finanziert hätten – möglicherweise SARS-CoV-2 als Ursache anführen, obwohl sie eigentlich wissen, dass dies molekular unmöglich ist.”

Erneut ein 180° Wendung. Er ist nun plötzlich doch wieder der Meinung das Virus wäre natürlichen Ursprungs. Fauci zeigt einen eklatanten Mangel an epistemischer Demut. Während echte Wissenschaft von Wahrscheinlichkeiten und Zweifeln lebt, postuliert diese Persönlichkeit eine absolute, unumstößliche Wahrheit („steht für mich außer Frage“). Das eigene Urteil steht über dem Diskurs; wer eine andere Meinung vertritt, irrt nicht nur, sondern handelt wider besseres Wissen.

Die Frage ist, hat Fauci das wirklich geglaubt oder ist das ein Schreibprompt für seine Memoiren?

27 August 2021

“Nur als Nachtrag zu den letzten Tagen und Wochen: Ich werde weiterhin von rechtsextremen Social-Media-Kanälen, darunter auch FOX News, heftig angegriffen. Sie weichen nach wie vor der unangemessenen Verquickung von „Gain-of-Function“-Forschung (siehe Willmann-Artikel oben) und dem Ursprung des Virus aus. Das nervt mich mittlerweile so sehr, dass ich zum ersten Mal überhaupt ernsthaft mit Christine darüber spreche, wann ich aus dieser lächerlich undankbaren Situation, in der ich mich befinde, aussteigen werde. Dabei bin ich mir durchaus bewusst, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass ich das tatsächlich tun werde.”

Glaubte Fauci vielleicht wirklich, dass das Virus natürlichen Ursprungs war, weil nicht sein kann, was nicht sein darf?

7 Oktober 2021

“Der Unsinn rund um die EcoHealth Alliance und die Untersuchungen des Kongresses zur Frage der Funktionsgewinnforschung geht weiter. Nun erfahren wir, dass EcoHealth Alliance einen Fortschrittsbericht verspätet eingereicht hat, der eine gewisse erhöhte Pathogenität in einem Mausmodell belegte. Es wird sicherlich zu einer Vermischung ihrer administrativen Versäumnisse mit der These kommen, die viele Vertreter der extremen Rechten vertreten, nämlich dass das Virus durch die Forschungsförderung entstanden sei – was, wie wir bereits mehrfach gesagt haben, molekular unmöglich ist. Allerdings wird jeder noch so geringfügige Verstoß gegen die Auflagen dieses Förderprojekts mit der Frage nach dem Ursprung des Virus in Verbindung gebracht werden. Tatsächlich hätte EcoHealth die NIH darüber informieren müssen, dass bei einigen der Mausversuche eine erhöhte Pathogenität im Zusammenhang mit dem chimären Virus festgestellt wurde. Was die Leute jedoch nicht verstehen werden, ist, dass selbst mit dieser erhöhten Pathogenität das Experiment und das Ergebnis immer noch nicht unter die Kategorie fallen, die P3CO auslösen würde. Mit anderen Worten: Gemäß der damals geltenden operativen Definition von „Gain-of-Function“ handelte es sich hier nicht um einen „Gain-of-Function“ von Besorgnis. Es war nämlich kein Experiment, das die Übertragbarkeit und Pathogenität eines Virus erhöht hätte, das wahrscheinlich eine weitreichende Übertragung sowie Morbidität und Mortalität BEI MENSCHEN verursachen würde. Manchen mag diese Definition, nach der wir gearbeitet haben, nicht gefallen, aber es ist die Definition, die von externen Gruppen nach einem dreijährigen Beratungsprozess festgelegt wurde. Wie ich bereits in der Vergangenheit gesagt habe: Wenn ihnen die Definition nicht gefällt, sollten sie sie ändern. Was jedoch getan wurde, erfolgte gemäß der damals geltenden Definition.”

Fazit:

Für Fauci war der Ursprung des Virus kein Thema, das ihm schlaflose Nächte verursachte. Er war möglicherweise wirklich der Meinung, dass es ein normales, zoonotisches Virus war, wie man es im Unterricht lernt. Kommt vor, ist unschön aber Teil der Natur. Wenn das Tagebuch nur für ihn als Gedächtnisstütze gedacht war, warum sollte er sich selbst belügen in seinen Notizen. Andererseits wurden in er Befragung durchaus auch Hinweise gegeben, dass Tony selbst in seinem Tagebuch lügt. Wenn es sich um Schreibprompts handelt, müssen diese Notizen nicht der Wahrheit entsprechen, sondern nur festhalten, was zu diesem Aspekt in Zukunft gesagt werden soll.

Das Thema kommt nur in 2021 vor und scheint ihn danach nicht weiter interessiert zu haben. Er hat in gewisser Weise auch Recht, denn letztendlich ist es biologisch für den Menschen generell erst einmal egal woher das Virus stammt. Laborleaks gibt es andauernd, das ist Routine und wie Tony selbst vermerkte, war das Virus mit 0,2% auch kein Drama. Aus Sicht des normalen Menschen eine spannende, aber eigentlich rein akademische oder politische Diskussion, die auf das Leben der normalen Menschen, ohne die panische Reaktion er Politik, keinerlei Einfluss gehabt hätte.

Unterstützungsmöglichkeiten:

Bücherwunschzettel: https://www.amazon.de/registries/gl/owner-view/30LG3DJ4ET90L?ref_=list_d_gl_lfu_nav

Andere Unterstützungsmöglichkeiten für Holgers und meine Forschung: