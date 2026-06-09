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2h

Wie soll man denn als symptomlos Kranker sonst wissen, ab wann man sich zu fürchten beginnen soll? Merck hat bei Gardasil auch den Hals aus der Schlinge bekommen https://substack.com/@maryannedemasi/note/p-200744122?r=31oy60 . Jetzt muss man nur noch die Kongolesen bestrafen, weil die Ebola-Stationen angezündet und nicht gestorben sind. Übrigens hat mir ein OLG in seiner Weisheit erklärt, dass Studien und Diagnosen irrelevant sind, wenn es Sachverständige - trotz von denen selbst zugegebener und protokollierter Unkenntnis, um nicht wegen falscher Zeugenaussage zu haften - für kompetent hält. Widewidewitt...

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Pierre Brangére's avatar
Pierre Brangére
40m

beim link von Pierre Obertin kommt nur "404" page not found ?

liest hier die Gegenseite mit und torpediert die Aufklärung ?

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3 replies by DrBines verbales Vitriol and others
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