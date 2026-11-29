Camouflage ist eine 1983 gegründete Baden-Württembergische Band aus Bietigheim-Bissingen.

„The Great Commandment“ war vom 19. Oktober 1987 bis zum 25. Januar 1988 insgesamt 14 Wochen lang in den deutschen Single-Charts.

Damals, in den 1980er Jahren, als man mit kritischen Texten noch im Radio gespielt wurde, erschienen tatsächlich einige zeitlos kritische Texte.

Wenn ich jetzt die Lieder seiner Kindheit (1987 war ich 10 Jahre alt) noch einmal Revue passieren lasse, mit all den Jahren an Erfahrungen die dazwischen liegen, resonieren dieser Liedtext bei mir heute ganz anders als damals, als es einfach nur coole Musik war.

Viel Text hat das Lied nicht, wenn man die Wiederholungen herausnimmt.

Some people suppress you / They partch you / And reap a disaster /

Manche Leute unterdrücken dich / Sie machen dich fertig / Und ernten eine Katastrophe

Reeducation for the enfants / Who demanded for an innocent instance

Umerziehung für Kinder / die für einen unschuldige Augenblick forderten

The great commandment / Shows the contempt / Between the world and their /

Embarrassing pavement

Das große Gebot / Zeigt die Verachtung / Zwischen der Welt und ihrem /

Peinlicher Bürgersteig

Believe the scholars / Read the readings / Realize the man who says anything

Glauben Sie den Gelehrten / Lies die Schriften / Erkenne den Mann, der etwas sagt

The needies believe you / They treat you / Like survivors of a disaster

Die Bedürftigen glauben dir / Sie behandeln dich / Wie Überlebende einer Katastrophe



Wenn man den Liedtext von Camouflages „The Great Commandment“ durch den Interpretationsrahmen der Plandemie oder des Klimaschwindels betrachtet, z. Bsp. durch Dr. Ostens preisgekrönte Rede, lässt sich das Lied als parabelhafte Beschreibung eines gesellschaftlichen Machtkonflikts interpretieren.

Es geht um das Spannungsfeld zwischen einer herrschenden Deutungselite (die sozial konstruierte „Fakten“ und Gehorsam einfordert) und empirisch orientierten Kritikern (die auf „rohe Daten“ und Tatsachen pochen). Weil der Text so abstrakt und zeitlos formuliert ist, lässt er “das große Gebot” zu einem Sinnbild für die Corona-Regeln und das offizielle Pandemie-Narrativ interpretieren bzw. generell als staatliche Bevormundung in diversen Bereichen (wie Klimawandelschwindel, Energiewendeschwachsinn…). Obwohl man sieht, dass das gesellschaftliche Narrativ datenbasiert realistisch nicht trägt und nicht tragen kann, werden die Kinder entsprechend verdummt/verbildet, der Bürger wie ein Kind behandelt und die Massen durch das Fernsehen wie Kinder “erzogen”.

1. Unterdrückung, Umerziehung und „soziale Kontrolle“

„Some people suppress you / They partch you / And reap a disaster / Reeducation for the enfants / Who demanded for an innocent instance“

Das Liebt beschreibt staatliche und institutionellen Eingriffe, die Menschen wirtschaftlich und sozial „ausdörren“ lassen und in ein kollektives Krisenmanagement zwingen.

Die „alten Autoritätsinstanzen“ behandeln den Bürger nicht als mündigen Souverän, sondern wie ein unmündiges Kind (enfant), das bei Widerspruch durch „soziale Kontrolle über das Sagbare“ umerzogen werden muss.

„Who demanded for an innocent instance“ ist die schlichte Einfordern von rohen Messdaten, Belegen oder einer offenen Debatte. Also das Verlassen des gesellschaftlich akzeptierten Diskussionspfades.

Weil sie “dich”, also den Kritiker unterdrückt haben, ernten die Täter und Gläubigen nun ein Desaster, weil Fakten und Glauben mehr zählen als Daten. Dafür ernten die Gläubigen nun das Desaster, das sie sich selbst haben spritzen lassen bzw. den Energiekollaps.

2. Das „Große Gebot“ als sozial konstruiertes Dogma

„The great commandment / Shows the contempt / Between the world and their / Embarrassing pavement“

„The great commandment“ (Das große Gebot) als das unantastbare Glaubensbekenntnis der „Fakten“ (das vordefinierte Weltbild bzw. die „Kirche der Plandemiker oder der Klimagläubigen“), dem man sich unterwerfen muss, um nicht als Ketzer oder „postfaktisch“ gebrandmarkt zu werden.

Die Verachtung („contempt“) der Plandemiker/Klimawandelgläubigen für die kritisch denkenden Menschen (“enfants”) zeigt sich darin, wie die Realität der von dem Maßnahmen des “Great Commandment” Betroffenen herabgestuft wird. Dabei offenbart sich die Kluft zwischen Realität und Konstrukt („Shows the contempt / Between the world and their / Embarrassing pavement“).

3. Autoritätsgläubigkeit und „Doublespeak“

„Believe the scholars / Read the readings / Realize the man who says anything“

Glaube statt Prüfung. Glaube an die „wahren Experten“ (scholars) und das Konsumieren der offiziellen Verlautbarungen der Regierung oder “Qualitätsmedien” (readings), während abweichende Studien oder Daten als „randständig“ oder „Propagandaschrift“ delegitimiert werden.

„Realize the man who says anything“ steht dafür, dass man erkennen muss, wer überhaupt noch irgendwas sagt, das datenbasiert und logisch ist und nicht nur faktisches, politisch korrektes Gesabbel und Doppelsprech. Man muss jene finden, die es noch ehrlich meinen und datenbasiert argumentieren.

4. Die Umkehrung von Täter und Opfer

„The needies believe you / They treat you / Like survivors of a disaster“

Die Anhänger des offiziellen Narrativs, die auf Einordnung durch die Autoritätsinstanzen angewiesen sind, übernehmen deren „Faktenbild“ unhinterfragt. Die Gläubigen fühlen sich dabei wie Überlebende einer Katastrophe (die sich aber nur in ihrem Kopf und im Fernsehen abspielte).

Schaut man sich zum Text noch das Video an, wurden schon damals die Täter/Politiker/Agitatoren als gesteuerte Puppen dargestellt, die ihre Funktion einstellen, sobald man die Steuerung korrumpiert und ihnen den Stecker zieht (die Finanzierung kappt, siehe USAID).

Ein Teil derjenigen, welche die Wahrheit erkennen, wenden sich vom Agitator ab. Einige bleiben ihm aber zugewendet und hoffen wohl immer noch auf seine Führung.

Nach 2020 kann ich das Lied nicht mehr so unschuldig hören wie vor 2020. „The Great Commandment“ wurde für mich zu einer Allegorie auf den Konflikt zwischen institutionalisierter Deutungshoheit und individueller, datenbasierter Realitätsprüfung.

Dennoch, oder vielleicht auch deswegen ein zeitloses Lied, das man auch heute immer noch gerne hört.

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