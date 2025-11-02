DrBine’s Newsletter

DrBine’s Newsletter

Discussion about this post

User's avatar
The BarefootHealer's avatar
The BarefootHealer
3h

Yep. In a nutshell.😉💯

Its still baffling to me why all sorts of standard safety rules were just ignored or thrown out, with no justification or rationale beyond, "its safe and effective because they said so."🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

Especially when it was under EUA (actually it really wasn't even under that as EUA doesnt exist under military black box!). Substances that had supposedly NEVER been in use before for humans, and supposedly "experimental", were safe enough for use in pharmacies without safety gear or protocols snd were even given after used by date!! 😐🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤫

Expand full comment
Reply
Share

No posts

© 2025 DrBine
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture