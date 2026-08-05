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Auch er hat https://substack.com/@stopthoseshots/note/c-306517251?r=31oy60 in der Konsequenz, dass Grady und Fauci seit 1985 ein Ehepaar sind und Fauci in seiner NIH-Funktion zu den Personen gehörte, deren Forschung und klinische Ethik Fragen unter Grady’s Bioethik-Bereich fielen, nicht am Schirm. Kontrollversagen hat immer ein Muster.

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John Pearse
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In jedem Fall spannende Zeiten. Einerseits Bret Weinstein mit:

- “I think the way to think about Anthony Fauci sitting there in front of this committee today is we are governed by mafias.”

- “We don’t have the power to touch Anthony Fauci.”

- “He is a made man". Musste ich nachschauen: "In the context of organized crime, a made man is a fully initiated, official member of the Mafia (specifically the Sicilian or American Cosa Nostra)

- "He was sitting there and saying, ‘I don’t have to answer your question, because who the hell are you?’”

Quelle: "Bret Weinstein: We Are Governed by Mafias" im Exposing the Darkness Newsletter

Andererseits:

"BREAKING NEWS: Fauci et al. Named in Letters by Vires Law Group to All 50 States, Demanding Hospital Murder Criminal Prosecutions"

Mit einer längeren Liste bekannter Namen: u.A. Fauci, Birx, Walensky,Hotez, Daszak, Barak, Redford

Quelle: therebelpatient substack, eine mir bis dahin unbekannte Dr. Margaret Aranda

Verläuft sicher im Sand. Aber 50 AGs haben erst einmal kräftig zu tun.

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