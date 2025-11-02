Diese Handlungsanweisung wurde in Italien ausgegeben an diejenigen, die mit den modRNA-Produkten hantierten.

Der Kommentar unter dem Bild, welches auf Telegram gepostet wurde lautete

“Se si rompe una fiala e cade in terra bisogna attuare un protocollo di decontaminazione per sostanze tossiche....

Ma se te lo inoculavi era sicurissimo.”

“Wenn eine Ampulle zerbricht und auf den Boden fällt, muss ein Dekontaminierungsprotokoll für giftige Substanzen durchgeführt werden....

Aber wenn man sich damit impfen ließ, war es absolut sicher.”

Mein Italienisch ist rudimentär, ich habe den Text daher in deepl abgetippt und von der KI übersetzen lassen.

Sistema Sanitario Regione Liguria Staff Direzione Generale SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE A tutto il personale coinvolte nella manipolazione e somministrazione VACCINO COMINARTY (VACCINE A MRNA CONTRO COVID 19) In riferentimento a quanto in oggetto, qualore durante la fasi di manipolazione e somministrazione del vaccino COMINARTY dovesse verificarsi uno spanidmenteo accidentale conseguente alle rottuta della fiala consnte lo stesso, porcedere nelle moladità che seguono: 1. Delimitare l’area e ventilare l’ambiente; 2. Indossare i seguento DPI: a. Grembiule impermeablie b. Sovrascarpe c. Protezone respiratoria attualmente in uso + mascherina chirugica) d. Occhiali/visiera di portezione e. Guanti di protezione f. Manicotti 3. Rimuovere i frammenti della fiala e smalitirli nel contenitore per taglieniti; 4. Utilizzare materiale assorbente (es. panni assorbenti) per la raccolta del liquido, procedendo dall’esterno verso l’interno. Smaltire il materiale assorbente nel biobox. 5. Decontaminare l’area interessata con ipoclorito di sodio. 6. Rimuovere i DPO, smaltendo i DPO monouso nel biobox. I DPI riurilizzabili (occhiali/visiera di protezione) dovranno essere sanificanti secondo le consuete modalità. I Servizio Prevenzione e Protezione rimane a disposizione per ogni chiarimento. Cordiali saluti IL RESPONSABILE DEL SERVIZIP PREVENZIONE E PROTEZIONE (Ing. Gianfranco VENTURINO)

“Gesundheitssystem der Region Ligurien

Generaldirektion

DIENST FÜR PRÄVENTION UND SCHUTZ

An alle Mitarbeiter, die mit der Handhabung und Verabreichung des IMPFSTOFFS COMINARTY (MRNA-IMPFSTOFF GEGEN COVID-19)

Bezugnehmend auf den Betreff gilt Folgendes: Sollte es während der Handhabung und Verabreichung des Impfstoffs COMINARTY zu einer versehentlichen Verschüttung aufgrund eines Bruchs der Ampulle kommen, ist wie folgt vorzugehen:

1. Den Bereich absperren und den Raum lüften;

2. Tragen Sie die folgende PSA:

a. Undurchlässige Schürze

b. Überschuhe

c. Derzeit verwendeter Atemschutz + chirurgische Maske)

d. Schutzbrille/Schutzvisier

e. Schutzhandschuhe

f. Schutzmantel

3. Entfernen Sie die Bruchstücke der Ampulle und entsorgen Sie sie im Behälter für scharfe Gegenstände.

4. Verwenden Sie saugfähiges Material (z. B. saugfähige Tücher), um die Flüssigkeit aufzunehmen, und arbeiten Sie dabei von außen nach innen. Entsorgen Sie das saugfähige Material in der Biobox.

5. Dekontaminieren Sie den betroffenen Bereich mit Natriumhypochlorit.

6. Entfernen Sie die PSA und entsorgen Sie die Einweg-PSA in der Biobox. Wiederverwendbare PSA (Schutzbrille/Schutzvisier) muss gemäß den üblichen Verfahren desinfiziert werden.

Der Präventions- und Schutzdienst steht für weitere Fragen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

DER VERANTWORTLICHE DES

PRÄVENTIONS- UND SCHUTZDIENSTES

(Ing. Gianfranco VENTURINO)”

Dieser Sicherheitsingenieur hat seine Aufgabe ernst genommen und wohl das Sicherheitsdatenblatt gelesen.

Das ist der erste Beweis, dass das Sicherheitsdatenblatt wohl wirklich gilt, wenn man mit den modRNA-Produkten hantiert. Seltsam ist, dass das Sicherheitsdatenblatt selbst nicht erwähnt wird und nicht verlinkt ist.

Falsch ist jedoch, dass eine FFP2 Maske zur Reinigung reichen würde, man hätte eine P3 Atemschutzgerät benötigt laut sicherheitsdatenblatt.