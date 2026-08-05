Am 31. Juli 2026 lud Rand Paul ein großes Datenpaket zu Bill Gates und seinem Verhältnis Fauci und dem NIH hoch.

https://www.paul.senate.gov/wp-content/uploads/2026/07/2026.07.31Gates.pdf

Am 2.08.2026 veröffentlichte Rechtsanwalt Tobias Ulbrich eine ausführliche Analyse des Dokumentes hoch. Ob dieses durch eine KI analysiert wurde, kann ich nicht sagen. Es ist jedoch die ausführlichste Analyse dieses Dokumentes, die ich (bisher) kenne. Daher archiviere ich den Tweet hier, damit man ihn auch noch in Zukunft auffinden kann.

"Fauci als Marionette im Finanzinteressengeflecht"

https://paul.senate.gov/wp-content/uploads/2026/07/2026.07.31Gates.pdf

(eine Auswertung der Unterlagen von Senator Rand Paul)

Gegenstand und Herkunft der Unterlagen

Die nachfolgende Darstellung gibt ausschließlich denjenigen Sachverhalt wieder, der sich aus den vorgelegten Schriftstücken selbst ergibt. Sämtliche Seiten des Konvoluts tragen den Freigabevermerk des Ausschussvorsitzenden; die Seiten 2 und 3 weisen zusätzlich die Einführung in das Protokoll der genannten Anhörung aus.

Den Hauptteil des Konvoluts bilden E-Mail-Korrespondenzen aus Beständen des NIH und des NIAID aus den Jahren 2003 bis 2023, interne Briefingpapiere, Veranstaltungsprogramme, Vertrags- und Mitgliederlisten sowie Anlagen, darunter ein Buchmanuskript. Was alles fehlt schreibe ich unter den Post.

Die im Schriftverkehr auftretenden Rechtsträger und Personen

Auf Seiten von Bill Gates treten fünf voneinander zu unterscheidende Organisationen mit jeweils eigener E-Mail-Domäne in Erscheinung:

die Bill & Melinda Gates Foundation (http://gatesfoundation.org),

die Gates Ventures (http://gatesventures.com),

die bgC3 LLC, die in der Korrespondenz als Privatbüro von Mr. Gates bezeichnet wird (S. 1216), das Bill & Melinda Gates Medical Research Institute mit Sitz in Cambridge, Massachusetts (http://gatesmri.org, S. 789) sowie die

Pivotal Ventures, die in der Signatur als „A Melinda Gates Company“ ausgewiesen ist (S. 1237).

Melinda French Gates korrespondiert über die Domäne http://mfgates.com (S. 606, 1207, 1293). Bill Gates selbst korrespondiert im Untersuchungszeitraum wechselnd über http://bgc3.com (S. 1214, 1220) und http://gatesventures.com (S. 4, 871, 1181, 1207, 1211).



Auf staatlicher Seite sind beteiligt:

das Office of the Director des NIH mit Francis Collins, Lawrence Tabak, Carrie Wolinetz, Michael Lauer und Tara Schwetz ;

das NIAID mit Anthony Fauci, Hugh Auchincloss, H. Clifford Lane, Carl Dieffenbach, Patricia Conrad und Greg Folkers ;

das Vaccine Research Center (VRC) mit John Mascola und Barney Graham ;

das Fogarty International Center (FIC) mit Roger Glass, Robert Eiss und Peter Kilmarx ;

ferner das National Institute on Aging mit Richard Hodes ,

das National Cancer Institute mit Harold Varmus und Douglas Lowy sowie das

National Heart, Lung, and Blood Institute mit Gary Gibbons und Julie Panepinto.

Als durchgehende organisatorische Schnittstelle zwischen dem NIH und der Stiftung tritt Robert Eiss (NIH/FIC) auf (S. 474, 477, 479, 487, 492, 496, 498, 704, 1161, 1162). Auf Seiten der Stiftung nimmt Trevor Mundel, President Global Health Program, diese Funktion wahr (S. 4, 738, 741, 747, 1162, 1198, 1200, 1365).

Institutionalisierte Kooperationsstruktur zwischen NIH und Stiftung

Nach einer Mitteilung von Francis Collins an die Food and Drug Administration vom 19. Mai 2017 trifft sich die wissenschaftliche Leitung des NIH und der Bill & Melinda Gates Foundation seit mehreren Jahren jährlich, um den Fortgang gemeinsamer Vorhaben zu überprüfen und künftige Projekte zu planen; Collins bezeichnet sich dort als Ko-Vorsitzender dieser Zusammenkunft neben Trevor Mundel (S. 156).

Für den Vierten Jahreskonsultationsworkshop am 2. Juni 2017 im John Edward Porter Neuroscience Research Center auf dem NIH-Campus liegt die vollständige Tagesordnung vor (S. 157–159).

Sie weist Eröffnungsbemerkungen von Bill Gates in seiner Eigenschaft als Co-Chair und Trustee der Stiftung aus sowie vier paritätisch mit Vertretern des NIH und der Stiftung besetzte Panels zu Impfstoffforschung, strukturbasiertem Immunogendesign, Point-of-Care-Diagnostik und der Coalition for African Research and Innovation. Anthony Fauci und John Mascola sind als Panelisten des zweiten Panels benannt (S. 157).

Die Tagesordnung führt ferner acht ständige Arbeitsgruppen mit jeweils gemeinsamen Vorsitzenden aus NIH und Stiftung auf, nämlich zu HIV/AIDS, Malaria, Tuberkulose, Mutter-, Neugeborenen- und Kindgesundheit, Pneumonie und enterischen Erkrankungen, Kontrazeptionsforschung, HPV und Zervixkarzinom sowie Point-of-Care-Diagnostik (S. 158 f.).

Collins lud den damaligen FDA-Kommissar zu dieser Veranstaltung ein und teilte mit, dass mehrere FDA-Kollegen an der Vorbereitung des Diagnostik-Panels beteiligt gewesen seien (S. 156).



Die inhaltliche Vorbereitung dieses Workshops erfolgte zwischen Robert Eiss (NIH/FIC) und Niranjan Bose (bgC3) sowie Ian Saunders und Jen Krajicek (bgC3) unter Einbindung von Jennifer Routh (NIH/NIAID) (S. 704–732).

Die Entwurfsfassung der Tagesordnung wurde am 18. Mai 2017 durch Robert Eisinger (NIH/NIAID) intern verteilt (S. 494); Chris Karp (http://gatesfoundation.org) und Niranjan Bose (http://bgc3.com) waren in die Terminplanung eingebunden (S. 493).



Frühere Zusammenkünfte sind ebenfalls dokumentiert:

die Terminabstimmung für das „2016 NIH-BMGF Annual Meeting“ unter Beteiligung von Bill Gates erfolgte zwischen Josie Ekberg (http://gatesfoundation.org) und Robert Eiss ab November 2015 (S. 474–478);

für April 2016 ist ein „Gates Foundation dinner and workshop“ vermerkt (S. 479);

für 2017 ist ein „NIH-BMGF consultative meeting“ dokumentiert (S. 487 f.).



Der Achte Jahresworkshop von NIH und Stiftung fand am 15. Dezember 2021 statt. Robert Eiss teilte am 9. Dezember 2021 im Auftrag von Francis Collins die vorgeschlagene Struktur des eröffnenden Panels zur Omikron-Variante mit; Adressaten waren unter anderem Anthony Fauci , die WHO-Regionaldirektorin für Afrika, Vertreter von USAID, des South African Medical Research Council und Trevor Bedford (S. 1162).



Nach dieser Mitteilung setzte sich das Auditorium aus etwa 260 leitenden Wissenschaftlern des NIH und der Stiftung sowie mehreren Vertretern des HHS zusammen, namentlich

der kommissarischen FDA-Kommissarin Janet Woodcock ,

dem Direktor des Center for Biologics Evaluation and Research Peter Marks und

dem Direktor der BARDA Gary Disbrow;

Bill Gates sollte unmittelbar vor dem Panel einen Vortrag halten (S. 1162).

