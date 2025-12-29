Die Gesellschaft für Virologie hat sich schon in der Plandemie nicht gerade mir Ruhm bekleckert.

Die Gesellschaft für Virologie verbreitet mal wieder ihre sehr eingeschränkte Sichtweise auf die Coronaplandemie und reiht Behauptungen ohne Fußnoten aneinander. Man könnte die Stellungnahme eher als unbelegte Meinungsäußerung bezeichnen aufgrund der fehlenden Fußnoten.

Man könnte auch sagen, die spuken Gift und Galle, weil man es wagt, ihnen zu widersprechen.

Stellungnahme der GfV zu öffentlichen Aussagen in der Enquete-Kommission 8/1 des Landtags Brandenburg (07.11.2025) | Gesellschaft für Virologie

Schauen wir uns die nicht belegten Behauptungen der GfV näher an.

Leider fehlen die Fußnoten zu den faktenfreien Behauptungen, dabei könnte man davon ausgehen, dass die GfV-Mitglieder gelernt haben müssten, wie man zitiert.

Stellungnahme der Gesellschaft für Virologie (GfV) zu öffentlichen Aussagen in der Enquete-Kommission 8/1 des Landtags Brandenburg (07.11.2025) Die Gesellschaft für Virologie (GfV) begrüßt und unterstützt die derzeit laufenden Prozesse der parlamentarischen Aufarbeitung der COVID-19 Pandemie. Allerdings nehmen wir mit großer Sorge zur Kenntnis, dass im Rahmen der parlamentarischen Aufarbeitung wissenschaftlich nicht tragbare Behauptungen aufgestellt werden. So enthält eine öffentliche Aussage in der Enquete-Kommission 8/1 des Landtags Brandenburg einige wissenschaftlich unzutreffende, irreführende oder bereits widerlegte Darstellungen zu zentralen epidemiologischen, infektiologischen und immunologischen Sachverhalten. Als wissenschaftliche Fachgesellschaft möchte die GfV daher wie folgt klarstellen:

1. Epidemiologie und Falldefinitionen Falldefinitionen dienen der standardisierten Krankheitserfassung. Die vom Robert Koch-Institut verwendete Falldefinition für COVID-19 war aus medizinischer Sicht richtig und entsprach dem internationalen Sachstand, damals und auch rückblickend.

Hier fehlt die damalige Falldefinition und der Beleg, warum das aus medizinischer Sicht damals richtig war.

Wie war die damalige Falldefinition?

Erregerisolierung wäre wirklich ein Nachweis gewesen, gemacht wurde aber PCR und diese weist nur RNA-Fragmente nach und keinen Erreger.

Lungenentzündung muss nicht durch Viren verursacht sein.

Respiratorische Symptome jeder schwere können von diversen Erregern stammen.

14 Tage Inkubationszeit? Ernsthaft?

Eher 7 Tage und weniger obwohl es einen Extremfall von 27 Tagen Inkubationszeit gab.

Die Aussage, es habe in Deutschland keine Datengrundlage zur Ermittlung bevölkerungsbezogener COVID-19-Inzidenzen gegeben, ist sachlich falsch. Deutschland verfügte über ein umfassendes Meldewesen, das man vielleicht in einigen Teilaspekten kritisieren kann, welches es jedoch durchaus ermöglicht hat, das Infektionsgeschehen korrekt zu erfassen und in keiner Weise zu bedenklichen Fehlinformationen der Öffentlichkeit oder der Politik führte.

Wenn die Erfassung korrekt war, wo war 2020 dann die Pandemie?

Die ARE-Inzidenz ist 2020/21 VIEL niedriger als im Januar 2025. Warum wurde 2020 Panik verbreitet und 2025 nicht? Selbst 2018 war die Grippewelle VIEL schlimmer als 2020/21 oder im Jahr zuvor 2019/2020.

Wovon redet die GfV? Haben die die ARE-Wochenbericht des RKI nicht gelesen?

Wo waren die Brennpunkte im Januar 2025?

Die bei der Krankheitsüberwachung grundsätzlich auftretende Problemstellung, dass eine Testung immer nur eine Stichprobe der Bevölkerung darstellt und es durch symptom- oder regulationsbasierte Testung zu systematischen Abweichungen der Meldeinzidenz gegenüber dem tatsächlichen Infektionsgeschehen in der Bevölkerung kommt, stellt eine bekannte und nicht nur auf COVID-19 zutreffende Problematik dar, die in der Bewertung der epidemiologischen Lageentwicklung berücksichtigt wurde. Während der Pandemie wurde dieser Zusammenhang immer wieder öffentlich erläutert.

Dafür gibt es die Sentinel Praxen. Das ist vollkommen ok. Warum wurde nicht auf die Sentinel Daten zurückgegriffen und auf die Bevölkerung extrapoliert? Vielleicht, weil die Sentinel Daten nichts hergaben und es zu wenige Fälle für PANIK! gab?

In den RKI-Files findet man dazu

02.03.2020: AGI Sentinel: bislang über 140 Proben, alle negativ.

03.03.2020: AGI Sentinel: gestern 80 Proben getestet, alle negativ.

09.03.2020: AGI Sentinel: Immer noch ohne positiven SARS-CoV-2 Befund

10.03.2020: AGI Sentinel läuft, noch keine Fälle hierüber identifiziert

11.03.2020: Erster Fall in virologischer AGI Sentinel Surveillance, Probe aus RP, 05.03. Abstrich, Reiseanamnese mit Aufenthalt in St. Anton, Österreich […] AGI Sentinel: 30% mehr Proben? Erster positiver Fall (s.oben)

12.03.2020: AGI Sentinel Surveillance: kein neuer Fall

19.03.2020: Sentinel, 1 in einem Berliner Krankenhaus

20.03.2020: AGI Sentinel suggeriert nach wie vor keine breite Zirkulation, keine positiven Proben in den letzten zwei Tagen

23.03.2020: AGI Sentinel: Keine SARS-CoV-2 positiven Proben im Sentinel.

24.03.2020: AGI Sentinel: Gestern 1 positive Probe von 40

26.03.2020: AGI Sentinel läuft weiter; Probenanzahl ist rückläufig (90 Proben, 1 positiv)

01.04.2020: Seit 2 Wochen Testung wird auch innerhalb des Influenza-Sentinels getestet: 6% positiv sind positiv (ca. 150 Proben/Woche) […] Auch beim AGI Sentinel wurden nur einzelne Fälle positiv getestet; noch kein Anstieg der Raten.

03.04.2020: 14. KW: 57 Proben und keinem Nachweis

06.04.2020: Die Probenzahlen stabilisieren sich auf niedrigem Niveau, heute 1 positiver SARS-CoV-2-Fall. Influenza ist fast nicht mehr im Sentinel nachweisbar.

08.04.2020: AGI Positivrate mit 1,1% niedrig in Sentinel Proben, durch Nachmeldungen in KW13 etwas mehr mit 3% keine Anzeichen für flächendeckende community transmission in der Allgemeinbevölkerung […] GI Sentinel: Probeneingang sehr gering, Absturz des Praxisindex, letzte positive Probe (aus KW14) am Montag

04.06.2020: Es gibt von den Sentinel Praxen zunehmend die Rückmeldung, dass sie keine Patienten mehr mit COVID-19 Symptomen sehen, da diese zu speziellen Teststellen gehen.

17.06.2020: Unter den im Rahmen des Sentinels eingesandten Proben war in der 24. KW kein Influenza- oder SARS-CoV-2-Nachweis

04.11.2020: SARS-COV-2 Nachweise am Freitag (30.10.) und am Montag (02.11.): 1 Sentinel und 1 Krankenhaus Surveillance (Berlin Buch)

06.11.2020: Letzten 4 Wo.: 174 Einsendung: 8 SARSCoV pos; 2 positive pro Wo.; o 83 Proben waren Rhinovirus positiv

09.11.2020: innerhalb von 2 Wochen erfolgten 110 Einsendungen, 49 wurden positiv auf Rhinoviren und 7 auf SARS-CoV-2 getestet.

27.11.2020: Im Sentinel: bisher noch keine Kinder unter 15 Jahren auf Intensivstation.

07.12.2020: AGI Sentinel:In letzten zwei Wochen > 3.000 Einsendungen, Verdopplung von einer Woche zur darauffolgenden (Ursache vermutlich verstärktes Anschreiben, Einsatz von Kurierdienst) Rhinoviren dominieren mit 18 % […] 14 SARS-CoV-2-positive Proben (= ca. 8 %), Höchstwert bislang

Die Sentinel Daten belegen die ARE-Inzidenz des RKI. WO IST DIE ANGEBLICHE PANDEMIE?

Die Inzidenzeinschätzungen wurden zudem durch Mortalitätsstatistiken, Hospitalisierungsdaten und populationsbasierte Studien ergänzt. Hierdurch erfolgt eine zusätzliche Plausibilitätsüberprüfung. Die Datenquellen wurden während der Pandemie durch das Robert Koch-Institut, die Gesundheitsbehörden der Länder und zahlreiche Partner in der medizinischen Versorgung (Krankenhäuser, Krankenversicherungen, Kassenärztliche Organisationen) stetig verbessert und ergänzt. Orientierungswerte zu bevölkerungsweiten Dunkelziffern wurden im Laufe der Pandemie durch gezielte Stichprobenstudien erhoben. Es ist jedoch in diesem Prozess der stetigen Qualitätsverbesserung und Plausibilitätsüberprüfung zu keinem Zeitpunkt vorgekommen, dass zuvor bestehende Informationsstände in relevanter Weise korrigiert oder neu interpretiert werden mussten. Insgesamt bestand in Deutschland nach unserer Bewertung eine zuverlässige Krankheitsüberwachung.

Wenn also eine zuverlässige Krankheitsüberwachung bestand, wo sind die vielen Kranken? Wo ist die Pandemie?

2. Inzidenz, Teststrategien und Gesundheitsbehörden Die Darstellung, Testhäufigkeit „bestimme“ die Inzidenz oder diese sei das „einzige“ Kriterium für das Handeln der Regierung gewesen, ist sachlich nicht korrekt. Labore und Gesundheitsbehörden kontrollieren die PCR-Testung nicht nur bei jedem einzelnen Testdurchlauf, sondern überwachen auch die Plausibilität auf bevölkerungsweiter Ebene über längere Zeiträume.

Wie konnte es dann zu von Schülern erfundenen Testzentren kommen?

Und das war kein Einzelfall. Das gab es des Weiteren in Essen, Hannover, Heilbronn, Berlin, Darmstadt … Wieviele dieser erfundenen Testzentren sind gar nicht erst aufgeflogen?

“Die Berliner Staatsanwaltschaft hat in der Hauptstadt allein bereits 270 Ermittlungsverfahren eröffnet. Das dortige Landeskriminalamt geht von einer Schadenssumme von mindestens 30 Millionen Euro aus. Die Hauptstadt liegt somit an der Spitze der Anzahl an Betrugsfällen.[…] In Bayern sind bisher 60 Fälle aktenkundig. In Baden-Württemberg liegt die Anzahl der Fälle im zweistelligen Bereich.”

Hat man diese erfundenen (positiven) Tests aus der Statistik entfernt?

Auch die Behauptung, deutsche Gesundheitsbehörden hätten keine Kenntnis über die Krankheitslast in der Bevölkerung gehabt, ist irreführend und ignoriert die umfangreiche Datenlage, wie sie u.a. RKI, DIVI-Intensivregister, statistische Landesämter und nationale Kohortenstudien bereitstellten.

Genau! Da war nämlich nichts los, weder bei RKI (siehe oben), noch DIVI.

Wenn die deutsche Gesundheitsbehörden jedoch Kenntnis von der Lage hatten, warum die sinnlosen Maßnahmen?

Die PCR-Testintensität in Deutschland lag in der Kernzeit der Pandemie (bis zum Aufkommen der Omikron-Varianten) in einem Korridor von knapp 1 – 3 Tests pro 1000 Einwohner pro Tag. Trotz dieser sehr konstanten Testintensität entwickelte sich der Positivanteil der PCR-Tests entsprechend der Inzidenzwellen zwischen 0 und knapp 15%. In den ersten beiden Omikronwellen lag die Testintensität bei ca. 3 – 4,5 Tests / 1000 Einwohner / Tag, der Positivanteil bei ca. 30 – 70%. Die Zahl der positiven PCR-Ergebnisse war somit keineswegs proportional zur Testhäufigkeit, sondern bildete die Inzidenz der Infektion ab, die sich in Hospitalisierungswellen bestätigten. Krankenhausaufnahmen erfolgten dabei nicht auf Grund positiver PCR-Ergebnisse, sondern alleine auf Grund des Vorliegens von Krankheitssymptomen.

Was für eine Hospitalisierungswelle?

3. Falsche oder irreführende Darstellungen zu COVID-19 und Influenza COVID-19 wies in der Frühphase der Pandemie, d.h. vor Verfügbarkeit der Impfung, im Vergleich zur saisonalen Influenza eine wesentlich höhere Sterblichkeit bei Infizierten als auch eine wesentlich höhere Übertragbarkeit als die saisonale Influenza auf. Irreführende Vergleiche, die über bloße Unterschiede in der Sterblichkeit bei Infizierten argumentieren, ignorieren den wesentlichen Unterschied beider Erkrankungen hinsichtlich der Zahl von Infizierten bei unkontrollierter Verbreitung.

Wer so etwas behauptet ignoriert, dass nicht einmal das CDC weiß, wie gefährlich die Influenza ist. Ein Vergleich mit einer unbekannten Variablen ist somit wirklich unsinnig. Die Datenlage für Corona könnte tatsächlich ein wenig besser sein, weil man auch leichte Verläufe erfasst hat, was bei Influenza komplett fehlt.

Es gibt aktuell ein Paper, das belegen soll, dass COVID tödlicher ist, das Paper hat aber leider den Impfstatut gegen COVID nicht erhoben. Damit dürften die Daten selbst im Weltbild der Impfbeführworter sinnlos sein, weil man nicht Geimpfte mit Ungeimpften vergleichen kann.

Die Bevölkerungsimmunität gegen die saisonale Influenza führt zu einem Ende der winterlichen Verbreitung nach einigen Wochen. Hierbei durchläuft die Fallzahl in der Bevölkerung eine nur begrenzte Zahl von Verdopplungen. Die Begrenzung erfolgt durch die vorbestehende Bevölkerungsimmunität, unterstützt durch den Übergang in die wärmere Jahreszeit. Je nach Schwere der jeweiligen Influenza-Saison ist die Zahl der Verdopplungen unterschiedlich, liegt aber meist zwischen 4 und 7 Verdopplungen.

Die Saisonalität sah man bereits beim RKI in den Sentinel Daten, jedoch wurde diese Saisonalität in den Modellen nicht berücksichtigt. Die Saisonalität wird mittlerweile nicht mehr bestritten, warum wird sie für 2020 negiert?

Stark unterschiedlich stellte sich die Lage in der frühen Phase der COVID-19-Pandemie dar. Durch die fehlende Bevölkerungsimmunität zu Beginn der Pandemie hätte sich die Zahl von Neuinfektionen (Inzidenz) erheblich schneller und häufiger verdoppelt, bevor die Infektionsverbreitung durch den Aufbau von zumindest vorübergehender Immunität verlangsamt worden wäre. Ohne Gegenmaßnahmen hätte dies alleine in Deutschland zu einer zweistelligen Millionenzahl von Infektionsfällen in der ersten Jahreshälfte 2020 führen können. Dass dies nicht passiert ist, ist der nachhaltigen Kontaktreduktion in der Bevölkerung zu verdanken, die in allen Industrieländern durch regulative Maßnahmen und spontane Verhaltensänderungen eingetreten ist.

COVID ist auch saisonal und die Bevölkerung war bereits zu 70-80% kreuzimmun das stand sogar im Ärzteblatt.

Auf welchen Modell, welches Saisonalität und Kreuzimmintät ignorierte, basierte die Schätzung, auf welche sich die Wirrologen beziehen?

Zu Modellen zitiere ich einfach mal Anders Tegnell aus seinem Buch:

Fergusons Modell lieferte aufrüttelnde Zahlen, die weltweit einen Sturm auslösten: Bis zu 250 000 Menschen würden in Großbritannien an Covid-19 sterben, das Gesundheitssystem würde zusammenbrechen, wenn man keine strengen Maßnahmen einführte.

“Das Albtraumszenario des Berichts erhielt sofort große Aufmerksamkeit. Auch ich las ihn, war aber skeptisch. Das Imperial College hatte diese Werte mit verschiedenen Variablen berechnet. Etwa, wie die Ansteckung anderer durch erkrankte Personen funktionierte und wie viele in der Folge zu Tode kamen. Diese Variablen wurden dann in ein theoretisches Modell gepackt. Dieses, eine komplexe Gleichung, generierte anschließend ein Ergebnis. Zum Zeitpunkt des Erscheinens des Berichts wussten wir allerdings relativ wenig über Covid-19, weshalb ich die Werte der verschiedenen Variablen als nicht gesichert einschätzte. Unsichere Variablen sind nicht irgendein Detail, wenn man eine Prognose erstellen will, sondern von zentraler Wichtigkeit. Füttert man ein Modell mit fehlerhaften Werten, erhält man ein fehlerhaftes Resultat.” (Anders Tegnell - Der andere Weg S. 165f)

Welches BS Modell legt die GfV zu Grunde? Fußnoten fehlen leider.

Auch die Darstellung einer raschen Infektionsverbreitung („Durchseuchungsstrategie“) als rückblickend wünschenswert widerspricht der wissenschaftlichen Evidenz. Industrieländer, die in der Frühphase der Pandemie zunächst eine Infektionsverbreitung zuließen, hatten eine erheblich höhere Krankheitslast und Mortalität v.a. älterer Menschen. Unter dem Eindruck der überwältigenden Krankheitslast mussten diese Länder dennoch nach einiger Zeit Maßnahmen zur Infektionskontrolle ergreifen oder die Bevölkerung schränkte den Kontakt von selbst ein.

Ich denke, die Wirrologen spielen auf Schweden an? Leider fehlen Fußnoten und eine Benennung, welche Länder gemeint sind. Schwammiger geht es nicht.

Was Schweden angeht steht Deutschland deutlich schlechter da:

Von der anfangs höheren Sterblichkeit waren in Schweden aber nicht die Schweden betroffen, sondern die (illegalen) Migranten. Auch das kann man in Tegnells Buch nachlesen, so man denn will.

Heute wissen wir, dass das Zusammenwohnen von mehreren Generationen in einem Haushalt aus Infektionssicht mit Risiken behaftet ist. Im Vergleich zu Norwegen leben in Schweden bedeutend mehr Menschen mit Migrationshintergrund. Wer aus Afrika oder dem Nahen Osten stammt, lebt tendenziell häufiger in einem Mehrgenerationenhaushalt. […] Bevor man also das Pandemiemanagement und die Übersterblichkeit von Ländern miteinander vergleicht, ist es wichtig, herauszustellen, welche Faktoren hier eine Rolle spielen. Man kann auf viele Arten messen, aber egal wie man auch misst: Schweden landet weltweit unter den Ländern mit der niedrigsten Übersterblichkeit in der Pandemie. (Anders Tegnell - Der andere Weg S. 221)

4. Impfungen, Immunologie und virologische Grundlagen Mehrere in der Anhörung getätigte Aussagen zu den COVID-19-Impfungen sind fachlich bzw. wissenschaftlich inkorrekt. Die Darstellung des Spike-Proteins von SARS-CoV-2 als ungeeignetes Impfantigen ist wissenschaftlich nicht haltbar.

Warum? Was genau ist falsch? Wo sind die widerlegenden Beweise?

Das Spike-Protein hätte nie als Zielprotein verwendet werden dürfen, denn bereits im Jahre 2016 steht im Virologielehrbuch „Fenner and White’s Medical Virology 5th Edition“, dass das Spike-Protein bekannt sei, aber sein Einsatz als Impfstoff keine langfristige Immunität bewirken kann, weil die Viren und vor allem ihre Spike-Proteine viel zu schnell mutieren.

Lagen die Lehrbücher also falsch oder lesen deutsche Wirrologen keine Virologielehrbücher?

Dies betrifft auch die Behauptungen, Oberflächenantigen-Impfstoffe seien grundsätzlich „unterlegen“, oder Hepatitis-B-, und Polio-Impfstoffe seien nicht geeignet. Für alle diese Impfstoffe sind die Immunogenität sowie vor allem ihr deutlicher Effekt auf die Krankheitsreduktion im Vergleich zu Placebo in großen klinischen Studien klar belegt.

Welcher Polio Impfstoff ist hier genau gemeint? Das macht schon einen Unterschied.

Warum vergleicht man jetzt plötzlich Impfstoffe? Wenn Oberflächenantigen-Impfstoffe so toll sind, warum funktionieren sie dann bei HIV nicht? Schon an diesem Beispiel sieht man, dass der Vergleich, den die deutschen Wirrologen ziehen massiv hinkt.

Ebenso unzutreffend ist die Aussage, dass das PEI keine Daten zu Impfnebenwirkungen liefere. Nicht nur vom PEI, sondern auch von europäischen und internationalen Behörden werden öffentlich einsehbare Datenbanken zu potenziellen Nebenwirkungen von Impfstoffen sowie von anderen Arzneimitteln geführt.

Generell keine oder meint man hier SaveVac?

Generell keine Daten wäre falsch, weil die tatsächlich auf der PEI Seite als XLS Datei abrufbar sind. Da muss ich der deutschen Wirrologischen Gesellschaft tatsächlich zustimmen.

Die Impfnebenwirkungsdatenbank jedoch ist 2021 vom Netz genommen worden.

Meinen die Wirrologen vielleicht Eudra?

Diese Meinungsäußerung, die man Stellungnahme nennt, ist dermaßen schwammig formuliert, dass man sich fragt, ob sie überhaupt von Wissenschaftlern verfasst wurde.

Falsch ist außerdem die Behauptung, intramuskulär verabreichte Impfstoffe böten keinen Übertragungs- oder Fremdschutz.

Diese Beschwerde bitte an die CDC und das NIH richten, wir zitieren in diesem Fall nur Anthony Fauci:

“Wenn natürliche Infektionen mit mukosalen Atemwegsviren keine vollständige und langfristige Schutzwirkung gegen eine erneute Infektion hervorrufen, wie können wir dann erwarten, dass Impfstoffe, insbesondere systemisch verabreichte nicht replizierende Impfstoffe, dies tun? Dies ist eine große Herausforderung für die künftige Impfstoffentwicklung, deren Bewältigung bei der Entwicklung von Impfstoffen der „nächsten Generation“ von entscheidender Bedeutung ist.”

Behauptet die deutsche Wirrologische Gesellschaft es besser zu Wissen als Dr. Anthony Fauci?

Studien zu z.B. Masern- oder Polio-, als auch COVID-19-Impfstoffen widerlegen das eindeutig.

Bitte diese Studien auch benennen und nicht nur Behauptungen aufstellen.

Ich biete:

Was Polio angeht: Welcher Impfstofftyp und welche Studie?

Was Masern angeht, welche Studie?

Allerdings hat der Übertragungs- bzw. Fremdschutz durch die COVID-19-Impfstoffe zwei Limitationen: 1. Die Immunität gegen Atemwegserreger hält meist nur 12-24 Monate an; deshalb gibt es ja die jährlichen Infektionswellen.

Wie kann das sein, wenn die Menschen noch 3 Jahre Später Antikörper gegen das Spike-Protein haben? War dieses möglicherweise nicht das richtige Ziel, weil es, wie das Lehrbuch vorhersagte, zu schnell mutiert?

Fremdschutz war nie gegeben:

Wenn Fremdschutz gegeben gewesen wäre, hätte er in der Fachinformation gestanden.

Das ist aber bis heute nicht der Fall.

Selbst Jens Spahn gibt das zu.

Bezeichnet die Wirrologische Gesellschaft Jens Spahn indirekt als Lügner?

2. Das SARS-CoV-2 hat sich über die Zeit verändert, und es haben sich wesentlich ansteckendere Varianten wie z.B. die Omikron-Varianten entwickelt, die sich den durch Impfung oder Infektion induzierten Antikörpern entziehen konnten.

Weil, das Spike-Protein zu schnell mutiert und daher ein ungeeignetes Ziel für eine Impfung war, das steht schon im Lehrbuch, das diese Wirrologen nicht gelesen haben.

Zudem sind Antikörper laut PEI und RKI kein Maß für Immunität und RKI und PEI haben immer Recht, oder?

Zudem muss man Unterscheiden zwischen IgA und IgG. IgG schützt nicht vor Ansteckung, weil es der Antikörper des Inneren ist.

Das ist aber Immunologie, davon scheinen Wirrologen keine Ahnung zu haben.

Auch wenn der Fremdschutz der COVID-19-Impfungen nach einigen Monaten nachgelassen hat, hat die Reduktion der Übertragungsrate bei Geimpften die Virusausbreitung in der Bevölkerung beträchtlich verlangsamt und uns so wertvolle Zeit verschafft, um den Anteil der Geimpften in der Bevölkerung zu erhöhen und damit die Krankheitslast in den Griff zu bekommen.

Was für ein Fremdschutz? Wo ist die Fußnote, die das belegt? So ist es eine reine Behauptung, weil man es irgendwann in der Tagesschau gehört hat, die leider auch keine Fußnoten setzt.

5. Herdenimmunität, Mutanten und Krankheitslast Die Behauptung, SARS-CoV-2-Varianten seien „nicht hinsichtlich ihres Krankheitswerts untersucht“ worden, ist unzutreffend. Deutschland und internationale Partner haben kontinuierlich klinische, virologische und epidemiologische Daten zu den Virus-Varianten erhoben.

Fußnote? Beleg?

Aber generell stimmt es schon, die Varianten wurden Weltweit untersucht und dazu gibt es wirklich haufenweise Studien.

Sogar was vom Christian D:

Ebenso ist die Aussage, Herdenimmunität durch Impfung sei grundsätzlich unmöglich, unzutreffend.

Jain. Im Glaubenskonstrukt der Impfgläubigen ist es tatsächlich möglich Herdenimmunität mit Impfung zu erreichen, aber nur mit sterilen Impfstoffen, also solchen, die eine Übertragung unterbinden.

Bei den COVID-Plörren daher bitte direkt bei Anders Tegnell beschweren:

Die Immunität gegen Covid-19 war eine andere als etwa die bei Masern. Die Covid-19-Immunität bot einen guten Schutz vor einer schweren Erkrankung, aber man konnte nach wie vor erkranken und war auch weiterhin ein wenig ansteckend. Unter diesen Voraussetzungen kann es keine Herdenimmunität geben. (Anders Tegnell - Der andere Weg S. 77)

Um das zu erreichen, bräuchte es eine sogenannte sterile Immunität, welche diese modRNA-Produkte jedoch nicht erzeugen können, selbst im Glaubenskonstrukt der deutschen Wirrologen.

Auch wenn kein Impfstoff jede Infektion verhindert, können Impfungen doch Übertragungen, Krankheitslast, schwere Verläufe und Mortalität signifikant reduzieren.

Für kurze Zeit, maximal. ABER das wäre ein off-label use, denn zugelassen war das Produkt für:

Auch die deutsche Wirrologische Gesellschaft kann sich nicht einfach über die Fachinformation hinwegsetzen.

Für COVID-19-Impfstoffe ist klar belegt, dass Geimpfte, die trotz Impfung eine SARS-CoV-2-Infektion durchmachen, seltener schwer erkranken und selbst die Omikron-Variante seltener an Kontaktpersonen weitergeben als Ungeimpfte, die sich infiziert haben.

Studie? Fußnote?

Ich biete

Selbst in den CDC Messungen, die massiv zu Gunsten von Impfstoffen sind, schaffen die COVID Produkte 2024/25 NICHT die 50% Hürde!

