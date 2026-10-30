Impfschulter ist kein medizinischer Terminus und unter diesem Umgangssprachlichen Begriff wird man seine Beschwerden daher nicht finden.

In der medizinischen Fachliteratur auf PubMed wird das Auftreten von Schulterbeschwerden nach einer Impfung unter dem Fachbegriff SIRVA (Shoulder Injury Related to Vaccine Administration – Schulterschaden durch Impfstoffverabreichung) geführt.

Das Problem ist in PSUR 3 gelistet unter Shoulder Injury Related to Vaccine Administration (SIRVA).

Studien zu SIRVA nach COVID-Injektion

2021: „Shoulder injury related to COVID-19 vaccine administration“ („Schulterverletzung im Zusammenhang mit der Verabreichung eines COVID-19-Impfstoffs“)

Das Paper von 2021 ist eine Einzelfallstudie, die zeigte, dass eine ungenaue anatomische Platzierung des Impfstoffs im subakromialen Raum (unter dem Schulterdach) statt im Deltamuskel zu wochenlangen Schmerzen, Sehnenentzündungen (Tendinitis) und Funktionseinschränkungen führt.

Die Autoren stellen fest, dass bei etwa der Hälfte der dokumentierten SIRVA-Fälle eine Sehnenentzündung bzw. subakromiale Bursitis vorliegt.

Eine subakromiale Bursitis (Schleimbeutelentzündung der Schulter) ist eine Entzündung der Bursa subacromialis, einem kleinen, mit Flüssigkeit gefüllten Polster unter dem Schulterdach (Acromion). Ohne Behandlung können verschiedene Schulterbeschwerden noch Monate oder Jahre später andauern, ohne dass es zu einer spontanen Besserung kommt.

2022: „A COVID-19 vaccination precipitating symptomatic calcific tendinitis: A case report“ („Eine durch eine COVID-19-Impfung ausgelöste symptomatische kalzifizierende Tendinitis: Ein Fallbericht“)

Auch das Paper von 2022 ist eine Einzelfallstudie.

Klabkay et al. kommen zu dem Schluss, dass bisher zu Impfung asymptomatische Schultererkrankungen durch eine COVID-19-Impfung zu symptomatischen Erkrankungen werden können.

In diesem Fall stellte sich heraus, dass die Injektionstechnik korrekt war, was der Arbeitshypothese des Papers von Wharton BR et al. aus dem Jahr 2021 widerspricht. Im Anschluss an eine Ultraschalluntersuchung stellten die Ärzte eine lineare Verkalkung in der Nähe des Ansatzes der Subscapularis-Sehne fest, was unmittelbar zu der wahrscheinlichen Diagnose führte, dass die COVID-19-Impfung die zuvor asymptomatische kalzifizierende Tendinitis des Patienten zu einer symptomatischen kalzifizierenden Tendinitis ausgelöst hatte. Das Hauptsymptom dieses Patienten passte ebenfalls zur Diagnose einer kalzifizierenden Tendinitis, da die Symptome aus einem plötzlichen Schmerz und einer Bewegungseinschränkung der linken Schulter nach einer COVID-19-Impfung bestanden.

2023: “Does COVID-19 vaccine exacerbate rotator cuff symptoms? A prospective study“ („Verschlimmert der COVID-19-Impfstoff die Symptome einer Rotatorenmanschettenverletzung? Eine prospektive Studie“)

Eine prospektive Studie ist eine vorausschauende (lat. pro-spicere) wissenschaftliche Untersuchung, bei der die Datenerhebung erst nach dem Studienbeginn und der Formulierung einer konkreten Hypothese in die Zukunft gerichtet stattfindet. Prospektive Studien haben eine hohe Evidenz und Zuverlässigkeit der Ergebnisse durch die präzise Definition von Messgrößen und Einflussfaktoren im Voraus.

Diese prospektive Studie kam zu dem Schluss, dass bei es bei einer Impfung einer betroffenen Schulte zu einer Verschlimmerung der Symptome kommen kann. Vor der Impfung sollte daher eine ausführliche Anamnese der Patienten erhoben werden, und die Impfung sollte auf der symptomfreien Seite erfolgen.

