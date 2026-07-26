Senator Rand Paul hat Tony Faucis “Tagebuch” von 2020-2022 veröffentlicht.

Toni hatte wohl einen gewissen Einfluss auf Karl Lauterbauch, so wie es aussieht.

Ein weiteres Puzzlestück, wie es zur internationalen Koordination kam, ganz ohne böse Mächte im Hintergrund.

https://www.paul.senate.gov/wp-content/uploads/2026/07/2026.07.24_Tonys-Diary-Package.pdf

30 Juni 2022

“Wichtiges Zoom-Meeting mit Karl Lauterbach (Bundesgesundheitsminister), Ugur Sahin (CEO, BioNTech) und Ashish Jha. Wir haben die Vor- und Nachteile der optimalen Auffrischungsimpfung für den Herbst erörtert. Carl und Ashish baten Ugur und mich, die wissenschaftlichen Gründe darzulegen, warum sich unsere FDA dafür ausgesprochen hat, für den Herbst eine bivalente Auffrischungsimpfung gegen BA.4/5 (zusammen mit dem Wildtyp) zu empfehlen. Auch wenn es vielleicht etwas länger dauern mag, bis genügend Dosen vorliegen, um bereits früh im Herbst mit der Impfung zu beginnen, könnte der Vorteil einer starken BA.4/5-Stimulation und -Reaktion die leichte Verzögerung wert sein. Wir waren uns außerdem einig, dass wir, falls es sehr früh im Herbst zu einem Anstieg der Infektionszahlen kommt, bevor wir über genügend BA.4/5-Impfstoff verfügen, tatsächlich mit dem ursprünglichen monovalenten Impfstoff boostern können, da dieser zwar keine optimale, aber dennoch eine angemessene Immunantwort gegen BA.4/5 hervorruft. Karl erwähnte, dass Deutschland zu einem bivalenten Omikron-Impfstoff tendiere, insbesondere vor dem Hintergrund, dass Moderna dies vorantreibe, da das Unternehmen beschlossen habe, diesen Impfstoff zu produzieren, und die Nutzung dieser Dosen nicht verlieren wolle. Am Ende der Diskussion war klar, dass Ugur und ich Karl davon überzeugt hatten, dass der oben beschriebene Weg mit BA.4/5 die bessere Vorgehensweise sei. Es war eine sehr gute Diskussion, und ich war beeindruckt davon, dass Ugur ein brillanter Wissenschaftler ist und ein wirklich netter Mensch zu sein scheint.”

20. Juli 2022

“Ich hatte heute im Gebäude 31 ein großartiges Treffen mit Dr. Karl Lauterbach , dem deutschen Gesundheitsminister. Er stützte sich sehr, wirklich sehr stark auf meinen Rat, wie die Entscheidung über COVID-Auffrischungsimpfungen in Deutschland und deren Verteilung zu handhaben sei. Er hat – wie der Vorsitzende Rand Paul bereits berichtet hat – einige der gleichen Probleme wie wir hier, wenn es darum geht, zu entscheiden, welche Auffrischungsimpfung im Herbst die richtige sein sollte. Er hat bereits Millionen Dosen des bivalenten Impfstoffs von Moderna bestellt – der sowohl gegen Omikron als auch gegen die ursprüngliche Variante wirkt – sowie von Pfizer, bei dem es sich um einen bivalenten Impfstoff gegen BA.4/5 und die ursprüngliche Variante handelt. Moderna wirbt natürlich für sein Produkt, aber Karl war sehr an meiner Meinung interessiert. Ich sagte ihm, dass die FDA auf meinen Rat und den Rat anderer hin den bivalenten Impfstoff gegen BA.4/5 und den ursprünglichen Stamm bereits für die volle Dosis zugelassen hat. Es liegt nun an der CDC und ihrem ACIP, eine Empfehlung abzugeben, wer die Dosis „erhalten sollte“ und wer sie „erhalten darf“. Wir sprachen auch über die Spannungen hinsichtlich der Frage, ob man Menschen, die einem Risiko für schwere Komplikationen ausgesetzt sind, jetzt impfen sollte – angesichts der Infektionswelle sowohl in Deutschland als auch in den Vereinigten Staaten –, oder ob man warten sollte, bis im Herbst ein varianten-spezifischeres Auffrischungsimpfmittel verfügbar ist. Deutschland steht vor dem gleichen Dilemma wie wir, da einige Menschen in Deutschland ganz ähnlich argumentieren wie Paul Offit, der sagt, dass wir die Menschen jetzt nicht impfen sollten. Paul ist klug und ein guter Freund, aber er ist ein Opfer dessen, was ich als „das Perfekte zum Feind des Guten machen“ bezeichne. Aus rein immunologischer Sicht ist es offensichtlich nicht optimal, jetzt eine Auffrischungsimpfung (mit dem ursprünglichen Stamm) zu erhalten und schon in ein paar Monaten eine noch bessere Auffrischungsimpfung (bivalent BA.4/5 + ursprünglicher Stamm) zu benötigen. Allerdings muss man den Nutzen für die öffentliche Gesundheit, der dadurch entsteht, dass Menschen, die derzeit einem Infektions- und Schwererkrankungsrisiko ausgesetzt sind, irgendeine Form von Impfstoff erhalten, gegen die relativ geringen negativen Auswirkungen abwägen, die mit einer Impfung jetzt verbunden sind, auf die in zwei bis drei Monaten eine Impfung mit einem besseren Booster folgt. Ich war überrascht, dass Blogger wie Paul Offit weltweit einen großen Einfluss haben. Karl erwähnte mir gegenüber, dass er und seine Kollegen sehr aufmerksam auf das hören, was ich sage, und dass es für sie sehr hilfreich wäre, zu erfahren, was ich ihm heute erzähle – und dass ich ihm voll und ganz zustimme, da er absolut auf derselben Linie liegt wie ich sowie viele meiner NIH-Kollegen, darunter Rick Koup und andere. Es war ein sehr anregendes Gespräch, und ich war in Bestform. Anschließend sprachen wir über das Thema Affenpocken. Laut Karl sind die Affenpocken in Deutschland außer Kontrolle geraten, und ähnlich wie in den Vereinigten Staaten ist die Schwulengemeinschaft sehr frustriert über den Mangel an Impfstoffen, die sie benötigen, sowie über den fehlenden einfachen Zugang zu antiviralen Medikamenten. Mit der Diagnostik, die reichlich vorhanden ist, scheinen sie keine Probleme zu haben. Ich erklärte ihm, dass unsere Situation hier in den Vereinigten Staaten sehr ähnlich ist. Das Gespräch endete damit, dass er ein Foto mit mir machen wollte, da seine 15-jährige Tochter offenbar ein großer Fan von mir ist. Wir tauschten Handynummern aus, und er versprach mir, mich regelmäßig anzurufen.”

8. Dezember 2022

“Ich habe mich gerade mit dem deutschen Gesundheitsminister Karl Lauterbach getroffen, der mittlerweile so etwas wie ein Freund geworden ist, da er mich jedes Mal besuchen möchte, wenn er in Washington ist. Er schätzt meinen Rat sehr und sagt, ich sei in Deutschland ein „Rockstar“. An dem Treffen nahm auch die deutsche Botschafterin in den USA, Emily Haber, teil.”

Fazit:

Hier haben wir den Einfluss der USA auf die Deutsche Impfpolitik. Spahn hat selbst entschieden und sich keinen Rat von Tony geholt. Karlchen jedoch wurde von Fauci und Ugur beeinflusst.

Was das für die “Impfpolitik” von K. Lauterbach bedeutet und den direkten Einfluss der USA auf die deutsche Gesundheitspolitik, darüber sollte man vielleicht einmal diskutieren und Karl Lauterbach auch entsprechend befragen.

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