Robert Eiss übersandte am 13. Dezember 2021 an das NIAID eine als „close hold“ bezeichnete Vorabfassung der Rede von Bill Gates, die ihm dessen Büro zur Verfügung gestellt hatte (S. 1161, 1163).

Zur Redezeit von Anthony Fauci teilte Eiss mit, vier Minuten wären ideal, man richte sich aber nach dessen Präferenz (S. 1161).

Besuche und Auftritte von Bill Gates am NIH

Für den 7. Oktober 2013 war ein Besuch von Bill Gates am NIH geplant; das Programm sah eine Medienrunde am Clinical Center, ein Gespräch mit Collins, eine Roundtable-Diskussion mit der NIH-Leitung und die David E. Barmes Global Health Lecture vor (S. 84–90).

Die Vorbereitung wurde von Collins am 26. September 2013 an Hugh Auchincloss, Clifford Lane, Roger Glass und Alan Guttmacher angestoßen (S. 496, 505).

Der Besuch wurde auf den 2. Dezember 2013 verlegt (S. 514, 518, 522).

Das Programm für den 2. Dezember 2013 weist im Einzelnen aus:

Ankunft am Vaccine Research Center um 9:00 Uhr,

ein Vier-Augen-Gespräch zwischen Collins und Gates ,

einen wissenschaftlichen Rundgang durch das VRC unter Führung von Anthony Fauci und John Mascola ,

eine Medienrunde mit Associated Press, New York Times, Wall Street Journal und Washington Post,

die Barmes Global Health Lecture mit dem Titel „Why the Future Needs Biomedical Innovation“,

eine Roundtable-Diskussion mit der NIH-Leitung, in der Fauci und Glass als Lead Discussants für HIV, Malaria, Tuberkulose und weitere Infektionskrankheiten benannt sind,

sowie eine Einheit zur Tuberkulose-Wirkstoffentwicklung mit Fauci, Clifton Barry und Kathryn Zoon (S. 528 f.; identisch S. 138 ff.).

Fauci leitete die Tagesordnung am 24. November 2013 innerhalb des NIAID weiter (S. 575, 597–603) und stimmte sich mit Mascola über die Vorbereitungsunterlagen ab (S. 567, 570).

Zu den Anlagen zählten Biografien von Trevor Mundel und Boris Nikolic (S. 575, 613, 621) sowie ein Papier mit dem Titel „NIH Briefing on Bill and Melinda Gates Foundation Funding“ (S. 599, 601).



Für den 28. September 2022 teilte Collins mit, Bill Gates halte sich am Folgetag im Weißen Haus auf und habe um ein Treffen um 9:00 Uhr gebeten; als voraussichtliches Thema benannte Collins das gemeinsame Vorhaben von NIH und Stiftung zu HIV und Sichelzellkrankheit sowie die Zukunft dieser Partnerschaft und nahm auf ein Treffen in Sunnylands im Mai 2022 Bezug (S. 811).

Fauci leitete hierzu eine Zusammenstellung der NIAID-Aktivitäten mit der Stiftung durch Carl Dieffenbach weiter (S. 863).

Bereits im Jahr 2011 wurde ein Treffen zwischen Bill Gates und Anthony Fauci über Christine Turner (http://bgc3.com) und Patricia Conrad (NIH/NIAID) unter Beteiligung von Floramie Phillips (http://gatesfoundation.org) terminiert (S. 626–646); Conrad leitete die Terminanfrage am 10. August 2011 an Fauci weiter (S. 638 f.).

Finanzbeziehungen

Anfrage des NIH-Direktors vom 25. Mai 2018

Am 25. Mai 2018 um 16:55 Uhr richtete Francis Collins eine als dringlich gekennzeichnete Anfrage an Roger Glass, Robert Eiss und Anthony Fauci, nachrichtlich an Lawrence Tabak, Carrie Wolinetz und Michael Lauer. Er bat um Antwort auf zwei Fragen, nämlich ob das NIH Fördermittel an die Stiftung vergebe, und welche gemeinsamen Projekte bestehen, jeweils unter Angabe des ungefähren jährlichen Mittelaufwands des NIH und der Stiftung. Collins leitete die Anfrage mit der Bemerkung ein, er könne die Gründe derzeit nicht darlegen, und erbat eine Antwort bis Samstag, 16:00 Uhr (S. 360, 376).

Drei Tage später, am 28. Mai 2018, korrespondierten Collins und Fauci über eine für den 29. Mai 2018 anberaumte Zusammenkunft im Weißen Haus;



Fauci teilte hierzu mit, das NIAID verfüge über 104 Millionen US-Dollar für die Entwicklung eines universellen Influenza-Impfstoffs und könne einen Plan mit 150 bis 200 Millionen US-Dollar jährlich über fünf Jahre umsetzen, weshalb eine Milliarde US-Dollar über fünf Jahre eine geeignete Größenordnung sei (S. 293, 373).



Mittelfluss vom NIH an die Stiftung gab es nach den Unterlagen nicht.

Roger Glass bestätigte am selben Tag, das NIH gebe keine Mittel an Gates (S. 335).

Mittelfluss von der Stiftung an das NIH und gemeinsame Finanzierungen

Tabak führte in derselben Nachricht aus, die Stiftung habe verschiedene Komponenten des NIH finanziert, unter anderem über das Grand-Challenges-Programm, wobei er die Aufstellung auf die Jahre 2015 bis 2018 beschränkt habe; frühere Zuwendungen existierten. Er verlinkte hierzu Datensätze der Zuwendungsdatenbank der Stiftung mit den Vorgangsnummern OPP1162695, OPP1178956 und OPP1159915 für das NIAID (S. 290, 350).



Anthony Fauci ergänzte am 25. Mai 2018 um 20:07 Uhr, die Stiftung ko-finanziere gemeinsam mit dem NIAID die Cabotegravir-PrEP-Studie, wobei ihm die Höhe des Anteils der Stiftung nicht bekannt sei. Ferner berät und konsultiert nach seiner Angabe Robert Seder vom Vaccine Research Center in erheblichem Umfang für die Stiftung, wobei kein Geld fließe. Im Übrigen sei die Aufstellung Tabaks zutreffend (S. 290, 350).



Roger Glass teilte mit, die Stiftung unterstütze gemeinsam mit dem Wellcome Trust, dem britischen Medical Research Council, Kanada und der Europäischen Union die Datenbank World Report; in der Vergangenheit habe sie ein von der FIC geleitetes Projekt zu Mangelernährung und enterischen Erkrankungen über die Foundation for the National Institutes of Health (FNIH) vollständig finanziert (S. 335).

Collins fragte ergänzend nach der gemeinsamen Förderung der Einzeldosis-HPV-Studie in Costa Rica (S. 333).

Carrie Wolinetz wies darauf hin, dass die FNIH weiterhin über Kooperationen mit der Stiftung verfüge, die vom NIH teilweise unabhängig seien und sich teilweise mit dem Grand-Challenges-Programm überschnitten (S. 417).



Robert Eiss ergänzte am 25. Mai 2018 um 21:05 Uhr zwei Vorhaben: Das National Cancer Institute und die Stiftung teilen sich die Kosten einer Studie zur Nachzulassungsprüfung von HPV-Impfstoffen (ESCUDDO-Studie), bei der die Zusage der Stiftung 20 Millionen US-Dollar beträgt; ferner tragen NIH und Stiftung gemeinsam eine African Post-Doctoral Training Initiative im intramuralen Programm, bei der sich die Stiftung über sechs Jahre mit 2 Millionen und das NIH mit 2,2 Millionen US-Dollar verpflichtet hat (S. 349).

Am 26. Mai 2018 teilte Eiss Collins zusätzlich mit, die Arbeitsgruppe habe zur Ermittlung der Zahlen auf die öffentlich zugängliche Zuwendungsdatenbank der Stiftung zurückgegriffen; Stiftung und einzelne Institute des NIH hätten im Umfeld der gemeinsamen Arbeitsgruppen parallele Investitionen getätigt, deren Mittelherkunft nicht ohne Weiteres nachvollziehbar sei. Die Zusammenarbeit des NIH mit der Stiftung erstrecke sich auf elf Institute und Zentren; als Beispiele gemeinsam entwickelter Interventionen benannte er MenAfriVac und den Tuberkulose-Schnelltest Xpert MTB/RIF (S. 461).

Angaben des Briefingpapiers zum Besuch vom 2. Dezember 2013

Das für diesen Besuch erstellte Papier „NIH – BMGF Active Funded Partnerships in Global Health“ führt über die FNIH abgewickelte Initiativen mit folgenden Volumina auf:

Grand Challenges in Global Health mit 201 Millionen US-Dollar für den Zeitraum 2003 bis 2015,

Vector-Based Control of Transmission mit 52 Millionen für 2009 bis 2016,

das Vorhaben MAL-ED mit 40 Millionen für 2008 bis 2014 unter Beteiligung der FIC,

das Vorhaben HIT-TB mit 2,9 Millionen für 2010 bis 2013 unter Beteiligung des NIAID sowie ein

Vorhaben zu Onchocerca volvulus mit 1,5 Millionen für 2013 bis 2015 unter Beteiligung des NIAID (S. 530).

Für das NIAID selbst weist das Papier mit Unterstützung der Stiftung durchgeführte Vorhaben aus, darunter eine Untersuchung zur Immunität gegen Leishmania-Promastigoten mit rund 310.000 US-Dollar und

die Herstellung von HIV-Clade-C-gp145-Hüllprotein mit 2,9 Millionen US-Dollar.

Ferner ist das NIAID als Sub-Grantee an von der Stiftung finanzierten Projekten beteiligt, namentlich mit 5 Millionen US-Dollar an der University of Pittsburgh, 690.000 am Infectious Disease Research Institute, rund 614.000 am Fred Hutchinson Cancer Research Center, rund 893.000 an der Catalysis Foundation, 1,42 Millionen an der Duke University und 324.000 am Institut Bouisson Bertrand (S. 531).

Zum NICHD führt das Papier aus, die Errichtung des Global Network for Women’s and Children’s Health Research sei die erste öffentlich-private Partnerschaft zwischen NIH und Stiftung gewesen; die Stiftung habe hierfür in den ersten drei Jahren 15 Millionen US-Dollar bereitgestellt (S. 532).

Zur PopART-Studie ist ausgewiesen, dass diese überwiegend durch PEPFAR mit rund 103 Millionen US-Dollar finanziert und daneben von der Stiftung mit rund 15 Millionen, dem NIAID mit rund 12 Millionen, dem NIMH mit rund 2,3 Millionen und dem NIDA mit rund 2,1 Millionen US-Dollar getragen wird (S. 533).

Für ein gemeinsames Vorhaben von FIC und NICHD zu einem Vi-Konjugatimpfstoff sind 586.000 US-Dollar ausgewiesen (S. 533).

Ein weiteres Papier mit dem Titel „NIAID – Bill & Melinda Gates Foundation Partnerships – Global Health – 2013“ listet Einzelvorhaben zu

Tuberkulose,

HIV/AIDS,

Malaria,

Polio,

vernachlässigten Tropenkrankheiten,

Dengue,

Kryptosporidiose und

Rotaviren auf

und benennt jeweils die beteiligten Stellen (S. 587–591).

Dort ist unter anderem festgehalten, dass Forschungsergebnisse zur Übertragbarkeit hochpathogener aviärer Influenzaviren H5N1 zwischen Säugetieren, veröffentlicht 2012 in Nature durch Yoshihiro Kawaoka, sowohl mit Mitteln des NIAID als auch mit Mitteln der Stiftung finanziert wurden (S. 589).