“SIRVA ist eine Erkrankung, die in Zukunft mit der Zunahme von Impfungen häufiger auftreten wird. Der wichtigste Aspekt in diesem Zusammenhang ist die Prävention der Entstehung von SIRVA, was durch eine Sensibilisierung des medizinischen Fachpersonals erreicht werden kann. Bei einer Impfung der betroffenen Schulter kann es zu einer Verschlimmerung der Symptome kommen. Vor der Impfung sollte eine ausführliche Anamnese der Patienten erhoben werden. Die Impfung sollte mit der richtigen Technik auf der asymptomatischen Seite durchgeführt werden. Auf diese Weise lässt sich das Risiko einer Schulterfunktionsstörung nach der Impfung, die möglicherweise eine Operation erforderlich macht, minimieren.”

2024: „An analysis of reported cases shoulder injury related to vaccine administration (SIRVA) after COVID-19 vaccination“ („Eine Analyse der gemeldeten Fälle von Schulterverletzungen im Zusammenhang mit der Impfverabreichung (SIRVA) nach einer COVID-19-Impfung“)

Diese Publikation ist Analyse von dokumentierten SIRVA-Fällen nach Covid-19-Impfungen. In den MRT-Untersuchungen zeigten sich am häufigsten Entzündungen des Schleimbeutels (Bursitis), Ödeme sowie gezielte Verkalkungen der Supraspinatussehne.

Diese Untersuchung fasst die Daten von 22 Menschen zusammen, die nach einer COVID-19-Impfung eine Schulterverletzung (genannt SIRVA) erlitten haben. Die meisten Fälle gab es nach dem Impfstoff von Pfizer-BioNTech (8 Fälle), gefolgt von AstraZeneca (4 Fälle). Alle 22 Personen hatten Schulterschmerzen. 18 von ihnen konnten die Schulter nicht mehr richtig bewegen. Bei fast allen fingen die Schmerzen innerhalb der ersten drei Tage nach der Impfung an. Einige hatten auch eine geschwollene Schulter oder Fieber.

Aber auch diese Studie kommt zu dem Schluss, dass dieser Impfschaden eine mechanische Verletzung ist. “Mechanistisch gesehen beinhaltet SIRVA die Injektion von Impfstoffen in den Gelenksack des Schultergelenks oder eine Schädigung der Skelettmuskulatur, der Bänder oder sogar des Knochengewebes an der Injektionsstelle. Die mangelnde Fachkompetenz des Behandlers, die falsche Wahl der Injektionsstelle und die unsachgemäße Auswahl der Nadeln, die unserer Einschätzung nach letztendlich zu einer Schädigung des muskuloskelettalen Systems der Schulter führten, stehen im Einklang mit den Ergebnissen früherer Studien. Darüber hinaus zeigten klinische Studien in den USA im Einklang mit unserer Forschung, dass der COVID-19-mRNA-Impfstoff, der Impfstoff von Pfizer-BioNTech und der Impfstoff von Moderna leicht eine Immunantwort auslösen können; mit anderen Worten: Die Immunogenität war stark. Dies könnte mit der Proteinhülle und der mRNA des Virus im Impfstoff zusammenhängen. Adjuvanzien werden routinemäßig in Impfstoffen verwendet und führen zu einer verstärkten Immunogenität der Impfstoffe. Dies könnte wirksam erklären, warum die höchste Inzidenz von SIRVA nach der Verabreichung des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech auftrat.”

Je immunogener ein Impfstoff, desto wahrscheinlicher SIRVA, wenn der impfende Arzt die Technik nicht korrekt beherrscht.

2025: „Shoulder Injury Related to Vaccine Administration (SIRVA) Following COVID-19 Vaccination“ („Schulterverletzung im Zusammenhang mit der Impfverabreichung (SIRVA) nach einer COVID-19-Impfung“)

Diese Publikation aus dem Jahr 2025 analysierte MRT-Muster von Patienten mit Schulterschmerzen nach der Impfung. Es wurden signifikante Zusammenhänge zwischen Fehlinjektionen und dem Auftreten von Schleimbeutelentzündungen sowie Rotatorenmanschetten-Sehnenentzündungen nachgewiesen.

Shoulder Injury Related to Vaccine Administration (SIRVA): Petitioner claims to the National Vaccine Injury Compensation Program, 2010–2016 (Impfbedingte Schulterverletzung (SIRVA): Antragsteller beim Nationalen Entschädigungsprogramm für Impfschäden, 2010–2016)

SIRVA gibt es aber auch bei anderen Impfungen, und das schon lange vor 2020, nur hat das bisher kaum einen interessiert. Also ja, es ist ein Impfschaden, aber nein, er hängt nicht spezifisch mit dem COVID-Impfstoffen zusammen und kann bei jeder Impfung passieren. “Schulterschmerzen, Probleme mit der Rotatorenmanschette und eine Bursitis waren häufige Erstdiagnosen.”

“Die meisten anerkannten SIRVA-Fälle traten bei Frauen auf und standen im Zusammenhang mit Grippeimpfstoffen. Eine zu hoch am Arm vorgenommene Injektion könnte ein Risikofaktor sein, da dabei die Gefahr besteht, in darunterliegendes, nicht-muskuläres Gewebe zu injizieren. Medizinisches Fachpersonal sollte bei der Verabreichung von Impfstoffen auf die richtige Injektionstechnik und die anatomischen Orientierungspunkte achten.”

Das historische „Ur-Paper“ (Erstbeschreibung)

„Shoulder injury related to vaccine administration (SIRVA)“ („Schulterverletzung im Zusammenhang mit einer Impfung (SIRVA)“ (2010))

Die Arbeit von Atanasoff et al. hat den Begriff „SIRVA“ geprägt und als eigenständiges Krankheitsbild definiert hat. Sie beschreibt eine Serie von Patienten, die vor der Impfung keinerlei Schulterprobleme hatten und direkt nach der Injektion schwere, anhaltende Bewegungseinschränkungen entwickelten.

Schon die Schlussfolgerung von 2010 ist “dass ein Impfstoff aufgrund einer ungeeigneten Nadelgröße und/oder einer unsachgemäßen Injektionstechnik unbeabsichtigt in Strukturen injiziert werden kann, die unterhalb des Deltamuskels liegen. Die Forschungsliteratur belegt, dass eine anhaltende immunvermittelte Entzündungsreaktion ausgelöst werden kann, wenn ein Impfstoffantigen in synoviale Gewebestrukturen injiziert wird, die unterhalb des Deltamuskels liegen.”

“Das Risiko einer durch die Verabreichung des Impfstoffs verursachten Schulterverletzung lässt sich verringern, indem die geeignete Nadelgröße unter Berücksichtigung individueller Patientenmerkmale wie Geschlecht und Body-Mass-Index sorgfältig ausgewählt wird. Es ist darauf zu achten, dass die Nadel nicht in das obere Drittel des Deltamuskels eingeführt wird.”

Unterscheidung SIRVA / diabetische Schulter

Fazit:

Ja, SIVRA (Shoulder injury related to vaccine administration) ist ein eindeutiger Impfschaden, ABER ein MECHANISCH immunologischer Impfschaden, der bei jedem Impfstoff passieren kann.

Wer in so einem Fall haftet, kann ich nicht sagen. Ich würde eher sagen, der Arzt, weil es ein handwerklicher Fehler ist, der nicht direkt mit dem Produkt zusammenhängt und bei jedem Impfstoff passieren kann. Wenn der Arzt sein Handwerk nicht versteht und der Patient schon einen unbemerkten vorhandenen Schaden in der Schulter hat, liegt eine mangelhafte Anamnese der Patienten vor der Impfung vor. Keine Ahnung, wohin man impfen soll, wenn bereits beide Schultern einen vorherigen Schaden haben. Es gibt aber noch viele andere Muskeln, würde ich sagen. Als Kind habe ich Impfungen in den Gluteus Maximus (großer Gesäßmuskel) bekommen, bzw. Babys bekommen Impfungen in den Oberschenkel. Ob das in Fällen mit vorherbestehendem Schaden in den Schultern eine Option ist, muss der behandelnde Arzt entscheiden.

Das Problem ist auch 2016 im Ärzteblatt behandelt worden, da kann sich also kein Arzt rausreden.

In Australien wir die korrekte Technik an der Uni Melbourne im Bereich Vaccine Education gelehrt und SIRVA als zu meldender Schaden geführt:

Unterstützungsmöglichkeiten:

Bücherwunschzettel: https://www.amazon.de/registries/gl/owner-view/30LG3DJ4ET90L?ref_=list_d_gl_lfu_nav

Andere Unterstützungsmöglichkeiten für Holgers und meine Forschung: