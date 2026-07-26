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Werner
6h

Dicker Hund, nicht nur haben die USA und Fauci auf die Impfstoffkäufe von Karlchen Einfluß genommen sondern direkt auch mit Biontec Ugur. Ein Filz der früher jedem Minister den Kopf gekostet hätte. Zu allem Überfluss hat der Mediziner(Gesundheitsökonomie) und Nichtarzt Lauterbach null Ahnung von Impfstoffen bzw. Immunologie, kann also weder mit Fauci noch mit Ugur (beiden fehlt leider auch einfaches Basiswissen) mithalten. Es schaudert einen wie hier mit der Gesundheit der Menschen (die solche Typen wie Lauterbach leider wählen) von Inkompetenten und Ruhmsüchtigen und von Big Money Abhängigen umgegangen wird.

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hartmut glossmann's avatar
hartmut glossmann
8h

Da war ich neulich ganz nahe dort , wo der Mincio bei Mantua mündet und ich jubelte innerlich ! Heureka !

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