“Die Wirksamkeit (VE) des COVID-19-Impfstoffs 2024–2025 betrug 33 % bei COVID-19-assoziierten Notaufnahmen (ED) oder Notfallbehandlungen (UC) bei Erwachsenen ≥ 18 Jahren und 45 %–46 % bei Krankenhausaufenthalten bei immunkompetenten Erwachsenen ≥ 65 Jahren im Vergleich zu Personen, die keine Impfdosis 2024–2025 erhalten hatten. Die VE gegen Krankenhausaufenthalte bei immungeschwächten Erwachsenen im Alter von ≥ 65 Jahren betrug 40 %.”

Auch wenn dieser Fremdschutz nach einigen Monaten nachlässt, kann diese Reduktion in der Übertragungsrate bei Geimpften die Virusausbreitung in der Bevölkerung beträchtlich verlangsamen und so wertvolle Zeit verschaffen, um den Anteil Geimpfter in der Bevölkerung zu erhöhen.

Verlangsamen ist nicht verhindern. Damit ist eine Herdenimmunität über Impfung nicht möglich, anders als vorher behauptet. Man widerspricht sich selbst.

Da der Impfschutz vor schwerer Erkrankung länger anhält als der Schutz vor Infektion bauen Geimpfte durch leicht verlaufende SARS-CoV-2 Infektionen früher oder später auch eine temporäre Schleimhautimmunität auf, allerdings ohne dabei dem erhöhten Risiko eines schweren Verlaufs ausgesetzt zu sein.

Ich verweise auf die zwei oben benannten Studien, das das widerlegen. Erhöhte Infektionswahrscheinlichkeit und erhöhte Wahrscheinlichkeit krank zu werden reduzieren sicherlich nicht die Wahrscheinlichkeit schwer zu erkranken im Vergleich zu gar nicht zu erkranken, wenn man ungeimpft ist.

Der geeignetste Weg zu einer Bevölkerungsimmunität gegen SARS-CoV-2 bestand daher durch Impfungen zunächst schwere Verläufe und damit die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern, Zeit für Impfungen eines großen Teils der Bevölkerung zu gewinnen und danach durch leicht verlaufende Durchbruchsinfektionen auch eine Schleimhautimmunität aufzubauen. Das ermöglichte es dann, weitere Auffrischimpfungen auf besonders vulnerable Personen zu fokussieren.

Die Produkte reduzieren aber IgA in den Schleimhäuten (siehe oben) und auch Anthony Fauci sagt, dass ist BS (siehe oben).

Die GfV gibt zu bedenken, dass irreführende und nicht wissenschaftlich belegte Aussagen zu wissenschaftlichen Problemstellungen zur Verunsicherung der Öffentlichkeit beitragen und eine sachliche, wissenschaftsbasierte Aufarbeitung der COVID-19-Pandemie erschweren.

Absolut korrekt. Könnte die GfV bitte aufhören nicht wissenschaftliche belegte Aussagen zu wissenschaftlichen Problemstellungen zu tätigen.

Das nächste Mal bitte alle Aussagen mit Fußnoten belegen und nicht nur irgendwelche Behauptungen aufstellen, welche die Menschen verunsichern.

Eine kritische rückblickende Betrachtung als Vorbereitung auf zukünftige Pandemien hält die GfV für notwendig und verweist diesbezüglich auf die Stellungnahme „Fünf Jahre COVID-19: Anmerkungen der Gesellschaft für Virologie zur Aufarbeitung der COVID-19 Pandemie in Deutschland“ vom 27.03.2025.

Auch ich bin für eine kritische rückblickende Betrachtung. Mit mir redet die GfV aber nicht oder überhaupt irgendein Ausschuss, Enquette oder sonstige offizielle Stelle.

Die GfV setzt sich für eine faktenbasierte Aufklärung der Bevölkerung und Diskussion ein. Sie stellt Entscheidungsträgern jederzeit ihre wissenschaftliche Expertise zur Verfügung.

Genau wie ich. Ich setze aber Fußnoten, was die GfV vermeidet. Die stellen nur Behauptungen auf.