Vorab: Ich bin kein Arzt. Ich liste hier nur Spike-Detox Protokolle, welche Ärzte und Wissenschaftler in meinem Umfeld, die ich auch persönlich kenne, erfolgreich nutzen.

Wer Detox macht sollte das in ärztlicher Begleitung tun und Nieren und Leberwerte engmaschig im Auge behalten, damit er sich nicht durch das Detox schädigt. Man setzt auch Altlasten von vor 2020 frei, die ungebunden Schaden anrichten können.

Ich werde immer häufiger gefragt, wie man das Spike-Protein wieder los wird.

Dieser Artikel ist für Basti. Ehe ich dir eine lange Mail mit allen Möglichkeiten schicke, schreibe ich dir lieber gleich einen Artikel, der alles mit Bildern zusammenfasst.

Es gibt diverse Protokolle, die veröffentlicht sind und mehr oder minder erfolgreich eingesetzt werden. Besprecht mit eurem Arzt oder Heilpraktiker was für euch am geeignetsten ist. Teilweise wird wohl der Kostenfaktor, die räumliche Entfernung und die Verfügbarkeit an geeignetem medizinischen Personal eine Rolle spielen, welche Methoden man einsetzen kann.

McCullough Protokoll

Das bekannteste Protokoll dürfte das McCullough Protokoll aus dem Jahr 2023 sein.

Hulscher N, Procter BC, Wynn C, McCullough PA. Clinical Approach to Post-acute Sequelae After COVID-19 Infection and Vaccination. Cureus. 2023 Nov 21;15(11):e49204. doi: 10.7759/cureus.49204. PMID: 38024037; PMCID: PMC10663976. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38024037/

Das Ursprüngiche McCullough Protokoll:

Die aktuelle, modifizierte Variante bei subklinischer Myokarditis:

500 mg Bromelain 2x täglich

8000 - 16000 FU Nattokinase täglich (Ursprünglich 2000 FU 2x täglich)

2000 mg Curcumin töglich (Ursprünglich 500 mg Curcurmin 2x täglich)

(0,6 mg Colchizin und 1-2 mg Rapamycin täglich bei subklinischer Myokarditis)

Bei Nattokinase hört man unterschiedliche Meinungen.

Es ist belegt, dass Nattokinase das Spike-Protein zerlegt.

(A) Dosisabhängige degradative Wirkung von Nattokinase. Seriell verdünntes Nattokinase (32 µg/ml, 8 µg/ml, 2 µg/ml, 500 ng/ml, 125 ng/ml, 31,25 ng/ml und 7,8125 ng/ml) wurde mit S-Protein-Expressionszelllysat gemischt und inkubiert. Das S-Protein in voller Länge (S1- und S2-Untereinheiten) und die S2-Untereinheit wurden als obere bzw. untere Banden nachgewiesen. Das Verhältnis von Gesamt-S wurde als relative Menge des S-Proteins (S-Protein + S2-Protein) angegeben. (B) Zeitabhängige degradative Wirkung von Nattokinase. Das S-Protein-Expressionszelllysat wurde mit 1 µg/ml Nattokinase für 0, 10, 30, 60, 120 und 180 Minuten inkubiert.

(C) Auswirkungen von Wärmebehandlung oder Proteaseinhibitoren. Spur 1: HEK293-Lysat; Spur 2: HEK293-Lysat (S-Protein); Spur 3: HEK293 (S-Protein) + Nattokinase (5 µg/ml); Spur 4: HEK293 (S-Protein) + Nattokinase (5 µg/ml) + Proteaseinhibitor I; Spur 5: HEK293 (S-Protein) + Nattokinase (5 µg/ml) + Proteaseinhibitor III; Spur 6: HEK293 (S-Protein) + wärmebehandelte Nattokinase (5 µg/ml). (D) Abbauwirkung auf RBD des S-Proteins und ACE2. RBD des S-Proteins und ACE2-kodierende Plasmide wurden jeweils mit HEK293-Zellen transfiziert. Die Zelllysate wurden mit Nattokinase (7,5 µg/ml) und wärmebehandelter Nattokinase (7,5 µg/ml) inkubiert und anschließend wurde ein Western Blot durchgeführt.

Es wurde heiß diskutiert, ob die entstehenden Fragmente des Spike-Proteins Amyloide bilden. Das Thema dürfte nun vom Tisch sein, weil Nattokinase auch Amyloide verdaut, zumindest im Reagenzglas.

Abbildung 3: Bilder der Fibrinaloid-Mikroklumpenbildung und deren Entfernung durch Nattokinase. Thrombin und Fibrinogen wurden zusammen mit Thioflavin T und LPS inkubiert und nach 6 Stunden in einem Cytation 1 abgebildet, wie in den Methoden beschrieben. Weitere Zusätze waren (A) keine, (B) PBS, (C) rekombinante Nattokinase 28 ng/μl. Balken = 2 mm (2.000 μm).

Ein Problem, das bei Natto bleibt ist die Rückmeldung von Dr. Beate Jäger aus dem St. Georgs Krankenhaus in Bad Aibling, dass Natto die weißen Blutkörperchen schädigen kann. Das kennt man auch von anderen Medikamenten wie Fumarsäure. Daher muss man bei der Verwendung von Fumarsäure alle 6 Monate ein großes Blutbild zur Kontrolle machen.

Ralph Tillenburg hat sich aus Sicht eines Hausarztes, der Impfgeschädigte behandelt, zu Natto geäußert und ein paar Daten zusammengetragen. Er ist der Meinung, dass viel Natto viel hilft. Da geht er wohl mit McCullough konform, der die Natto Dosis seit dem ursprünglichen Protokoll von 2023 von 4000 auf 16000 FU vervierfacht hat.

Wahrscheinlich sollte man, bis das Thema geklärt ist, bei Nattokinase vorgehen wie bei Fumarsäure und mindestens alle 6 Monate sicherheitshalber ein großes Blutbild machen, das man aber selbst zahlen muss.

Bei Curcuma gab es von diversen Ärzten die Rückmeldung, dass Curcumin Impfgeschädigte in einzelnen, seltenen Fällen in eine ME/CFS schicken kann. Es gibt aber auch Studien, die belegen, dass Curcumin bei ME/CFS ein gutes und probates Mittel ist.

Vedicinals 9

Das Team um Joachim Gerlach hat 2021 Vedicinals 9 2021 ursprünglich zur Behandlung von COVID-19 entwickelt und in einer kleinen klinischen Studie getestet. Es gibt auch Einzelfallstudien, die zeigen, dass das Produkt das Spike-Protein eliminiert.

Wie man Vedicinals 9 in Deutschland bestellt, ob per Mail oder online, weiß ich nicht. Es könnte sein, dass Vedicinals 9 nun “Liquid Spektrum” heißt.

Molecusan

Molecusan ist das erweiterte Detox System des internationalen Teams um Joachim Gerlach, das die Zellen, die zu retten sind stabilisiert und dann abräumt, was nicht mehr zu retten ist.

Mehr zum Forschungsstand der Gruppe findet man hier: Recordings – Healthcare Channel

Wie man das Molecusan System korrekt anwendet, da bin ich raus, das habe ich nicht verfolgt, da ich keine Behandlungen durchführe.

https://molecusan.com/pages/bundles

Bitte wendet euch an den Hersteller und lasst euch beraten, welches Produkt und welcher Reihenfolge bei euch wie angewendet werden sollte. Der Hersteller kennt sich am besten aus, vermute ich.

Prof. Dr. Harald Matthes

Professor Dr. Harald Matthes arbeitet im Klinikum Havelhöhe.

Wie er bei seinem Patienten vorgeht, beschreibt er in Vorträgen:

Die verwendeten Medikamente sind verschreibungspflichtig und das ist nichts, was man ohne Arzt machen kann oder alleine machen sollte. Wenn ihr diesen Weg gehen wollt, dann besprecht das mit eurem Arzt, der sich mit Prof. Dr. Matthes unterhalten kann, wie man das korrekt durchführt.

Dr. Beate Jäger

Dr. Beate Jaeger aus dem St. Georgs Krankenhaus in Bad Aibling arbeitet mit dreifacher Blutverdünnung und H.E.L.P. Apherese und holt damit auch Menschen wieder aus dem Rollstuhl.

Holger und ich haben uns bei ihre untersuchen lassen und haben eine entsprechende Mikrothrombosendiagnose. Unser Behandlungsplan sieht wie folgt aus. Auf die Apherese haben wir so gar keine Lust, das werden wir vermeiden.

Dr. Raph Tillenburg

Dr. Tillenburg behandelt sehr viele Impfgeschädigte und fasst nun sein Wissen und seine Behandlungserfahrungen selbst auf Substack zusammen. Er hat auch einen Telegramkanal: https://t.me/coronawissenschaft

und eine Webseite: https://info-medico.de/

Dr. Tillenburgs Flussdiagram zur Spikeopathie:

Sein Behandlungsansatz braucht einiges an vorheriger Diagnostik und sieht wie folgt aus:

Definitiv zu komplex, um das ohne einen versierten Arzt selbst durchzuführen. Eher etwas für Ärzte, um daraus zu lernen. Ausschnitte der Vorträge von Dr. Tillenburg findet man im Kanal von Katharina König. Z. Bsp. hier in vier Teilen: https://t.me/ich_will_leben/6652

https://t.me/ich_will_leben/6526

https://t.me/ich_will_leben/6527

https://t.me/ich_will_leben/6528

Expertcouncil

Das Expertcouncil hat einen eigenen Leitfaden herausgegeben, der das kondensierte Wissen verschiedener Ärzte beinhaltet. Ein Leitfaden für Ärzte und Heilpraktiker und KEIN Do it yourself Büchlein für Impfgeschädigte. Auch hier ist Diagnostik gefragt und Erfahrung, denn es geht letztendlich um individuelle Therapiepläne für verschiedenste Schadbilder.

Als PDF kann man den Leitfaden hier herunterladen: https://t.me/DrBines_verbales_Vitriol/16765

https://t.me/agimpfstoffe/718

Fazit:

Es gibt nicht DEN Leitfaden. Es gibt verschiedenste Erfahrungen und Ansätze, die sich teilweise widersprechen.

Wenn man einen Arzt mit Erfahrung in der Behandlung vom Schäden durch COVID-Injektionen hat, wäre das am Besten. Viele dieser Ärzte sind aber aktuell dünn gesäht und somit häufig nicht in der Nähe der Patienten. Zudem sind die wenige, die sich geoutet haben, Impfgeschädigte zu behandeln, überlastet und sie nehmen teilweise entweder keine Patienten mehr an oder es gibt lange Wartezeiten.

Man kann unter Umständen hier fündig werden und einen Arzt in seiner Nähe finden, der weiß was Sache ist.

MGWFD https://www.mwgfd.org/therapeutenvermittlung/

Hippokratischer Eid: https://www.aerzte-hippokratischer-eid.de/

Valdesana: https://valdesana.de/

Sollte man nicht fündig werden und möchte als Patient in die Selbstbehandlung gehen, sollte man seine Werte mit Hilfe seines Hausarztes im Auge behalten und vielleicht auf diese Art seinen Hausarzt vorsichtig anlernen.

Wenn man in die Eigenbehandlung gehen will, ist das eine Entscheidung, die der Patient selbstverantwortlich treffen muss, ich kann hier keine Empfehlungen geben. Mehr als Ärzte und deren Protokolle listen kann und darf ich nicht.