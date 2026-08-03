Mindestens einmal in der Woche tagt jetzt der Lenkungsausschuss der EU-Mitgliedsstaaten, die Gesundheitsminister werden detailliert über den Stand der Verhandlungen informiert. Liest man die Protokolle, die sogenannten »Minutes of the meeting«, ist es wie immer in der EU: kompliziert. Bulgarien kritisiert, dass man mit zu vielen Anbietern gleichzeitig verhandele. Andere EU-Staaten finden, man verlasse sich zu sehr auf diese neue mRNA-Technologie. Ob dies nicht zu riskant sei und man doch lieber auf erprobte Methoden setzen solle? Immer wieder geht es um die Frage, ob die neue Methode wirklich leisten werde, was sie verspricht. Bis in den späten Oktober werden Wissenschaftler der EU erklären, man sei »sehr skeptisch« gegenüber allen mRNA-Impfstoffen. Einige Mitgliedsstaaten finden auch, dass man zu sehr auf BioNTech setze, obwohl der mögliche Impfstoff doch bei –70 Grad gekühlt und vor der Verabreichung verdünnt werden müsse. Warum sich nicht lieber auf den Konzern AstraZeneca verlassen, der das mögliche Präparat zu einem sehr niedrigen Preis – ohne Gewinnabsichten – anbiete. "(Mascolo, Gloger - Ausbruch, S. 239)

Hätte ich Mascolos Buch nicht minutiös durchgearbeitet, wüsste ich von diesen Protokollen nichts, die mir die google KI tatsächlich auf der asktheeu.org Internetseite gefunden hat.

The Vaccines Procurement Steering Committee & the Joint Negotiation Team - a Freedom of Information request to Generalsekretariat der Europäischen Kommission - AsktheEU.org

Mit Hilfe der KI Perplexity habe ich die Dateien herunterladen lassen und sie hat mir auch gleich eine Zusammenstellung und grobe Analyse zusammengestellt.

Perpexitys Analyse:

Ich habe alle 315 eindeutigen PDF-Dokumente von der AsktheEU.org-Anfrageseite heruntergeladen. Die ursprüngliche Zählung von 425 Links enthielt etwa 110 Duplikate (gleiche Dateien, die sowohl auf der Hauptseite als auch auf den einzelnen Antwort-Seiten verlinkt waren).

315 gültige PDF-Dateien (380 MB gesamt, alle als %PDF validiert) wurden in einem ZIP-Archiv gepackt:

EMA Vaccine Procurement FOI - All PDFs (327 MB komprimiert) — enthält alle 315 PDFs

Manifest CSV — vollständige Dateiliste mit Größenangaben

Dokumentkategorien

Da Substack keine zip und CV Dateien unterstützt, habe ich die Daten bei Telegram hinterlegt:

https://t.me/DrBines_verbales_Vitriol/21621

https://t.me/DrBines_verbales_Vitriol/21622

Ich alleine schaffe es nicht, diese Datenmengen auszuwerten.

Unterstützungsmöglichkeiten:

Bücherwunschzettel: https://www.amazon.de/registries/gl/owner-view/30LG3DJ4ET90L?ref_=list_d_gl_lfu_nav

Andere Unterstützungsmöglichkeiten für Holgers und meine Forschung: