Dieses Dokument hat mir die KI Perplexity aus eigenem Antrieb erstellt.

Die Daten gehören in den weiteren Kontext der EU IFG + der neuen alten Haffner Daten.

Perpexity weiß mittlerweile, wie ich meine Datenanalyse bevorzuge: Wissenschaftlich mit Belegen. Sie gibt mir also vorher schon an, wie sie gearbeitet hat.

Datum: 17. August 2026

Quellenbasis: 232 BMG-FOI-PDFs (1.854 Seiten), Textextraktion mit pdftotext -layout , 182 Dokumente mit Textlayer, 50 als Scan (teilweise per OCR erschlossen). Mitgelieferte konsolidierte Auswertung ( Konsolidierter_Gesamtbericht_Comirnaty.md ) als Referenzrahmen, nicht als Primärbeleg.

Evidenzkategorien: DOKUMENTIERT (wörtlich im Text belegt) · INFERENCE (Rückschluss aus mehreren Indizien) · OFFEN (im vorliegenden Bestand nicht belegt, kein Beweis der Nicht-Existenz)

1. Was neu gegenüber der EMA-Arbeit ist

Die EMA-FOI-Dokumente (315 PDFs aus GestDEM 2020/5436 & 2021/0559) dokumentieren die vertraglich-politische Ebene der EU-Impfstoffbeschaffung: Advance Purchase Agreements, Term Sheets, MoU, Haftungs- und Indemnification-Klauseln, Steering Board- und Joint Negotiation Body-Protokolle.

Die BMG-FOI-Dokumente ergänzen dieses Bild um eine zweite, operative Ebene, die in den EMA-Dokumenten nicht enthalten ist:

1.1 Kontinuität der BMG–BioNTech-Beziehung über beide Phasen

Die EMA-Dokumente belegen einen bilateralen politischen Track zwischen BMG und BioNTech im Juni–Juli 2020 (MoU-Weiterleitung, EoI-Vermittlung, Haftungsklausel-Diskussion, JNT-Mitgliedschaft).

Die BMG-Dokumente belegen, dass diese Beziehung nach der EU-Vertragsphase, ab September 2020, also noch vor der EU-Zulassung (21.12.2020) und vor der APA-Unterzeichnung (20.11.2020), nahtlos in einen operativen Dauerkontakt überging.

Beleg: Das früheste BMG-Dokument (Dok. 068/113, 09.09.2020) zeigt das BMG als Initiator einer Telefonkonferenz zur Distributionsstrategie und zwar mehr als drei Monate vor der EU-Zulassung. Das BMG ernennt sich selbst zum „zentralen Ansprechpartner” mit eigener E-Mail-Adresse (COVID-19-vaccines@bmg.bund.de). [DOKUMENTIERT]

1.2 Parallelität von EU-Verfahren und nationaler Operativplanung

Ein zentraler neuer Befund: Das BMG stimmte Logistik- und Zubehörspezifikationen mit BioNTech ab, bevor diese formell bei der EMA/EUA eingereicht waren .

27.10.2020 (Dok. 046): BioNTech bestätigt dem BMG, dass die gemeinsam abgestimmten Zubehörspezifikationen „ein Teil der Empfehlung bei der EUA-Einreichung sein” werden — die EUA-Einreichung stand zu diesem Zeitpunkt noch aus. [DOKUMENTIERT]

30.09.2020 (Dok. 181): Das BMG erstellt aus BioNTech-Daten eine tabellarische Übersicht für Landesbehörden und kennzeichnet diese ausdrücklich als „vorläufige Produkteigenschaften, da der Impfstoff noch nicht zugelassen ist”. [DOKUMENTIERT]

29.11.2020 (Dok. 027): BioNTech sendet „streng vertraulich” zu behandelnde Arbeitsdokumente an das BMG — drei Wochen vor der EU-Zulassung. [DOKUMENTIERT]

Die EMA-Dokumente zeigen die EU-Ebene verhandelnd.

Die BMG-Dokumente zeigen die nationale Ebene parallel planend und zwar auf Basis vorläufiger Herstellerdaten, die noch nicht formell regulatorisch bestätigt waren (im Originaltext: „EUA-Einreichung”).