Direktzuwendungen der Stiftung an intramurale Wissenschaftler des NIAID

Dem Konvolut ist eine Aufstellung mit dem Titel „G1 – NIAID DIR collaborative agreements active between June 1 2016 and Dec 13 2023“ beigefügt (S. 192–242).

Sie führt für die Division of Intramural Research des NIAID Vereinbarungen nach Referenznummer, Vertragsart, Laufzeit, externer Partei und verantwortlichem Wissenschaftler auf. Die Bill & Melinda Gates Foundation erscheint dort wiederholt als externe Partei, ganz überwiegend unter der Vertragsart „Gift“.



Im Einzelnen sind ausgewiesen:

Vorgang 2011-0571 vom 10. Februar 2012 gemeinsam mit dem Institut Bouisson Bertrand, verantwortlich Thomas Nutman (S. 192);

Vorgang 2012-2636 vom 26. März 2015 mit Laufzeit bis 1. November 2018, verantwortlich David Sacks (S. 194);

Vorgang 2014-25157 vom 7. April 2015 als Letter of Intent beziehungsweise MOU, verantwortlich David Sacks (S. 200);

Vorgang 2015-32796 vom 19. November 2015 bis 30. Juni 2018, verantwortlich Patrick Duffy (S. 204);

Vorgang 2015-33381 vom 30. Oktober 2015 bis 30. April 2017, verantwortlich Brandyce St. Laurent (S. 206);

Vorgang 2016-0785 vom 27. Februar 2017 bis 15. Juli 2021, verantwortlich Jeffrey Cohen (S. 212);

Vorgang 2017-0848 vom 6. November 2017 bis 30. September 2019, verantwortlich Jeffery Taubenberger (S. 217);

Vorgang 2017-1106 vom 1. Februar 2018 bis 31. Januar 2024, verantwortlich Clifton Barry (S. 217);

Vorgang 2018-0978 vom 23. Oktober 2018 bis 31. März 2020 (S. 222);

Vorgang 2019-0001 vom 19. August 2019 bis 31. Dezember 2023, verantwortlich Thomas Nutman (S. 223);

Vorgang 2019-0220 vom 10. Mai 2019 bis 31. Oktober 2020 sowie

Vorgang 2019-0282 vom 11. September 2019 bis 31. Dezember 2023, verantwortlich Matthew Memoli (S. 224);

Vorgang 2019-0849 vom 14. November 2019 bis 31. Dezember 2024, verantwortlich Clifton Barry (S. 226);

Vorgang 2019-0991 vom 17. Oktober 2019 bis 30. April 2022,

Vorgang 2019-1039 vom 12. November 2019 bis 31. Dezember 2023, verantwortlich Matthew Memoli , sowie

Vorgang 2019-1072 vom 15. November 2019 bis 30. September 2024, verantwortlich Jeffery Taubenberger (S. 227);

Vorgang 2020-0908 vom 20. September 2021 bis 30. Juni 2023, verantwortlich Jessica Manning , und

Vorgang 2020-1167 vom 16. September 2020 bis 31. Mai 2023, verantwortlich Joshua Tan (S. 231);

Vorgang 2022-0908 vom 10. Oktober 2022, verantwortlich Clifton Barry (S. 240);

Vorgang T-02353-2023 vom 24. Mai 2023 bis 30. September 2025, verantwortlich Joshua Tan (S. 242). Beträge sind in der Aufstellung nicht ausgewiesen.

Dieselbe Aufstellung führt für den Vorgang 2022-0584 die Centers for Disease Control and Prevention gemeinsam mit dem Kenya Medical Research Institute, dem Naval Medical Research Center und der Liverpool School of Tropical Medicine als externe Parteien einer klinischen Prüfungsvereinbarung auf (S. 240).

Partnerschaften ohne Mittelfluss

Ein gesondertes Blatt des Briefingpapiers ist mit „Active Partnerships in Global Health (no current exchange of funds)“ überschrieben. Es benennt die Pox-Protein Public-Private Partnership (P5), an der NIAID, Stiftung, HIV Vaccine Trials Network, das U.S. Military HIV Research Program, Sanofi-Pasteur und Novartis beteiligt sind und bei der NIAID und Stiftung als primäre Geldgeber bezeichnet werden; ferner die Malaria Vaccine Funders Group unter Beteiligung von NIAID, Stiftung, USAID, Europäischer Kommission, Wellcome Trust und weiteren; sowie die „Decade of Vaccines“-Zusammenarbeit, in deren Rahmen Vertreter der Stiftung, des NIAID und der WHO im März 2013 eine Absichtserklärung zur Fortsetzung gemeinsamer Impfstoffforschung unterzeichneten (S. 534).

Unmittelbare Korrespondenz zwischen Bill Gates und Anthony Fauci (kleiner Ausschnitt)

Der früheste dokumentierte Vorgang stammt vom 24. Oktober 2003. Richard Klausner von der Gates Foundation wandte sich an Fauci mit der Bitte um Klarstellung zum Verhältnis zwischen der Partnership for AIDS Vaccine Evaluation (PAVE) und dem Global HIV Vaccine Enterprise und beanstandete, dass die Stiftung hierzu nicht angesprochen worden sei (S. 264, 268, 270).

Fauci antwortete am selben Tag, PAVE sei eine von der NIAID moderierte Partnerschaft von Regierungsstellen, betreffe ausschließlich klinische Prüfungen und sei durch das DHHS veranlasst worden, um Konsistenz zwischen NIH und CDC herzustellen; nach Einbindung des Verteidigungsministeriums bestehe die Partnerschaft aus den drei Stellen NIAID/NIH, CDC und DoD (S. 266, 272).

Am 3. Januar 2022 um 23:57 Uhr übersandte Gates Fauci das Manuskript seines Buches „How to Prevent the Next Pandemic“ vor Einreichung beim Verlag mit der Bitte um Durchsicht, insbesondere des neunten Kapitels, das den von ihm vorgeschlagenen Plan für die Welt enthalte; als Veröffentlichungstermin ist der 3. Mai 2022 genannt (S. 871).

Fauci sagte am 5. Januar 2022 zu, sich um das neunte Kapitel zu bemühen (S. 872).

Am 8. Januar 2022 antwortete Fauci, er habe das Buch überflogen, das neunte Kapitel eingehend gelesen und mit nachverfolgten Änderungen sowie Kommentaren versehen, und er habe das Manuskript vertraulich an David Morens weitergegeben, der es nach der Lektüre vernichtet und zu jedem Kapitel Anmerkungen verfasst habe; beide Kommentardokumente sind als Anlagen bezeichnet (S. 874, 1156).

Wesentliche Teile des Manuskripts sind dem Konvolut beigefügt (S. 890 ff.).

Vorgänge im Zusammenhang mit COVID-19

Am 31. März 2020 um 19:02 Uhr bat Trevor Mundel Fauci um einen Gesprächstermin von 30 bis 45 Minuten für Bill Gates am Folgetag. Da eine automatische Abwesenheitsantwort einging, wandte sich Jennifer Weisman (http://gatesfoundation.org) am selben Abend an Gretchen Wood und Cyndi Burrus-Shaw im Office of the Director des NIH mit der Frage, wie ein Zugang zum Büro Faucis zu erreichen sei (S. 1200).

Lawrence Tabak leitete die Anfrage am 1. April 2020 um 6:13 Uhr mit dem Vermerk hoher Priorität unmittelbar an Fauci weiter (S. 1204).



Am 15. April 2020 um 12:34 Uhr schrieb Patricia Conrad im Auftrag Faucis an Trevor Mundel und führte unter Bezugnahme auf ein an diesem Tag mit Mr. Gates geführtes Telefonat Clifford Lane in die Korrespondenz ein (S. 738). Mundel antwortete um 14:43 Uhr, man sei soeben mit Tony und Bill in einem Gespräch gewesen und man sei übereingekommen zu prüfen, wie die jeweiligen Aktivitäten im Bereich der Plasmastudien koordiniert werden könnten, da man mit demselben Konsortium arbeite; die Stiftung sei stärker auf Postexpositionsprophylaxe und die Behandlung milder Hochrisikoverläufe ausgerichtet (S. 741). Für denselben Abend um 18:30 Uhr wurde eine Telefonkonferenz unter Beteiligung von Mike Poole (http://gatesfoundation.org) und Penny Heaton (http://gatesmri.org) vereinbart (S. 747).

Am 15. April 2020 um 18:54 Uhr übersandte Clifford Lane an Trevor Mundel, nachrichtlich an Mike Poole und Penny Heaton, unter dem Betreff „Staging site for the guidelines“ die Adresse einer Staging-Seite nebst Benutzername und Kennwort (S. 750).



Am 15. April 2020 um 19:01 Uhr richtete Lane unter dem Betreff „IVIg Protocol Team“ eine Nachricht an Trevor Mundel und Patricia Conrad, nachrichtlich an Christa Bowles, Mike Poole, Penny Heaton und James Neaton. Darin führte er aus, Neaton leite das INSIGHT-Netzwerk und koordiniere die mittwochs stattfindenden Telefonkonferenzen mit den Prüfern und den Unternehmen; es wäre gut, wenn ein Vertreter der Gates Foundation Teil dieses Teams wäre, und er bitte um Mitteilung, wen man entsenden wolle (S. 769).

Penny Heaton benannte am 18. April 2020 Jintanat Ananworanich vom Bill & Melinda Gates Medical Research Institute (S. 764); Lane bestätigte deren Teilnahme an den Telefonkonferenzen (S. 768), Ananworanich bestätigte ihrerseits (S. 789).

Ebenfalls im April 2020 leitete Stewart Simonson an Clifford Lane vertraulich ein von Richard Danzig verfasstes Papier mit dem Titel „A Six Month ›Wartime‹ Vaccine Program“ weiter (S. 160 f.). Die Anlage 2 dieses Papiers führt diejenigen Personen auf, mit denen der Plan erörtert wurde; darunter befinden sich Emilio Emini von der Gates Foundation, der ausdrücklich als Beobachter bezeichnet und zur Sitzung am 31. März eingeladen ist, sowie Dave Robinson, Director CMC Vaccines Development and Surveillance der Gates Foundation, ebenfalls als Beobachter (S. 164 f.). Lane antwortete am 3. April 2020, er werde die Sache mit Tony voraussichtlich erst im Vorfeld eines konkreten Anlasses erörtern (S. 166).

Dem Konvolut ist ferner die Mitgliederliste der Partnerschaft „Accelerating COVID-19 Therapeutic Interventions and Vaccines“ (ACTIV) beigefügt. Das Executive Committee wird von Francis Collins und Paul Stoffels (Johnson & Johnson) geleitet und umfasst unter anderem Anthony Fauci, Gary Gibbons, Peter Marks und Janet Woodcock (FDA) sowie Gary Disbrow (BARDA) (S. 243). Als Mitglieder geführt sind ferner Emilio Emini für die Bill & Melinda Gates Foundation und Penny Heaton als Chief Executive Officer des Bill & Melinda Gates Medical Research Institute (S. 245); Clifford Lane ist als Direktor der Division of Clinical Research des NIAID aufgeführt (S. 246).

Am 26. Juli 2021 um 15:23 Uhr richtete Trevor Mundel eine Nachricht gemeinsam an Bill Gates und Anthony Fauci, in der er auf eine Preprint-Veröffentlichung zu Daten einer auf ein Viertel reduzierten Moderna-Dosis verwies, den regulatorischen Weg über Immunogenitätsstudien der Phase 3 darstellte und ausführte, dies sei der einzige Weg, die Produktionskapazität von Moderna unmittelbar zu verdoppeln (S. 1198).