HaJo Kremer
1h

Besten Dank!

Neben all den anderen wichtigen und richtigen Punkten möchte ich dies nochmals hervorheben:

"Spezifisches klinisches Bild ...: Lungenentzündung (Pneumonie)"

und danach Deine Aussage:

"Lungenentzündung muss nicht durch Viren verursacht sein."

Völlig korrekt!

Ein Blick z.B. die Todesursachenstatistik zeigt, dass Viren höchst selten Ursache einer tödlichen Lungenentzündung waren. Gewiss, manche meinen, ein Virus wäre anfangs bisweilen dafür verantwortlich zu machen. Aber spätestens nach ein paar Tagen sollte es die "bakterielle Superinfektion" geben, die dann die tatsächlich Todesursache ist. Bevor hier jemand meint: Neuartiges Virus und so: Dafür gibt es ja auch keinen Anhaltspunkt, außer medialem Geschwätz.

Selbst wenn es Fälle von viral verursachter Pneumonie gäbe: Wer kann jemals glasklar eine viral verursachte Pneumonie von der gewöhnlichen, bakteriell verursachten Pneumonie unterscheiden?

Ich bin mir sicher: Das kann niemand und wird nie gemacht.

Was man vielleicht hat, sind irgendwelche Gen-Sequenzen, die in Taxonomiedatenbanken mit Viren assoziiert werden. Das riecht schwer nach Schildkröten über Schildkröten.

Konkret dürfte kaum jemals Differentialdiagnostik gemacht worden sein, ob also auszuschließen ist, dass im vorliegenden Einzelfall nicht doch ein Bakterium das pathogen Agens war. Wäre eh irrelevant, weil DIE Behandlung wären Antibiotika!

Konkret und explizit gibt es in der C19-Falldefinition auch nicht die geringste Forderung nach Differentialdiagnostik!

Hätte ja auch gewaltig die Kreise von einigen stören können ...

Eckhard Umann
2h

Vielleicht beginnen wir mal damit, dass Virologen eine Subgruppe der Mikrobiologen sind, mithin Laborbiologen, mithin keine Kliniker, mithin es überhaupt nicht in ihre Kompetenz fällt, zu beurteilen, was ein klinischer Fall ist. Sie bekommen Labormaterial zugesandt, welches sie anzüchten etc. und beurteilen. Die zusammenfassende Beurteilung, worum es sich insgesamt handelt, obliegt wiederum dem Kliniker. Welcher sich übrigens dem Pathologen zu beugen hat: Virchow. Was bewusst unterdrückt wurde...

