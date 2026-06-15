Ich bin auf Twitter auf einen Account gestoßen, der Hirnscans von Geimpften postet.

Ich weiß nicht, was ich von diesen Aufnahmen halten soll.

Ich kenne den Account nicht, und kann seine Vertrauenswürdigkeit nicht beurteilen.

Sind die Scans echt?

Ist die Interpretation korrekt?

Ich archiviere sie hier für Ärzte, um sich selbst ein Bild zu machen.

Überraschend wäre es nicht. Ich habe schon lange gesagt, dass die mod-RNA-LNP einer biochemischen Lobotomie gleich kommen würden, weil die LNPs entwickelt wurden, um Chemotherpeutika ins Hirn zu bringen.

Das lies sich aus der Theorie bereits vor vielen Jahren ableiten.

Es scheinen nun erste Videobeweise hereinzukommen.