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Dr. Uwe Erfurth's avatar
Dr. Uwe Erfurth
7h

Ich halte das Urteil deshalb für mehr als prpblemtatisch, weil diese Einschätzung voraussetzt, dass bei der Erstellung des Gesetzes /Verordnung der Gesetzgeber sich hier nicht geirrt hat, was aus heutiger Sicht aber evident ist, den die sog Impfung war keine Schutzimpfung, sondern hat den Geimpften über das zu erwartende Maß geschadet. Auch die Richter sollten sich an die Grundrechte halten, dann werden solche Fehlurteile vermieden.

I consider this ruling more than problematic because this assessment presupposes that the legislator did not err when drafting the law/regulation, which is evident from today's perspective, since the so-called vaccination was not a protective vaccination but rather harmed those vaccinated beyond what was expected. Judges, too, should adhere to fundamental rights; then such erroneous judgments will be avoided.

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1 reply by DrBines verbales Vitriol
Manfred Johann Schmuckerschlag's avatar
Manfred Johann Schmuckerschlag
4h

Angenommen, man möchte ein medizinisches Experiment durchführen und angenommen, der Staat/die Behörden wären in einer Public Private Partnership (PPP) interessiert daran, dieses Experiment im Zuge einer "Pandemie" - nach kurz zuvor abgeänderter Definition einer solchen durch die WHO - in Form eines experimentellen "Impfstoffes" ( der garkeiner ist und daher ebenfalls eine neue/erweiterte Definition erhielt ) durchzuführen: wären die Ärzte/Ärztinnen dann vom "Hippokratische Eid" entbunden und dienten womöglich einer Gewinnmaximierung der Pharmaindustrie ?

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Ich darf erinnern:

mRNA, Nanolipid Particles and PEG: A Triad Never Used in Clinical Vaccines is Going to Be Tested on Hundreds of Millions of People

https://biomedres.us/fulltexts/BJSTR.MS.ID.005501.php

Alejandro Sousa, María José Martínez-Albarracín and Almudena Zaragoza Velilla

DOI: 10.26717/BJSTR.2021.34.005501

22.02.2021

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Worse Than the Disease?

Reviewing Some Possible Unintended Consequences of the mRNA Vaccines Against COVID-19

Seneff S, Nigh G. International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research. 2021;2(1):402-43.

https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/23

21.05.2021

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Echelon Bioscience

https://www.echelon-inc.com/product/alc-0315

"ALC-0315 is an ionizable lipid which has been used to form lipid nanoparticles for delivery of RNA. ALC-0315 is one of the components in the BNT162b2 vaccine against SARS-CoV-2 in addition to ALC-0159, DSPC, and cholesterol.

This is a reagent grade product, for research use only."

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Von Dir vorgestellt: was einem blüht, wenn man dem "Hippokratische Eid" ernst nimmt:

Ärzte mit Gewissen

https://www.mwgfd.org/2026/04/aerzte-mit-gewissen-eine-plattform-fuer-die-verfolgten/

"Eine Plattform dokumentiert Fälle von Ärztinnen und Ärzten, die wegen der Ausübung ihrer ärztlichen Gewissensfreiheit beruflich oder strafrechtlich verfolgt wurden"

veröffentlicht am 28.04.2026 von Team Redaktion

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Wenn Gewissen bestraft wird

https://aerzte-mit-gewissen.org/

"Ärztinnen und Ärzte, die ihrem hippokratischen Eid treu bleiben, werden weltweit verfolgt, suspendiert und zum Schweigen gebracht. Wir dokumentieren ihre Fälle."

27/28.04.2026

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Im Übrigen ist auch die Rolle der "Ärztekammern" als "Interessensvertretung" zu beleuchten.

Licht.

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