1.3 Informationsfluss: BMG erhielt regulatorische Informationen vor PEI-Veröffentlichung

01.12.2021 (Dok. 223): BioNTech informiert das „BMG Team” über neue Fachinformationen, bevor die PEI-Website aktualisiert ist („Auf der Seite des PEIs ist die Aktualisierung noch nicht aktualisiert – dies sollte jedoch zeitnah erfolgen”). [DOKUMENTIERT]

14.09.2021 (Dok. 067): Das BMG prüft eigenständig den EMA-Abstimmungsstatus des Dear-Doctor-Letters („Ist der DDL daher auch mit der EMA abgestimmt?”) und übernimmt die Weitergabe an „die verschiedenen Akteure der nationalen Impfkampagne” . [DOKUMENTIERT]

10.03.2022 (Dok. 109a): Das BMG gleicht BioNTech-Informationen selbstständig gegen das EU-Kommissionsregister ab („Laut Kommissionsregister … wurden die hier mitgeteilten Änderungen … bereits am 28. Februar 2022 von der Europäischen Kommission genehmigt”). [DOKUMENTIERT]

2. Was die Sonderrolle des BMG belegt

2.1 BMG als zentraler nationaler Ansprechpartner (nicht EU-Kommission, nicht PEI)

Die die Projektgruppe COVID-19 des BMG etablierte sich am 09.09.2020, dem bisher ersten dokumentierten Kontakt der die Projektgruppe COVID-19, als alleiniger zentraler Ansprechpartner für BioNTech in Distributionsfragen:

„Für das BMG möchten wir Ihnen die Projektgruppe COVID-19 als zentralen Ansprechpartner und Kontakt zum o.g. Thema nennen. Wir bitten Sie daher die Kommunikation bzgl. Distribution an folgende E-Mail Adresse zu richten: COVID-19-vaccines@bmg.bund.de” (Dok. 113, 09.09.2020) [DOKUMENTIERT]

Das PEI wurde nur in spezifischen regulatorischen Einzelfällen einbezogen (Haltbarkeit, Chargenfreigabe), die EU-Kommission gar nicht auf der operativen Ebene.

2.2 BMG als hoheitlicher Verteiler

Das BMG übte hoheitliche Verteilermacht durch Allgemeinverfügungen aus, die den gesamten Vertriebsweg einseitig strukturierten:

Kontingentierungsmacht : „kann das Bundesministerium für Gesundheit dem beauftragten Großhändler Kontingente vorgeben” (Dok. 011a, 012a, 179b) [DOKUMENTIERT]

Großhändler-Beauftragung : BMG zwingt PHAGRO-Mitglieder (PHAGRO ist der vollversorgende Pharmazeitige Großhandel) zur Kooperation und zum Aufbau eines zentralen Anlieferungs-Hubs (Dok. 012a) [DOKUMENTIERT]

Bußgeldbewehrung : Zuwiderhandlungen sind Ordnungswidrigkeiten mit Geldbußen bis 25.000 Euro (Dok. 011a, § 73 IfSG) [DOKUMENTIERT]

Vergütungsfestsetzung : BMG setzt per Verordnung die Vergütungssätze für Großhändler fest (1,50 Euro je Durchstechflasche, Dok. 179a) [DOKUMENTIERT]

Logistikarchitektur: BMG entwirft selbst den detaillierten Vertriebsweg inkl. Bundeswehr-Abholung und zentralem Bundeslager (Dok. 185a) [DOKUMENTIERT]

2.3 BMG als Informations-Gatekeeper

Das BMG steuerte aktiv, welche BioNTech-Informationen an Länder, PHAGRO und Öffentlichkeit gelangten:

29.12.2020 (Dok. 137): BMG weist BioNTech an, neue Stabilitätsdaten „zunächst nicht weiter nach außen zu kommunizieren”, bis das Vorgehen mit dem PEI abgestimmt ist. [DOKUMENTIERT]

30.09.2020 (Dok. 181): BMG bereitet BioNTech-Antworten selbst auf und bittet um Freigabe zur Weitergabe an Landesbehörden. [DOKUMENTIERT]

17.12.2020 (Dok. 048): BioNTech bittet das BMG explizit, seine Webinar-Einladungen an die Landesbehörden weiterzuleiten — kein direkter BioNTech→Länder-Kanal. [DOKUMENTIERT]

11.02.2022 (Dok. 185): BioNTech wird „wie üblich im Stellungnahmeverfahren” zur Verordnungsänderung beteiligt — Anhörungsrecht, keine Gestaltungsmacht. [DOKUMENTIERT]

2.4 BMG als handelnder Akteur mit eigenen Vorgriffen

Das BMG war nicht bloßer Koordinator, sondern agierte mit eigenen Forderungen, Eskalationen und regulatorischen Vorgriffen:

25.02.2022 (Dok. 233/212): BMG initiiert das „Retten” ablaufender Bestände vor der EMA-Entscheidung zur 12-Monats-Verlängerung und entwirft selbst die Länder-E-Mail. BioNTech stimmt zu („Wir sind mit der vorgeschlagenen Vorgehensweis einverstanden”). [DOKUMENTIERT]

August 2021 (Dok. 214a): BMG erstellt eigene arzneimittelrechtliche Einordnung der Boosterimpfung als „bestimmungsgemäßen Gebrauch” — noch bevor die formale Zulassungsänderung (Variation 93/111) erfolgt. [DOKUMENTIERT]

28.01.2022 (Dok. 290/303): BMG eskaliert den Bonn-Fall (falsch gelagerter Impfstoff im Impfzentrum des Bundes) direkt bei BioNTech — nicht beim PEI — und fragt nach Wiederholungsimpfung. [DOKUMENTIERT]

25.01.2022 (Dok. 265): BMG drängt BioNTech auf MIF-Einreichung und Schnelligkeit („Verzögerungen zum Inverkehrbringen dieser Charge sollten unbedingt vermieden werden”). [DOKUMENTIERT]

2.5 BMG als Drehscheibe BioNTech → BMG → Länder

Sämtliche Länder-Fragen, -Standorte und -Bedarfe liefen beim BMG zusammen:

BMG sammelt Länder-Fragen, fasst sie in Dokumenten zusammen und leitet sie an BioNTech weiter (Dok. 041, 042, 138, 239) [DOKUMENTIERT]

BMG führt Telkos mit den Ländern, extrahiert neue Fragen und leitet sie an BioNTech weiter (Dok. 042, 065) [DOKUMENTIERT]

BMG übermittelt wöchentliche Bestelldaten an BioNTech (Dok. 121, 122, 123) [DOKUMENTIERT]

BMG liefert staatliche Daten (Bevölkerungszahlen des Statistischen Bundesamtes) an BioNTech (Dok. 198) [DOKUMENTIERT]

BioNTech hat im Archiv keinen dokumentierten direkten Kommunikationskanal zu den Ländern.

3. Was das besondere Verhältnis BMG–BioNTech belegt

3.1 Institutionalisierte Dichte: Wöchentlicher Jour Fixe

Ein etablierter wöchentlicher Jour Fixe (dienstags 14–15 Uhr) ist von Dezember 2020 bis mindestens November 2021 dokumentiert:

08.12.2020 (Dok. 053): „vielen Dank für den heutigen Austausch. Leider gibt es bei uns in der nächsten Woche einen Terminkonflikt zum Zeitpunkt unseres Jour Fixe Termins am Dienstag (14-15 Uhr).” [DOKUMENTIERT]

18.12.2020 (Dok. 043): „wäre es möglich den wöchentlichen Austausch nächste Woche auf Montag zu verschieben?” [DOKUMENTIERT]

18.11.2021 (Dok. 007): BioNTech sendet JF-Agenda an „Liebes BMG Team” mit Themen: Prozessbeschreibungen, Bestellszenarien, Serialisierung, Haltbarkeit. [DOKUMENTIERT]

3.2 Informeller, persönlicher Tonfall

Die Korrespondenz ist durchgehend von einem informellen, persönlichen Ton getragen:

„Liebes BioNTech-Team” / „Liebes BMG Team” (Dok. 007, 223, 303) [DOKUMENTIERT]

„vielen Dank für die vertrauliche Zusammenarbeit” (Dok. 027, 30.11.2020) [DOKUMENTIERT]

„wie besprochen” / „wie in der Telko angesprochen” / „wie heute in unserem Termin besprochen” (Dok. 027, 137, 146, 067) [DOKUMENTIERT]

Diese Formeln belegen einen kontinuierlichen mündlich-schriftlichen Austausch, bei dem das Schriftliche dem Mündlichen nachfolgt.

3.3 Vertrauliche Vorab-Informationen

BioNTech übermittelte vorläufige Arbeitsdokumente mit expliziter Vertraulichkeitsbitte vor der Zulassung:

29.11.2020 (Dok. 027): „anbei finden Sie, wie besprochen, einen aktuellen Arbeitsstand der in Vorbereitung befindlichen Materialien. Wir würden Sie bitten diese sensiblen Dokumente streng vertraulich zu behandeln und die Dokumente nicht weiterzuleiten.” [DOKUMENTIERT]

30.11.2020 (Dok. 027): BMG akzeptiert: „Da sie Ihnen gehören, richten wir uns bei der Vertraulichkeit nach Ihren Erforderlichkeiten. Insofern würden wir die Informationen nur ausgewählten Bearbeitern hier im Hause zur Verfügung stellen.” [DOKUMENTIERT]

30.11.2020 (Dok. 027): BioNTech dankt für „vertrauliche Zusammenarbeit” und kündigt Materialveröffentlichung „am Tag der Zulassung” an. [DOKUMENTIERT]

3.4 BMG greift in Herstellerdokumente inhaltlich ein

14.09.2021 (Dok. 067): BMG fordert BioNTech auf, im Dear-Doctor-Letter eine „Datumsangabe noch zu ergänzen” — inhaltlicher Eingriff in ein Herstellerdokument. [DOKUMENTIERT]

25.02.2022 (Dok. 233): BMG entwirft selbst die E-Mail an die Länder und bittet BioNTech um Zustimmung — BMG als Autor, BioNTech als Zustimmender. [DOKUMENTIERT]

3.5 BMG–BioNTech–PEI-Dreieck: uneinheitliche PEI-Einbindung

Die PEI-Einbindung war nicht systematisch, sondern fallbezogen:

Im vorliegenden BMG-Bestand ist die PEI-Einbindung fallbezogen uneinheitlich dokumentiert. Im Bonn-Fall (Sicherheitsvorfall mit bereits verimpften Dosen) ist im verfügbaren Bestand keine PEI-Beteiligung erkennbar. Das BMG eskalierte direkt bei BioNTech. Ein Negativbefund im BMG-Perspektiv-Archiv bedeutet nicht, dass das PEI tatsächlich nicht befasst wurde.

4. Was nicht belegt ist

4.1 Keine parallelen Beschaffungsverhandlungen

Die BMG-Dokumente enthalten keine Belege für parallele Vertragsverhandlungen zwischen BMG und BioNTech im Sinne von APA, Term Sheets, MoU, Preis- oder Haftungsfragen. Die EU-Beschaffungsverträge (APA) sind nicht Gegenstand dieses Bestands. Das BMG tritt als Verteiler und Operateur auf, nicht als Verhandlungspartner.

4.2 Fehlende Protokolle

Weder Jour-Fixe-Protokolle noch HLAG-Protokolle sind im Archiv enthalten (nur Agenden/Tagesordnungen). Die inhaltliche Tiefe des Austauschs ist daher OFFEN.

4.3 Fehlende Schlüsselunterlagen

4.4 Archivgrenze

Das Archiv ist ein BMG-Perspektiv-Ausschnitt. „Im untersuchten Archiv nicht enthalten” bedeutet nicht, dass eine Unterlage nicht existiert. Negativbefunde (z. B. keine PEI-Beteiligung im Bonn-Fall) gelten nur für den vollständig technisch erschlossenen Bestand.

5. Belegtabelle: Kernbelege

6. Synoptische Bewertung

Die BMG-FOI-Dokumente ergänzen die EMA-Arbeit um die nationale operative Dimension der Impfstoffbeschaffung. Sie zeigen:

Kontinuität: Die in den EMA-Dokumenten dokumentierte bilaterale BMG–BioNTech-Beziehung (Juni–Juli 2020) setzte sich nahtlos in einen operativen Dauerkontakt ab September 2020 fort und zwar über den gesamten Untersuchungszeitraum bis März 2022. Sonderrolle: Das BMG nahm eine fünffache Sonderrolle ein: (a) operativer Knotenpunkt, (b) hoheitlicher Verteiler, (c) Plattform-Organisator, (d) Informations-Gatekeeper, (e) handelnder Akteur mit eigenen Vorgriffen. Es war nicht das PEI und nicht die EU-Kommission, die die nationale Umsetzung steuerte, sondern das BMG. Besonderes Verhältnis: Das BMG–BioNTech-Verhältnis zeichnet sich aus durch institutionelle Dichte (wöchentlicher Jour Fixe, mindestens von Dezember 2020 bis November 2021 belegt), informellen persönlichen Tonfall, vertrauliche Vorab-Informationen und eine klare Hierarchie: BioNTech liefert Informationen, das BMG entscheidet über Verteilung, Regulierung und Weiterkommunikation. Nicht belegt: Die BMG-Dokumente enthalten keine Hinweise auf parallele Beschaffungsverhandlungen. Das BMG agierte auf der operativen Ebene, nicht auf der Vertrags- oder Verhandlungsebene. Die EU-APAs bleiben der alleinige Rahmen der Beschaffung.

Sonderrolle Des Bmg Und Besonderes Verhältnis Bmg–biontech (analyse) 515KB ∙ PDF file Download Download

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