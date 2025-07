Viroide sind die einfachste, primitivste Form der Viren.

Viroide sein reine, nackte DNA, die nichts anderes tut, als sich selbst so lange zu vermehren, bis sie damit ihre pflanzliche Wirtszelle umgebracht hat.

Viroide kodieren nicht für Proteine. Sie kodieren nur für sich selbst. Diese RNA wird dann klein geschnitten in Viroide oder in microRNA, die dann fiese regulatorische Funktionen über RNA-Interferenz verursachen kann.

“Viroide sind infektiöse pflanzliche lncRNAs, die nicht mit Viren verwandt sind und zirkuläre, einzelsträngige, nicht-kodierende RNAs tragen, die sich über einen Rolling-Circle-Mechanismus mit Hilfe von enzymatischen Aktivitäten des Wirts replizieren. Viroide interagieren auf komplexe Weise mit Wirtsprozessen und haben sich zu einem der produktivsten Werkzeuge für die Untersuchung der Funktionen von lncRNAs entwickelt.”

“Viroide sind subvirale Pflanzenpathogene, die aus nicht-kodierenden, kleinen, ringförmigen, einzelsträngigen RNAs bestehen und die Transkriptionsmaschinerie ihrer Wirtszellen parasitieren. Aufgrund ähnlicher Symptome und pathogener Verhaltensweisen wurden durch Viroide verursachte Krankheiten viele Jahre lang fälschlicherweise Viren zugeschrieben. Fortschritte in der Molekularbiologie in den letzten sechzig Jahren haben jedoch Viroide hinsichtlich ihrer genetischen Zusammensetzung, strukturellen Merkmale und Replikationsmechanismen eindeutig von Viren und anderen Pathogenen unterschieden. ”

Viroide kann man einfach synthetisieren, man braucht nur die Sequenz, den Rest macht die RNA ganz alleine.

Nun will eine Firma namens Terrana Biosciences Pflanzen mittels RNA schützen.

“Terrana Biosciences kombiniert RNA-Technologie mit fortschrittlicher computergestützter Biologie, um nachhaltige Lösungen für die moderne Landwirtschaft anzubieten. Über seine proprietäre Plattform leistet das Unternehmen Pionierarbeit bei der Entwicklung neuer Technologieklassen und entwirft generativ vielseitige RNA-basierte Produkte für alle Aspekte der Pflanzengesundheit, vom Samen bis zum Stängel. Terrana wurde 2021 von Flagship Pioneering gegründet und wird von einem erfahrenen Team geleitet, dem Experten für RNA und Pflanzenpathologie angehören.”

Flagship Pioniering ist auch unter anderem an Moderna beteiligt.

“Das aktuelle Flagship-Ökosystem umfasst über 40 Unternehmen, darunter Foghorn Therapeutics (NASDAQ: FHTX), Moderna (NASDAQ: MRNA), Sana Biotechnology (NASDAQ: SANA), Generate Biomedicines, Inari, Indigo Agriculture, Lila Sciences, Tessera Therapeutics und Valo Health.”2

“Der RNA-basierte Ansatz von Terrana geht über die Grenzen und Silos der traditionellen Saatgutgenetik oder Pflanzenschutzkonzepte hinaus und bietet Lösungen für vielfältige Probleme, die von der Aussaat bis zur Nachernte angewendet werden können.”

“Pflanzen nutzen auf natürliche Weise ein riesiges Ökosystem aus vielfältigen, sich selbst replizierenden RNAs, um die Ausprägung von Merkmalen zu beeinflussen. Diese nativen RNAs sind reichlich vorhanden, vielfältig und bereits Teil der eigenen Biologie der Pflanzen – sie funktionieren wie eine Muttersprache, die ihnen hilft, Merkmale wie Wachstum, Stressreaktion und Entwicklung zu kommunizieren.

Terrana™ nutzt die Eigenschaften dieser Moleküle und optimiert sie mithilfe von KI-gestütztem generativem Design hinsichtlich ihrer Amplifikation, Mobilität in Pflanzen, Stabilität in verschiedenen Umgebungen und Vererbbarkeit über Pflanzengenerationen hinweg.

Das Ergebnis: Völlig neue Kategorien gezielter, stabiler und effizienter Lösungen für Landwirte, die zu jedem Zeitpunkt im Lebenszyklus der Pflanzen Ertrags- und Schutzvorteile bieten.”

Mittlerweile ist sogar dem BSI klar, dass KI einen Bias haben kann und nicht allwissend ist.

An dieser Stelle kann man nur hoffen, dass jemand der KI alles, was wir über Viroide und deren Sequenzen wissen (oder auch nicht wissen) auch beigebracht hat, damit diese die “schützenden” Sequenzen vorher auf Viroidsequenzen hin prüft, sonst könnte das ein Massensterben an Nutzpflanzen hervorrufen, den Viroide sind meines Wissens nicht zwangsläufig wirtsspezifisch.

“Viroide werden mechanisch bzw. durch eine Schmierinfektion, insbesondere nach Verletzung, aber auch durch Pollen und Samen übertragen, wobei der Anteil der Übertragungswege unbekannt ist”

Kennt ihr das Buch von John Christopher: No blade of Grass/The Death of Grass?

Das erscheint mir bei den KI gestützten Plänen von Terrana ein durchaus mögliches worst case Szenario.