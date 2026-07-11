Irgendein Honk nutzt meinen Namen für Krypto BS. Keine Ahnung, woher die Kanalmitglieder kommen, wahrscheinlich verwaiste Profile, die einfach hinzugefügt wurden. Es ist ein Fall von Identitätsklau und Rufschädigung.

Ich habe den Kanal mehrfach bei Telegram gemeldet und es passiert nichts. Jetzt reicht’s.

Ich habe zum Selbstschutz, falls tatsächlich jemand auf ihn reinfallen sollte, die Sache angezeigt.

Der Typ nutzt eine Telfonnummer aus Deutschland und war so “clever” eine Verbindung zu WhatsApp und seiner Telefonnummer zu erstellen:

Es gibt auch einen Bot auf den Namen meines Kanals, der nicht von mir ist:

Ich habe kein Problem mit Mirror Kanälen, aber meinen Namen für Kryptobetrug zu nutzen, da reißt mir langsam der Geduldsfaden.

Ich habe ihn vorgewarnt:

Er hat auf meine Warnung nicht reagiert und macht weiter.

Es gibt nur einen echten Telegram Kanal von mir, der auch deutlich weniger Mitglieder hat.

Unterstützungsmöglichkeiten:

Bücherwunschzettel: https://www.amazon.de/registries/gl/owner-view/30LG3DJ4ET90L?ref_=list_d_gl_lfu_nav

Andere Unterstützungsmöglichkeiten für Holgers und meine Forschung: